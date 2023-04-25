Взгляд
25 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 12:25  |  vz.ru
Разделы

Ловля нарушителей санкций против российской нефти опасна для самих США

США пытаются найти способ заставить Россию соблюдать потолок цен на нефть REUTERS/Tim Wimborne
Американский страховщик отозвал страховку у индийской компании, перевозящей российскую нефть. А Индия за эти полтора года превратилась в крупнейшего покупателя российской сырой нефти, идущей морем. Эта неприятность произошла сразу после того, как Минфин США пригрозил расправой нарушителям санкций. Что будет, если эта история окажется только началом?  Подробности...
Перейти в раздел…

Украина имитирует весеннее наступление

В Херсонской области опровергли создание плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сообщения о занятии ВСУ плацдарма на левом берегу Днепра опровергнуты российскими властями. Тем не менее подготовка украинской армии к атакам на российские позиции очевидна. Параллельно с предприятий Запорожья вывозят ценное промышленное оборудование. Означает ли это, что пообещавший Западу военные успехи Киев сам в них не верит? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия прорывает водную блокаду Донбасса

В ДНР запускают новый водовод для снабжения жителей республики vskmo.ru
К началу мая планируется запуск водовода, который свяжет реку Дон с агломерацией Донбасса. Тем самым, как считают эксперты, России удастся прорвать водную блокаду региона, устроенную Украиной. В чем заключается суть этого проекта, почему сложность его возведения сопоставима с крупнейшими стройками времен СССР и как его реализация изменит жизнь дончан?  Подробности...
Перейти в раздел…

Европа срочно кует оружие вовсе не из-за России

Поставки европейского оружия Украине нарастают, но возможно, что вскоре Европе это оружие понадобится самой Global Look Press/Keystone Press Agency
Европейская статистика фиксирует впечатляющий рост военных расходов. Самые рекордные цифры показывает, конечно, Украина – рост на сотни процентов. Принято считать, что стремительное перевооружение ЕС прямо связано с украинскими событиями. Однако военно-политические эксперты указывают на совсем другие причины. Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Как русские с американцами дошли от счастливых объятий до лютой вражды

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
25 апреля 1945 года советские и американские войска встретились у реки Эльбы. Германские силы были рассечены надвое, до конца войны в Европе оставались считанные недели. Союзники радовались, обнимались, обменивались сувенирами. Но долго это счастье не продолжилось. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Особые отношения России и Германии не закончатся никогда

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас в отношениях России и Германии главное чувство – это разочарование. Мы разочарованы, насколько бесхребетными оказались немцы по отношению к американскому влиянию на европейские дела. В Германии разочарованы, что Россия невольно вбила последний гвоздь в крышку гроба мирного доминирования Берлина над остальной Западной Европой. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Вайкуле занялась гробокопательством

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Добивая свой седьмой десяток, провинциальная звезда Вайкуле может нести что угодно. Старость не радость. Особенно если и в молодости большим умом не отличалась. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Перейти в раздел…

Что происходит в Судане

Турция отрекается от США и Европы

Неопознанный объект рухнул на Киев

Перейти в раздел…

Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
Подробности...

Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
Подробности...

Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
  • Майские

  • Новогодние
Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
  • С Бразилией

  • С Индией

  • С Китаем
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Совфеде оценили перспективы зерновой сделки после атак на Севастополь из порта Одессы
    Минобороны: Атаковавшие Севастополь катера запустили из порта Одессы NYT назвала численность готовых к наступлению сил ВСУ Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии В Казахстане призвали к справедливой цене на российский газ
    В разных районах Подмосковья найдены три упавших дрона с камерами Украине предрекли утрату поддержки Запада без «решающей победы» Президент Киргизии посетит парад Победы в Москве Япония и ЕС выступили против идеи США запретить весь экспорт в Россию
    Стало известно о концентрации ВСУ для контрнаступления на Краснолиманском направлении Российский боец рассказал, что солдаты ВСУ выдают себя за мирных жителей Артемовска МИД пригрозил Вашингтону демаршем из-за невыдачи журналистам виз Окулист Васильева рассказала о домогательствах блогера Навального

