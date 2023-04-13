Разложение Украины приходит теперь и с Запада

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13 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 17:29  |  vz.ru
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Устойчивость экономики России поразила Запад

МВФ ждет еще большего роста от российской экономики Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС
МВФ уже второй раз улучшает прогноз по российской экономике на 2023 год. Если в прошлом году фонд ждал падения нашей экономики, то уже в январе переписал прогноз на рост. А в апреле фонд решил не скупиться и прибавил темпы роста ВВП России. Наша экономика после очередных жестких санкций снова удивляет западных экономистов. Как? Подробности...
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Наказанием Венгрии США покажут свою слабость

Орбан на совещании правящей партии включил США в число трех главных противников Global Look Press
Либеральная оппозиция Венгрии сулит премьеру Виктору Орбану санкции США за слишком пророссийскую позицию. Угрожать санкциями для Вашингтона – норма, но в данном случае речь идет о союзнике по НАТО. Ранее схожей политикой США отвратили от себя Турцию. Наряду с Венгрией, это вряд последняя потеря для вашингтонской коалиции: Америка слабеет.  Подробности...
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ВДВ и ЧВК перешли к новой тактике в Артемовске

Слаженная работа ЧВК «Вагнер» и Минобороны дает заметный результат Константин Михальчевский/РИА Новости
Российские штурмовые отряды овладели несколькими городскими кварталами в Артемовске. Это произошло после того, как российские десантники взяли на себя фланги, благодаря чему «вагнеровцы» сконцентрировали свои усилия на боях в городе. Новая тактика ЧВК и Минобороны, отмечают эксперты, ускоряет взятие Артемовска. В чем заключаются особенности этой тактики и о каких сроках полного освобождения города может идти речь?  Подробности...
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Киевский режим покусился на индийский нейтралитет

Замминистра иностранных дел Украины с визитом в Индии REUTERS/Anushree Fadnavis
Индии прилетело счастье – в страну с визитом прибыла первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Главная цель ее визита крайне амбициозна – втянуть Индию в группу стран, поддерживающих Украину. Иначе говоря, лишить Индию благожелательного к России нейтралитета в украинском конфликте. Однако у киевского режима ничего не получится – и вот почему. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Испуганным интеллектуалам некого винить

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Посредническая функция российской «прогрессивной» интеллигенции держалась на одном важном запрете: никакого «особого пути» у России быть не может. Над любыми подобными идеями было принято смеяться. Только копирование Запада, возведенное в ранг культа. Подробности...
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Как немцы с треском провалили оборону Крыма

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
13 апреля 1944 года Красная армия освободила Симферополь. Враг пытался сопротивляться в других частях Крыма, но немецкий план не пустить русских на полуостров уже провалился. Настало время окончательно вышвырнуть фашистов с нашей земли. Подробности...

Фашизм – это твой смех, когда убивают другого

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Может быть, через песенки Козлова и Макаревича, через стишки Быкова и Иртеньева, через снобистские пошлости Стругацких и вползал в наши дома смрадный повелитель мух? Подробности...
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Из-за чего перенесли «контрнаступление ВСУ»

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    Разложение Украины приходит теперь и с Запада

    Эмоциональное видео девушки с Закарпатья подтвердило правоту российской политики
    Закарпатская область – еще один потенциально проблемный для Киева регион Украины
    		  
    13 апреля 2023, 17:20
    Фото: Stefan Richter/wikipedia.org
    Текст: Николай Стороженко

    Украинская аудитория соцсетей продолжает обсуждать одну из самых эмоциональных видеозаписей последнего времени. Девушка с Закарпатья навлекла на себя гнев украинских спецслужб и упреки в распространении «пропаганды России». А все потому, что честно и простым языком изложила все то, что годами рассказывали об Украине российские представители.

    На Украине очередной «сепаратистский» скандал. СБУ уже возбудилась и возбудила дело по статье 110: посягательство на территориальную целостность (дежурная «сепарская» статья). Но есть у скандала и изюминка: таких дел по десятку в неделю. Обо всех писать – клавиатура сотрется.

    Формально дело в призыве голосовать за выход одной из областей из состава Украины. Но по факту автор скандального ролика бичует родовые травмы Украины. С ними настолько свыклись, что уже и помнят о них немногие. Не говоря уж о том, чтобы публично их обсуждать.

    Что интересного

    Во-первых, место действия – Закарпатье. Не все герои носят плащи, не все «сепары» живут в Донбассе и в Крыму. И все же непривычно.

    Второе – суть претензий. Уловить ее непросто. Видео, в котором мало что поймет даже говорящий по-украински, стоит посмотреть хотя бы из-за экспрессии. Девушка говорит на так называемом русинском наречии.

    Само видео – продолжение какой-то заочной полемики. В ответ на упреки «почему по-украински не говоришь?» девушка нецензурно объясняет: за 30 лет независимости она получила от Украины только паспорт. Заводы в Закарпатье строили венгры, немцы, итальянцы – но не Украина. Чтобы заработать, житель Закарпатья должен становиться гастарбайтером в ближайших Польше, Чехии, Словакии. Так не пора ли Закарпатью выйти из состава Украины, вернув заодно мобилизованных по домам? Это если вкратце и без ругательств.

    Что в данном видео ценно? Сам факт его появления. Немногие сегодня на Украине рискуют откровенно затрагивать такие темы даже в личных разговорах. А уж тем более публично.

    И это на руку украинской пропаганде, закрепляющей образ: у нас тут все как один – зигующие бандеровцы-людоеды. И украинская Украина по-украински 24/7/365, Россия, уходи.

