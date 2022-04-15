Митинги за Россию объединили в Германии русских, евреев и немцев

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15 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 22:06  |  vz.ru
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Еврокомиссия только вредит европейской энергетике Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
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Как Россия нейтрализует натовскую угрозу Петербургу

Как и во времена Советско-финской войны 1939-1940 годов, Карельский перешеек рискует стать зоной конфликта Пророков Борис
Балтийское море утратит свой безъядерный статус, если финны и шведы все же решат примкнуть к НАТО. Об этом заявили в российском Совбезе. Военные эксперты предупреждают: нашим сухопутным войскам, боевой авиации и ПВО придется укрепить границу в районе Петербурга, а часть наших ядерных ракет будет перенацелена на Хельсинки и Стокгольм. Неужели финским и шведским политикам хочется жить в статусе потенциальных мишеней? Подробности...
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Как восполнить потерю крейсера «Москва»

Крейсер «Москва» затонул во время шторма Григорий Сысоев/РИА Новости
Флагман Черноморского флота ВМФ России ракетный крейсер «Москва» затонул во время шторма при буксировке в порт после пожара и взрыва боезапаса на борту. Каким был жизненный путь этого корабля, чем он известен и какое судно в будущем сможет стать новым флагманом черноморцев? Подробности...
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Почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы

В многовекторной политике президента Токаева Москве отведено лишь четвертое место Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Казахстан в третий раз отказался от парада 9 мая. Если в предыдущие два года причиной называли пандемию, то на сей раз власти предпочли воздержаться от объяснений. Решение принято в тот момент, когда в республике гостила эмиссар Госдепа, и после того, как в администрации президента Токаева заверили: Казахстан будет соблюдать санкции против России. Спасенный от бунта союзник решил проявить неблагодарность? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Силиконовая долина подобралась слишком близко к Вашингтону

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
В США между правительством и бигтехом началась конфронтация. Она вызвана стремлением Белого дома немного осадить ИТ-гигантов, которые слишком откровенно начали лезть в политику и влиять на общественные процессы. Подробности...

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Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
McKinsey Gate с каждым днем бьет по рейтингу Макрона, снижая его шансы на победу над Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов. Однако в руках этого американского выдвиженца на посту главы Пятой республики – государственная машина пропаганды и ресурсы спецслужб. Подробности...

Спецоперация России положила конец концу истории

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Владимир Можегов, публицист
24 февраля 2022 года Россия начала борьбу за свое будущее, за свое место в XXI веке и за свое видение будущего XXI века. И это будущее сильно отличается от того, как его видят Шваб, Сорос и Демпартия США. Вот почему так внимательно наблюдают за Россией во всем мире. Подробности...
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Сбежавшая оппозиция против российского флага

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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Митинги за Россию объединили в Германии русских, евреев и немцев

    Митинг в поддержку России в Германии – явление нередкое
    		   15 апреля 2022, 21:40
    Фото: Марина Хакимова-Гатцемайер/ВЗГЛЯД
    Текст: Марина Хакимова-Гатцемайер, Франкфурт-на-Майне

    В борьбе с провокаторами, в окружении тысяч возбужденных украинцев, под охраной полиции и под пристальным вниманием журналистов – так сейчас в Германии проходят демонстрации в поддержку России. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывала на таком митинге и смогла понять, что объединяет всех ее участников – выходцев из многих уголков бывшего СССР.

    Достаю из машины российский флаг, трусливо заворачиваю его так, чтобы было невозможно определить цвета. Весь Франкфурт-на-Майне раскрашен желто-голубым, на каждом пятачке толпятся возбужденные украинцы. Им все можно. Они нападают на русских прямо на улицах.

    Быстро иду к Оперной площади на пророссийский митинг, который плотным кольцом в два ряда окружили вооруженные полицейские. Один ряд смотрит вовнутрь – на наших, собравшихся в центре площади. Второй – наружу, там сидят, лежат, стоят, скачут, поют и танцуют украинцы. Время от времени они пытаются прорваться через кордон и подраться с нашими. «Наши – какие они?» – думаю, разглядывая лица незнакомых людей на митинге.

    – Девочка, на которую две недели назад напали два украинских беженца, до сих пор в больнице, – на немецком языке, но с русским акцентом (твердой «р») говорит выступающая блондинка средних лет. Рассказывает о травле русскоязычных детей в школах, о подожженных автомобилях, уничтожении бизнеса, принадлежащего выходцам из России. Закончив речь, спускается в толпу, закуривает, говорит подошедшему к ней юноше: «Плевать. Я должна была это сделать. Пусть теперь».

