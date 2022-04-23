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23 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 17:54  |  vz.ru
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Россия переходит на иранские схемы продажи нефти

Нефть из России уходит тайным покупателям Виталий Тимкив/РИА Новости
Запад пытаются выяснить, насколько же упал экспорт российской нефти. Москва скрыла эту статистику, чтобы не давать США и ЕС рычага для давления. Западу ничего не остается, как отслеживать передвижения танкеров с нефтью и фиксировать падение российского экспорта. Однако, судя по всему, Москва уже тестирует серые схемы поставок нефти за рубеж. Что это за схемы и в чем их смысл? Подробности...
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Индия поддерживает Россию по трем причинам

Индийцы помнят, как поддержал их СССР в 1961 году, и не хотят казаться неблагодарными Н. Акимушкин
Индийцы вдвое увеличили закупки российской нефти и отказались помогать Японии в доставке грузов на Украину. Надежды Вашингтона рассорить Москву и Нью-Дели пошли прахом по десятку разных причин, но стоит особенно выделить три из них – или даже четыре, если считать еще одну, почти мистическую. Подробности...
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Как уничтожала бандеровцев Красная армия

Советские методы борьбы с бандеровцами по-прежнему актуальны Леонид Доренский/РИА Новости
Проходящая на Украине спецоперация который раз заставляет вспомнить опыт Великой Отечественной. Украинские националисты грозят развязать против российских войск партизанскую войну – точно так же, как это пыталась сделать в свое время Украинская повстанческая армия (УПА), то есть бандеровцы. Однако советские военные нашли методы уничтожения этих банд.  Подробности...
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Зачем США нужна массовая гибель украинцев

Украина уже действует против России запрещенными методами mil.ru
США готовят провокации, чтобы обвинить Россию в применении на Украине химического, биологического или тактического ядерного оружия. Как предупреждают в Минобороны, диверсии возможны на химических и биологических объектах Харькова и Киева или на Запорожской АЭС. В экспертной среде убеждены: провокаций, как в Буче, стало недостаточно, поскольку спецоперация доказывает эффективность, так что Запад ищет поводы для новых обвинений против России. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Мы на пороге нового мира, но не решаемся сделать первый шаг

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Чем грубее и придурошнее станут действовать против нас Вашингтон, Лондон и Брюссель, тем чаще мы будем получать поддержку рядовых граждан, а потом и правительств самых разных государств. Подробности...

Америка начала разорение Европы

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В среднесрочной перспективе Евросоюз окажется на грани гражданской войны. США достигнут своей стратегической цели по устранению с геополитической арены своего главного цивилизационного конкурента. Подробности...
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Как русские остановили последнее наступление Гитлера

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В Донбассе развернулось крупнейшее маневренное сражение с 1945 года. Противник наверняка не будет спокойно смотреть, как окружают его лучшую группировку, и попробует нанести контрудар. Это не удивительно – немцы, например, были способны на серьезный контрудар даже весной 1945 года. Подробности...
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Спецоперация на Украине расколола Хорватию

Шольцу грозит отставка из-за Украины

Приказ Путина по «Азовстали»

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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Зачем США нужна массовая гибель украинцев

    Украина уже действует против России запрещенными методами
    		   23 апреля 2022, 17:00
    Фото: mil.ru
    Текст: Андрей Резчиков

    США готовят провокации, чтобы обвинить Россию в применении на Украине химического, биологического или тактического ядерного оружия. Как предупреждают в Минобороны, диверсии возможны на химических и биологических объектах Харькова и Киева или на Запорожской АЭС. В экспертной среде убеждены: провокаций, как в Буче, стало недостаточно, поскольку спецоперация доказывает эффективность, так что Запад ищет поводы для новых обвинений против России.

    В субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов провел брифинг о подготовке США и НАТО провокаций с обвинением России в применении на Украине ядерного, химического или биологического оружия. Эти планы, уверены в Минобороны, стали реакцией американцев на успехи России в проведении специальной военной операции.

    Было подготовлено три возможных сценария. Наиболее вероятный заключается в «постановочном инциденте под чужим флагом» на химических и биологических объектах Харькова и Киева. «Речь может идти о реальном применении химического и биологического оружия с жертвами среди населения, либо инсценировки «диверсий» со стороны России на принадлежащих Украине объектах, которые были вовлечены в разработку компонентов оружия массового поражения», – пояснил Кириллов.

    Второй сценарий заключался в максимально скрытном применении оружия массового поражения «в малых объемах» «для подавления воли и способности сопротивлению в рамках решения конкретной оперативной задачи». Этот сценарий рассматривался на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе. В четверг город полностью перешел под контроль ВС РФ, а также народных милиций Донецкой и Луганской народных республик. Однако на «Азовстали» остаются заблокированными остатки боевых подразделений ВСУ и нацбатов. Штурм этого объекта был отменен по решению президента России Владимира Путина, что сорвало «планы Пентагона по его реализации».

    Наименее вероятным сценарием провокаций военные называют открытое применение оружия массового уничтожения в Славянске и Краматорске, которые превращены в города-крепости. Не исключена также провокация на объектах ядерной энергетики Украины, в первую очередь, на контролируемой российскими войсками Запорожской АЭС. На этой неделе на блокпосту войск национальной гвардии была остановлена и возвращена обратно в город Запорожье «колонна из 10 автомобилей с опасным грузом, направлявшаяся на атомную станцию».

    Кроме этого, рассматривается возможность нанесения ударов по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем предприятии «Приднестровский Химический завод» в Днепропетровской области. «Минобороны располагает документом, подтверждающим критическое состояние хранилищ и нецелевого расходования, выделенных Евросоюзом денежных средств на содержание объекта», – добавил Кириллов.

