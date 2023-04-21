Европа тратит миллионы на грим своих лидеров

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21 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 17:28  |  vz.ru
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Европа испугалась новых санкций против России

Европейские чиновники осознали, что эффект от санкций оказался куда менее значительным, чем они рассчитывали Global Look Press
Европейские чиновники осознали, что их санкционный ресурс против России исчерпан. Официально об этом кричать не принято, но в европейских кулуарах звучит именно такой тон. Реальные причины называть там тоже не хотят. Почему Евросоюз готов покончить с антироссийскими санкциями на самом деле? Подробности...
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Вхождение Крыма в состав России стало двойным уроком для Запада

Екатерина II присоединила Крым феноменально вовремя
Ровно 240 лет назад был подписан манифест о присоединении Крыма к Российской империи. Западные державы, особенно Франция, выступали против такого шага, однако императрица Екатерина II была непреклонна. Почему России раз за разом удается переигрывать Запад в крымском вопросе и какие параллели можно провести между 1783 годом и текущими событиями?  Подробности...
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Пять основных мифов о донорстве крови

Татуировки, пирсинг и курение не являются противопоказанием для донорства Владимир Астапкович/РИА Новости
20 апреля в России отмечается День донора. Праздник был учрежден в 2007 году, а сама отечественная история донорства насчитывает почти два столетия. Ежегодно в России в переливании крови и ее компонентов нуждаются около 1,5 млн человек. Однако потенциальный донор зачастую сталкивается с целым рядом мифов и предубеждений о процедуре. Что на самом деле необходимо для успешной донации и какие награды могут получить заслуженные доноры России?  Подробности...
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Запад одобрил вторжение ВСУ на юго-запад России

В Германии поддержали вторжение ВСУ на территорию России Florian Gaertner/Global Look Press
Берлин считает «абсолютно нормальным» проведение операций ВСУ на территории России. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. О каких потенциальных направлениях операций может идти речь, учитывая отложенную попытку ВСУ перейти в контрнаступление в Приазовье, и какова вероятность того, что у ВСУ хватит сил для ударов сразу по нескольким направлениям?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Авиасообщение с Европой сегодня хуже, чем в 1950-е

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В 1958 году с появлением реактивных Ту-104 открылись прямые рейсы из Москвы в Париж, Лондон, Амстердам и Рим. В самом начале 1970-х – во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Число рейсов все возрастало, их география ширилась, а межгосударственных терок холодной войны как будто и не было. Подробности...

Крым всегда возвращается весной

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Россия, что царская, что советская, шагнула куда дальше по пути включения в себя территорий и народов. В нее можно было интегрироваться, не отказываясь ни от своего племени, ни от своей веры. Подробности...

Россия и злопамятный финский молочник

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Прежние трезвомыслие и прагматизм финской внешней политики испарились. На их место пришло хорошо знакомое по опыту межвоенного периода 1918–1939 годов поведение банального лимитрофа. Подробности...
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Неопознанный объект рухнул на Киев

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Бразилия переходит к противникам США

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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Европа тратит миллионы на грим своих лидеров

    		   
    21 апреля 2023, 17:20
    Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press
    Текст: Владимир Добрынин

    «Политика – это прежде всего имидж». Так считают лидеры Евросоюза, а потому не скупятся при расходовании бюджетных средств на свою внешнюю привлекательность. Однако теперь это скорее раздражает налогоплательщиков: в прессу утекла информация о суммах, которые тратятся, например, на то, чтобы «очаровать партнера по переговорам формой ногтей».

    Недовольство народных масс особенно заметно в Германии. Немцев правда шокировали суммы, которые министры правящей «светофорной» коалиции тратят на косметику, парфюмерию и косметологов. За один только год правления члены кабинета во главе с Олафом Шольцем оставили фотографам, парикмахерам и визажистам 1,5 млн евро.

    Это на 80% больше, чем правительство Ангелы Меркель в 2021 году. Фрау Ангела и сама «нанесением основных черт лица» с помощью грима не особо баловалась, и подчиненным, получается, не позволяла.

