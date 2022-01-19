Байден за год растерял доверие Америки

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19 января, среда  |  Последнее обновление — 18:25  |  vz.ru
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Молдавии грозит отключение газа

Молдавия просит Газпром решить ее газовые проблемы moldovagaz.md
В четверг, 20 января, Молдавия вряд ли заплатит Газпрому аванс за январские поставки газа, что обязана сделать по контракту. Это значит, что Россия получит юридическое право отключить страну от газа. Самое смешное, что решение этой проблемы Кишинев полностью переложил на плечи самого Газпрома. Хотя логично было бы просить помощи у Евросоюза, в который власти Молдавии так спешат. Кто же спасет Кишинев от морозов? Подробности...
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Чем Иран будет соблазнять Россию

Президент Ирана рассчитывает на Россию во многом Sobhan Farajvan/Pacific Press/Sipa USA/Reuters
Проект масштабного стратегического соглашения везет в Москву президент Ирана Ибрагим Раиси. Почему Тегерану так важно наладить торговые связи с Москвой, в чем будут главные сложности в достижении договоренностей о продаже Ирану российских вооружений – и о чем будут говорить лидеры двух стран помимо этого? Подробности...
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Как советский моряк обхитрил фашистский «коридор смерти»

Александр Шабалин стал символом морского боя на катерах общественное достояние
Ровно сорок лет назад скончался человек, ставший легендой советского Военно-морского флота. Александр Шабалин дважды заслужил звание Героя Советского Союза. Почему его катер, несмотря на крохотные размеры, оказался грозным оружием против фашистов – и какие особые черты характера позволили моряку добиться такого успеха? Подробности...
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Как Южная Осетия сбежала в Россию из Грузии

Независимость республики Южная Осетия досталась с большим трудом Александр Вильф/РИА Новости
Ровно 30 лет назад, 19 января 1992 года, в Южной Осетии прошел референдум, повлиявший на судьбу всего Кавказа и всей России. По итогам голосования было принято решение о независимости региона – и одновременно о его вступлении в состав Российской Федерации. Как объяснить этот парадокс – и почему референдум проходил в режиме спецоперации? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Россия и США ведут дипломатическую «разведку боем»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Даже если переговоры об общих параметрах европейской безопасности окажутся сравнительно успешными, США вполне могут отправить в бой своих киевских сателлитов просто ради поддержания России «в тонусе» и введения против нее дополнительных санкций. Подробности...

Как Порошенко еще раз унизил Зеленского

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Вот уже несколько месяцев президент России Владимир Путин не спешит выполнять пожелания Киева и вводить войска. Поэтому Владимир Зеленский придумал народу другое развлечение: он дал старт Порошенкиаде, процедуре посадки Петра Порошенко. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Ковид закончится, а людям надо остаться людьми

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Дело в том, что громкий голос «большинства» вечно безграмотен. Потому что ни один из его отдельных членов не может выдвинуть ни одного реально ценного доказательства в подтверждение своего «убеждения», которым он тычет другим в глаза. Подробности...
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Вырос риск новой войны на Украине

ОДКБ выводит войска из Казахстана

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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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Первый российский Ту-160М поднялся в воздух

В России с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет ракетоносец Ту-160М. Этот самолет был собран с нуля. Он сможет нести новые виды вооружений, в том числе перспективные
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Байден за год растерял доверие Америки

    Работу команды Байдена американцы оценивают неудовлетворительно
    		   19 января 2022, 17:00
    Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
    Текст: Ростислав Зубков,
    Артур Приймак

    Джо Байден отмечает первую годовщину инаугурации на пост президента США. Позорный выход из Афганистана, наплыв нелегальных мигрантов, растущая инфляция и другие проблемы подорвали его рейтинг. А в ноябре, по прогнозам специалистов, демократов может ждать провал на парламентских выборах. Как Байден теряет сторонников и стоит ли ждать реванша от Дональда Трампа?

    В четверг исполнился год со дня инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Срок достаточно большой для того, чтобы подвести предварительные итоги работы и понять, удается ли команде демократов «восстановить Америку лучше, чем раньше» (Build back better – предвыборный слоган Байдена).

    За день до годовщины, в среду, ТАСС привел данные соцопроса Gallup, из которых следует – американцы считают действия своего президента малоудачными. Средний уровень популярности Байдена за первый год правления составил 48,9% – это ниже аналогичных показателей за тот же период всех других американских лидеров, за исключением предыдущего президента, Дональда Трампа. За год рейтинг нынешнего хозяина Белого дома рухнул почти на десяток пунктов (в январе 2021-го он составлял 57%).

