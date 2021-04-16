Эрдоган готовит двойной удар по черноморским державам

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НОВОСТЬ ЧАСА

В тбилисском банке захвачены заложники

16 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 12:30  |  vz.ru
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Почему «адские» санкции США слабо ударили по России

Российский рубль не испугался новых экономических санкций США Артем Геодакян/ТАСС
Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Что будет дальше? Подробности...
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Москва готовит чувствительные для США контрсанкции

Правящие круги США надеются вызвать внутри России смуту с помощью новых финансовых санкций Юрий Смитюк/ТАСС
Американская политика в очередной раз продемонстрировала свою непоследовательность. После, казалось бы, рассудительного звонка в Кремль, Байден ввел серию новых антироссийских санкций. Он запретил продавать в США российские долговые облигации, выслал десять наших дипломатов и внес в черный список десятки предприятий и отдельных россиян. Москва уже пообещала ответ. Каким он должен быть? Подробности...
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«Северный поток – 2» требует защиты военными методами

Укладка «Северного потока – 2» очень нервирует наших западных партнеров Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Запад продолжает оказывать давление на Россию с целью прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» – и важнейшим событием в этой цепи стали польские военные провокации. Могут ли противники газопровода прибегнуть к реальным военным операциям против «Северного потока – 2» – и если да, то что Россия должна этому противопоставить?  Подробности...
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Эрдоган готовит двойной удар по черноморским державам

Турцию ждут сразу две гигантские водные стройки Nariman El-Mofty/AP/ТАСС
Канал «Стамбул», который должен стать альтернативой Босфору, будет не единственным подобным мегапроектом. По крайней мере, такой вывод можно сделать из слов президента Турции Эрдогана, касающихся важнейшей для Черноморского региона (а значит, и России) Конвенции Монтре. Какие последствия будет иметь реализация всех этих планов? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Блинкен должен уйти

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Из чего следует, что завтра или через 10-15 дней не последует никаких новых виражей, двойных интерпретаций, оговорок, санкций и прочих действий, прямо противоречащих байденовскому «настало время заняться деэскалацией»? Подробности...

Киев нарвался на настоящие санкции Москвы и Минска

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если в России и Белоруссии действительно решили подержать Украину на голодном топливном пайке, эффект от таких контрсанкций превысит все то, что мы наблюдали до сих пор. Страна в буквальном смысле остановится. Подробности...
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Как нам реорганизовать историю

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
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Байден ввел против России «суперсанкции»

Путин и Байден: Историческая встреча

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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Французское вино спасают с помощью костров

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Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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    Эрдоган готовит двойной удар по черноморским державам

    Турцию ждут сразу две гигантские водные стройки    16 апреля 2021, 11:28
    Фото: Nariman El-Mofty/AP/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Канал «Стамбул», который должен стать альтернативой Босфору, будет не единственным подобным мегапроектом. По крайней мере, такой вывод можно сделать из слов президента Турции Эрдогана, касающихся важнейшей для Черноморского региона (а значит, и России) Конвенции Монтре. Какие последствия будет иметь реализация всех этих планов?

    После ухода из большой политики Дональда Трампа, президент Турции Реджеп Эрдоган стал, пожалуй, главным источником ярких новостей для журналистского сообщества. Авторитарный, радикальный, но очень креативный и амбициозный лидер постоянно совершает какие-то громкие поступки. Не успели журналисты отойти от его демонстративного унижения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, как Эрдоган поставил под вопрос судьбу Конвенции Монтре.

    Первый не подпадает

    Напомним, что Конвенция Монтре 1936 года регулирует проход гражданских судов и военных кораблей из Черного моря в Средиземное и обратно через каналы Босфор и Дарданеллы. Если совсем просто, то она ограничивает пребывание в Черном море флотов нечерноморских держав (как по времени нахождения, так и по тоннажу), а также лишает Анкару возможности контролировать проход военных кораблей черноморских стран или любых торговых судов через проливы (в случае, если Турция не находится в состоянии войны или же ей война не угрожает).

