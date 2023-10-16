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    16 октября 2023, 14:50

    Политический кризис в Польше таит опасность для России

    Политический кризис в Польше таит опасность для России
    @ Zuma/ТАСС,Mateusz Wlodarczyk/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    В минувшее воскресенье в Польше прошли выборы в парламент. Правящая партия «Право и справедливость» не смогла получить абсолютное большинство голосов, поэтому стране предстоит так называемая коалициада. В чем заключаются ее особенности и как подобное развитие событий может отразиться на украинском конфликте?

    В воскресенье в Польше прошли парламентские выборы. Согласно социологическому опросу, проведенному компанией IBRiS, за неделю до окончания избирательной кампании основными фаворитами являлись правящая «Право и справедливость» и оппозиционная «Гражданская платформа».

    Согласно уточненным данным экзитполов по состоянию на утро 16 октября, результаты выборов в польский Сейм были следующими: первое место занимает правящая в республике восемь лет консервативная партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость». Предварительно она набрала 36,6% голосов (198 мандатов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

    Потенциальный партнер партии «Право и справедливость» по коалиции – националистическая партия евроскептиков «Конфедерация» – получает 6,4% (14 мандатов). Этого недостаточно, чтобы сформировать правящее большинство.

    Крупнейшая оппозиционная «Гражданская коалиция» Туска, по новым данным, получает 31% голосов (161 мандат), потеряв 0,6%. Центристское объединение «Третий путь» завоевало 13,5% голосов (57 мандатов), что на 0,5% больше первого результата. «Левые» сохранили прежние 8,6% (30 мандатов). В совокупности это позволит им занять 248 кресел из 460.Окончательные официальные итоги выборов Государственная избирательная комиссия планирует подвести во вторник.

    По словам экспертов, прошедшие выборы в польский Сейм продемонстрировали сохранение глубинных разногласий среди поляков. «Политический раскол в польском обществе существовал и до парламентских выборов. Результаты электорального процесса просто зафиксировали разрыв в еще большем виде. Однако я не думаю, что противостояние войдет в горячую фазу, как это было во время судебной реформы или запрета абортов в 2016 и 2021 годах», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    «Президент страны Анджей Дуда сказал, что выдаст мандат на формирование правительства той партии, которая наберет наибольшее число голосов на выборах. На данный момент это правящая «Право и справедливость», набравшая, по разным данным, от 36 до 40%», – поясняет собеседник.

    «Однако «Право и справедливость» должна будет договориться с другими политическими силами о создании коалиции. В частности, ей нужно подтягивать в свою коалицию «Конфедерацию», набравшую около 6-7% голосов. Кроме того, правящей партии необходимо что-то сделать с «Третьим путем» – например, попытаться отторгнуть от него Польскую крестьянскую партию», – отмечает он.

    «Оппозиционной «Гражданской платформе» также необходимо создавать коалицию, чтобы получить право формировать правительство. Однако эта партия вождистского типа, а ее лидер Дональд Туск очень амбициозный политик, что мешает ему договариваться с другими политическими силами. И если альянс с «Левыми» вполне вероятен, то с «Третьим путем» сотрудничать будет достаточно сложно», – подчеркнул собеседник.

    «Если «Гражданская платформа» все же сможет организовать коалицию и сформировать правительство, то Польшу может ожидать крупный политический кризис. Президент Анджей Дуда не потерпит конкуренции и не даст оппозиции спокойно жить. Дело может дойти до внеочередных парламентских выборов», – акцентировал эксперт.

    «Для России оптимальным вариантом является победа «Права и справедливости». В таком случае остается небольшой шанс на улучшение отношений между нашими странами. «Гражданская платформа» ориентирована на ЕС и не может быть самостоятельной во внешней политике», – резюмировал Стремидловский.

    «Если в Польше меняется власть, то ключевым фактором, удерживающим государство от дестабилизации, становится внешнее администрирование.

