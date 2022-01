Каким будет конец Америки Байден за год растерял доверие Америки 19 января 2022, 17:00

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Текст: Ростислав Зубков,

Артур Приймак

Джо Байден отмечает первую годовщину инаугурации на пост президента США. Позорный выход из Афганистана, наплыв нелегальных мигрантов, растущая инфляция и другие проблемы подорвали его рейтинг. А в ноябре, по прогнозам специалистов, демократов может ждать провал на парламентских выборах. Как Байден теряет сторонников и стоит ли ждать реванша от Дональда Трампа? В четверг исполнился год со дня инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Срок достаточно большой для того, чтобы подвести предварительные итоги работы и понять, удается ли команде демократов «восстановить Америку лучше, чем раньше» (Build back better – предвыборный слоган Байдена). За день до годовщины, в среду, ТАСС привел данные соцопроса Gallup, из которых следует – американцы считают действия своего президента малоудачными. Средний уровень популярности Байдена за первый год правления составил 48,9% – это ниже аналогичных показателей за тот же период всех других американских лидеров, за исключением предыдущего президента, Дональда Трампа. За год рейтинг нынешнего хозяина Белого дома рухнул почти на десяток пунктов (в январе 2021-го он составлял 57%). В эти дни в американской и мировой прессе в основном вспоминают промахи администрации Белого дома – от позорного бегства из Афганистана до неспособности справиться с самой высокой за 40 лет инфляцией. Но стоит отметить, что в январе 2021 года команда Байдена «приняла хозяйство» не в лучшем виде – в разгар коронакризиса, на который наложились расовые волнения BLM под лозунгом «Жизнь черных имеет значение» и возрастающий раскол в обществе, символом которого стал штурм Капитолия сторонниками Трампа. Либеральная американская пресса отмечает, что за год администрации Байдена удалось добиться определенных успехов. Так, обозреватели издания Associated Press Зик Миллер и Кэлвин Вудвард указывают, что за минувший год «более шести миллионов человек вновь нашли работу». Через Конгресс удалось провести закон о модернизации инфраструктуры страны, который подразумевает привлечение инвестиций на 1,2 трлн долларов за десять лет. Что до новой волны пандемии – на сей раз омикрон-штамма – то, как отмечает Associated Press, с самого начала администрация Байдена не стала обещать «потемкинских деревень», как это сделал Трамп, когда заявил, что в феврале 2020 года коронавирус «будет под контролем». «Думаю, за год было много достижений и свершений на фоне ряда очень серьезных проблем», – сказал AP глава аппарата Белого дома Рон Клейн, признав при этом, что деятельность администрации «требует доработок». Во внешней политике команда Байдена действует, пожалуй, успешнее своих предшественников. Демократы восстановили трансатлантические контакты с европейскими союзниками, покончив с торговым спором по стали и алюминию, разгоревшимся во времена Трампа. «Мы восстановили доверие и связи», – констатировала глава дипломатии ЕС Урсула фон дер Ляйен на октябрьском саммите G20. Для более успешного противостояния Китаю в регионе Юго-Восточной Азии в сентябре был создан блок AUKUS (Австралия – Британия – США). Отношения с Россией тоже сдвинулись с мертвой точки – достаточно вспомнить встречу Байдена и Владимира Путина в июне 2021 года в Женеве и согласие Вашингтона на инициированные Москвой переговоры о гарантиях безопасности. На эту тему Но по большому счету итоги работы команды Байдена, в первую очередь внутриполитические, выглядят как список неудач и промахов. Президент обещал остановить распространение COVID-19, но по показателям заболеваемости и смертности страна продолжает занимать первое место в мире (50 тысяч умерших только за прошедший месяц). Плюс, незадолго до годовщины инаугурации Верховный суд признал незаконным указ Байдена об обязательной вакцинации американских компаний со штатом более 100 человек. Либерализация отношения к мигрантам привела к рекордному увеличению потока нелегалов – властям США за 2021 год удалось отловить 1,7 млн, что стало абсолютным рекордом – и в четыре раза превысило показатели времен Трампа. «Посмотрите, что случилось при Байдене: наша страна погружается в ад», – заметил по этому поводу президент-предшественник. Байден встречает первую годовщину своего правления в жалком состоянии, сказал газете ВЗГЛЯД профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД). «Он только что побил антирекорд: всего 33% американцев поддерживают его. Это ниже, чем у Трампа даже в последние недели президентства. Учтите, что тогда против Трампа была настроена вся медийная элита, она же весь последний год восхваляла нового президента. Так что такой результат шокирует», – сказал Коробков. Напомним, что в начале президентства Байдена показатель доверия был выше нынешнего на 17%. Подобное падение рейтингов – редкость, обычно первый год президентства представляет собой «медовый месяц» нового главы Белого дома и его электората. Добавим, что опрос агентства Rasmussen Reports зафиксировал зашкаливающий рейтинг неодобрения работы Байдена – 60% при 39% одобряющих. Афганское фиаско стало главным ударом «Дело в самой фигуре Байдена, – считает профессор Коробков. – Президент оказался в роли «голого короля», и демократы сами это разглядели. Надежда, что какие-либо достижения главы государства поднимут его рейтинги, на мой взгляд, стремится к нулю. Он теряет