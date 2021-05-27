Президент Польши напал на Россию с Кавказа

В ходе визита в Грузию президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной-агрессором», а также призвал «принудить Москву выполнять нормы международного права». При этом польские эксперты сочли подобные высказывания Дуды противоречащими стратегическим интересам Варшавы. Почему в таком случае польский лидер решился на враждебную России риторику?

Накануне президент Польши Анджей Дуда прибыл в Тбилиси с двухдневным визитом. Его приезд приурочен к празднованию Дня независимости республики. При этом, оказавшись единственным иностранным президентом на торжествах в Грузии, польский лидер не упустил возможность высказаться на тему взаимоотношений с Москвой.

«Действия России – агрессивные, имперские, которые отбирают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к военным положениям, к гибели людей. Это действия, которые международное сообщество не может принимать. Россия ненормальная страна. Это не то государство, которое нормально себя ведет. Это страна-агрессор», – заявил Дуда.

По его словам, действия России требуют «решительных действий со стороны международного сообщества». Дуда напомнил, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ и пообещал поднимать «российский вопрос» на площадке ГА ООН, а также на Совете по правам человека ООН.

Более того, Дуда призвал «принуждать Россию выполнять нормы международного права» и потребовал от Москвы вывода военных из Абхазии и Южной Осетии, где они размещены после грузинской агрессии 2008 года. Со своей стороны, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала свою страну «второй родиной Анджея Дуды» и поблагодарила Польшу как «надежного друга и партнера» в плане интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО.

«Не секрет, что нынешняя польская власть антирусская и антироссийская. Надеюсь, что у нашего руководства хватит выдержки, чтобы просто это проигнорировать», – отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Познер. «Хотя это, безусловно, грубое высказывание. В Польше, Литве и Латвии подобные заявления часто звучат. Это говорит об уровне руководства этих стран», – подчеркнул собеседник.

«Думаю, России не следует на это обращать внимание, – считает Познер. – Реагировать каждый раз на подобного рода высказывания, на мой взгляд, ниже собственного достоинства. Не нужно давать авторам таких слов чувство удовлетворения: «ага, вот они отреагировали – значит, мы их задели». Пусть говорят».

«К сожалению, для нынешних политических элит Польши заявление Дуды о России вполне типично.

Более того, скорее всего Дуда использовал свой визит в Грузию для того, чтобы выступить с подобного рода высказываниями. Но с точки зрения стратегических интересов Польши эта поездка абсолютно бессмысленна», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший депутат польского парламента, директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский.

По его словам, Дуда очень часто выступает с антироссийскими заявлениями в Польше, «но на них не всегда обращают внимание». «Очевидно, что выступив с нападками в адрес России именно в Грузии, у него получилось обратить на себя внимание международного общественного мнения», – считает эксперт. Пискорский также заметил, что такими действиями Дуда, вероятно, решил последовать примеру покойного президента Леха Качиньского, который также был известен антироссийскими выступлениями. «Более того, в 2008 году Качиньский пытался вмешаться в конфликт Грузии с Южной Осетией и Абхазией вопреки консолидированной позиции Евросоюза», – добавил политолог.

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В то же время собеседник указал на особенности конституционной системы Польши. «Институт президентства в Польше не является настолько значительным, чтобы обращать внимание на слова Дуды, – отметил Пискорский. – Тем более, что его заявления противоречат не только дипломатической практике, но и политической культуре нашей страны в целом».

При этом политолог считает, что вражды на уровне ментальности народов между Россией и Польшей нет. «На ментальном уровне для сотрудничества никаких препятствий не существует, учитывая взаимопонимание двух народов на уровне культуры, литературы и межчеловеческого общения. Единственное препятствие – это провокационная политика польских элит, которые выполняют определенные инструкции извне», – считает эксперт.

По мнению Пискорского, именно политики препятствуют установлению любых форм конструктивного диалога с Москвой. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно предлагал пути урегулирования разногласий между странами, призывая польские элиты «повзрослеть», но Варшава блокирует подобные попытки.

«Остается надеяться на нормализацию российско-американских отношений после саммита Путина и Байдена. Тогда Польша, как одна из самых лояльных США стран в Центральной Европе, наверняка поменяет свое отношение к России», – сказал эксперт.

В свою очередь историк Владимир Корнилов напомнил о том, что не так давно Анджей Дуда заявлял о поляках как о более храбром народе, чем русские, поэтому очередное высказывание польского президента является подтверждением той атмосферы истеричной русофобии, которая царит в Польше и Прибалтике.

«Также польские политики любят манипулировать историческими фактами.

Нас часто обвиняют в трех разделах Речи Посполитой и потере государственности Польши. Но ведь в разделах Польши участвовала не только Россия. Это событие называется так, потому что территорию Польши поделили между собой несколько великих государств. Но о западных соседях Дуда ничего не говорит», – пояснил эксперт.

«Кроме того, местные политики избегают темы многовековой борьбы Польши с Россией, хотя здесь достаточно вспомнить неоднократные вторжения поляков на наши территории и захват русских городов, не говоря уже о попытках посадить на русский престол самозванца. Это привело к восстанию против польской агрессии в начале XVII века. Также поляки активно участвовали в походе Наполеона на Москву. Но есть и более свежие примеры – тот же поход поляков на Киев в 1920 году в ходе советско-польской войны 1919-1921 годов. Они же до сих пор этим гордятся. Дуда даже торжественно праздновал столетие этого похода», – отметил эксперт.

«А сколько человек было расстреляно и убито в польских концлагерях? Туда бросали русских без разбора – и белых, и красных, и тех, кто перешел на службу к Петлюре, – добавил Корнилов. – Погибли тысячи людей. И за это никто и не ответил».

«В нынешней Польше все еще слышны фантомные боли по утраченной империи, которую они мечтают возродить в том или ином виде. Они этого не скрывают, организовывая разного рода «Люблинские проекты» с участием Украины и Литвы. Поэтому доктрина современной Польши заключается именно в ностальгии по утраченной империи, а отсюда – лютая ненависть к тем, кто ее разрушил. Русофобия и антироссийские настроения заложены в саму идеологию польского правительства», – объяснил он.

Между тем в Кремле с сожалением отреагировали на заявление Дуды. «Мы очень плохо относимся к такой риторике, она нам не нравится, мы ее не приемлем», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия – дружелюбная, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная страна. «И обладая этими качествами, Россия ищет дружественное отношение взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей», – резюмировал представитель Кремля.

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