    спецоперация на Украине


    Появились данные о применении танков Т-14 «Армата» в зоне СВО

    пан или пропал


    США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ

    американский телеведущий


    Трамп назвал возможную причину ухода Карлсона из Fox News

    Видео

    9 мая


    Судьба парада Победы в Казахстане зависит от успехов СВО

    дезинтеграция государства


    В Эстонии создают ударную силу по развалу России

    демографические причины


    Уничтожение Украины становится залогом процветания Польши

    водовод от Дона


    Как Россия прорывает водную блокаду Донбасса

    форсирование Днепра


    Украина имитирует весеннее наступление

    старость не радость


    Максим Соколов: Вайкуле занялась гробокопательством

    чувство разочарования


    Тимофей Бордачев: Особые отношения России и Германии не закончатся никогда

    историческая перспектива


    Дмитрий Винник: Объективная реальность существует, просто доступна не каждому

    карикатура


    Европейские «собачки Вашингтона» изображают раскол

    Европа срочно кует оружие вовсе не из-за России

    Евросоюз начал масштабное перевооружение ради малых войн
    Поставки европейского оружия Украине нарастают, но возможно, что вскоре Европе это оружие понадобится самой
    		  
    25 апреля 2023, 11:40
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Европейская статистика фиксирует впечатляющий рост военных расходов. Самые рекордные цифры показывает, конечно, Украина – рост на сотни процентов. Принято считать, что стремительное перевооружение ЕС прямо связано с украинскими событиями. Однако военно-политические эксперты указывают на совсем другие причины.

    Еще недавно самыми милитаризировавшимися регионами считались Ближний Восток и Восточная Азия. Именно у тамошних государств было достаточно денег на вооружения, а также необходимая насущность эти вооружения закупать из-за множества конфликтов в их регионах.

    Однако в вышедшем на днях докладе СИПРИ (Стокгольмского института изучения проблем мира – одного из ведущих научных центров, занимающихся вопросами оружия) назван другой лидер в области роста расходов на вооружения. Им стала Европа. В 2022 году ее оборонные расходы выросли на 13% – это почти в три с половиной раза больше, чем средний по миру рост в 3,7%.

    Так к какой войне готовится Европа?

    Версия первая: к войне с Россией

    Собственно, эта версия кажется наиболее очевидной. Весь 2022 год европейские политики говорили о том, что они находятся чуть ли не в состоянии войны с Россией, начавшей в феврале специальную военную операцию на Украине. Весь 2022 год они по факту участвовали в этой СВО на стороне киевского режима – накачивая его сначала снаряжением, потом вооружением, а потом и солдатами (так называемыми волонтерами и добровольцами).

    Весь 2022 год они говорили о том, что Россия представляет угрозу для всей Европы, поэтому нужно укреплять не только свой украинский форпост, но и передовые рубежи самого НАТО. Не случайно самый большой рост в военных расходах наблюдается как раз у тех европейских стран, которые граничат с Россией. У Финляндии (36%), Литвы (27%), Швеции (12%), Польши (11%).

    Казалось бы, это сравнительно небольшие цифры, несопоставимые с уровнем военной угрозы, которую якобы представляет для Европы Россия. Военный бюджет той же Украины вырос не на 36, а на 640% – яркий пример по-настоящему воюющего государства. Однако здесь важны не только проценты, но и абсолютные цифры.

    «Совокупные расходы членов НАТО на оборону составляют почти 60% от общемировых, так что можно не рассуждать о том, что добавочные 13% это мало», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Так, если украинские 640% перевести в абсолютные цифры, то получится примерно 44 млрд долларов. Общие же расходы стран Центральной и Западной Европы на оборону в 2022 году составили 345 млрд долларов – это почти в четыре раза больше, чем расходы России (составившие, по данным СИПРИ, 86 миллиардов).

    «Совокупной силы НАТО в целом достаточно для успеха в войне с Россией при некоторых конвенциональных сценариях. Главным условием этого является возможность США осуществить полноценную переброску войск в Европу», – продолжает эксперт.

    Слабым местом этой версии является тот факт, что конвенциональных сценариев не будет. Любая прямая война между Россией и Европой в целом с большой долей вероятности сразу станет ядерной. Поэтому увеличивать расходы на войну, которой не будет, крайне неразумно. Таким образом, «российская версия» роста оборонных расходов ЕС является, по сути, лишь вывеской.

    Версия вторая: переброски не будет

    Вплоть до недавнего времени оборона Европы целиком и полностью зависела от Соединенных Штатов. Целый ряд европейских стран могли себе позволить тратить на оборону мизерные цифры (менее 1% от ВВП).