популярность и у политического центра, и у леворадикального крыла своей партии». Коробков подчеркнул – если общий уровень поддержки Байдена упал до уже упомянутых 33%, то у представителей «болота» (граждан, которые не определились, кого они предпочитают, республиканцев или демократов) рейтинг главы Белого дома еще ниже – 25%. «Среди молодежи, которая активно поддержала Байдена на выборах в пику Трампу, тех, кто готов проголосовать за действующего президента – менее 30%», – сообщил эксперт-американист. По оценке эксперта, левые радикалы разочаровались в Байдене, поскольку он не смог «протолкнуть свой социальный пакет на 2 трлн долларов и радикально пересмотреть избирательный закон». «Кроме того, им недовольны даже те, кто привел его к власти – интернет- и финансовые олигархи. Они желали получить 550 млрд долларов на «зеленое» производство. Но Байден и его не сумел провести через Конгресс», – отметил Коробков. «Помимо прочего, многие простые американцы считают семипроцентную инфляцию серьезной угрозой для страны. Как ожидается, она продолжит расти. Нарастают проблемы и в развалившейся за последний год иммиграционной системе, в частности – наплыв нелегалов из Мексики. Также, вопреки всем обещаниям, ухудшилась ситуация с ковидом. Сейчас она достигает масштабов катастрофы даже по сравнению с предыдущим годом», – заявил он. «Но водоразделом президентства стал неподготовленный уход из Афганистана в августе 2021-го. После этого рейтинги президента начали уже не просто падать, а валиться. Сейчас администрация в панике и особенно сильно ее пугает стремительная потеря поддержки политического центра», – сообщил эксперт. «В партии уже открыто говорят, что в ноябре на выборах в Конгресс ее ожидает разгром. 25 членов Палаты представителей – демократов заявили, что не будут вновь баллотироваться, поскольку уверены, что проиграют. Их последней надеждой была радикальная перестройка национальной избирательной системы: отобрать у штатов право контролировать процесс волеизъявления и попытка передачи этих прав федеральному правительству. Но центристы в Сенате эту идею только что отклонили», – отметил Коробков. Демократы увидели спасение в «охоте на ведьм» При этом фигуры Байдена и Трампа по-прежнему сильно взаимосвязаны: чем слабее первый, тем больше демократы боятся второго, добавляет Коробков. Действительно, согласно ноябрьскому опросу USA Today, если бы в выборах вновь участвовали 45-й и 46-й президенты, то за Трампа бы проголосовали 44%, а за Байдена – 40%. «Вот почему демократы сейчас пытаются доказать, что захват Капитолия 6 января 2020 года был попыткой переворота, к которой причастен лично 45-й президент, а не взрывом возмущения избирателей-республиканцев», – сказал Коробков. Спецкомитет Палаты представителей, который расследует события 6 января, готовит «серию слушаний». Они могут состояться к началу апреля, говорил ранее Bloomberg председатель комитета Бенни Томпсон. «Расследование штурма Капитолия напоминает охоту на ведьм, – считает американист Борис Межуев. – Преследование идет, участникам тех событий грозят тюремные сроки. Многие пытаются уехать из США, чтобы не попасть под удар. Например, Эван Ньюман и вовсе совершил фантастический поступок – он уехал из демократической страны в авторитарную, как считают на Западе, Белоруссию». По мнению Межуева, причины активизации расследования вполне понятны. «Показатели поддержки Джо Байдена падают. При этом демократы сейчас едины в том, чтобы не допустить Трампа обратно в Белый дом», – указал собеседник. У демократов и Байдена действительно сейчас очень низкие рейтинги, отмечает Дудаков. Избирателей, готовых поддержать кандидатов от республиканцев, сейчас на 7-8% больше, чем у демократов. У республиканцев очень высокие шансы получить осенью большинство в обеих палатах Конгресса. Эксперт не исключает: поскольку Республиканскую партию и ее трампистское крыло «надо» дискредитировать, скамья подсудимых может ждать экс-советника Трампа Стивена Бэннона. По мнению Дудакова, такая же участь может ожидать и экс-главу администрации Трампа Марка Мидоуза, которого в The Washington Post уже обвиняют в попытках обелить шефа и отвести от него обвинения в координации штурма Капитолия. «Но не будет никаких серьезных наказаний, длительных тюремных сроков, – полагает Дудаков. – Демократам нужно просто представить людей из администрации Трампа – а впоследствии и самого экс-президента – организаторами беспорядков с целью узурпации власти. Стоит ожидать, что к выборам в Конгресс демократы выпустят зловещий отчет с многочисленными упреками в адрес республиканцев». Демократы горят желанием политически уничтожить Трампа на дальних подступах к президентским выборам 2024 года, подчеркнул эксперт. Обвал рейтингов Байдена играет на руку Трампу и позволяет экс-президенту заявлять о возможности реванша в 2024 году, соглашается и Коробков. «Но на мой взгляд, лучше бы Трампу не ввязываться в очередную президентскую гонку, а помочь республиканцам выиграть выборы в ноябре, а затем – поддержать одного из кандидатов на президентство», – заявил Коробков. «Очевидно следующее: Трамп будет держать всех в напряжении до последнего момента, скрывая свои намерения. Также ясно, что на праймериз он будет очень жестко навязывать республиканцам своих кандидатов, а многие из этих кандидатов будут гораздо правее центра, что может оттолкнуть часть избирателей-центристов», – полагает Коробков. «Но если кандидаты Трампа все же пройдут в Конгресс, то резко возрастает вероятность того, что он попробует взять реванш в 2024-м», – подытожил эксперт.