    В эти дни в американской и мировой прессе в основном вспоминают промахи администрации Белого дома – от позорного бегства из Афганистана до неспособности справиться с самой высокой за 40 лет инфляцией. Но стоит отметить, что в январе 2021 года команда Байдена «приняла хозяйство» не в лучшем виде – в разгар коронакризиса, на который наложились расовые волнения BLM под лозунгом «Жизнь черных имеет значение» и возрастающий раскол в обществе, символом которого стал штурм Капитолия сторонниками Трампа.

    Либеральная американская пресса отмечает, что за год администрации Байдена удалось добиться определенных успехов. Так, обозреватели издания Associated Press Зик Миллер и Кэлвин Вудвард указывают, что за минувший год «более шести миллионов человек вновь нашли работу». Через Конгресс удалось провести закон о модернизации инфраструктуры страны, который подразумевает привлечение инвестиций на 1,2 трлн долларов за десять лет.

    Что до новой волны пандемии – на сей раз омикрон-штамма – то, как отмечает Associated Press, с самого начала администрация Байдена не стала обещать «потемкинских деревень», как это сделал Трамп, когда заявил, что в феврале 2020 года коронавирус «будет под контролем». «Думаю, за год было много достижений и свершений на фоне ряда очень серьезных проблем», – сказал AP глава аппарата Белого дома Рон Клейн, признав при этом, что деятельность администрации «требует доработок».

    Во внешней политике команда Байдена действует, пожалуй, успешнее своих предшественников. Демократы восстановили трансатлантические контакты с европейскими союзниками, покончив с торговым спором по стали и алюминию, разгоревшимся во времена Трампа. «Мы восстановили доверие и связи», – констатировала глава дипломатии ЕС Урсула фон дер Ляйен на октябрьском саммите G20. Для более успешного противостояния Китаю в регионе Юго-Восточной Азии в сентябре был создан блок AUKUS (Австралия – Британия – США). Отношения с Россией тоже сдвинулись с мертвой точки – достаточно вспомнить встречу Байдена и Владимира Путина в июне 2021 года в Женеве и согласие Вашингтона на инициированные Москвой переговоры о гарантиях безопасности.

    Но по большому счету итоги работы команды Байдена, в первую очередь внутриполитические, выглядят как список неудач и промахов. Президент обещал остановить распространение COVID-19, но по показателям заболеваемости и смертности страна продолжает занимать первое место в мире (50 тысяч умерших только за прошедший месяц). Плюс, незадолго до годовщины инаугурации Верховный суд признал незаконным указ Байдена об обязательной вакцинации американских компаний со штатом более 100 человек. Либерализация отношения к мигрантам привела к рекордному увеличению потока нелегалов – властям США за 2021 год удалось отловить 1,7 млн, что стало абсолютным рекордом – и в четыре раза превысило показатели времен Трампа. «Посмотрите, что случилось при Байдене: наша страна погружается в ад», – заметил по этому поводу президент-предшественник.

    Байден встречает первую годовщину своего правления в жалком состоянии, сказал газете ВЗГЛЯД профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД). «Он только что побил антирекорд: всего 33% американцев поддерживают его. Это ниже, чем у Трампа даже в последние недели президентства. Учтите, что тогда против Трампа была настроена вся медийная элита, она же весь последний год восхваляла нового президента. Так что такой результат шокирует», – сказал Коробков.

    Напомним, что в начале президентства Байдена показатель доверия был выше нынешнего на 17%. Подобное падение рейтингов – редкость, обычно первый год президентства представляет собой «медовый месяц» нового главы Белого дома и его электората. Добавим, что опрос агентства Rasmussen Reports зафиксировал зашкаливающий рейтинг неодобрения работы Байдена – 60% при 39% одобряющих.

    Афганское фиаско стало главным ударом

    «Дело в самой фигуре Байдена, – считает профессор Коробков. – Президент оказался в роли «голого короля», и демократы сами это разглядели. Надежда, что какие-либо достижения главы государства поднимут его рейтинги, на мой взгляд, стремится к нулю. Он теряет популярность и у политического центра, и у леворадикального крыла своей партии».

    Коробков подчеркнул – если общий уровень поддержки Байдена упал до уже упомянутых 33%, то у представителей «болота» (граждан, которые не определились, кого они предпочитают, республиканцев или демократов) рейтинг главы Белого дома еще ниже – 25%. «Среди молодежи, которая активно поддержала Байдена на выборах в пику Трампу, тех, кто готов проголосовать за действующего президента – менее 30%», – сообщил эксперт-американист.

    По оценке эксперта, левые радикалы разочаровались в Байдене, поскольку он не смог «протолкнуть свой социальный пакет на 2 трлн долларов и радикально пересмотреть избирательный закон». «Кроме того, им недовольны даже те, кто привел его к власти – интернет- и финансовые олигархи. Они желали получить 550 млрд долларов на «зеленое» производство. Но Байден и его не сумел провести через Конгресс», – отметил Коробков.

