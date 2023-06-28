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28 июня, среда  |  Последнее обновление — 15:45  |  vz.ru
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Российские продукты питания завоевывают дружественный мир

Продукты питания из России завоевывают новые рынки сбыта Владимир Гердо/ТАСС
Россия оказалась на 17-м месте в списке крупнейших мировых экспортеров продовольствия. Причем среди топ-20 она сделала самый резкий прыжок вверх за последние десять лет – ее экспорт подскочил в 2,5 раза. Однако Россия хочет еще больше продавать за рубеж. Дело даже не в том, чтобы накормить дружественные страны. Для некоторых сельхозкомпаний поиск новых рынков сбыта – это вопрос выживания. Внутренний рынок уже переполнен. Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Как был остановлен мятеж Пригожина

У ЧВК «Вагнер» не было шансов дойти до Москвы Эрик Романенко/ТАСС
«Вы фактически остановили гражданскую войну». Такими словами Владимир Путин описал действия силовиков, благодаря которым угроза разрастания мятежа была пресечена. Какие именно меры были предприняты государственными органами для того, чтобы предотвратить угрозу вооруженного мятежа? Подробности...
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Киевский режим покусился на один из символов Украины

Украина мечтает переименовать основанный русскими город Запорожье Alexey Tolmachov/Wikipedia
Азарт киевского режима, желающего искоренить «коммунистическое наследие», достиг парадоксальных высот. Теперь предложено переименовать город, название которого напоминает о самых глубоких украинских истоках – Запорожье. Кем и когда был основан этот город и почему его название настолько теперь не нравится киевскому режиму? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Международные договоры не стоят бумаги, на которой они написаны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 июня 1919 года был подписан Версальский договор, окончательно определивший судьбу побежденной в Первой мировой войне Германии. «Версаль» стал нарицательным, его несовершенство привело к еще одной мировой войне. Но на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов это было не единственное неудачное решение. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Индия – третий полюс будущего трехполярного мира

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если англосаксам удастся приручить Индию и «вернуть в стойло» своего «порядка, основанного на правилах», это может закрыть тот сценарий многополярного мира, который желаем сегодня развивать мы. Подробности...

Как «Северные потоки» приближают смену германских элит

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если в результате долгих мытарств компетентные органы таки подтвердят «украинский след» в подрыве «Северных потоков», это будет иметь далеко идущие последствия. И Украина еще может остаться должна. Подробности...
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Немцам запретят другой взгляд на Россию

Латвия ответила на мятеж Пригожина

Пригожинский бунт. Что это было?

Обсуждение: 5 комментариев
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    Киевский режим покусился на один из символов Украины

    Украинская оппозиция возмущена планами по переименованию города Запорожье
    Украина мечтает переименовать основанный русскими город Запорожье
    		  
    28 июня 2023, 15:14
    Фото: Alexey Tolmachov/Wikipedia
    Текст: Николай Стороженко

    Азарт киевского режима, желающего искоренить «коммунистическое наследие», достиг парадоксальных высот. Теперь предложено переименовать город, название которого напоминает о самых глубоких украинских истоках – Запорожье. Кем и когда был основан этот город и почему его название настолько теперь не нравится киевскому режиму?

    В далеком 2014 году, когда украинский маховик декоммунизации и переименований только набирал обороты, на Украине ходила шутка о переименовании Запорожья. Город так назвали (переименовали) в 1921 году большевики – основания есть.

    Тогда это звучало настолько дико, что на ум сразу же приходило булгаковское: Значит, Тимофеева, вы желаете озвездить свою двойню?.. Ну что ж. Я предлагаю такие имена – Баррикада, Бебелина, Пестелина…

    Но шутки кончились. Нацкомиссия Украины по стандартам государственного языка действительно выступила с рекомендацией переименовать Запорожье. Якобы название не соответствует «...лексическим нормам украинского языка» и отражает «российскую имперскую политику».

    Запорожье это и есть Украина

    Если идти по ассоциациям в нашей общей истории, то «Украина» – это прежде всего казаки, Запорожская Сечь и собственно Запорожье – топоним, который вот уже более 100 лет является еще и названием города. В память о тех далеких временах, когда еще не было города и даже крепости. А Запорожьем в те времена называли южную часть Дикого поля – широкую полосу земли от Кировограда до Луганска. Пограничье между Московским царством/Российской империей и Крымским ханством.

    И там все: казаки, старшины, атаманы, гетманы, набеги, походы, наконец. Кости и мясо любой истории, а уж тем более мифологии. Даже Киев в какой-то мере менее важен для украинской государственности, чем Запорожье.

    В XVI-XVII веках Киев – вполне себе посполитый город. Можно сколь угодно потешаться над вассальным типом украинской государственности (что теперь, что тогда), но даже в таком виде сформировалась и окрепла она отнюдь не в Киеве. Без восстания Хмельницкого и всех последующих событий Киев окончательно превратился бы в какой-нибудь Львов, памятник польскому владычеству на Кресах Всходних.

