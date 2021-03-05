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НОВОСТЬ ЧАСА

Кремль ответил на обвинения США в «наличии» у России химоружия

5 марта, пятница  |  Последнее обновление — 14:52  |  vz.ru
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«Северному потоку – 2» определили конечную дату

Названа дата достройки «Северного потока – 2» Jens Büttner/dpa/Global Look Press
Официально стали известны подробности последнего этапа строительства «Северного потока – 2». К трубоукладчику «Фортуна», который уже кладет трубы на недостроенном датском участке, присоединится «Академик Черский». Более того, назван срок завершения строительства газопровода, в который надо уложиться. Ибо потом давление на проект может усилиться. Подробности...
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Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

Большинство россиян считают Михаила Горбачева главным виновником распада СССР Лизунов Юрий,Чумичев Александр/ТАСС
«От Горбачева исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зерен – от силы на два-три предложения. Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший член политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 90-летие своего политического оппонента. Подробности...
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Кто зарабатывает на «группах смерти» в Рунете

Склонные к депрессии подростки нередко оказываются в плену у сетевых «групп смерти» Zuma/ТАСС
Намеченный на 3 марта в России массовый подростковый суицид удалось предотвратить. Тинейджеров в соцсетях уговаривали покончить с собой именно в этот день. Владимир Путин назвал организаторов «групп смерти» «ублюдками» и «букашками», которых «раздавить не жалко». Какие системные меры надо принять, чтобы заранее свести к минимуму угрозу новых подобных флешмобов? Подробности...
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США меняют методы вмешательства в дела других стран

Американские войска присутствуют по всему миру army.mil
Внешняя политика США должна стать более миролюбивой – по крайней мере, глава Госдепа пообещал, что Вашингтон больше не будет предпринимать попыток «силой сместить авторитарные режимы». «Мы будем поступать по-другому», – говорит Энтони Блинкен. С чем связано появление подобных заверений и как теперь будет выглядеть вмешательство Америки во внутренние дела других стран? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Внутреннего иностранца неверно считать либералом

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Самое главное – это знать то, как внутренний иностранец будет реагировать на те или иные раздражители, вести себя в тех или иных нормальных и ненормальных ситуациях. И наши недоброжелатели очень хорошо об этом знают. Как это обычно бывает в XX веке, наши враги знают о нас, о частях нас, лучше, чем мы сами. Подробности...
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Печальные итоги построения однополярного мира

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Вести, доходящие с Запада, «все чудесатее и чудесатее»: людям запрещают не только выражать свое неправильное мнение о гендерах, однополых союзах, миграции, но, кажется, скоро и вовсе запретят неправильно думать. Подробности...
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Феликс Эдмундович и cancel culture

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Дзержинский, разумеется, спорная личность. Но Дзержинский – это история нашей страны, кровавая и блистательная. Мы жали на клавишу «кэнсел» тридцать лет, и только-только начало ослабевать давление, как «культура отмены» обрела свое имя и новые силы. Подробности...
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«Скопинский маньяк» на свободе

Российскому газу не страшна зеленая энергетика

Тюрьма для «друга России»

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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль ответил на обвинения США в «наличии» у России химоружия
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    США меняют методы вмешательства в дела других стран

    Американские войска присутствуют по всему миру    5 марта 2021, 14:16
    Фото: army.mil
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Внешняя политика США должна стать более миролюбивой – по крайней мере, глава Госдепа пообещал, что Вашингтон больше не будет предпринимать попыток «силой сместить авторитарные режимы». «Мы будем поступать по-другому», – говорит Энтони Блинкен. С чем связано появление подобных заверений и как теперь будет выглядеть вмешательство Америки во внутренние дела других стран?

    3 марта госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен выступил с программной – первой, по сути – внешнеполитической речью. В ней нашлось место многим темам – от Европы до Китая. Однако россиян больше всего заинтересовал пассаж, посвященный методам демократизации.

    Энтони Блинкен дал понять, что США больше не намерены нести в мир демократию на крыльях бомбардировщиков. «Мы не будем продвигать демократизацию через дорогостоящие военные интервенции или попытки силой сместить авторитарные режимы. В прошлом мы пытались так поступать, и это не сработало. Какими бы правильными ни были наши намерения, они не сработали. Они очернили само понятие «продвижение демократии», американский народ в эти меры больше не верит. Мы будем поступать по-другому».

    Дорого и больно

    Отдельные комментаторы стали позиционировать это чуть ли не как отказ США от насаждения демократии в мире. Писали, что Блинкен снова врет, что это очередной американский риторический трюк. Однако госсекретарь США говорил полную правду – ведь в его речи ни слова не было об отказе от демократизации. Глава Госдепа лишь заявил о том, что США в рамках своей демократизации больше не будут использовать армию и не станут открыто участвовать в госпереворотах и цветных революциях.

    Причина очень проста – как прямолинейно отметил Блинкен, «это не сработало».

