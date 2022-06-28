Падение Лисичанска ускорит развал украинской линии обороны

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28 июня, вторник  |  Последнее обновление — 18:11  |  vz.ru
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Чем обернется для России золотое эмбарго Запада

Запад запрещает себе покупать российское золото Илья Наймушин/РИА Новости
Лидеры «Семерки» похвастались, что нашли способ нанести еще один существенный удар по доходам России. Запрет на покупку российского золота затрагивает вторую статью экспорта у России после энергоносителей, радуется госсекретарь США. Однако последствия от нового санкционного удара, скорее всего, разочарует коллективный Запад. Почему новые санкции не так страшны, как надеются лидеры G7?  Подробности...
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Присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным

Предстоящий саммит «Большой двадцатки» обещает стать исключительным событием EPA/MAST IRHAM/ТАСС
Президенты России и Украины, возможно, смогут увидеться уже предстоящей осенью – по крайней мере, они окажутся в одно время в одном помещении. Речь идет о саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индонезии и приглашение на который получили и Зеленский, и Путин. Почему российский лидер согласился принять в нем участие? Подробности...
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Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
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Почему Африка больше верит России, чем США

Взаимодействие России и стран Африки выдерживает проверку событиями на Украине Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Кто виноват в том, что целой группе африканских стран грозит самый настоящий голод? Запад и главным образом Вашингтон обвиняют в этом Россию и проходящую на Украине спецоперацию. Однако сами африканские страны отнюдь не торопятся присоединяться к таким обвинениям. Что думают африканцы о происходящем и как относятся в связи с этим к России? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Станет ли БРИКС альтернативой G7

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Прошедший на днях саммит БРИКС резко контрастировал с междусобойчиком «Большой семерки». Если участники последней решали вопрос о том, как нагадить России и лично Путину, то на БРИКС собрались страны, которые занимались куда более важными проблемами. Подробности...
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Град на Холме наносит Вавилону ответный удар

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Вавилон Великий, который развешивает радужные флаги по своим посольствам по всему миру и финансирует продвижение извращений и абортов, это еще не вся Америка; и этот Вавилон, казавшийся непобедимым, получил серьезный удар от старой Америки – честной, трудолюбивой, семейной и верующей. Подробности...
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У России есть шанс исправить историческую судьбу Одессы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Фактически решение одесских властей – это манифест об отказе от Одессы. Они как бы заявляют: нам не нужен живой и подлинный город, нам нужны только территория и ее население, лишенное собственной культуры и исторической памяти. Подробности...
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США обещано «лето насилия»

Запрет на золото обойдется дорого

Кто станет следующим президентом США

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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Падение Лисичанска ускорит развал украинской линии обороны

    Российские войска ведут активное наступление в Донбассе
    		   28 июня 2022, 17:05
    Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости
    Текст: Евгений Крутиков

    Российские вооруженные силы развивают наступление в Донбассе: войска уже вошли в один из ключевых городов Луганской народной республики – Лисичанск. Чем важен этот район для Донбасса, какое количество украинских войск попадает здесь в окружение и какими могут быть дальнейшие направления российских ударов?

    Части ВС РФ и союзников, в первую очередь народной милиции ЛНР, вошли с трех направлений в город Лисичанск, одновременно блокировав единственную оставшуюся дорогу из окруженного города в сторону Северска. По этой трассе, которая и так уже несколько дней находилась под огневым контролем союзников, в последние сутки пытались пробиться в сторону Северска значительные части окруженной группировки ВСУ, нацбатов и иностранных наемников. В какой-то мере это напоминало бегство, а организованные колонны отступавших тут же попадали под артиллерийский огонь союзников. Можно подтвердить уничтожение минимум трех таких колонн.

    К середине дня вторника 28 июня российские войска и милиция ЛНР прошли частный сектор в южной части Лисичанска (примерно треть площади всего города) и вышли в район стадиона «Шахтер». Дальше на север начинается уже центр города с многоквартирными домами.

    С востока части народной милиции ЛНР и штурмовые группы ВС РФ вошли на территорию Лисичанского НПЗ «Линник». С востока город блокирован почти полностью. И, судя по всему, серьезного сопротивления в промзонах противник оказывать не намерен.

    Желатиновый завод, расположенный за пределами городской черты в сторону Волчеяровки (на юго-запад от города), противник сдал без боя. Из так называемой «ямы» – ремонтного цеха НПЗ, правда, вчера обстреляли из РСЗО сам город Лисичанск, в котором еще нет российских войск, но уже сейчас видно, что противник город к круговой обороне не готовил. ВСУ не ожидали, что союзники проведут операцию по окружению Горского и Золотого, после чего быстро выйдут в тыл группировки в Лисичанске.

    До самого последнего момента ВСУ строили оборону города вдоль реки Северский Донец. Сейчас и это не работает, а российские части и милиция ЛНР вчера в трех местах форсировали реку и создали плацдармы севернее Лисичанска. Одновременно стали поступать сообщения о том, что российские подразделения вошли в Сидорово – очередной населенный пункт под Святогорском по прямой дороге на Славянск.

    Судьба группировки ВСУ в Лисичанске полностью решена. Есть разные данные о ее численности. Минимум это пять-семь тысяч человек, максимум – семь-девять тысяч. Удивительно, но попытки вывода этой группировки из котла больше напоминают бегство, нежели спланированный отход, несмотря на то, что украинская пропаганда в очередной раз настаивает на «запланированном отходе на новые позиции». А ведь потеря от пяти до девяти тысяч военнослужащих (неважно уже в какой форме: погибшими или пленными) сейчас критична для всей стратегии ВСУ на донецком фронте.

    Уже сейчас главком ВСУ Залужный начал отдавать распоряжения снимать части с других направлений, включая южное, и перебрасывать под Северск.

    Под Северск выдвигаются и части из гарнизонов Славянска и Краматорска. И суммарно под Северск они могут закачать сейчас примерно те же пять-семь тысяч человек, то есть полторы старой бригады. Сейчас «старые» номерные бригады ВСУ уже в большинстве своем не существуют из-за больших потерь личного состава, и такие резервные группировки собираются с миру по роте.

    В котле остаются как минимум 400 единиц техники (всякой – от БТР до гаубиц и РСЗО). И их потеря для ВСУ также весьма критична. Звучало мнение, что союзники могут дать возможность части военнослужащих ВСУ уйти, но без техники. И все же представляется, что эта идея могла иметь место в первые недели спецоперации, когда еще работали старые аргументы типа «мы не хотим их убивать в таких количествах».

    Даже в материалах осени–зимы прошлого года можно было встретить утверждения о том, что политически нецелесообразно наносить большие потери ВСУ в личном составе. Тогда это казалось разумным, поскольку была надежда на вменяемость поведения Зеленского и его окружения. Сейчас это уже не актуально, поскольку речь идет об уничтожении крупнейшей группировки противника на всем Донбасском фронте. Никакого решения, кроме военного, уже нет.

    Противник пытается создать новую линию обороны на 8-10-километровом участке дороги Северск – Соледар и далее на юг до Артемовска. Таким образом предполагается прикрывать Славянск напрямую с востока. Именно туда и перемещаются части ВСУ с других направлений.

    Красиво для Киева это выглядит только на бумаге. Мы уже упоминали о том, что вчера-сегодня пришла в движение российская группировка под Святогорском, ранее остановившаяся в районе Татьяновки. Занятие же ею Сидорова означает прямое продвижение на Славянск с севера, в то время как ВСУ строит новый фронт к востоку от города. Все это очень похоже на уже доказавшую свою успешность российско-союзническую тактику последовательных ударов на разных, порой не связанных непосредственно друг с другом участках фронта.

    Если российские войска продолжат наступление от Сидорово на юг и выйдут непосредственно к Славянску, то все потуги ВСУ организовать новый фронт после потери Лисичанска уйдут коту под хвост. Может даже образоваться новый котел.

    Спрогнозировать сроки зачистки Лисичанска и ее последствия сложно, потому что непонятно, как именно и какими силами намерены сопротивляться те, кто там остались. Но, скорее всего, не более недели. Механизм зачистки уже отработан до мелочей после Мариуполя, Волновахи, Рубежного и Северодонецка. С каждым разом эффективность возрастает, а сроки сокращаются. Украинская пропаганда уже сейчас произносит что-то вроде «ну и Бог с ним, с этим Лисичанском», хотя еще буквально позавчера эти же люди утверждали, что «Северодонецк останется украинским».

    Глава ВГА Луганской области Гайдай сначала говорит, что «Лисичанск – последняя крепость на Луганщине», но буквально через несколько минут призывает жителей города срочно эвакуироваться. А эвакуироваться теперь можно только на территорию ЛНР. Возможно, российское командование вновь предложит организовать гуманитарный коридор – и вновь получит отказ.

    Для ЛНР Лисичанск – последний еще не до конца освобожденный пункт на территории бывшей Луганской области. После зачистки Лисичанска можно будет говорить о том, что для Луганска задача выполнена. Это, конечно, не означает выход ЛНР из спецоперации, но создает серьезные политические изменения.

    Для Киева же утрата Лисичанска (да и вообще всего «химического» промышленного района Донбасса с крупнейшими в Европе профильными заводами) сейчас серьезный удар по репутации Зеленского, даже куда больше, чем ранее потеря Мариуполя. Если в офисе Зеленского всерьез пытались дотянуть до середины лета, чтобы получить американское оружие и дождаться каких-то новых антироссийских санкций Запада, то эта стратегия разрушается прямо сейчас на берегу Северского Донца.

    В ближайшей перспективе, кроме очевидной возможности для наступления с севера на Славянск, создается очевидная угроза Запорожью. Есть данные, что Киев стремился максимально затянуть бои за агломерацию Рубежное – Северодонецк – Лисичанск, чтобы вытянуть туда больше российских войск и союзников, при этом методично обстреливая склады в Донецке и в тылу ДНР и ЛНР из американских гаубиц и РСЗО. Если это так, то и этот план не сработал. Срочная организация новой линии фронта Северск–Соледар – это уже почти панические действия.

    Уже очевидно, что события ускоряются, потери для ВСУ становятся невосполнимыми. А ослабление других фронтов и направлений, например, Запорожского и в целом южного, может привести к катастрофе совсем не там, где этого ожидает Киев.

    А у союзников, в свою очередь, появляется все больше вариантов для оперативного маневра. После зачистки Лисичанска откроется сразу несколько новых возможностей на многих ослабленных участках фронта. Вполне возможно, что в течение пары недель мы увидим серьезные сдвиги. И можно даже предположить, что они станут катастрофическими для всей линии обороны ВСУ.

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