    Это расколотая страна, ее внутреннее состояние сами жители последние восемь лет называют польско-польской войной. Она до сих пор была холодной, хотя дважды находилась на грани перехода в горячую стадию. В 2016 году из-за судебной реформы, а в 2021 году из-за запрета абортов», – пишет в Telegram-канале Александр Носович, специалист по прибалтийским странам, политолог.

    «Смена власти и пересмотр новым правительством самых скандальных решений «Права и справедливости» накануне президентских выборов 2024 года – третий критический момент. Здесь необходима модерация Вашингтона, чтобы напомнить, что при некоторых неразрешимых противоречиях есть сущностные вещи, которые должны объединять польских либералов и консерваторов», – отмечает он.

    «Если либералы и левые сформируют большинство в Сейме, то Польше предстоит очень веселый период противостояния президента, парламента и правительства. Так уже было в 2007–2010 годах, когда покойный Лех Качиньский в меру своих полномочий ставил подножки Дональду Туску. Сейчас будет аналогичная ситуация. Президент Анджей Дуда от «Права и справедливости» против правительства «Гражданской платформы», – акцентирует эксперт.

    «Есть искушение сделать вывод, что теперь Варшава погрязнет во внутренней сваре и ей будет не до внешней политики. Однако это ошибка.

    Международные отношения, армия и госбезопасность по польской Конституции относятся к полномочиям президента, так что профильные ведомства в правительстве либералов будут возглавлять представители «Права и справедливости», – подчеркнул политолог. «Поэтому ставленники Дуды будут отрываться по полной, чтобы на президентских выборах победил кандидат от «Права и справедливости». А объектами приложения их усилий станут Германия, Россия и Украина», – прогнозирует Носович.

    Несколько иной точки зрения придерживается политолог Семен Уралов. Он обращает внимание на то, что Ярославу Качиньскому – лидеру «ПиС» и реальному властителю Польши – придется умерить свои властные полномочия. «Наилучший результат выборов в Польше – политический кризис. Однако на позиции пана Качиньского и его мафии это никак не повлияет. Сейчас стоит вопрос, сколько конкретно мандатов будет не хватать пану Качиньскому для конфигурации власти – от 30 до 50 штыков. Их добудут любыми способами. Не так дороги польские депутаты, если брать в рассрочку и на внутреннем рынке», – иронизирует Уралов в своем Telegram-канале.

    По его словам, в такой ситуации Качиньскому точно придется делиться властью. При этом местная политическая система довольно похожа на украинскую – «влиятельные кланы играют на противоречиях Запада и Востока». Поэтому главная интрига поствыборного периода: «с кем Качиньский поделится властью и какова будет судьба Моравецкого, а силовых министров вряд ли кто-то будет трогать в этой ситуации», – добавляет Уралов.

    «Политический раскол в Польше имеет глубокие корни. Например, западные воеводства, ранее входившие в состав Германии, проголосовали за «Гражданскую платформу». Восточная часть страны, входившая в Российскую и Австрийскую империи, отдала свое предпочтение «Праву и справедливости»,

    – сказал Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ). «Даже польская оппозиция сейчас расколота. Поэтому говорить о том, что она получила достаточно голосов для формирования коалиции – некорректно. Кто-то из ее членов больше тяготеет к «Гражданской платформе», а кто-то к правящей партии «Право и справедливость». Поэтому сейчас вариантов формирования альянсов достаточно много, несмотря на официальные заявления лидеров партий», – отмечает собеседник.

    «Если правительство сформирует кандидат от оппозиции, то между ним и президентом будет сохраняться конкуренция, но не более того. Раскол может обостриться лишь в чрезвычайных для Польши обстоятельствах, а пока все будет примерно так же, как и раньше. Тем более «ПиС» сохраняет за собой контроль над вопросами обороны и внешней политики», – подчеркнул он.

    «Что касается отношений с Москвой, то фактор российской угрозы всегда будет частью политики Варшавы, пока существуют наши страны. Вопрос лишь в степени конфронтации между странами, и тут смена правительства вряд ли на что-то повлияет», – резюмировал Межевич.

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