    «Помимо прочего, многие простые американцы считают семипроцентную инфляцию серьезной угрозой для страны. Как ожидается, она продолжит расти. Нарастают проблемы и в развалившейся за последний год иммиграционной системе, в частности – наплыв нелегалов из Мексики. Также, вопреки всем обещаниям, ухудшилась ситуация с ковидом. Сейчас она достигает масштабов катастрофы даже по сравнению с предыдущим годом», – заявил он.

    «Но водоразделом президентства стал неподготовленный уход из Афганистана в августе 2021-го.

    После этого рейтинги президента начали уже не просто падать, а валиться.

    Сейчас администрация в панике и особенно сильно ее пугает стремительная потеря поддержки политического центра», – сообщил эксперт.

    «В партии уже открыто говорят, что в ноябре на выборах в Конгресс ее ожидает разгром. 25 членов Палаты представителей – демократов заявили, что не будут вновь баллотироваться, поскольку уверены, что проиграют. Их последней надеждой была радикальная перестройка национальной избирательной системы: отобрать у штатов право контролировать процесс волеизъявления и попытка передачи этих прав федеральному правительству. Но центристы в Сенате эту идею только что отклонили», – отметил Коробков.

    Демократы увидели спасение в «охоте на ведьм»

    При этом фигуры Байдена и Трампа по-прежнему сильно взаимосвязаны: чем слабее первый, тем больше демократы боятся второго, добавляет Коробков. Действительно, согласно ноябрьскому опросу USA Today, если бы в выборах вновь участвовали 45-й и 46-й президенты, то за Трампа бы проголосовали 44%, а за Байдена – 40%.

    «Вот почему демократы сейчас пытаются доказать, что захват Капитолия 6 января 2020 года был попыткой переворота, к которой причастен лично 45-й президент, а не взрывом возмущения избирателей-республиканцев», – сказал Коробков.

    Спецкомитет Палаты представителей, который расследует события 6 января, готовит «серию слушаний». Они могут состояться к началу апреля, говорил ранее Bloomberg председатель комитета Бенни Томпсон.

    «Расследование штурма Капитолия напоминает охоту на ведьм, – считает американист Борис Межуев. – Преследование идет, участникам тех событий грозят тюремные сроки. Многие пытаются уехать из США, чтобы не попасть под удар. Например, Эван Ньюман и вовсе совершил фантастический поступок – он уехал из демократической страны в авторитарную, как считают на Западе, Белоруссию».

    По мнению Межуева, причины активизации расследования вполне понятны. «Показатели поддержки Джо Байдена падают. При этом демократы сейчас едины в том, чтобы не допустить Трампа обратно в Белый дом», – указал собеседник.

    У демократов и Байдена действительно сейчас очень низкие рейтинги, отмечает Дудаков. Избирателей, готовых поддержать кандидатов от республиканцев, сейчас на 7-8% больше, чем у демократов. У республиканцев очень высокие шансы получить осенью большинство в обеих палатах Конгресса.

    Эксперт не исключает: поскольку Республиканскую партию и ее трампистское крыло «надо» дискредитировать, скамья подсудимых может ждать экс-советника Трампа Стивена Бэннона. По мнению Дудакова, такая же участь может ожидать и экс-главу администрации Трампа Марка Мидоуза, которого в The Washington Post уже обвиняют в попытках обелить шефа и отвести от него обвинения в координации штурма Капитолия.

    «Но не будет никаких серьезных наказаний, длительных тюремных сроков, – полагает Дудаков. – Демократам нужно просто представить людей из администрации Трампа – а впоследствии и самого экс-президента – организаторами беспорядков с целью узурпации власти. Стоит ожидать, что к выборам в Конгресс демократы выпустят зловещий отчет с многочисленными упреками в адрес республиканцев».

    Демократы горят желанием политически уничтожить Трампа на дальних подступах к президентским выборам 2024 года,

    подчеркнул эксперт.

    Обвал рейтингов Байдена играет на руку Трампу и позволяет экс-президенту заявлять о возможности реванша в 2024 году, соглашается и Коробков. «Но на мой взгляд, лучше бы Трампу не ввязываться в очередную президентскую гонку, а помочь республиканцам выиграть выборы в ноябре, а затем – поддержать одного из кандидатов на президентство», – заявил Коробков.

    «Очевидно следующее: Трамп будет держать всех в напряжении до последнего момента, скрывая свои намерения. Также ясно, что на праймериз он будет очень жестко навязывать республиканцам своих кандидатов, а многие из этих кандидатов будут гораздо правее центра, что может оттолкнуть часть избирателей-центристов», – полагает Коробков. «Но если кандидаты Трампа все же пройдут в Конгресс, то резко возрастает вероятность того, что он попробует взять реванш в 2024-м», – подытожил эксперт.

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