    Даже содержательно «Украина» и «Запорожье» – синонимы. Оба слова обозначают пограничье. Но именно благодаря Запорожью «Украина» превратилась из пограничья Речи Посполитой в территорию с подобием субъектности. А потом и восстановила этот статус спустя несколько сотен лет – в нынешнем виде. Запорожье, по сути – один из символов Украины как таковой.

    Именно поэтому идея переименовать город Запорожье – настолько масштабная дурь, что вряд ли сами авторы даже осознают, насколько. Это примерно как мы тут у себя переименовали бы Москву. Или Россию.

    Впрочем, чтобы все это понимать (откуда что пошло, где какой смысл и значение), необходимо обладать хотя бы базовыми знаниями в области истории. Именно истории, а не околоисторических мифов о предвечной Руси-Украине. Ведь если Украина взаправду «была всегда», то никакой особой ценности регион Запорожья не имеет. И пес с ним, с названием.

    Ныряем в пучины истории

    Как видим, украинские переименовальщики выдвигают городу сразу две претензии. В тонкости украинского языка вдаваться не станем. Считают они, что Холмщина и Подляшье соответствуют нормам украинского языка, а Запорожье – нет? На здоровье. А что насчет имперской политики? Отрицать бессмысленно.

    Есть несколько версий, в честь кого именно была названа крепость Александровск (название города Запорожье до 1921 года). Однако большинство из них указывает на ту или иную фигуру в российской истории. Кто-то указывает на князя Александра Вяземского, кто-то – на генерал-фельдмаршала Александра Голицына (либо – его полного тезку, канцлера Коллегии иностранных дел). Любая из версий годится.

    У киевского режима, конечно, уже наработана своя метода. Достаточно вспомнить переименование Кировограда (он же – Елисаветград, он же – Кропивницький). Краеведы находят в хрониках какой-нибудь хутор, поселение, городище. И объявляют, что никаких городов тут русские не основывали. А пришли в уже существующие и переназвали. Какое еще, например, основание Одессы, если был наш украинский (смешно, да) Хаджибей?

    С Запорожьем та же история. Еще в 2014 году горсовет «удревнил» дату основания города, отодвинув ее с 1770 года в 952-й. Когда не было ни Вяземских, ни Голицыных. Писал же Константин VII Багрянородный о переправе Крария, существовавшей на территории нынешнего города? Значит, и сам город был. Вот только незадача: лишь краеведы эти хутора-городища и помнят. И хуторами они, несомненно бы, и остались.

    Но и большевики, переназвавшие город в Запорожье, это тоже имперская политика. В понимании неучей из Нацкомиссии, разумеется. Тут ведь что забавно? Большевики в каком-то смысле занимались примерно тем же, чем и нынешние украинские декоммунизаторы. Одной рукой боролись с русской имперской политикой и наследием. А другой – пытались дотянуть незрелую и вассальную украинскую государственность, угасшую еще в конце XVII века, до уровня великорусской. Ведь только это давало основания называть Союз Советских Социалистических Республик именно союзом, добровольным объединением равных.

    Поэтому Запорожье, поэтому улицы Шевченко (вплоть до аулов Кавказа и Средней Азии) и много чего еще. Да тот же Ивано-Франковск, который вообще-то Станиславов/Станислав. Да, переназвали позже на сорок лет, но в той же логике.

    Единственное и огромное «но», в котором прежние украинизаторы не сходятся с нынешними (и за что их самих теперь отменяют) – исторический смысл существования Украины. Прежде он был в том, чтобы строить общее будущее в братской семье народов. Сегодня Украина – это прежде всего анти-Россия. Так что долой Запорожье с парохода псевдоистории.

    Два сапога пара

    Конечно, совсем не факт, что действительно сбросят. Депутаты партии Петра Порошенко тут же повели атаку на предложение комиссии. Ведь тем самым они высмеивают и нападают на команду Зеленского. В числе возмущающихся отметился даже такой приметный персонаж, как Владимир Вятрович – экс-глава Института национальной памяти. Именно с деятельности этого института начались на Украине переименования, уничтожение памятников, отмена Дня Победы. А в целом – создание псевдо-памяти и псевдо-истории – теоретической и ценностной базы для противостояния и войны на Украине, вмешаться в которую затем пришлось уже и России.


    Возможно, перед нами эксцесс исполнителя. Ретивость не по уму. И предложение быстренько уберут под сукно. Возможно, это даже своего рода троллинг: зеленские тролят порошенковцев. Ведь по букве закона (принятого во времена Порошенко и его большинством!) все правильно. Назвали большевики – значит, надо переназвать. Ваш закон, что ж вы возмущаетесь?

    Да, закон принимали при Порошенко. Но этим двум панам только кажется, что они чем-то друг от друга отличаются. Да и не в законе дело. Не он, а вся сумма поступков Зеленского и его команды с мая 2019 года диктует ему необходимость вымарывать топонимы, жечь книги, «национализировать» писателей и художников. Украина-Антироссия может существовать только так.
     
     
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