    Несмотря на грубость подачи, позиция девушки исключительно прагматична. Это та правда, которая глаза колет. Поэтому те, кто успел обвинить девушку в отработке «российской повестки», – правы на сто процентов. Россия действительно годами говорила украинцам ровно то же самое, что и она.

    Что говорила Россия

    Мы говорили: хлопцы, мы все понимаем. Суверенное государство, вы сами себе хозяева. Но смотрите, у вас есть промышленность. Она работает в том числе на наш рынок. Работает на наших энергоносителях. И вы их покупаете гораздо дешевле, чем страны ЕС.

    Мы говорили: ваша промышленность колоссально недозагружена, есть потенциал развития. Авиа- и судостроение, производство топлива для АЭС, обновление энергоблоков или даже строительство новых.

    Да, почти ничего из этого в итоге не взлетело. Не по нашей вине, украинцы сами не особо хотели. Но даже без этих космических перспектив Россия (до Майдана) вкладывала в украинскую экономику по 5–6 млрд долл. в год. И это только официально. Согласно обзору инвестиционной политики OECD, еще как минимум столько же российских инвестиций заводилось на Украину через Кипр.

    Девушка на видео говорит о своем Закарпатье. Но если взять условного жителя Юго-Востока Украины, он мог бы сказать все то же самое, но уже иначе. Что-нибудь вроде: «Да пошли вы со своим Киевом! Вот «Евразхолдинг» у нас в Донбассе заводы купил и их развивает. Есть работа, есть перспективы [речь о реальной сделке: «Евразхолдинг» и «Металлоинвест» вошли в капитал ИСД еще в 2010 году – прим. ВЗГЛЯД]. А от Киева мы только и слышим, что Донбасс – дотационный бесперспективный регион».

    И это не единичный пример. Еще в 2007 году Евраз купил у Коломойского ДМЗ им. Петровского (Днепропетровск), два ГОКа в Кривом Роге, коксохимы в Днепропетровске и Днепродзержинске. Русал, Лукойл, Татнефть, ТНК, Трансмашхолдинг, Альфа-групп, полтора десятка банков (начиная со Сбера и ВТБ) – проще сказать, кого на Украине не было. Десятки предприятий, тысячи работников и их семей. Задолго до венгров и немцев, которые в основном не рискуют соваться дальше приграничных областей на западе. Да и потянулись они только после Евромайдана.

    Мы говорили украинцам: ладно, вы не хотите в Таможенный союз с нами, Казахстаном и белорусами. Но мы же можем сотрудничать и вне ТС. Мы и вы – крупнейшие экспортеры зерна в Черноморском регионе. Давайте замутим взаимное сельскохозяйственное соглашение, зерновой союз. Не будем конкурировать друг с другом, обваливая цены. Будем, наоборот, диктовать ценовую политику всему остальному миру. Как ОПЕК, только зерновой.

    И потом: зачем вам НАТО? У вас же прописан нейтральный и внеблоковый статус в декларации о суверенитете (1990). Вы вступите, мы нарастим группировку. Вам расходы, нам расходы – зачем?

    Девушка ведь не просто говорит: давайте сделаем петицию за отделение и посмотрим, сколько людей ее поддержат. Она уточняет: и парней наших вернем по домам. Если вдуматься, то сегодня творится форменная дичь: Закарпатье, ставшее территорией УССР только в 1945 году, бьется за Донбасс, ставший ею в 1919-м. До этого Закарпатье было Чехословакией, а Донбасс – Россией.

    Еще не конец истории

    Сегодня Донбасс – это снова Россия. Снова, хотя еще десять лет назад никто и вообразить этого не мог. Да и пару лет назад тоже: была буква Минских соглашений, где Донецкая и Луганская области признавались территорией Украины.

    И ведь Донбасс и Крым снова стали Россией не потому, что Россия в них вкладывалась еще до Евромайдана и последующих событий. Это уже после. В первую очередь потому, что Украине на эти регионы было плевать. Не только на права и потребности русского населения, а в целом.

    Еще с Кравчука и Кучмы повелось: восток – «красный пояс»: голосуют за КПУ, социалистов, русский язык, тесную связь с Россией. Стареющая промышленность, в которую Украина не видела смысла инвестировать: в США и Европе не купят, а значит, оно и ненужно. Начиная с Ющенко это стало официальной политикой. Главное – вступить во все евроатлантические структуры. А сколько и куда инвестировать – это все потом.

    Вступать можно годами. А жить люди хотят здесь и сейчас. Что им думать, если Россия дает градообразующему предприятию инвестиции и заказы, а Украине на этот завод плевать: он не вписывается в евроатлантические планы Киева?

    Закарпатье – это пока еще Украина. Пока, потому что всякое может случиться. Учитывая, что отношение Киева такое же: «Мало денег – вали в Киев работать или за кордон. Зря вам, что ли, безвиз давали?»

    Забавно. В украинской литературе есть целый пласт произведений о миграции из западных областей в конце XIX – начале XX веков. В основном в США и Канаду. Тогда даже безвиз не требовался. Но! Нигде не говорится о том, что это было круто и здорово. Это депрессивная и тяжелая литература, даже при том, что украинская литература в целом такова.

    Люди хотят жить там, где родились. Хотят там работать, заводить семью, умирать. И задачу здорового государства они видят в том, чтобы оно обеспечило им возможность заработать на достойную жизнь. А за «теперь стать гастарбайтером еще проще!» почему-то не благодарят. Когда государство годами им в такой простой вещи отказывает, люди сначала злятся, потом голосуют с дулей в кармане, а потом и выписываются из такого государства целыми регионами. Так одно случайное видео тянет за собой флешбэки российско-украинских отношений за три десятка лет, позволяя точнее понять: с чего ж там все завертелось?
     
     
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