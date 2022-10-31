Армия Грузии готовится перейти под управление НАТО

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31 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 23:21  |  vz.ru
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Как авиасанкции против России наказали Европу

Западные авиакомпании терпят убытки из-за необходимости облета России imago images/Global Look Press
Авиакомпании ЕС и США несут убытки из-за закрытого неба над Россией. Такая мера была введена Москвой в ответ на аналогичные санкции со стороны Запада. Однако свято место пусто не бывает, поэтому ошибкой европейцев и американцев воспользовались их коллеги из других регионов. О каких странах и авиакомпаниях идет речь?  Подробности...
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Мировые СМИ: Путин разделил Запад надвое

The Washington Post: США следует вернуться к дипломатии в отношениях с Россией kremlin.ru
В преддверии конфликта на Украине Владимир Путин требовал от НАТО гарантий безопасности. Теперь дипломаты должны возобновить эту дискуссию, чтобы украинский конфликт не перерос в нечто большее. К такому выводу пришли зарубежные СМИ, анализируя выступление Владимира Путина на «Валдае». Они отмечают миролюбивый тон российского лидера, «чего не было в последние месяцы», и не исключают союз Москвы с западными консерваторами.  Подробности...
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Спецоперация проверит новую снайперскую винтовку России

Снайперская винтовка Чукавина пока имеет противоречивые отзывы kalashnikovgroup.ru
На полях сражений на Украине прямо сейчас испытывается оружие, которое должно прийти на смену легендарной советской снайперской винтовке СВД. Речь идет о новых винтовках СВЧ-54 (снайперская винтовка Чукавина). Бойцы, имевшие дела с новым оружием, рассказали газете ВЗГЛЯД о его особенностях и отличиях.  Подробности...
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Как США привели мир к глобальному кризису

Глобализация исчезает на наших глазах, но что придет вместо нее? REUTERS/Jose Manuel Ribeiro
Как заявил на Валдайском форуме Владимир Путин, всю планету в ближайшие годы ожидают радикальные перемены. Что именно имел в виду российский лидер, кто и каким образом создал предпосылки для столь решительных изменений и как может выглядеть это непредсказуемое сегодня будущее для всего мира и для России? Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Фон дер Ляйен сильно нервничает

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если вы думаете, что понятие «откат» – чисто отечественное, вы ошибаетесь. Термин Kick back возник сразу, когда доходы капиталиста начали зависеть от решения бюрократа. Подробности...
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Отечественный либерализм напоминает отверточную сборку

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Смысл существования современного либерализма как политического течения заключается в уничтожении нашей страны, народа и цивилизации. Они с радостью используют наши недостатки против нас. Подробности...
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Зачем Польше самая большая армия в Европе

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Планы Варшавы по двукратному увеличению численности армии и закупкам вооружений на десятки миллиардов долларов имеют смысл лишь в случае подготовки к расширению Польши на восток. Подробности...
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Товарищ Си получил абсолютную власть

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Что Россия должна вернуть Польше

Обходной путь в НАТО для Украины

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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

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    Армия Грузии готовится перейти под управление НАТО

    Грузия решила взять за основу концепцию «тотальной обороны»
    		   31 октября 2022, 23:10
    Фото: mod.gov.ge
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Грузия активизирует сотрудничество с НАТО с целью подготовить свою армию к «тотальной обороне» и синхронизировать свои системы управления с натовскими аналогами. Так военные аналитики оценили поступившие из Тбилиси сообщения о новой стратегии грузинского Минобороны с учетом событий на Украине. Зачем Запад готов второй раз переоснастить и обучить армию Грузии?

    В минувшее воскресенье грузинское Минобороны сообщило: Совместный центр подготовки и оценки НАТО – Грузия (JTEC) завершил подготовку наблюдателей-контролеров в  рамках натовской программы IOCT. Военные приняли участие в практическом этапе на учебной базе в Норио к северо-востоку от Тбилиси, где курсанты смогли организовать процесс обучения и понаблюдать за реальными подразделениями размером со взвод, сообщило агентство Regnum. Пятидневное обучение проводилось офицерами армии Литвы совместно с грузинскими инструкторами.

    JTEC функционирует в рамках программ по приближению грузинской армии к натовским стандартам, которые начали активно развиваться с 2004 года с приходом к власти Михаила Саакашвили, но продолжают действовать и при нынешних грузинских властях. Так, грузинско-натовский центр JTEC был открыт уже в 2015 году на базе Национального учебного центра Минобороны Грузии «Крцаниси».

    В середине прошлой недели руководство грузинского военного ведомства сообщило: армия республики будет адаптироваться к новым реалиям с учетом событий на Украине. Как заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, «главный акцент будет сделан на тотальной обороне». По его словам, учтены «опасности и риски», проявившиеся сейчас на Украине. «Мы тоже были перед лицом этих рисков. Мы осмыслили шаги, которые необходимы в конкретный момент», – пояснил министр.

