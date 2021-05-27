Президент Польши напал на Россию с Кавказа

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НОВОСТЬ ЧАСА

В Польше возобновили рассмотрение дела об аресте российских авиадиспетчеров

27 мая, четверг  |  Последнее обновление — 15:08  |  vz.ru
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Российские банки готовятся заработать на падении доллара

Банки верят в укрепление рубля Максим Блинов/РИА Новости
В российских банках была обнаружена растущая валютная дыра. Денег в запасе у банков оказалось на 15 млрд долларов меньше, чем реальных денег на счетах клиентов. Подобный разрыв в принципе нормальное явление, необычно то, что разрыв непрерывно растет с ноября прошлого года. Что все это значит и почему это хороший сигнал для рубля?  Подробности...
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Саммиту Путин – Байден поможет глобальное потепление

Саммит Байдена и Путина крайне важен с точки зрения интересов и России, и США, и мира во всем мире Erin Scott/Pool/Sipa USA/Reuters,
Михаил Климентьев/ТАСС
Официально объявлено, что первые полноценные переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом состоятся 16 июня в швейцарской Женеве. На повестке дня – Украина, Белоруссия и «вопросы стратегической стабильности». Чего можно ждать от этой встречи с учетом, что отношения двух держав деградировали, а разногласий между ними значительно больше, чем поводов для сотрудничества?  Подробности...
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Зачем взятие Казани превращают в национальную трагедию

Казань была взята русскими войсками в середине 16-го века А. Д. Кившенко
Духовное управление мусульман Татарстана учредило «день памяти» в годовщину взятия Казани Иваном Грозным. В этот день духовенство республики призвало поминать павших «батыров татарской нации». Предложившие идею религиозные деятели тут же сделали оговорку: политические спекуляции на этой теме недопустимы. Тем не менее это не первое проявление особого взгляда татарского духовенства на российскую историю. Какие проблемы оно провоцирует? Подробности...
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Президент Польши напал на Россию с Кавказа

Лютая ненависть руководства Польши к России обусловлена ностальгией об утраченной империи Benjamin Furst/Reuters
В ходе визита в Грузию президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной-агрессором», а также призвал «принудить Москву выполнять нормы международного права». При этом польские эксперты сочли подобные высказывания Дуды противоречащими стратегическим интересам Варшавы. Почему в таком случае польский лидер решился на враждебную России риторику?  Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Российская бюрократия распугивает зарубежных соотечественников

Владимир Веретенников
Владимир Веретенников, Журналист
Когда двери учреждения распахивались, из них выходила сердитая женщина в форме. Она хриплыми воплями разгоняла «ловкачей», пытавшихся пролезть в фойе: «Куда прете! Сейчас угроза терроризма, поэтому вы должны ждать на улице! Не так уж там и холодно! Чего ж вы, иностранцы, так ломитесь в нашу страну? Я из-за вас премии могу лишиться!». Подробности...
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От мировой войны нас удерживает гедонизм

Андрей Коряковцев
Андрей Коряковцев, Доцент в Уральском государственном педагогическом университете
В новейшую эпоху мировая война если и возможна, то лишь в «тепленькой» форме обоюдных экономических санкций и гибридных войн, количество которых в ближайшее время будет расти. Подробности...
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Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Арест Протасевича еще и дает сигнал другим «слугам Запада»: ЕС и США не столь всесильны, как многие из них полагают, далеко не из каждой передряги западные политики могут вытащить своих людей. Возможно, это заставит некоторых персонажей призадуматься. Подробности...
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    Президент Польши напал на Россию с Кавказа

    Лютая ненависть руководства Польши к России обусловлена ностальгией об утраченной империи    27 мая 2021, 15:06
    Фото: Benjamin Furst/Reuters
    Текст: Наталья Макарова,
    Елена Лексина

    В ходе визита в Грузию президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной-агрессором», а также призвал «принудить Москву выполнять нормы международного права». При этом польские эксперты сочли подобные высказывания Дуды противоречащими стратегическим интересам Варшавы. Почему в таком случае польский лидер решился на враждебную России риторику?

    Накануне президент Польши Анджей Дуда прибыл в Тбилиси с двухдневным визитом. Его приезд приурочен к празднованию Дня независимости республики. При этом, оказавшись единственным иностранным президентом на торжествах в Грузии, польский лидер не упустил возможность высказаться на тему взаимоотношений с Москвой.

    «Действия России – агрессивные, имперские, которые отбирают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к военным положениям, к гибели людей. Это действия, которые международное сообщество не может принимать. Россия ненормальная страна. Это не то государство, которое нормально себя ведет. Это страна-агрессор», – заявил Дуда.

    По его словам, действия России требуют «решительных действий со стороны международного сообщества». Дуда напомнил, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ и пообещал поднимать «российский вопрос» на площадке ГА ООН, а также на Совете по правам человека ООН.

    Более того, Дуда призвал «принуждать Россию выполнять нормы международного права» и потребовал от Москвы вывода военных из Абхазии и Южной Осетии, где они размещены после грузинской агрессии 2008 года. Со своей стороны, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала свою страну «второй родиной Анджея Дуды» и поблагодарила Польшу как «надежного друга и партнера» в плане интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО.

