Как сорвутся планы Байдена лишить Россию нефтяных доходов

Джо Байден обещает установить на российскую нефть цену ниже мировой, что не только якобы «снизит доходы Владимира Путина», но и удешевит бензин в США. А главное, как декларируют руководители западных стран, эта мера должна прекратить «финансирование российской агрессии». В реальности ни на российскую армию, ни на российский бюджет это не повиляет, а Западу будет только хуже, и вот почему.

США рассчитывают добиться снижения стоимости топлива на внутреннем рынке путем установления глобального потолка цен на российскую нефть. Как заявил президент США Джо Байден на совещании с помощниками по вопросам экономики, на появление такого потолка согласны партнеры Вашингтона по G7, американский лидер получил соответствующие заверения в прошлом месяце во время саммита «Большой семерки» в Германии. По его словам, ограничение цен на российскую нефть также «позволит увеличить предложение и снизить доходы [президента России Владимира] Путина». «В ближайшие <...> недели я буду делать все возможное для снижения цен», – пообещал Байден.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), ежемесячные доходы России от экспорта нефти в мае выросли примерно до 20 миллиардов долларов, несмотря на снижение объемов поставок. Это на 11% больше, чем месяцем ранее, в результате чего общий доход России от поставок нефти и нефтепродуктов почти вернулся к уровню до начала спецоперации на Украине, даже несмотря на то, что экспорт упал примерно на 3%, согласно оценкам МЭА.

На долю российской нефти приходится чуть менее десятой части мирового предложения. Европа ежедневно потребляет более двух миллионов баррелей российской нефти, но к концу года собирается ввести запрет на этот импорт. Однако сама возможность таких ограничений вызывает рост цен на мировом нефтяном рынке и наносит удар по потребителям. В результате экономика США и других стран может уменьшиться. Это, в свою очередь, усугубит и без того серьезный глобальный продовольственный кризис.

Вероятность очередного нефтяного шока осложняет перспективы переизбрания Байдена в 2024 году и шансы на победу его партии на выборах в Конгресс США. Именно такие опасения, как пишет американская пресса, стали поводом для попыток Белого дома убедить иностранные правительства и крупный бизнес по всему миру согласиться на ограничение стоимости российской нефти. В принятом по итогам саммита G7 коммюнике говорилось о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».

Если цена нефти опустится ниже порога затрат на ее добычу, то Москва откажется от поставок на мировые рынки. На этой неделе об этом заявлял вице-премьер России Александр Новак.

В Белом доме опасаются, что если до конца года усилия администрации по установлению потолка на экспорт российской нефти не увенчаются успехом, то цены могут взлететь до 200 долларов за баррель и выше, в результате чего американцы будут платить семь долларов за галлон бензина вместо нынешних четырех с половиной (весной средняя цена не превышала трех долларов).

О том, что США нужны поставки российской нефти на мировой рынок, чтобы цены не ползли вверх, заявила накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Именно поэтому американские чиновники решили прибегнуть к ранее никогда не используемому плану по снижению мировых цен на нефть – изменить европейские санкции, чтобы продолжить критические поставки российской нефти на мировые рынки, но по значительно сниженной цене.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин пояснил, что логика США и G7 в целом заключается в следующем – отменить европейские и американские санкции на покупку российской нефти, но установить предельную цену продажи и таким образом ограничить доходы РФ. «За счет того, что российская нефть будет присутствовать на мировом рынке в полном объеме – в том виде, как она была представлена на нем раньше - будет возможность сдерживать рост цен», – пояснил Пикин.

Однако Россия будет руководствоваться своей логикой и откажется от поставок нефти, если цена будет для Москвы неприемлемой. РФ, подчеркивает собеседник, сможет продавать свою нефть на других рынках по мировым ценам. Поступающая сейчас во Францию или Германию нефть будет перенаправлена в Центральную Америку, Африку или Китай и Индию.

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«Эти страны не собираются участвовать ни в каких ограничениях. Россия все меньше работает на рынках, связанных с G7. Америка закрыта с апреля, европейцы закроют свой рынок к декабрю. Поэтому мы прекратим поставки в эти страны даже раньше, чем санкции окончательно вступят в силу. Поэтому для нас процесс создания какого-то нового механизма ограничения будет абсолютно параллельным и абстрактным. Мы, запасаясь попкорном, ждем, что будет дальше», – подчеркивает Пикин.