    Как сообщает РИА «Новости», Минобороны Грузии вместе со своими партнерами разработало три основных документа: один из них отвечает за долгосрочную стратегию, второй – среднесрочная стратегия, также существует стратегия, регулируемая действующими правовыми актами, адаптированная к текущей реальности. «Именно так можно регулировать меняющиеся угрозы, которые у нас есть», – пояснил министр обороны, отметив, что стратегия основана на тех угрозах и рисках, с которыми сегодня сталкивается Украина.

    «Мы тоже столкнулись с этим риском, и наша стратегия основана на понимании этого. У Украины тоже была стратегия, построенная именно на этой угрозе.

    Так что мы это хорошо поняли, а также поняли, какие шаги могут быть необходимы в конкретный момент», – добавил министр.

    По его словам, военный бюджет-2023 увеличится на четверть – на 260 млн лари (более 90 млн долларов). Также министр сообщил о планах создания командования по кибербезопасности «по принципу развитых стран». Сейчас в Министерстве обороны Грузии работает Бюро кибербезопасности, созданное в феврале 2014 года.

    Грузинский политолог, директор «Центра Евразии» Гулбаат Рцхиладзе напомнил: концепция тотальной обороны, которая должна быть реализована к 2030 году, впервые была анонсирована летом прошлого года. Документ готовился при стратегическом контроле со стороны Запада, в частности США, поэтому концепция будет так или иначе направлена против России.

    Тотальная в данном контексте означает гражданскую и военную оборону при международном сотрудничестве. «Для эффективного осуществления тотальной обороны ответ на военную агрессию будет более интенсивным, и у противника не будет возможности осуществить оккупацию», – пояснил эксперт. 

    Этой же концепцией предусмотрено создание предпосылок для «непрерывного развития грузинской армии, чтобы получить мобильную силу с высокими боевыми возможностями», подчеркивает эксперт. Согласно задумке властей, военные должны эффективно противостоять вызовам, стоящим перед Грузией, и внести «существенный вклад в обеспечение глобальной безопасности».

    «Эта концепция – абсолютно легитимная форма обороны и не является агрессивным планом в отношении наших соседей. Наоборот – это классический формат обороны для малых стран, чтобы отбить у нападающей стороны намерение осуществить оккупацию, или в противном случае она должна будет платить за это высокую цену», – считает Рцхиладзе.

    Политолог подчеркивает, что предлагаемую концепцию нужно рассматривать в совокупности с внешней и оборонной политикой Грузии. «В соответствующих документах в качестве противника фигурирует Россия. Это единственный противник, который определен в этих документах как «страна-оккупант». Министр госбезопасности Грузии в своих докладах парламенту называет основной угрозой именно Россию, которая «нарушает права человека на оккупированных территориях», «занимается похищением людей», «фактическим передвижением границ вглубь Грузии» и тому подобным», – перечислил Рцхиладзе.

    По оценке эксперта, концепцией не предусмотрено создание отрядов теробороны в каждой деревне, «потому что никто в Грузии не хочет участвовать в этом цирке и тратить на это деньги, большинство грузинского общества не хочет вовлекать страну в авантюру по типу украинской». «У нас есть проблема с грузинскими боевиками на Украине. Есть вероятность того, что в конце концов они направят оружие против грузинского руководства», – добавил Рцхиладзе. 

    «Заявления руководства грузинского военного ведомства говорит, прежде всего, о том, что Тбилиси рассчитывает на программу обучения НАТО, поскольку на ведение «тотальной обороны», в том числе партизанских действий, крайне важны современные, обученные инструкторы, – считает военный эксперт Алексей Леонков. – Если Грузия и будет менять стратегию обороны, то лишь в сторону синхронизации своей боевой системы управления с НАТО, уверен Леонков. По его мнению, фактически это подтверждает, что Тбилиси готов отдать свою армию под управление Североатлантического блока.

    «Грузия по-прежнему ориентируется на блок НАТО, надеется на поставки военной техники, дополнительных нелетальных видов оружия, которые, как ей кажется, обеспечат обороноспособность. Говоря о тотальной обороне, руководство республики обращается к своим хозяевам, прежде всего, США и Великобритании. Оно намекает, что Грузия станет следующей страной, которая будет управляться блоком НАТО в случае открытого конфликта Тбилиси с Россией. Запад начал понимать, что нынешние бои на Украине, несмотря на внешние поставки и финансирование, закончатся не в его пользу. Поэтому англосаксам нужны новые «горячие точки», которые помогут истощить Россию в экономическом и военном плане. Это Абхазия и Южная Осетия», – добавил эксперт.

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