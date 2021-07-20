На Украине началась борьба за наследство Авакова

МВД Украины после отставки Арсена Авакова ждут реформы и разделение на несколько частей. Как сообщили в Верховной раде, именно такая задача поставлена перед новым министром Денисом Монастырским. В чем заключается смысл дробления одной из ключевых силовых структур страны и как подобные реформы отразятся на украинской политике?

После отставки Арсена Авакова с поста министра МВД силовую структуру планируется разделить на несколько ведомств, в том числе выделив из нее национальную гвардию и пограничную службу. Об этом сообщил в понедельник глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

По словам депутата, Аваков был против такого разделения, и «эта дискуссия продолжалась уже два года» – то есть практически с момента избрания Владимира Зеленского президентом. «Разобщение» нацгвардии и погранслужбы с МВД должно стать одной из главных задач нового главы МВД Дениса Монастырского, сообщил Арахамия.

Напомним, что Аваков, который бессменно руководил МВД в течение семи лет, в минувший вторник написал заявление об уходе с министерского поста. В четверг Верховная рада утвердила его отставку, и в тот же день появились сообщения, что экс-глава МВД может покинуть Украину.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, отставка Авакова стала серьезным испытанием для украинской политической системы – правящую команду покинул человек, чья политическая карьера началась задолго до Евромайдана и тем более задолго до того, как в политику решил прийти шоумен Зеленский.

Бывший глава МВД, который получил свой пост непосредственно после свержения Виктора Януковича, представлял собой самостоятельный центр силы и курировал не только собственно силовиков, но и значительную часть радикальных националистов. В некоторых вопросах Аваков позволял себе оппонировать Петру Порошенко, а затем и Зеленскому. Попытки отправить Авакова в отставку проваливались и в 2017 году, и в 2020-м. После этого Зеленский вынужден был признавать: лучшей кандидатуры на пост министра МВД у него нет.

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Ранее киевский политолог Михаил Погребинский отмечал , что на решение отправить шефа украинского МВД в отставку мог повлиять руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак: «Думаю, Ермак убедил Зеленского, что снять Авакова не опасно. Аваков второй по влиянию человек в стране, и они давно хотели от него избавиться».

Теперь, когда Аваков формально остался не у дел, команда Зеленского неспроста намерена раздробить МВД, считают эксперты. «Попытки выделения разных структур из-под контроля МВД осуществлялись и при Авакове. Так было с нацгвардией и миграционной службой», – напомнил политолог Владимир Корнилов.

«Но то, что Аваков прибрал к рукам многие силовые структуры, и теперь разные игроки будут бороться за получение контроля над ними, особенно это касается добровольческих батальонов и нацгвардии, – это факт», – констатировал он.

С другой стороны, получив контроль над МВД и поставив туда подконтрольного министра, Зеленский может не захотеть дробить столь мощную структуру, считает экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. «У Зеленского теперь нет такой необходимости. Кроме того, с законодательной точки зрения данный вопрос не будет обсуждаться минимум до сентября, потому что депутаты начали работу «на заграничных округах» в районах турецких курортов», – иронизирует Мураев.

Между тем в кулуарах Верховной рады обсуждается версия о том, что в раздроблении МВД прежде всего заинтересован Вашингтон. Во-первых, сама по себе отставка Авакова была согласована с Джорджем Кентом, эмиссаром Госдепа и исполняющим обязанности «временного посла». Во-вторых, Вашингтон заинтересован в том, чтобы на Украине отсутствовали альтернативные центры силы, будь то фрондирующие олигархи или силовые структуры, способные оказывать влияние на политику в стране.

«Аваков действительно чувствовал себя если не первым, то вторым лицом в государстве, оставив после себя суперминистерство с чрезмерной концентрацией вооруженных людей «под одной крышей». Это вызывает закономерные вопросы, в том числе со стороны западных партнеров Киева», – считает политолог Андрей Золотарев.

«Кроме того, Аваков никого не пускал на свою территорию и жестко блокировал любые попытки вмешаться в управление МВД. Будучи умелым продавцом страха и контролируя часть радикалов, он создал такую ситуацию, при которой любые кадровые перестановки в МВД были бесполезными», – добавил собеседник.

«Теперь же Зеленскому при помощи множества факторов удалось вывести из игры мощную фигуру, которой по своему аппаратному потенциалу не было равных, которая контролировала улицу, называвшую Зеленского клоуном. Но клоун всех посрамил. Сейчас Зеленский прямо и косвенно получает такие полномочия, о которых Кучма и Янукович могли только мечтать», – резюмировал Золотарев.

Тем временем, Аваков во вторник намекнул на свое возвращение в большую политику, причем сделал это с помощью фото в Instagram. Экс-министр опубликовал снимок заката, сопроводив его подписью: «Красиво уходит, чтобы завтра также красиво появиться». Как предполагает издание «Страна.уа», в эти дни Аваков отдыхает в центральной Италии, в горах Монти Эрничи.

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