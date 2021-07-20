На Украине началась борьба за наследство Авакова

Взгляд
20 июля, вторник  |  Последнее обновление — 18:50  |  vz.ru
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США попытались остановить глобальное потепление за счет России

Отказ от угля экономически опасен Павел Лисицын/РИА Новости
США предложили России отказаться от угольных электростанций ради снижения парниковых выбросов. Это невозможно, ответили в Кремле. Удивительно, но в самих Штатах доля угольной генерации даже выше, чем в России, а становиться примером для других они не собираются. Но даже если США, Европа и Россия пойдут на кардинальные меры по спасению планеты, в другой ее части вырастут новые угольные станции. Подробности...
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Предложение Прилепина грозит коммунистам потерей голосов

Прилепин и его однопартийцы не единожды пытались предложить коммунистам объединиться facebook.com/zapravduorg
Один из лидеров «Справедливой России» Захар Прилепин призвал Геннадия Зюганова в годовщину путча ГКЧП начать объединение двух левых партий. Политик и писатель заявил о готовности участвовать в объединении левых политических сил вместе с КПРФ. Почему в партии Зюганова не испытывают энтузиазма по поводу возможного альянса? Подробности...
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Почему сибиряки позвали на помощь Ангелу Меркель

Сибирская деревня Верхний Карбуш внезапно прославилась даже в ведомстве немецкого канцлера Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Переписка между маленьким сибирским селом и канцелярией Ангелы Меркель внезапно стала известна всей России. Каким образом местным жителям пришла в голову мысль обратиться к немецкому лидеру из-за разбитых дорог? Как ни странно, в этом сюжете все глубже, чем недосмотр и равнодушие местных чиновников, в чем на месте убедился специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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В США готовы к радикальной борьбе с антипрививочниками

Половина американцев уже привита, другая половина сопротивляется Anthony Behar/Reuters
Нарушение права на тайну связи – больной вопрос для американского государства, неоднократно пойманного на незаконной прослушке своих граждан в рамках борьбы с терроризмом. Теперь правящая в США партия готова этим основополагающим правом и вовсе пожертвовать для победы над еще одним «внутренним врагом» – антипрививочниками. Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Истеричные феминистки мешают решению женских проблем

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Человек начинает ассоциировать феминистическое движение не с теми, кто открывает кризисные центры для беженок, а с теми, кто глумится в соцсетях над смертью «абьюзера». Вместо дел – мерзенькие выкрики. Вместо решения реальных проблем – хайп. Подробности...
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«Интернет-пузыри» возникли задолго до пандемии

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Человек может подхватить антипрививочную панику без каких-либо рассуждений, просто потому, что со времен африканских саванн мы привыкли быстро отзываться на сигнал тревоги и передавать его дальше. Подробности...
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Украина мечется между Китаем и Западом

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Зе-команда выбрала тактику давления на Запад. Конечно, это изначально был блеф. Чтобы с кем-то разговаривать с позиции силы, этой силой надо обладать. Сближение Киева с Пекином «вписывается» в этот сценарий. Но, похоже, Зе-команда получила противоположенный эффект. Подробности...
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Частная тюрьма с крематорием

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США против антипрививочников

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Как Китай скупает другие страны

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В Москве простились с Петром Мамоновым

В Донском монастыре простились с основателем группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым. Мамонов скончался на 71-м году жизни в Москве 15 июля от последствий коронавируса
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Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение

В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
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В Москве представили макет электрических речных трамвайчиков. В 2022–2033 годах в столице запустят два маршрута для регулярного движения – по ним будут ходить 20 судов. Они свяжут Киевский вокзал и парк «Фили», а также новый жилой район «ЗИЛ» с «Печатниками»
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    На Украине началась борьба за наследство Авакова

    Суперминистерство, которое создал Аваков, будет разделено на несколько частей    20 июля 2021, 17:45
    Фото: Igor Golovniov/Zuma/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Елена Лексина

    МВД Украины после отставки Арсена Авакова ждут реформы и разделение на несколько частей. Как сообщили в Верховной раде, именно такая задача поставлена перед новым министром Денисом Монастырским. В чем заключается смысл дробления одной из ключевых силовых структур страны и как подобные реформы отразятся на украинской политике?