    «Не секрет, что нынешняя польская власть антирусская и антироссийская. Надеюсь, что у нашего руководства хватит выдержки, чтобы просто это проигнорировать», – отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Познер. «Хотя это, безусловно, грубое высказывание. В Польше, Литве и Латвии подобные заявления часто звучат. Это говорит об уровне руководства этих стран», – подчеркнул собеседник.

    «Думаю, России не следует на это обращать внимание, – считает Познер. – Реагировать каждый раз на подобного рода высказывания, на мой взгляд, ниже собственного достоинства. Не нужно давать авторам таких слов чувство удовлетворения: «ага, вот они отреагировали – значит, мы их задели». Пусть говорят».

    «К сожалению, для нынешних политических элит Польши заявление Дуды о России вполне типично.

    Более того, скорее всего Дуда использовал свой визит в Грузию для того, чтобы выступить с подобного рода высказываниями. Но с точки зрения стратегических интересов Польши эта поездка абсолютно бессмысленна», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший депутат польского парламента, директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский.

    По его словам, Дуда очень часто выступает с антироссийскими заявлениями в Польше, «но на них не всегда обращают внимание». «Очевидно, что выступив с нападками в адрес России именно в Грузии, у него получилось обратить на себя внимание международного общественного мнения», – считает эксперт. Пискорский также заметил, что такими действиями Дуда, вероятно, решил последовать примеру покойного президента Леха Качиньского, который также был известен антироссийскими выступлениями. «Более того, в 2008 году Качиньский пытался вмешаться в конфликт Грузии с Южной Осетией и Абхазией вопреки консолидированной позиции Евросоюза», – добавил политолог.

    В то же время собеседник указал на особенности конституционной системы Польши. «Институт президентства в Польше не является настолько значительным, чтобы обращать внимание на слова Дуды, – отметил Пискорский. – Тем более, что его заявления противоречат не только дипломатической практике, но и политической культуре нашей страны в целом».

    При этом политолог считает, что вражды на уровне ментальности народов между Россией и Польшей нет. «На ментальном уровне для сотрудничества никаких препятствий не существует, учитывая взаимопонимание двух народов на уровне культуры, литературы и межчеловеческого общения. Единственное препятствие – это провокационная политика польских элит, которые выполняют определенные инструкции извне», – считает эксперт.

    По мнению Пискорского, именно политики препятствуют установлению любых форм конструктивного диалога с Москвой. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно предлагал пути урегулирования разногласий между странами, призывая польские элиты «повзрослеть», но Варшава блокирует подобные попытки.

    «Остается надеяться на нормализацию российско-американских отношений после саммита Путина и Байдена. Тогда Польша, как одна из самых лояльных США стран в Центральной Европе, наверняка поменяет свое отношение к России», – сказал эксперт.

    В свою очередь историк Владимир Корнилов напомнил о том, что не так давно Анджей Дуда заявлял о поляках как о более храбром народе, чем русские, поэтому очередное высказывание польского президента является подтверждением той атмосферы истеричной русофобии, которая царит в Польше и Прибалтике.

    «Также польские политики любят манипулировать историческими фактами.

    Нас часто обвиняют в трех разделах Речи Посполитой и потере государственности Польши. Но ведь в разделах Польши участвовала не только Россия. Это событие называется так, потому что территорию Польши поделили между собой несколько великих государств. Но о западных соседях Дуда ничего не говорит», – пояснил эксперт.

    «Кроме того, местные политики избегают темы многовековой борьбы Польши с Россией, хотя здесь достаточно вспомнить неоднократные вторжения поляков на наши территории и захват русских городов, не говоря уже о попытках посадить на русский престол самозванца. Это привело к восстанию против польской агрессии в начале XVII века. Также поляки активно участвовали в походе Наполеона на Москву. Но есть и более свежие примеры – тот же поход поляков на Киев в 1920 году в ходе советско-польской войны 1919-1921 годов. Они же до сих пор этим гордятся. Дуда даже торжественно праздновал столетие этого похода», – отметил эксперт.

    «А сколько человек было расстреляно и убито в польских концлагерях? Туда бросали русских без разбора – и белых, и красных, и тех, кто перешел на службу к Петлюре, – добавил Корнилов. – Погибли тысячи людей. И за это никто и не ответил».

    «В нынешней Польше все еще слышны фантомные боли по утраченной империи, которую они мечтают возродить в том или ином виде. Они этого не скрывают, организовывая разного рода «Люблинские проекты» с участием Украины и Литвы. Поэтому доктрина современной Польши заключается именно в ностальгии по утраченной империи, а отсюда – лютая ненависть к тем, кто ее разрушил. Русофобия и антироссийские настроения заложены в саму идеологию польского правительства», – объяснил он.

    Между тем в Кремле с сожалением отреагировали на заявление Дуды. «Мы очень плохо относимся к такой риторике, она нам не нравится, мы ее не приемлем», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия – дружелюбная, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная страна. «И обладая этими качествами, Россия ищет дружественное отношение взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей», – резюмировал представитель Кремля.

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