    – Как сказал Данила Багров, сила – в правде! – восклицает с трибуны невысокий пожилой мужчина в спецовке. Скорее всего, это его первое выступление на большую аудиторию, ему трудно сдержать волнение. – И правда с нами!

    Народ аплодирует, кричит «Россия – с нами!» Эти слова подхватывает крепкий юноша с сербским знаменем за моей спиной. Группа девушек с нарисованным на щеках российским триколором размахивает красными гвоздиками. «Мои родители из Казахстана, я родилась в Германии, но я по духу – русская, – рассказывает мне одна из них. Показывает на своих подруг: – А они – немки, просто очень любят мою семью и нашу культуру, они тоже против русофобии».

    Наших выступающих слышно плохо. Пророссийский митинг окружает толпа (по подсчетам полиции, не меньше 3500) украинцев с мощными громкоговорителями и ударной установкой, включенной в полную силу.

    Наших, как потом напишет немецкая пресса, около тысячи человек. Много людей за сорок. Это те, кто уехал из стран СНГ по линии русских немцев в 90-х годах. Высшее образование им тут было не по средствам, поэтому наши в Германии обычно – простые трудяги. Некоторые из них держат флаги Казахстана, Молдавии, Белоруссии – тех мест, в которых родились. Но больше всего российских и советских знамен. Буквы «Z», «V» и георгиевская ленточка в Германии запрещены.

    После митинга демонстрацией идем на кладбище, чтобы возложить цветы на могилу советских военнопленных Великой Отечественной войны. Я запомнила семью, которая шла в первых рядах. Красивый высокий юноша, его мама и сгорбленная бабушка, накинувшая на плечи знамя Победы. Всю дорогу, а это километров 6–7, внук поддерживал бабушку.#{bigimage=2032374}

    Молодая семья с коляской. В ней – нарядный малыш и музыкальная колонка: звучит «Прекрасное далёко», песни нашего советского детства. На другом конце демонстрации старик тянет тележку, из которой разносится голос Высоцкого.

    Я пытаюсь уловить чувства, которые испытывают эти люди, и понимаю, что главное среди них – единение. Несмотря на разный возраст, географию, национальности и даже языки, нас сейчас связала Россия. Наша.

    Демонстрация движется по проезжей части, а на тротуарах стоят возмущенные немцы и украинцы. Они строят рожи, плюют в нашу сторону, держат плакаты с фотографиями войны, кричат о том, что во всем виноваты русские. «Сдохни, Россия!», – слышу немецкую речь.

    – Специально пришли на нас поорать, – говорит идущая рядом немка в ярко-красной куртке. – Так же было, и когда мы выступали против агрессивной антиковидной политики немецкого правительства, и против политики НАТО в Сирии.

    Дама скандирует «Russland – Deutschland – Freundschaft» (Россия – Германия – Дружба) и по-русски – «Миру – мир!» Рассказывает, что 5 часов ехала на демонстрацию вместе со своими единомышленниками-немцами из другого конца Германии. По тротуару бежит завернутый в желто-синий флаг мужчина, кричит по-русски матерные ругательства. Нарывается. Вижу, что один из демонстрантов, крупный такой мужик, сжимает кулаки.

    – Спокойно, Сережа! – берет его за руку идущая рядом женщина в спортивном костюме бело-красно-синей расцветки и надписью «Россия», – они только и ждут драки. Нам нельзя. Нас же во всем потом и обвинят. Мы – не они!

    Женщина в костюме с надписью «Россия» запевает «Катюшу», ее подхватывает вся демонстрация. Особенно красиво поет дама в шляпке с букетом тюльпанов в руке, знакомлюсь и с ней:  

    – Я 34 года назад вышла замуж за немца, переехала в Германию. У меня дети, внуки, они уже немцы. Я и язык забывать стала. 34 года русские песни не пела. Оказывается, помню!

    По всему Франкфурту, а на пути следования нашей демонстрации – на каждом столбе висят желто-синие плакаты с надписью «Мы не отдадим Франкфурт тем, кто рекламирует войну!» Это явный намек на нас. Плакат нам в лицо. Кому – нам?

    Рядом со мной семенит аккуратненькая крошечная старушечка с маленьким самодельным красным флажком в трясущейся артритной руке. Знакомимся. Зовут Роза. Приехала в Германию в 90-х по еврейской линии.