    Тем не менее основатель Турецкой республики Ататюрк называл заключение конвенции «не блестящим, но разумным шагом» – ведь благодаря ей враждебные третьи страны не могли создать военно-морские базы в Черном море и угрожать турецкой безопасности с северного направления. И теперь Эрдоган хочет превратить разумное решение в блестящее.

    Так, он уже заявил, что планируемый им канал «Стамбул» (альтернатива Босфору) «не имеет никакого отношения к Конвенции Монтре». С формальной точки зрения он, в общем-то, прав. Понятно, что канал «Стамбул» не мог быть включен в конвенцию, заключенную более чем за 80 лет до старта его строительства, и Турция имеет полное право сама регулировать – какие корабли и суда на каких условиях будут через него проходить.

    Правда, проходить лишь из Черного моря в Мраморное и обратно. Чтобы попасть в Эгейское и оттуда в Средиземное, суда и корабли должны пройти Дарданеллы – а этот пролив уже является частью Конвенции Монтре. Так канал «Стамбул» действительно не имеет отношения к Конвенции Монтре – но в то же время он ее не подрывает.

    А вот когда Анкара начнет строительство второго канала – альтернативного Дарданеллам пути из Мраморного в Эгейское море – ситуация резко изменится. Нет, Турция не похоронит конвенцию. «Мы, как и раньше, продолжаем исполнять Конвенцию Монтре. Она четко ограничивает режим прохода военных кораблей. Мы продолжаем ее применять, никому не надо волноваться на этот счет», – обещает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. И корабли через Босфор и Дарданеллы будут проходить по текущим правилам.

    Однако параллельно с этим Анкара получит другой проход, через два новых канала – полностью ей подконтрольный. Причем речь не о проливах, а именно об искусственных каналах – и турецкие юристы наверняка найдут какие-то основания для того, чтобы частично вывести их из-под конвенции о морском праве и обеспечить полный турецкий суверенитет. Грубо говоря, Турция сама будет определять, кто и на каких условиях будет проходить через эти каналы. И извлекать из этих решений колоссальную прибыль.

    Иначе говоря, Эрдоган, по сути, дал понять, что строительством канала «Стамбул» дело не ограничится – и Турция построит еще один. Чтобы уже вообще никак от Конвенции Монтре не зависеть. Наоборот, чтобы от Турции зависели многие другие.

    Черноморский аукцион

    И речь не только о взимании пошлин за проход торговых судов. Речь о проходе иностранных кораблей – или о их непроходе. Все в зависимости от того, кто и на каких условиях договорится с Эрдоганом.

    Так, например, не секрет, что американцы не против создать свою военно-морскую базу на Черном море. И если уж не на территории Украины или Грузии, то хотя бы на территории Болгарии или Румынии. Однако Конвенция Монтре это сделать не дает – американский авианосец в Черное море не пройдет, а подарить его румынам и провести под румынским флагом американские власти, по понятным причинам, не могут.

    Но если турки прокопают каналы, то они вполне могут разрешить проход через них американской авианосной группы – если Соединенные Штаты, например, прекратят вмешиваться во внутренние дела Турции и дадут ей полный карт-бланш на Ближнем Востоке. Или, например, не разрешат – если Москва пойдет Турции на уступки по Сирии и Южному Кавказу, а также учтет интересы Анкары в Крыму и ряде других регионов Российской Федерации.

    Причем Турция не продает свое согласие или несогласие на проход кораблей – она фактически сдает свою позицию в аренду. И если в какой-то момент «арендные платежи» от одного игрока ее не будут устраивать, она легко может сдать позицию другому.

    Таким образом, в истории с Конвенцией Монтре Эрдоган использует привычную для него стратегию давления через возможности. Создает ситуацию стратегического преимущества, но не реализует ее через конкретные действия (тем самым «сжигая» это преимущество), а угрожает реализацией, получая за это уступки от партнеров, врагов и даже союзников. И, что самое важное, никто не может помешать турецкому лидеру этим всем заниматься. Турция ведь обладает полным правом строить каналы на своей суверенной территории.

    Так что международным игрокам Черноморского региона придется приспосабливаться. Ну или искать такие инструменты давления на Анкару, чтобы у Реджепа Эрдогана и близко не появлялось желания пошантажировать. Но найдут ли?


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