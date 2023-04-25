Европа срочно кует оружие вовсе не из-за России

Евросоюз начал масштабное перевооружение ради малых войн

Европейская статистика фиксирует впечатляющий рост военных расходов. Самые рекордные цифры показывает, конечно, Украина – рост на сотни процентов. Принято считать, что стремительное перевооружение ЕС прямо связано с украинскими событиями. Однако военно-политические эксперты указывают на совсем другие причины.

Еще недавно самыми милитаризировавшимися регионами считались Ближний Восток и Восточная Азия. Именно у тамошних государств было достаточно денег на вооружения, а также необходимая насущность эти вооружения закупать из-за множества конфликтов в их регионах.

Однако в вышедшем на днях докладе СИПРИ (Стокгольмского института изучения проблем мира – одного из ведущих научных центров, занимающихся вопросами оружия) назван другой лидер в области роста расходов на вооружения. Им стала Европа. В 2022 году ее оборонные расходы выросли на 13% – это почти в три с половиной раза больше, чем средний по миру рост в 3,7%.

Так к какой войне готовится Европа?

Версия первая: к войне с Россией

Собственно, эта версия кажется наиболее очевидной. Весь 2022 год европейские политики говорили о том, что они находятся чуть ли не в состоянии войны с Россией, начавшей в феврале специальную военную операцию на Украине. Весь 2022 год они по факту участвовали в этой СВО на стороне киевского режима – накачивая его сначала снаряжением, потом вооружением, а потом и солдатами (так называемыми волонтерами и добровольцами).

Весь 2022 год они говорили о том, что Россия представляет угрозу для всей Европы, поэтому нужно укреплять не только свой украинский форпост, но и передовые рубежи самого НАТО. Не случайно самый большой рост в военных расходах наблюдается как раз у тех европейских стран, которые граничат с Россией. У Финляндии (36%), Литвы (27%), Швеции (12%), Польши (11%).

Казалось бы, это сравнительно небольшие цифры, несопоставимые с уровнем военной угрозы, которую якобы представляет для Европы Россия. Военный бюджет той же Украины вырос не на 36, а на 640% – яркий пример по-настоящему воюющего государства. Однако здесь важны не только проценты, но и абсолютные цифры.

«Совокупные расходы членов НАТО на оборону составляют почти 60% от общемировых, так что можно не рассуждать о том, что добавочные 13% это мало», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Так, если украинские 640% перевести в абсолютные цифры, то получится примерно 44 млрд долларов. Общие же расходы стран Центральной и Западной Европы на оборону в 2022 году составили 345 млрд долларов – это почти в четыре раза больше, чем расходы России (составившие, по данным СИПРИ, 86 миллиардов).

«Совокупной силы НАТО в целом достаточно для успеха в войне с Россией при некоторых конвенциональных сценариях. Главным условием этого является возможность США осуществить полноценную переброску войск в Европу», – продолжает эксперт.

Слабым местом этой версии является тот факт, что конвенциональных сценариев не будет. Любая прямая война между Россией и Европой в целом с большой долей вероятности сразу станет ядерной. Поэтому увеличивать расходы на войну, которой не будет, крайне неразумно. Таким образом, «российская версия» роста оборонных расходов ЕС является, по сути, лишь вывеской.

Версия вторая: переброски не будет

Вплоть до недавнего времени оборона Европы целиком и полностью зависела от Соединенных Штатов. Целый ряд европейских стран могли себе позволить тратить на оборону мизерные цифры (менее 1% от ВВП).

Однако со временем такая схема перестала быть привлекательной для обеих сторон сделки. Американцы тяготились расходами на европейскую оборону и еще в период Дональда Трампа стали требовать от европейских союзников увеличения доли военных расходов как минимум до 2% ВВП. Европейцы же стали все более и более тяготиться зависимостью от Соединенных Штатов, которая шла в пакете с американской защитой.

«Я бы не сказал, что США прикрывают Европу. Это очень специфическое союзничество, больше похожее на оккупацию», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Так, в рамках этой оккупации США втянули Европу в конфликт с Россией, сейчас втягивают в конфликт вообще вне их региона.