    – Никогда не думала, что пойду вот так, в толпе, – говорит, подхватывая меня за локоть. – В Советском Союзе, когда все мои коллеги ходили на майские и ноябрьские демонстрации, я не ходила. А вот сейчас хожу! Потому что моя мама – блокадница! Мой отец воевал! Как я могу сейчас дома сидеть? Во мне точно горит все! Там, где русофобия, там и антисемитизм, девочка! И не говори мне, что русофобия и антисемитизм – разные вещи! – Роза пытается поднять свой флажок как можно выше и кричит что есть силы «Russland! Россия!!!»

    Подходим к кладбищу. Многие несут цветы, чтобы положить их на могилу наших военнопленных. Но ворота кладбища закрыты! Немецкие власти резко запретили нашим возложение цветов. Организуем мемориал поблизости. Одна из женщин кладет на асфальт солдатскую пилотку с красной звездочкой, вокруг нее возлагаем цветы. Их – гора.

    Рядом с ними стоит маленькая девочка с белыми бантами в косичках. Мама дает ей зажженную свечку. Бабушка со знаменем Победы, которую поддерживает внук, говорит: «Родненькие мои», – и смотрит сквозь слезы на нашу толпу. Мужчина с колонкой включает «Вставай, страна огромная!» Демонстранты замирают. Многие женщины плачут. Туда-сюда снуют немецкие корреспонденты и фотографы. Они не понимают, к чему слезы, зачем цветы и что это за музыка. Как объяснить немцу? Немцу в шапочке с символикой ЛГБТ.

    На обратном пути, несмотря на плотное ограждение полиции, в толпу демонстрантов несколько раз врывались провокаторы. Один из них распылил газовый баллончик в нашу толпу.

    «Стоп!», – вдруг слышу женский крик из «хвоста» демонстрации. «Своих не бросаем!», – мужской бас. Толпа останавливается. Иду на крик. «Полицаи схватили старика с георгиевской ленточкой!», – объясняет кто-то. Вижу несколько накаченных русских парней, готовых броситься на полицейских, чтобы вступиться за пожилого мужчину. Из толпы прямо на наших ребят вырывается мой знакомый, организатор автопробегов против русофобии в Германии Саша Галонский. Орет парням: «Стоять!!!»

    Потом объясняет мне: «Я понял, что они собрались драться с полицаями. Надо было их остановить! Конфликты с полицией нам не нужны. Надо показывать государству, что мы к нему пришли для того, чтобы протянуть руку, а не для того, чтобы доказывать, что можно, что нельзя. Надо сейчас все делать тихо, спокойно. Без горячих голов. Любой конфликт с участием русскоязычных в Германии сейчас будет расценен как преступление. Поэтому – максимальная осторожность».#{bigimage=2032376}

    Русский немец Саша, как и его жена Настя, родились в Казахстане, в России были только проездом, но сердцем и духом – наши. Как и их четверо детей.

    – В школе дети рисуют украинские флаги, расклеивают их повсюду. Мой сын, семиклассник, нарисовал российский флаг. Учительница демонстративно разорвала его и выкинула в мусорку. Дети смеялись. А дочери, которая тоже решила рисовать российский флаг вместо украинского, сказала: «Русский флаг иди рисуй в коридоре!» – А когда в школе все рисовали украинские флаги, – продолжает Настя, – моя дочь нарисовала голубя. На вопрос учительницы ответила: «Голубь – символ мира. И мир нужен не только Украине, но и Сирии, Ираку, Сербии». Или в 10 утра всем ученикам показывают новости: «Путин танками бомбит Украину. Русские – убийцы». Моя дочка подошла к учительнице, говорит: «Покажите мне закон о том, что детям надо показывать такие новости вместо уроков!»

    Женщины гордо рассказывают о своих детях. Наших детях. Они идут рядом со своими отцами и матерями. Не все знают российский гимн, но, когда его пели, я видела у многих в руках заранее распечатанный текст.

    Немецкие корреспонденты, видеооператоры, фотографы снуют по демонстрации, как крыски, в поисках негатива. Ничего не находят. У наших интервью не берут. Зато по окончании нашей демонстрации тянут свои микрофоны тусующимся поблизости украинцам.

    –  О нашей демонстрации против русофобии дают интервью люди, которые травят русскоязычных по всей Германии? – делюсь недоумением с мужчиной со знаменем ДНР.

    – Это же свободная демократическая пресса, – отвечает. – Завтра во всех газетах все переврут.

    Общий враг – нацизм. И это то, что объединяет нас. Наших.

    – Ты – русская, я – еврейка, вон – немцы идут с нами, – вспоминаю слова старушечки Розы, которая семенила рядом со мной на демонстрации. – Сейчас мы все одна национальность. Национальность мира. Наши.

    Чтобы понять, что такое «наши», мне надо было оказаться в Германии в апреле 2022 года.


     
     
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