    По словам генерала, с подачи США украинские власти для дискредитации российской армии могут устроить провокацию с использованием химоружия, что приведет к гибели десятков тысяч украинцев, вызовет «экологическую и гуманитарную катастрофу». Высокая вероятность инсценировки с химоружием подтверждается фактами поставки из США на Украину антидотов отравляющих веществ, в том числе более 220 тыс. ампул с атропином. По словам генерала, данный факт свидетельствует о целенаправленной подготовке провокаций с отравляющими веществами нервнопаралитического действия.

    Кириллов назвал абсурдным заявление директора ЦРУ о возможном применении Россией против Украины тактического ядерного вооружения. При современном уровне технической оснащенности международной системы мониторинга ядерных испытаний скрыть применение такого вида оружия было бы невозможно. «Если это не понимает директор ЦРУ, то он либо непрофессионал, либо его вводят в заблуждение», – добавил Кириллов.

    В экспертной среде уверены: подобные провокации направлены на то, чтобы убедить как можно больше стран поддержать санкции Запада против России.

    Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко напомнил, что кроме западных стран «весь остальной мир отказался присоединяться к санкциям». «Британский премьер Борис Джонсон недавно совершил визит в Индию, а до него там побывали другие важные функционеры Запада, чтобы надавить на Нью-Дели и заставить присоединиться к антироссийским санкциям. Но эти попытки не увенчались успехом, поэтому

    Западу нужна чудовищная по своей сути и последствиям провокация, чтобы попытаться повлиять на мировое общественное мнение.

    Им нужна не Буча с постановкой, не такие примитивные, хотя и опасные провокации, а именно химическая, биологическая или ядерная провокация», – считает Коротченко. 

    Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош добавляет, что «американцам нечем парировать успехи спецоперации России, поэтому они нагнетают обстановку за счет возможных обвинений в незаконных действиях». «Эта технология старая, она была отработана в Сирии при участии «белых касок». Возможные провокации с распылением химических и радиоактивных веществ на Украине нужны для нагнетания обстановки и дальнейшей консолидации общественного мнения не только в Европе, но и во всем мире в противостоянии с Россией», – подчеркнул Бартош. 

    Коротченко пояснил, что сейчас уже ни у кого нет сомнения в успешности российской спецоперации, о чем свидетельствует начало второй фазы и взятие Мариуполя, а усилия Запада по поддержке Украины проваливаются. «По мысли западных стратегов нужна провокация. Противостоять этому можно только с помощью максимальной гласности, открытости и честности позиции России. Поэтому предупреждение Минобороны является сигналом, которым мы оповещаем весь мир – будьте бдительны, такая провокация может произойти при участии украинских властей», – пояснил Коротченко.

    Бартош добавляет, что Россия может противостоять подобным провокациям за счет серьезной разведывательной работы на местах, усиления контроля за ядерными веществами на украинских АЭС и «отслеживания работы химических производств, где могут изготавливаться вещества для совершения подобных провокаций».

    В свою очередь вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил РИА «Новости», что у российских военных хватит сил и средств для предотвращения любых провокаций Запада. «Опасность чрезвычайно высока, но надежд на объективность международных наблюдателей мало – американцы отлично научились манипулировать такого рода миссиями в свою пользу. Так что полагаться предстоит только на себя», – отметил сенатор.

    Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев отмечает, что сейчас в Донбассе продолжается окружение самой сильной и укрепленной части украинской группировки. В этих условиях Западу необходимо возбудить очередной приступ ненависти к России и ее армии не только на Украине, но и во всем мире. Тем более все больше рядовых украинцев проявляют симпатии к России и демонстрируют недоверие к собственной армии и руководству. «Разгром украинской группировки в Донбассе фактически будет означать коренной перелом. Вот чтобы этого не допустить,

    США и хваленое НАТО действуют как последние и трусливые подлецы. Они способны только на информационные гадости и умеют будоражить с их помощью мировое общественное мнение. Сейчас США посчитали, что больше не могут очернять Россию с помощью одних фейков и теперь для этого нужна реальная кровь,

    они собираются убивать людей на Украине», – считает Перенджиев. 

    В ходе брифинга Кириллов тоже говорил о том, что возможные инсценировки должны оказывать давление на союзников России, в том числе Индию и Китай, а также создавать политическую и экономическую изоляцию РФ. Он напомнил, что программы по созданию биологического оружия в СССР были свернуты в 1972 году, а химический арсенал был полностью уничтожен к сентябрю 2017 года. «Вместе с тем, количество биологических лабораторий США совершенно несопоставимо с другими странами. По данным МИД Китая, под контролем Вашингтона находится 336 лабораторий в 30 государствах мира, что вызывает серьезную озабоченность», – сказал Кириллов.

    Также Кириллов сообщил, что на этой неделе Украина сбросила с беспилотника емкость с ампулами на позицию российских войск. «Планировалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ, не входящих в конвенционные списки», – сказал Кириллов, добавив, что сейчас содержание ампул исследуется в лаборатории 27-го Научного центра Минобороны России.

    По словам Перенджиева, коллективный Запад руками ВСУ занимается военными бесчинствами и совершает военные преступления. «ВСУ ведут не только террористическую войну, прикрываясь мирными жителями, социальной инфраструктурой, они еще ведут и преступную войну с применением химического оружия. Официальный Киев и коллективный Запад – это субъект военных преступлений. В данном случае спецоперация России показала истинную сущность ВСУ», – считает эксперт. 
     
     
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