«Европейские политики сильно опасаются того, что их могут втянуть в назревающий военный конфликт в Тайваньском проливе. В рамках военного столкновения между США и Китаем», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина. Ну и, наконец, в свете внутриполитических событий в самих США (в частности, роста изоляционистских настроений) некоторые европейские страны банально сомневаются в том, что США продолжат оставаться надежным защитником.

При этом за годы зависимости от США европейцы столкнулись с тем, что их вооруженные силы глубоко устарели (что и показывает количество и типы вооружений, которые ЕС собирает по сусекам для отправки на Украину). Поэтому Европе нужно укреплять вооруженные силы и восстанавливать свой ВПК.

Однако, к сожалению для европейских государств, обе эти задачи несовместимы друг с другом. «Европейская оборонная промышленность еще не готова к выполнению заказов. Украинский конфликт показал, что имеются определенные сложности с эксплуатацией широкой номенклатуры техники и вооружений. Это касается ремонта, совместного использования на поле боя, разных боеприпасов и т. д. Так что несомненно будет сделан шаг к унификации. Но у этого имеется и обратная сторона – направление и базис будут закладываться американцами. Так что в очень скором времени мы станем наблюдателями поглощения американцами европейского ВПК», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Так что рост военных расходов приведет не к снижению, а к повышению зависимости от США.

Версия третья: Европа готовится к малым войнам

Впрочем, не исключено, что европейские страны все-таки пойдут на такое перевооружение. Не только потому, что они согласны и дальше терпеть зависимость от Соединенных Штатов – а потому что понимают, что в самое ближайшее время их ждет целая серия военных конфликтов. Не с Россией за постсоветское пространство, а с соседями и даже собратьями по Европейскому континенту.

Из турбулентных соседей, конечно же, на первом месте идет Африка и Ближний Восток – зоны традиционных интересов Франции, Италии и ряда других европейских государств. Сейчас уже активно разворачивается «битва за Африку», где российские и китайские игроки (как государственные, так и частные) вышибают европейцев из их бывших колоний. Что уж говорить, если французская армия – на сегодняшний день, пожалуй, самая мощная в Европе – так и не смогла победить исламистов в Мали, в то время, как Россия уничтожила самую мощную в мире террористическую группировку ИГ*?

Что же касается Ближнего Востока, то саудовско-иранское примирение (если, конечно, оно закончится успехом) приведет к сплочению мусульман – а значит, к резкому снижению возможностей Запада проводить в регионе политику «разделяй и ослабляй». Исламский мир полон намерения бороться за справедливый, по его мнению, миропорядок, а также за прекращение западной неоколониальной политики.

И если мусульмане прекратят тратить львиную долю своих усилий на борьбу друг с другом, то Европе придется силой защищать свои интересы в регионе. А возможно и порядок в своих собственных странах, где существует значительная мусульманская община.

Однако главная угроза изнутри исходит все-таки не от мусульман, а от восточноевропейских государств. «Между самими европейскими странами дела обстоят не так уж и хорошо, как это пытаются представить. Так, нарастают разногласия между Германией и Польшей, которая проявляет в последнее время очень серьезные амбиции, раздражающие Берлин и Париж. Эти разногласия могут вылиться в нечто более серьезное», – говорит Елена Супонина.

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Целый ряд западных СМИ уже написали о том, что Польша превращается в «военную супердержаву Европы». Варшава, опираясь на свою военную мощь, собирается требовать и соответствующего политического влияния. В частности, бразды правления Евросоюзом или как минимум роль одного из трех (наряду с Францией или Германией) управляющего.

И это сейчас, пока есть НАТО и американский контроль. Как только НАТО не будет или американский контроль ослабнет, Польша – с ее комплексами, территориальными претензиями и гонором – станет еще более агрессивным игроком. Настоящей, а не фальшивой (вроде российской) угрозой с востока. Которую страны Европы должны иметь возможность сдерживать.