Член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев согласен, что Россия продолжит продавать нефть дружественным странам, пускай и со скидкой и, возможно, в меньших объемах. Но с учетом роста цены Россия сможет зарабатывать даже больше, чем сейчас. Собеседник подчеркивает, что Евросоюз действует по принципам картеля – покупать дешево, а продавать дорого. Только в отличие от арабов, которые создали ОПЕК, «европейцы для обоснований своих действий добавляют всякую лабуду вроде отсылки к защите права человека».

«Запад как был пиратом, так и остался им, хочет установить порог стоимости российской нефти из коммерческого интереса, чтобы сбить инфляцию. Это чисто картельные дела, не имеющие ничего общего со свободной конкуренцией, глобальным рынком. Но на Западе будут сосать лапу, если Россия откажется продавать им нефть по заниженным ценам. Принять условия Запада может только та страна, которая проиграла войну», – говорит Разуваев.

Кроме того, директор Фонда энергетического развития сомневается, что Байден сможет удерживать цены на топливо внутри США за счет появления потолка стоимости российской нефти. «На цены влияют факторы, которые связаны с пандемией, рецессией и другими проблемами на рынке.

Некоторые адекватные американские политики понимают это и говорят, что если Россия не будет заинтересована поставлять свою нефть, то вместо эффекта снижения цен произойдет их рост», – подчеркнул Пикин.

Разуваев добавляет, что Россия точно не будет поставлять свою нефть на мировой рынок, если цена, например, будет установлена на отметке 60 долларов за баррель. В таком случае произойдет скачок цен на нефтяные фьючерсы и будет переписан исторический максимум 2008 года, когда в мае была достигнута цена 135 долларов. «Если поставки реально прекратятся, то фьючерсы по Brent легко выйдут на 200 долларов за баррель, но потом цены немного опустятся. Больше заработает тот, кто не вовлечен в санкционную свару – арабы, Азербайджан. Но для западников поддержка Украины – это не главное, они хотят прибыль», – уверен финансовый аналитик.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев подчеркивает, что слова Байдена о том, что тот стремится ограничить возможности России финансировать свою армию за счет доходов от продажи нефти, лживы по своей сути. «Подобными заявлениями Байден обманывает не только западное общество, но и самого себя. Все это наносит серьезный удар по экономике, скажется на росте цен на нефтяном рынке.

На самом деле Россия будет продавать нефть по рыночной цене, а не той, которую установят США. Более того, Запад продолжит покупать российскую нефть, пусть и у других стран, как это сейчас происходит с газом, от которого якобы отказываются некоторые европейские страны. Но цена этой нефти будет выше, чем в случае прямых поставок», – считает Перенджиев.

Собеседник напомнил, что Россия является одним из крупнейших мировых производителей вооружений и располагает огромными запасами боеприпасов и оружия. Поэтому снижение цен на нефть не отразится на ее способности вести боевые действия, которые могут продолжаться десятилетиями без привязки к доходам от продажи энергоносителей. «В советские годы мы усиленно участвовали в гонке вооружений. Утилизации подверглись далеко не все боеприпасы, а только самые древние – произведенные до 60-х годов. В середине нулевых была принята программа перевооружения Вооруженных сил, она пополняется вовсе не из доходов, которые приносит продажа нефти и газа», – отметил Перенджиев.

Эксперт пояснил, что перевооружение российской армии происходит прежде всего за счет доходов от военно-технического сотрудничества с разными странами. Это не только продажа вооружений и военной техники, но и сервисное обслуживание, совместные военные разработки, инструктаж и обучение в российских военных вузах. Кроме того, доходы поступают от реализации продукции на рынке инновационных технологий и информационных услуг, а также от сотрудничества государства с частным бизнесом. «Еще во времена министра Анатолия Сердюкова при Минобороны была создана система различных внебюджетных фондов, это своего рода «подушки безопасности» на случай резерва для решения социальных проблем военнослужащих», – указал эксперт.

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