Европа тратит миллионы на грим своих лидеров

«Политика – это прежде всего имидж». Так считают лидеры Евросоюза, а потому не скупятся при расходовании бюджетных средств на свою внешнюю привлекательность. Однако теперь это скорее раздражает налогоплательщиков: в прессу утекла информация о суммах, которые тратятся, например, на то, чтобы «очаровать партнера по переговорам формой ногтей».

Недовольство народных масс особенно заметно в Германии. Немцев правда шокировали суммы, которые министры правящей «светофорной» коалиции тратят на косметику, парфюмерию и косметологов. За один только год правления члены кабинета во главе с Олафом Шольцем оставили фотографам, парикмахерам и визажистам 1,5 млн евро.

Это на 80% больше, чем правительство Ангелы Меркель в 2021 году. Фрау Ангела и сама «нанесением основных черт лица» с помощью грима не особо баловалась, и подчиненным, получается, не позволяла.

По информации испанской El Mundo, больше всего привлекательностью своего внешнего образа обеспокоена министр иностранных дел Анналена Бербок из партии «Зеленых». Не важно, позирует ли она фотографам, едва передвигая ноги по размокшему украинскому чернозему, или под палящим солнцем Индии, – она должна выглядеть идеально. Ее советники трепетно заботятся о том, чтобы министр смотрелась, как модель на обложке: не допускаются небрежно торчащие волосы и потный блеск лба.

Стоит признать, визажистам удается достичь поставленной цели. По крайней мере, прическа министра стала объектом для подражания для членов ее партии и правительства. «Хорошая работа», – как любят говорить в голливудских фильмах. И хорошо оплачиваемая, добавим мы.

В 2022 году на косметику и косметологов для Бербок было израсходовано 136 тысяч евро из бюджета, то есть в среднем семь с половиной тысяч в месяц.

Социал-демократ Нэнси Фезер, возглавляющая МВД, тратит примерно столько же.

Канцлер Шольц платит своему визажисту 40 тысяч евро в год. Можно было бы отметить относительную сдержанность канцлера в расходах на имидж, если бы не одно «но» – еще полмиллиона евро из госказны было потрачено на фотографирование Шольца, что старались не афишировать.

Лицо и прическа вице-канцлера, министра экономики и сопредседателя «Зеленых» Роберта Хабека обходится налогоплательщикам в 11,5 тыс. евро. Еще 83 тыс. евро за год было потрачено на его фотографии.

Глава Минздрава, социал-демократ Карл Лаутербах своим имиджем почти не заморачивается, но и он не бесплатная для налогоплательщиков фигура в плане подачи в прессу и на экран. По 20 тысяч евро уходит на фотогеничность Лаутербаха. Ровно в два раза больше, чем расходовалось на его предшественника.

Самым бережливым (правильнее сказать «дешевым», но применительно к государственному деятелю это слишком обидный термин) является министр финансов и лидер Либеральной партии Кристиан Линднер – и это при том, что у него имидж метросексуала. На фотографии он потратил всего около 650 евро, а стрижется вообще за свои.

Приведенные цифры взяты из ответа правительства на парламентский запрос оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Испанское издание называет партию «популистской», но подчеркивает, что «данные не являются полными, поскольку некоторые министерства не разглашали сведения, ссылались на коммерческую тайну, а другие – нанимали фотографов, оформленных при правительстве, и эти расходы в расчеты не включены».

Своей внешностью озабочены не только немецкие министры. Эммануэль Макрон, едва став президентом Франции, всерьез озаботился приданием своему образу ощущения неувядаемой молодости. Британская The Guardian, рассказывая об этом в 2017-м, отметила, что «жена политика Брижит неоднократно сокрушалась по поводу того, что рядом с ним выглядит «слишком морщинистой».

Но «свежесть Макрона» вещь небесплатная: только за три первых месяца пребывания на высшем государственном посту он потратил на визажистов 26 тысяч евро.

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Однако выявленным рекордсменом среди европейских политиков в категории «трата средств налогоплательщиков на макияж» в настоящий момент является ирландец Берти Ахерн. За время своего служения премьер-министром в 1997–2008 годах он потратил 213 с лишним тысяч евро «на подрумянивание своего бледного лица и придание ему большей жизненности», сообщает ирландское издание Independent.

Посильную помощь в трате бюджетных денег «на красивое лицо» Ахерну оказала служившая при нем вице-премьером Мэри Харни. За год на услуги косметолога и стилиста она потратила больше 30 тысяч евро.

На таком фоне довольно выгодно смотрится испанское правительство. Оно проводит открытые тендеры на «оказание имиджевых услуг руководящим лицам перед их выступлениями на ТВ и массовых мероприятиях в течение года». Компании, которая возьмется за эту работу, правительство готово заплатить 19 541,5 евро (вот так, с точностью до 50 центов) за всех. В сумму включен не только НДС, но и «стоимость материалов» – кремов, румян, одеколонов и прочего.

Можно, конечно, предположить, что существуют какие-то тайные расходы на макияж, но испанская пресса отличается хорошим чутьем на скандалы, распиливание бюджетов и нелегальные выплаты. Было бы что – уже бы нашли, как находили во время пандемии фирмы-прокладки, через которые отдельные высокопоставленные лица обеспечивали правительственные закупки масок, перчаток и других копеечных средств индивидуальной защиты за большие деньги.

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