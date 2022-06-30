Европа предает свои принципы из-за угрозы остаться без газа

Европейские экологи возмущены: лидеры ЕС готовы отказаться от ряда «зеленых принципов», которые так громогласно декларировали еще совсем недавно. Опасность глобального потепления оказалась куда менее угрожающей, нежели проблемы, которые может доставить дефицит российского газа. Как ЕС ищет выход из этой дилеммы и может ли в итоге найти?

Если нельзя, но очень хочется, то можно. Похоже, именно этим постулатом руководствуются ведущие государства Евросоюза.

Как обеспечить Европу теплом и энергией, если ЕС под давлением США и по прихоти собственных недальновидных политиков уверенно шагает к отказу от российских нефти и газа? Да просто отказаться выполнять так называемую зеленую сделку. В этом грандиозном пакте, принятом Еврокомиссией три года назад, содержится план полного отказа от выброса парниковых газов и загрязнения природы вообще. В том числе, например, отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Похоже, в руководстве ЕС вспомнили народную мудрость «нет правил без исключений» и разрешили себе в порядке исключения «забыть» о программе обнуления выбросов СО2 в атмосферу. Временно, конечно. Пока проблема не рассосется. А когда решится – там видно будет, как поступить.

Хозяева своего слова: сами его даем, сами забираем обратно

В частности, на прошедшем в минувшие выходные в Мюнхене саммите G7 лидеры Германии и Италии предложили пересмотреть позицию «Семерки» по отношению к озеленению энергетики. Олаф Шольц и Марио Драги пришли к выводу, что в настоящее время чистой атмосферы в мире на всех не хватит, поэтому придется выбирать: кому – наслаждаться нормальной жизнью, а кому – страдать от парникового эффекта «за себя и за того парня».

Вообще говоря, условия большой зеленой сделки ЕС предусматривают в том числе отказ европейских государств от инвестирования в проекты, связанные с добычей ископаемых энергоносителей. И потому предложение вкладываться в проекты, связанные с добычей нефти и газа, должно было быть воспринято остальными членами G7, да и всем окружающим миром, как серьезная крамола. Но в итоге лидеры Германии и Италии Шольц и Драги предложили инвестировать в проекты добычи ископаемого сырья, разворачиваемые на территории государств третьего мира.

Об «инициативе Олафа – Марио» сообщило агентство Bloomberg: «Германия предложила странам G7 снять добровольный запрет на инвестиции в ископаемое топливо в странах, не входящих в семерку ведущих мировых держав. Италия поддержала эту мысль, отметив, что G7 должна признать: поддерживаемые государством инвестиции в газовый сектор необходимы в качестве временного ответа на текущий энергетический кризис». Причем в проекте добавлено, что «это должно быть сделано в соответствии с нашими климатическими целями и без создания эффекта блокировки [стран, нарушающих условия Green Deal своими инвестициями в ископаемое топливо]».

Чуть позднее, по сведениям агентства Reuters, премьер-министр Италии добавил, что делегаты встречи «уже обсуждают, можно ли отменить добровольный запрет без ущерба для выполнения обязательств по снижению до нуля выбросов СО2 в атмосферу [и как это сделать]».

«Возможно, в декларации будет формулировка о том, что инвестиции в ископаемые источники энергии необходимо разрешить в течение определенного времени», – сказал один из дипломатов Европейского союза. «Это предложение выдвигается, поскольку европейские экономики срочно ищут замену российских углеводородов на альтернативные источники, чтобы продолжать функционировать», – констатирует американский нефтяной портал Oil Price.

Экологи, надо сказать, не оставили без внимания предложение Шольца – Драги и тут же отреагировали на него. Не проявив понимания «сложившейся тяжелой ситуации». «Это было бы огромной неудачей по сравнению с тем прогрессом, которого мы добились в прошлом месяце на встречах министров энергетики и окружающей среды «Большой семерки», когда мы, наконец, заставили Японию, последнее сопротивляющееся государство, взять на себя обязательство прекратить такую финансовую поддержку ископаемого топлива», – заявил в интервью Bloomberg Олден Мейер, старший сотрудник аналитического центра E3G, изучающего вопросы климата.

