Киевский режим покусился на один из символов Украины

Украинская оппозиция возмущена планами по переименованию города Запорожье

Азарт киевского режима, желающего искоренить «коммунистическое наследие», достиг парадоксальных высот. Теперь предложено переименовать город, название которого напоминает о самых глубоких украинских истоках – Запорожье. Кем и когда был основан этот город и почему его название настолько теперь не нравится киевскому режиму?

В далеком 2014 году, когда украинский маховик декоммунизации и переименований только набирал обороты, на Украине ходила шутка о переименовании Запорожья. Город так назвали (переименовали) в 1921 году большевики – основания есть.



Тогда это звучало настолько дико, что на ум сразу же приходило булгаковское: Значит, Тимофеева, вы желаете озвездить свою двойню?.. Ну что ж. Я предлагаю такие имена – Баррикада, Бебелина, Пестелина…

Но шутки кончились. Нацкомиссия Украины по стандартам государственного языка действительно выступила с рекомендацией переименовать Запорожье. Якобы название не соответствует «...лексическим нормам украинского языка» и отражает «российскую имперскую политику».

Запорожье это и есть Украина

Если идти по ассоциациям в нашей общей истории, то «Украина» – это прежде всего казаки, Запорожская Сечь и собственно Запорожье – топоним, который вот уже более 100 лет является еще и названием города. В память о тех далеких временах, когда еще не было города и даже крепости. А Запорожьем в те времена называли южную часть Дикого поля – широкую полосу земли от Кировограда до Луганска. Пограничье между Московским царством/Российской империей и Крымским ханством.

И там все: казаки, старшины, атаманы, гетманы, набеги, походы, наконец. Кости и мясо любой истории, а уж тем более мифологии. Даже Киев в какой-то мере менее важен для украинской государственности, чем Запорожье.

В XVI-XVII веках Киев – вполне себе посполитый город. Можно сколь угодно потешаться над вассальным типом украинской государственности (что теперь, что тогда), но даже в таком виде сформировалась и окрепла она отнюдь не в Киеве. Без восстания Хмельницкого и всех последующих событий Киев окончательно превратился бы в какой-нибудь Львов, памятник польскому владычеству на Кресах Всходних.

Даже содержательно «Украина» и «Запорожье» – синонимы. Оба слова обозначают пограничье. Но именно благодаря Запорожью «Украина» превратилась из пограничья Речи Посполитой в территорию с подобием субъектности. А потом и восстановила этот статус спустя несколько сотен лет – в нынешнем виде. Запорожье, по сути – один из символов Украины как таковой.

Именно поэтому идея переименовать город Запорожье – настолько масштабная дурь, что вряд ли сами авторы даже осознают, насколько. Это примерно как мы тут у себя переименовали бы Москву. Или Россию.

Впрочем, чтобы все это понимать (откуда что пошло, где какой смысл и значение), необходимо обладать хотя бы базовыми знаниями в области истории. Именно истории, а не околоисторических мифов о предвечной Руси-Украине. Ведь если Украина взаправду «была всегда», то никакой особой ценности регион Запорожья не имеет. И пес с ним, с названием.

Ныряем в пучины истории

Как видим, украинские переименовальщики выдвигают городу сразу две претензии. В тонкости украинского языка вдаваться не станем. Считают они, что Холмщина и Подляшье соответствуют нормам украинского языка, а Запорожье – нет? На здоровье. А что насчет имперской политики? Отрицать бессмысленно.

Есть несколько версий, в честь кого именно была названа крепость Александровск (название города Запорожье до 1921 года). Однако большинство из них указывает на ту или иную фигуру в российской истории. Кто-то указывает на князя Александра Вяземского, кто-то – на генерал-фельдмаршала Александра Голицына (либо – его полного тезку, канцлера Коллегии иностранных дел). Любая из версий годится.

У киевского режима, конечно, уже наработана своя метода. Достаточно вспомнить переименование Кировограда (он же – Елисаветград, он же – Кропивницький). Краеведы находят в хрониках какой-нибудь хутор, поселение, городище. И объявляют, что никаких городов тут русские не основывали. А пришли в уже существующие и переназвали. Какое еще, например, основание Одессы, если был наш украинский (смешно, да) Хаджибей?

С Запорожьем та же история. Еще в 2014 году горсовет «удревнил» дату основания города, отодвинув ее с 1770 года в 952-й. Когда не было ни Вяземских, ни Голицыных. Писал же Константин VII Багрянородный о переправе Крария, существовавшей на территории нынешнего города? Значит, и сам город был. Вот только незадача: лишь краеведы эти хутора-городища и помнят. И хуторами они, несомненно бы, и остались.

Но и большевики, переназвавшие город в Запорожье, это тоже имперская политика. В понимании неучей из Нацкомиссии, разумеется. Тут ведь что забавно? Большевики в каком-то смысле занимались примерно тем же, чем и нынешние украинские декоммунизаторы. Одной рукой боролись с русской имперской политикой и наследием. А другой – пытались дотянуть незрелую и вассальную украинскую государственность, угасшую еще в конце XVII века, до уровня великорусской. Ведь только это давало основания называть Союз Советских Социалистических Республик именно союзом, добровольным объединением равных.

Поэтому Запорожье, поэтому улицы Шевченко (вплоть до аулов Кавказа и Средней Азии) и много чего еще. Да тот же Ивано-Франковск, который вообще-то Станиславов/Станислав. Да, переназвали позже на сорок лет, но в той же логике.

Единственное и огромное «но», в котором прежние украинизаторы не сходятся с нынешними (и за что их самих теперь отменяют) – исторический смысл существования Украины. Прежде он был в том, чтобы строить общее будущее в братской семье народов. Сегодня Украина – это прежде всего анти-Россия. Так что долой Запорожье с парохода псевдоистории.

Два сапога пара

Конечно, совсем не факт, что действительно сбросят. Депутаты партии Петра Порошенко тут же повели атаку на предложение комиссии. Ведь тем самым они высмеивают и нападают на команду Зеленского. В числе возмущающихся отметился даже такой приметный персонаж, как Владимир Вятрович – экс-глава Института национальной памяти. Именно с деятельности этого института начались на Украине переименования, уничтожение памятников, отмена Дня Победы. А в целом – создание псевдо-памяти и псевдо-истории – теоретической и ценностной базы для противостояния и войны на Украине, вмешаться в которую затем пришлось уже и России.

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Возможно, перед нами эксцесс исполнителя. Ретивость не по уму. И предложение быстренько уберут под сукно. Возможно, это даже своего рода троллинг: зеленские тролят порошенковцев. Ведь по букве закона (принятого во времена Порошенко и его большинством!) все правильно. Назвали большевики – значит, надо переназвать. Ваш закон, что ж вы возмущаетесь?

Да, закон принимали при Порошенко. Но этим двум панам только кажется, что они чем-то друг от друга отличаются. Да и не в законе дело. Не он, а вся сумма поступков Зеленского и его команды с мая 2019 года диктует ему необходимость вымарывать топонимы, жечь книги, «национализировать» писателей и художников. Украина-Антироссия может существовать только так.