    После отставки Арсена Авакова с поста министра МВД силовую структуру планируется разделить на несколько ведомств, в том числе выделив из нее национальную гвардию и пограничную службу. Об этом сообщил в понедельник глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

    По словам депутата, Аваков был против такого разделения, и «эта дискуссия продолжалась уже два года» – то есть практически с момента избрания Владимира Зеленского президентом. «Разобщение» нацгвардии и погранслужбы с МВД должно стать одной из главных задач нового главы МВД Дениса Монастырского, сообщил Арахамия.

    Напомним, что Аваков, который бессменно руководил МВД в течение семи лет, в минувший вторник написал заявление об уходе с министерского поста. В четверг Верховная рада утвердила его отставку, и в тот же день появились сообщения, что экс-глава МВД может покинуть Украину. 

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, отставка Авакова стала серьезным испытанием для украинской политической системы – правящую команду покинул человек, чья политическая карьера началась задолго до Евромайдана и тем более задолго до того, как в политику решил прийти шоумен Зеленский.

    Бывший глава МВД, который получил свой пост непосредственно после свержения Виктора Януковича, представлял собой самостоятельный центр силы и курировал не только собственно силовиков, но и значительную часть радикальных националистов. В некоторых вопросах Аваков позволял себе оппонировать Петру Порошенко, а затем и Зеленскому. Попытки отправить Авакова в отставку проваливались и в 2017 году, и в 2020-м. После этого Зеленский вынужден был признавать: лучшей кандидатуры на пост министра МВД у него нет.

    Ранее киевский политолог Михаил Погребинский отмечал, что на решение отправить шефа украинского МВД в отставку мог повлиять руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак: «Думаю, Ермак убедил Зеленского, что снять Авакова не опасно. Аваков второй по влиянию человек в стране, и они давно хотели от него избавиться».

    Теперь, когда Аваков формально остался не у дел, команда Зеленского неспроста намерена раздробить МВД, считают эксперты. «Попытки выделения разных структур из-под контроля МВД осуществлялись и при Авакове. Так было с нацгвардией и миграционной службой», – напомнил политолог Владимир Корнилов.

    «Но то, что Аваков прибрал к рукам многие силовые структуры, и теперь разные игроки будут бороться за получение контроля над ними, особенно это касается добровольческих батальонов и нацгвардии, – это факт», – констатировал он.

    С другой стороны, получив контроль над МВД и поставив туда подконтрольного министра, Зеленский может не захотеть дробить столь мощную структуру, считает экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. «У Зеленского теперь нет такой необходимости. Кроме того, с законодательной точки зрения данный вопрос не будет обсуждаться минимум до сентября, потому что депутаты начали работу «на заграничных округах» в районах турецких курортов», – иронизирует Мураев.

    Между тем в кулуарах Верховной рады обсуждается версия о том, что в раздроблении МВД прежде всего заинтересован Вашингтон. Во-первых, сама по себе отставка Авакова была согласована с Джорджем Кентом, эмиссаром Госдепа и исполняющим обязанности «временного посла». Во-вторых, Вашингтон заинтересован в том, чтобы на Украине отсутствовали альтернативные центры силы, будь то фрондирующие олигархи или силовые структуры, способные оказывать влияние на политику в стране.

    «Аваков действительно чувствовал себя если не первым, то вторым лицом в государстве, оставив после себя суперминистерство с чрезмерной концентрацией вооруженных людей «под одной крышей». Это вызывает закономерные вопросы, в том числе со стороны западных партнеров Киева», – считает политолог Андрей Золотарев.

    «Кроме того, Аваков никого не пускал на свою территорию и жестко блокировал любые попытки вмешаться в управление МВД. Будучи умелым продавцом страха и контролируя часть радикалов, он создал такую ситуацию, при которой любые кадровые перестановки в МВД были бесполезными», – добавил собеседник.

    «Теперь же Зеленскому при помощи множества факторов удалось вывести из игры мощную фигуру, которой по своему аппаратному потенциалу не было равных, которая контролировала улицу, называвшую Зеленского клоуном. Но клоун всех посрамил. Сейчас Зеленский прямо и косвенно получает такие полномочия, о которых Кучма и Янукович могли только мечтать», – резюмировал Золотарев.

    Тем временем, Аваков во вторник намекнул на свое возвращение в большую политику, причем сделал это с помощью фото в Instagram. Экс-министр опубликовал снимок заката, сопроводив его подписью: «Красиво уходит, чтобы завтра также красиво появиться». Как предполагает издание «Страна.уа», в эти дни Аваков отдыхает в центральной Италии, в горах Монти Эрничи.

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