    Однако со временем такая схема перестала быть привлекательной для обеих сторон сделки. Американцы тяготились расходами на европейскую оборону и еще в период Дональда Трампа стали требовать от европейских союзников увеличения доли военных расходов как минимум до 2% ВВП. Европейцы же стали все более и более тяготиться зависимостью от Соединенных Штатов, которая шла в пакете с американской защитой.

    «Я бы не сказал, что США прикрывают Европу. Это очень специфическое союзничество, больше похожее на оккупацию», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Так, в рамках этой оккупации США втянули Европу в конфликт с Россией, сейчас втягивают в конфликт вообще вне их региона.

    «Европейские политики сильно опасаются того, что их могут втянуть в назревающий военный конфликт в Тайваньском проливе. В рамках военного столкновения между США и Китаем», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина. Ну и, наконец, в свете внутриполитических событий в самих США (в частности, роста изоляционистских настроений) некоторые европейские страны банально сомневаются в том, что США продолжат оставаться надежным защитником.

    При этом за годы зависимости от США европейцы столкнулись с тем, что их вооруженные силы глубоко устарели (что и показывает количество и типы вооружений, которые ЕС собирает по сусекам для отправки на Украину). Поэтому Европе нужно укреплять вооруженные силы и восстанавливать свой ВПК.

    Однако, к сожалению для европейских государств, обе эти задачи несовместимы друг с другом. «Европейская оборонная промышленность еще не готова к выполнению заказов. Украинский конфликт показал, что имеются определенные сложности с эксплуатацией широкой номенклатуры техники и вооружений. Это касается ремонта, совместного использования на поле боя, разных боеприпасов и т. д. Так что несомненно будет сделан шаг к унификации. Но у этого имеется и обратная сторона – направление и базис будут закладываться американцами. Так что в очень скором времени мы станем наблюдателями поглощения американцами европейского ВПК», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Так что рост военных расходов приведет не к снижению, а к повышению зависимости от США.

    Версия третья: Европа готовится к малым войнам

    Впрочем, не исключено, что европейские страны все-таки пойдут на такое перевооружение. Не только потому, что они согласны и дальше терпеть зависимость от Соединенных Штатов – а потому что понимают, что в самое ближайшее время их ждет целая серия военных конфликтов. Не с Россией за постсоветское пространство, а с соседями и даже собратьями по Европейскому континенту.

    Из турбулентных соседей, конечно же, на первом месте идет Африка и Ближний Восток – зоны традиционных интересов Франции, Италии и ряда других европейских государств. Сейчас уже активно разворачивается «битва за Африку», где российские и китайские игроки (как государственные, так и частные) вышибают европейцев из их бывших колоний. Что уж говорить, если французская армия – на сегодняшний день, пожалуй, самая мощная в Европе – так и не смогла победить исламистов в Мали, в то время, как Россия уничтожила самую мощную в мире террористическую группировку ИГ*?

    Что же касается Ближнего Востока, то саудовско-иранское примирение (если, конечно, оно закончится успехом) приведет к сплочению мусульман – а значит, к резкому снижению возможностей Запада проводить в регионе политику «разделяй и ослабляй». Исламский мир полон намерения бороться за справедливый, по его мнению, миропорядок, а также за прекращение западной неоколониальной политики.

    И если мусульмане прекратят тратить львиную долю своих усилий на борьбу друг с другом, то Европе придется силой защищать свои интересы в регионе. А возможно и порядок в своих собственных странах, где существует значительная мусульманская община.

    Однако главная угроза изнутри исходит все-таки не от мусульман, а от восточноевропейских государств. «Между самими европейскими странами дела обстоят не так уж и хорошо, как это пытаются представить. Так, нарастают разногласия между Германией и Польшей, которая проявляет в последнее время очень серьезные амбиции, раздражающие Берлин и Париж. Эти разногласия могут вылиться в нечто более серьезное», – говорит Елена Супонина.

    Целый ряд западных СМИ уже написали о том, что Польша превращается в «военную супердержаву Европы». Варшава, опираясь на свою военную мощь, собирается требовать и соответствующего политического влияния. В частности, бразды правления Евросоюзом или как минимум роль одного из трех (наряду с Францией или Германией) управляющего.

    И это сейчас, пока есть НАТО и американский контроль. Как только НАТО не будет или американский контроль ослабнет, Польша – с ее комплексами, территориальными претензиями и гонором – станет еще более агрессивным игроком. Настоящей, а не фальшивой (вроде российской) угрозой с востока. Которую страны Европы должны иметь возможность сдерживать.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •