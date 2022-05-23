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23 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 11:41  |  vz.ru
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У Европы при отказе от российского газа есть лишь одно спасение

Российская нефть еще долго будет нужна Западу tk2/ZUMA/Global Look Press
Как будет жить Европа, если воплотит в реальность свои планы отказаться от российских энергоносителей? На этот счет у западных экспертов есть две точки зрения: либо ускорить так называемый зеленый переход на возобновляемые источники энергии, либо увеличить добычу углеводородов. В реальности им мог бы помочь третий путь, но вряд ли они его выберут. Подробности...
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Кого из командиров «Азова» еще предстоит найти и наказать

Андрей Билецкий руководил «Азовом» дистанционно, Денис «Редис» Прокопенко – на месте кадры из видео
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Гражданскому флоту России ставят боевые задачи

Ледоколы могут решать задачи по снабжению заполярных военных баз России Лев Федосеев/ТАСС
На фоне тотальной гибридной войны против Запада Россия меняет свою Морскую доктрину. Корректировку документа анонсировал вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, в военное время станет проще задействовать гражданские суда и экипажи для нужд ВМФ. В первую очередь понадобятся контейнеровозы, танкеры и ледоколы. Насколько полезен гражданский флот для боевого потенциала России в Мировом океане? Подробности...
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Воровство российских денег Америкой уперлось в препятствие

Яхты российских олигархов уже изымаются. Но дойдут ли у США руки до российских государственных денег? Leon Lord/AP/ТАСС
Похоже, американское руководство начинает понимать, насколько опасной для Вашингтона станет попытка изъятия валютных резервов Центробанка России. Впервые в администрации Белого дома признали, что это «незаконно». Почему Америка внезапно пришла к этому выводу и когда Россия сможет вернуть свои деньги? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Сможет ли БРИКС стать фундаментом нового многополярного мира

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Китайский лидер Си Цзиньпин дал понять, что амбиции БРИКС выходят за рамки вопросов экономического взаимодействия, видя ее задачами «противодействие гегемонизму, политике силы и блоковому противостоянию». Все эти пункты – неприкрытый выпад в сторону США и коллективного Запада. Подробности...

Рука голода тянется на Украину с Запада

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В информационной войне Россия играет вдолгую

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Чтобы удержать симпатии большей части мира, нам нужно просто выиграть сражение за Украину. А тут все решают не пресс-релизы и душещипательные ролики, а котлы, артиллерийские дуэли, бомбово-штурмовые удары и танковые прорывы. С этим мы справляемся гораздо лучше. Подробности...
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    Воровство российских денег Америкой уперлось в препятствие

    Яхты российских олигархов уже изымаются. Но дойдут ли у США руки до российских государственных денег?
    		   23 мая 2022, 11:22
    Фото: Leon Lord/AP/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Похоже, американское руководство начинает понимать, насколько опасной для Вашингтона станет попытка изъятия валютных резервов Центробанка России. Впервые в администрации Белого дома признали, что это «незаконно». Почему Америка внезапно пришла к этому выводу и когда Россия сможет вернуть свои деньги?

    Растущие потери Украины от российской спецоперации заставили США и их союзников направлять миллиарды долларов на поддержку украинского сопротивления, столь нужного для реализации американской стратегии по изматыванию России войной до последнего украинца. Направлять миллиарды, а также обещать десятки миллиардов «на восстановление» для того, чтобы киевские элиты вдохновились перспективами распила таких огромных сумм и даже не думали капитулировать перед требованиями Москвы.

    За чужой счет?

    Однако эти обещания столкнулись с возмущениями ряда американских экспертов и конгрессменов. Они утверждают, что на фоне масштабного экономического кризиса в США и невиданной на протяжении нескольких поколений инфляции Америка просто не может себе позволить тратить десятки миллиардов долларов налогоплательщиков на какую-то внешнюю страну. А на военную помощь Украине они уже потратили 60 миллиардов.

    «60 миллиардов долларов – это больше, чем США собирают налогов с бензина для строительства дорог и мостов. 60 миллиардов долларов – это почти весь бюджет Госдепа. 60 миллиардов долларов превышает бюджет министерства внутренней безопасности и министерства энергетики», – возмущается республиканский сенатор Рэнд Пол.

    Громко возмущаются и другие республиканцы. Менее чем через полгода в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, и выбрасывание американских денег на помощь Украине («украинским олигархам, платившим сыну Байдена», как описал это самый популярный телеведущий США Такер Карлсон) будет, вероятно, одним из главных предвыборных инструментов республиканцев для атаки на нынешнюю демократическую администрацию.

    Именно поэтому демократам сейчас срочно нужно найти внебюджетные средства на помощь Украине. И поскольку вытрясти эти деньги из союзников вряд ли получится (ни европейские страны, ни ближневосточные не горят желанием отправлять десятки миллиардов в Киев), остаются лишь российские средства. Те самые, которые сейчас заморожены в странах Запада.

    «Растущий экономический ущерб Украине от продолжающихся российских бомбардировок заставил США и их союзников направлять миллиарды долларов на помощь осажденной стране – и искать другие источники расходов. Включая российские»,

    – пишет Associated Press.

    Речь идет о трех сотнях миллиардов государственных валютных резервов, а также сотнях миллиардов, принадлежащих частным компаниям. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, США сейчас пытаются добиться того, чтобы сама Россия финансировала восстановление Украины – то есть чтобы эти средства были отобраны и отправлены Киеву.

    Уйдут годы

    Идею, конечно, полностью поддержали в Киеве. Поддержали – и развили.

    Владимир Зеленский заявил, что замороженные российские активы «нужно использовать для послевоенного восстановления Украины, а также для покрытия расходов других стран». Более того, он требует заключить некий международный договор по российским активам, чтобы конфисковать их и направить «всем пострадавшим от российской агрессии». То есть, проще говоря, украинские элиты предлагают несколько сотен миллиардов отправить им, а несколько сотен оставить в западных странах, потратившихся на помощь Украине. Ну или на кредиты (которые будут закрыты за счет российских средств). Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфисковать таким образом российские деньги должны не только США, но и все страны «Большой семерки».

    И некоторые уже начинают подготовку этой процедуры – в частности, Канада. «Когда мы оцениваем колоссальную стоимость восстановления Украины, то откуда лучше всего взять деньги на это восстановление? Его должен оплачивать разоренный народ Украины? Его должны оплачивать канадцы? Я считаю вполне логичным, чтобы хотя бы часть восстановления была оплачена за счет российских активов», – говорит министр финансов Канады Христя Фриланд (внучка украинского пособника нацистов и антисемита Михаила Хомяка).

    Однако, к сожалению для украинских распильщиков и американских конфискаторов, украсть российские деньги им будет крайне непросто. Если речь идет о частных активах, то да, в США существует процедура изъятия – однако она крайне сложна.

    «Для полной конфискации правительство обычно должно реализовать потенциально обременительный процесс, известный как гражданская конфискация. В ее рамках нужно доказать суду то, что активы были получены в результате преступных доходов или путем отмывания денег. Только тогда правительство получает контроль над активами и может от них избавиться. Но на все это могут уйти годы, особенно если бывший владелец станет оспаривать конфискацию в суде», – поясняет New York Times.

    «Конституция США защищает любого, кто заходит сам или со своей собственностью на территорию Соединенных Штатов. Эта защита, по крайней мере, гарантирует, что эти люди и их собственность не оставляются на милость капризов правительства», – говорит бывший советник по международному праву Госдепа и Пентагона Пол Стефан.

    Да, сейчас американские власти разрабатывают специальную процедуру, которая облегчит процесс. И советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан уже заявил, что русские бизнесмены свои активы не увидят. «Мы не собираемся их возвращать. Мы хотим найти им лучшее применение», – пояснил чиновник. Однако эту процедуру еще нужно принять (и при этом каким-то образом не распугать инвесторов из других стран, хранящих свои активы в США). И кроме того, она коснется только частных средств.

    Нет закона

    Отжать же замороженные активы Центробанка Америке будет гораздо сложнее – если не невозможно. Проанализировав действующее американское законодательство и имеющиеся прецеденты, юристы нашли несколько вариантов, при которых российские валютные резервы могли бы быть конфискованы.

    Например, если бы Россия напала на Соединенные Штаты – тогда американцы имели бы право забрать российскую госсобственность себе. Или если бы Джозеф Байден отказался бы признавать Владимира Путина легитимным президентом России, а признал бы, например, дочку Навального – в этом случае Вашингтон получает возможность передать российскую собственность в ее пользование (как передал в свое время венесуэльские деньги окружению Хуана Гуайдо, которого Америка признавала истинным главой Венесуэлы). Наконец, конфискация российских средств может произойти по договоренности с Россией – если вдруг Москва почему-то решит, что ее валютные резервы должны пойти в карман украинским олигархам.

    Других вариантов нет. Действующий в США закон от 1976 года обеспечивает полную и неограниченную (в том числе от судебных исков) защиту активов иностранных Центробанков, которые хранятся на территории США. «Причина этого иммунитета очевидна – банки США, в частности Федеральный резервный банк Нью-Йорка, хотят держать эти депозиты и могут их привлекать в том случае, если у вкладчиков есть гарантия защиты этих средств от конфискаций», – говорит Пол Стефан.

    Конечно, ряд отечественных экспертов уверены, что Белый дом может просто конфисковать российские госрезервы без всякого закона и процедуры – ведь это США, они привыкли плевать на право. Однако на самом деле такой сценарий маловероятен.

    Во-первых, потому, что это во внешней политике Вашингтон может вести себя как слон в посудной лавке, поскольку он действительно игнорирует международное право. Во внутренней политике включается мощнейшая американская бюрократия и сакральное для нее внутриамериканское законодательство. Во-вторых, внесудебная конфискация российских активов повлечет за собой отток сотен миллиардов или даже триллионов долларов, которые хранят в США государства и правители стран третьего мира (например, с Ближнего Востока).

    Наконец, изъятые незаконно деньги все равно придется возвращать. «Россия не всегда будет изгоем. Когда все закончится, она захочет вернуть свои деньги. Почти наверняка Соединенные Штаты выполнят просьбу о возврате – а значит деньги, которые ушли на Украину, придется компенсировать за счет средств американских налогоплательщиков», – уверяет Пол Стефан.

    Именно поэтому глава американского Минфина Джанет Йеллен вынуждена была признать, что законных оснований для конфискации российских валютных резервов у США нет. По его словам, законных оснований для такой операции нет. А значит, сотни миллиардов российских валютных резервов продолжат морозиться на американских счетах – до лучших времен.


     
     
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