    По информации испанской El Mundo, больше всего привлекательностью своего внешнего образа обеспокоена министр иностранных дел Анналена Бербок из партии «Зеленых». Не важно, позирует ли она фотографам, едва передвигая ноги по размокшему украинскому чернозему, или под палящим солнцем Индии, – она должна выглядеть идеально. Ее советники трепетно заботятся о том, чтобы министр смотрелась, как модель на обложке: не допускаются небрежно торчащие волосы и потный блеск лба.

    Стоит признать, визажистам удается достичь поставленной цели. По крайней мере, прическа министра стала объектом для подражания для членов ее партии и правительства. «Хорошая работа», – как любят говорить в голливудских фильмах. И хорошо оплачиваемая, добавим мы.

    В 2022 году на косметику и косметологов для Бербок было израсходовано 136 тысяч евро из бюджета, то есть в среднем семь с половиной тысяч в месяц.

    Социал-демократ Нэнси Фезер, возглавляющая МВД, тратит примерно столько же.

    Канцлер Шольц платит своему визажисту 40 тысяч евро в год. Можно было бы отметить относительную сдержанность канцлера в расходах на имидж, если бы не одно «но» – еще полмиллиона евро из госказны было потрачено на фотографирование Шольца, что старались не афишировать.

    Лицо и прическа вице-канцлера, министра экономики и сопредседателя «Зеленых» Роберта Хабека обходится налогоплательщикам в 11,5 тыс. евро. Еще 83 тыс. евро за год было потрачено на его фотографии.

    Глава Минздрава, социал-демократ Карл Лаутербах своим имиджем почти не заморачивается, но и он не бесплатная для налогоплательщиков фигура в плане подачи в прессу и на экран. По 20 тысяч евро уходит на фотогеничность Лаутербаха. Ровно в два раза больше, чем расходовалось на его предшественника.

    Самым бережливым (правильнее сказать «дешевым», но применительно к государственному деятелю это слишком обидный термин) является министр финансов и лидер Либеральной партии Кристиан Линднер – и это при том, что у него имидж метросексуала. На фотографии он потратил всего около 650 евро, а стрижется вообще за свои.

    Приведенные цифры взяты из ответа правительства на парламентский запрос оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Испанское издание называет партию «популистской», но подчеркивает, что «данные не являются полными, поскольку некоторые министерства не разглашали сведения, ссылались на коммерческую тайну, а другие – нанимали фотографов, оформленных при правительстве, и эти расходы в расчеты не включены».

    Своей внешностью озабочены не только немецкие министры. Эммануэль Макрон, едва став президентом Франции, всерьез озаботился приданием своему образу ощущения неувядаемой молодости. Британская The Guardian, рассказывая об этом в 2017-м, отметила, что «жена политика Брижит неоднократно сокрушалась по поводу того, что рядом с ним выглядит «слишком морщинистой».

    Но «свежесть Макрона» вещь небесплатная: только за три первых месяца пребывания на высшем государственном посту он потратил на визажистов 26 тысяч евро. 

    Однако выявленным рекордсменом среди европейских политиков в категории «трата средств налогоплательщиков на макияж» в настоящий момент является ирландец Берти Ахерн. За время своего служения премьер-министром в 1997–2008 годах он потратил 213 с лишним тысяч евро «на подрумянивание своего бледного лица и придание ему большей жизненности», сообщает ирландское издание Independent.

    Посильную помощь в трате бюджетных денег «на красивое лицо» Ахерну оказала служившая при нем вице-премьером Мэри Харни. За год на услуги косметолога и стилиста она потратила больше 30 тысяч евро.

    На таком фоне довольно выгодно смотрится испанское правительство. Оно проводит открытые тендеры на «оказание имиджевых услуг руководящим лицам перед их выступлениями на ТВ и массовых мероприятиях в течение года». Компании, которая возьмется за эту работу, правительство готово заплатить 19 541,5 евро (вот так, с точностью до 50 центов) за всех. В сумму включен не только НДС, но и «стоимость материалов» – кремов, румян, одеколонов и прочего.

    Можно, конечно, предположить, что существуют какие-то тайные расходы на макияж, но испанская пресса отличается хорошим чутьем на скандалы, распиливание бюджетов и нелегальные выплаты. Было бы что – уже бы нашли, как находили во время пандемии фирмы-прокладки, через которые отдельные высокопоставленные лица обеспечивали правительственные закупки масок, перчаток и других копеечных средств индивидуальной защиты за большие деньги.

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