«Если канцлер Ангела Меркель отметилась в истории как сторонница борьбы против глобального потепления, много сделавшая для спасения человечества, то Олаф Шольц имеет шанс войти в историю как канцлер, отказавшийся от всех побед, достигнутых на этом пути. Надеюсь, он сообразит, что ему такая слава не нужна», – добавил Мейер.

До принципов ли, когда надо выжить?

Похоже, к заявлению аналитика E3G лидеры «Семерки» отнеслись по принципу «собака лает, а караван идет». К такому выводу можно прийти на основании данных все того же Bloomberg, информировавшего, что «президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 27 июня, на встрече с представителями африканских стран высказался в поддержку европейской идеи финансировать добычу и переработку ископаемых энергоносителей на Черном континенте».

Хозяина Елисейского дворца можно понять: за пару дней до этого три крупнейшие энергетические компании Франции выступили с совместным обращением к потребителям, в котором выражалась просьба «расходовать как можно меньше энергоресурсов, поскольку ожидается дальнейшее ухудшение предложения их на рынке».

«Это прямой намек на предстоящее двухнедельное техническое обслуживание газопровода «Северный поток – 1», запланированное Газпромом на июль нынешнего года. Поставок газа в Европу по названному трубопроводу в эти сроки вообще не будет», – заключает Oil Price.

«Нам нужно работать сообща, чтобы сократить наше потребление, чтобы восстановить пространство для маневра, – заявили руководители TotalEnergies, EDF и Engie в открытом письме, цитируемом Reuters. – Оно понадобится нам, чтобы справляться с грядущими пиками расходования энергоресурсов и сглаживать технические или геополитические потрясения, с которыми нам, возможно, придется столкнуться».

Авторы письма подчеркнули, что Франции «необходимо обеспечить достаточное количество газа на зиму, поэтому экономить на нем нужно начинать уже сейчас в течение лета». По их словам, от этого выиграют все, поскольку меньшее расходование топлива обернется сокращением выбросов в атмосферу парниковых газов. Интересная мысль, не правда ли? Вполне может послужить решением задачи «как нам обеспечить нулевой выброс СО2».

Ранее в этом месяце Франция прекратила получать природный газ из России по трубопроводу, соединяющему ее с Германией, когда РФ сократила поставки по газопроводу «Северный поток – 1». Затем на прошлой неделе министр энергетики Франции заявил, что в ближайшие дни страна все-таки будет получать газ, но ничего конкретного об объемах поставок сказать невозможно. Ибо Франции достанется только то, что не разберут другие государства ЕС. То есть ничего?

По словам премьер-министра Элизабет Борн, Франция намерена заполнить свои газовые хранилища к началу осени. В настоящее время они заполнены на 59 процентов.

На фоне недавно прозвучавшего опасения Берлина, что Газпром может полностью прекратить экспорт газа в Германию по трубопроводу, ввергнув крупнейшую экономику Европы в настоящий энергетический кризис, выглядит особенно нереалистично.

Куда пойдут инвестиции?

По сведениям американских источников, страны ЕС будут инвестировать в развитие нефтегазодобычи в четырех ближневосточных государствах: Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте и Омане. Западные эксперты уверены, что «в ближайшие два-три года добывающая инфраструктура названных государств будет расширена настолько, что позволит полностью заместить объемы российской нефти (примерно 8,8 млн баррелей в сутки), которые будут вытеснены с международного рынка благодаря наложенному на энергоносители РФ европейскому и американскому эмбарго».

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Утверждение сомнительное, если учесть, что те же эксперты подчеркивают, что «потребности Азии будут расти опережающими темпами», а Россия просто переориентируется с Запада на Восток. Опять-таки это – дело будущего, а ЕС надо решать проблему обеспечения энергоносителями здесь и сейчас.

Буквально на днях г-н Макрон заявил, что «саудиты и ОАЭ едва ли смогут нарастить добычу, потому что их мощности на пределе». Велика Россия и заместить ее некем (нечем). В разгар летней жары Европе приходится думать о том, как справиться с грядущими холодами. Вплоть до отказа от тех основополагающих принципов, которые она декларировала еще совсем недавно.