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    15 декабря 2023, 11:40

    Западные СМИ: Время на стороне Путина

    Западные СМИ: Время на стороне Путина
    @ kremlin.ru

    Tекст: Отдел политики
    деловой газеты ВЗГЛЯД

    Президент России вооружился черным фломастером, делал многочисленные заметки и больше четырех часов бодро отвечал на вопросы сограждан. Как пишут западные СМИ, Владимир Путин не выглядит уязвимым и имеет основания быть уверенным в том, что Россия добьется успеха в конфликте с Западом вокруг Украины.

    «Владимир Путин предстал лидером военного времени, полностью контролирующим ход боевых действий и свою страну. Его уверенность была продемонстрирована на четырехчасовой пресс-конференции, которая подчеркнула очевидную решимость российского лидера пережить Украину и Запад», – пишет The New York Times.

    «Мир наступит, когда мы достигнем наших целей», – сказал Путин. Говоря о военной помощи Запада Украине, он добавил: «Они получают все бесплатно. Но эта халява в какой-то момент может закончиться, и похоже, что она уже начинает заканчиваться», – цитирует президента России NYT.

    По мнению авторов издания, «Путин говорил в четверг с позиции относительной силы». «В этом году российские войска отразили контрнаступление Украины и теперь атакуют на нескольких участках вдоль линии фронта. Военное производство в России наращивается, а западные санкции не смогли нанести вред экономике», – добавляют аналитики.

    «Призывая к денацификации Украины, ее демилитаризации и нейтральному статусу, президент России занял жесткую позицию, потребовав безоговорочной капитуляции Украины после вялого контрнаступления ВСУ этим летом и задержек с военной помощью США Украине, вызванных межпартийной борьбой в Вашингтоне», – добавляют в The Guardian.

    Там также отметили намерение президента успокоить общественность заявлением о том, что «российская армия завербовала в свои ряды почти 500 тыс. контрактников», поэтому у военных нет необходимости в проведении мобилизации.

    Схожей точки зрения придерживаются в Financial Times: «Путин намерен продолжать борьбу, если Киев не капитулирует. Его требования, которые также включают в себя отказ Украины от заявки на членство в НАТО, по сути равносильны ее полной капитуляции и принятию долгосрочного российского доминирования».

    «При этом украинский оптимизм в последнее время угас, поскольку решимость Запада поддерживать Киев ослабевает. Также Путин намекнул, что у России есть планы на два других украинских региона на Черном море, которые, по его словам, «не имеют никакого отношения» к Украине. «Одесса – русский город. Мы знаем это. Все это знают. Но нет, они придумали всякую историческую чушь», – приводит FT слова российского лидера.

    Кроме того, «Путин настаивал на том, что конфликт на Украине – ничто по сравнению с катастрофой в секторе Газа: «Посмотрите на то, что происходит в секторе Газа, и обратите внимание на разницу. Ничего подобного на Украине не происходит».

    В Bloomberg также считают, что «у Путина есть основания чувствовать себя уверенно в ситуации, когда Зеленский изо всех сил пытается добиться увеличения помощи на Западе». «Это произошло после того, как летнее контрнаступление ВСУ не смогло прорвать оборонительные линии России, что разочаровало союзников и усилило сомнения в способности Киева дать отпор путинской армии», – указывают авторы.

    В немецких СМИ заявления Путина пытаются интерпретировать, ссылаясь на сознание россиян. «У Путина есть силы, чтобы продолжать конфликт. И он не уступит, он захочет достичь своих минимальных целей. Таков Путин. Он прекрасно понимает, что проигравших не слушают, а победителей – очень даже. Поэтому он попытается довести эту войну для себя и для России до победы. Таково российское видение происходящего, ни больше ни меньше», – передает газета Die Welt.

    Корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер также добавил: «Москва обходит санкции, где только может. Россия создала теневой флот нефтяных танкеров, с помощью которых она продает свою нефть тем партнерам, для которых это не проблема. Она получает огромные суммы, ее оборонная промышленность находится в рабочем состоянии еще с советских времен. Кроме того, проводится модернизация».

    В британских же СМИ опасаются того, что Россия воспрепятствует планам и надеждам Запада интегрировать Украину в свои структуры. «Когда лидеры ЕС встречались в Брюсселе, в Москве их антагонист, президент Путин, говорил как всегда воинственно. Россия извлекла уроки из своих ошибок и вооружается быстрее, чем Украина Западом. И время на его стороне», – считают на телеканале Sky News.

    «Разногласия в Вашингтоне и Брюсселе могут поставить под угрозу будущую поддержку Украины. В ее многолетних усилиях по вступлению в ЕС будет еще много этапов, каждый из которых может свести на нет ее шансы. Поэтому не стоит заблуждаться относительно решимости Путина сделать все возможное, чтобы помешать этому», – полагают в Лондоне.

    В свою очередь французские СМИ, включая газету Le Figaro, обратили внимание на слова Путина о готовности Москвы сотрудничать с Парижем и критике в адрес Эммануэля Макрона из-за разрыва контактов. «Если интерес есть – пожалуйста, мы готовы. Интереса нет – мы обойдемся», – цитирует слова президента старейшая газета Франции.

    В то же время газета Le Monde пишет, что визит Путина на Ближний Восток и его большая пресс-конференция должны послать четкие сигналы: Россию слышат, она играет ведущую роль в мире, двигается вперед и не считает себя увязшей на Украине. «Путин сегодня находится в лучшей ситуации, чем год назад, и считает, что время теперь на его стороне», – отмечают авторы.

    «Вооружившись черным фломастером, Путин делал многочисленные заметки, подчеркивая слова и обводя абзацы. Он выглядел расслабленным и довольно бодрым, несмотря на кашель, появившийся на четвертом часу из-за кондиционера», – добавляют авторы журнала Le Point, указывая на непреклонность президента по конфликту на Украине.

    «Он не чувствует себя уязвимым, выглядит уверенным и прочитал россиянам литургию», – резюмирует одна из трех крупнейших газет Франции Liberation. «Он объявил, что будет баллотироваться в марте 2024 года. Кстати, в эти же дни Российская Федерация отметит десятилетие со дня воссоединения с Крымом», – напоминает издание, обратив внимание на слова Путина о «молчаливом соучастии Европы» в госперевороте в Киеве, который организовали «наши американские друзья».

    На этом фоне украинские СМИ и блогеры особое внимание уделили якобы «неудобным для Кремля» вопросам, которые демонстрировались на экранах в зале, где Путин подводил «Итоги года». «С пресс-конференцией Путина сегодня был связан скандал из-за заявления Алексея Арестовича*, который увидел в ней признак того, что у России есть преимущество перед Украиной», – пишет «Страна».

    «Путин дает пресс-конференцию на желто-синем фоне. Если бы Зеленский выступил на бело-сине-красном, его бы уже сожгли. Путин называет нас братьями и единым народом, а мы их – свиньями и орками. На экране у Путина – неудобные вопросы от россиян. Мы все больше погружаемся в «…не смотри наверх». Как вы думаете, у кого преимущество: у нас или у них?» – цитирует издание рассуждения экс-соратника Зеленского.

    *внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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