    Во-первых, потому, что как бы различные слои общества не относились к собственным диктаторам и самодурам, интервентам они зачастую рады еще меньше. Да, история знает ситуации, когда вторжение принесло странам пользу – но там речь идет о диктаторах, которые откровенно занимались геноцидом. Например, Пол Пот, успевший до вторжения уставших от такого соседа вьетнамцев уничтожить как минимум 10% населения собственной страны.

    На долю американцев таких людоедов не приходилось, а попытка демонизировать Саддама Хусейна не убедила иракцев в том, что в благодарность за его свержение нужно терпеть американские базы на своей земле.

    Как следствие, Ирак, Афганистан, а также до них Ливан, Сомали и другие страны платили интервентам гробами с американскими военнослужащими.

    Во-вторых, «вторжение с целью демократизации» требовало от США не только свержения диктатора/террористического режима, но еще и «строительства государства». То есть создание силами американских чиновников и генералов демократических институтов власти.

    А поскольку создавались эти институты обычно в странах с феодальным, клановым или даже племенным укладом, то демократия западного типа там в лучшем случае не приживалась. А в худшем – обретала совершенно нелиберальные черты, превращаясь в клановую вольницу и дальнейшую войну всех против всех. В том числе и американцев. После чего население начинало даже не скучать, а грезить о «сильной руке», обвиняя американцев во всех проблемах их жизни.

    Там, где США после освободительно-демократического вторжения вообще не занимались этим строительством (например, в Ливии), тоже ничего хорошего не было – там просто исчезало государство как таковое. Страна полностью отдавалась на откуп кланов, убивающих все и вся – в том числе, например, и американского консула. Поэтому, как верно отметил Энтони Блинкен, заниматься борьбой с авторитаризмом через демократические вторжения США больше не будут.

    Дешево и демократично

    Однако в то же время бороться с этим авторитаризмом продолжат – ведь, по словам Блинкена, «авторитаризм и национализм в мире находятся на подъеме». И этот подъем рассматривается Соединенными Штатами как прямая угроза их национальным интересам.

    «Сильные демократии являются более стабильными, более открытыми... более приверженными правам человека, менее склонными к конфликтам и более надежными рынками для наших товаров и услуг. Когда демократии слабы, правительства не могут обеспечить своих граждан или страна становится настолько разделенной, что становится трудно что-либо сделать. Страны становятся более уязвимыми для экстремистских движений изнутри и вмешательства извне. И, как следствие, оказываются менее надежными партнерами США», – поясняет Блинкен.

    В этой фразе госсекретаря правдой является только последний тезис – но он же и самый главный. Авторитарные режимы действительно оказываются менее надежными партнерами (а точнее, вассалами или объектами влияния) для Соединенных Штатов. Но не потому, что у них все вышеперечисленные грехи. Просто авторитарные страны гораздо меньше подвержены влиянию со стороны различных американских институтов гражданского общества (Фонда Сороса и т. п.), занимающихся не только правозащитой, но и продвижением американского влияния среди туземного населения.

    Так, например, Киргизия является самой демократичной страной Средней Азии – и именно там базируется большинство американских неправительственных организаций, работающих в регионе. Правда, стабильности и благополучия киргизам ни демократия, ни американские НПО не принесли – страна является лидером на постсоветском пространстве по уровню внутренней нестабильности и государственным переворотам. В политологии даже появился такой термин – «киргизинг», означающий захват правительственных зданий демократически настроенными группками (даже не толпой) населения.

    Казалось бы, Соединенным Штатам как раз выгоднее. С авторитарными режимами сложно работать не только американским НПО, но и даже американским властям. Если раньше диктаторы и авторитарные лидеры привечали американских гостей, то сейчас они смотрят на них с подозрением – ведь американцы хотят не только заниматься бизнесом, но и вмешиваться во внутренние дела, указывать как жить. Ценностный подход стал не просто ширмой, а интегральной частью американской (да и западной) внешней политики.

    Более того, авторитарные лидеры рассматривают американцев как ненадежных партнеров, готовых кинуть при первой возможности.

    Примеры покаявшегося перед Западом, но затем все равно свергнутого Муаммара Каддафи, а особенно бывшего президента Египта Хосни Мубарака, у всех перед глазами. А ведь Мубарак был важнейшим партнером США в регионе, три десятка лет дружившим с американцами и брошенным Вашингтоном только потому, что администрация Обамы захотела позаигрывать с египетскими демократами и исламистами.

    Поэтому при администрации Байдена США продолжат заниматься сменой не нравящихся им режимов – но при этом будут использовать не жесткую, а мягкую силу. Те же самые НПО, права человека, продвижение и распространение ультралиберальных ценностей. И, соответственно, санкции против тех, кто всему этому противодействует.

    Сам Энтони Блинкен, как и президент Джозеф Байден, много раз говорили о том, что Америка возвращает «демократические ценности» в основу своей внешней политики. И именно эти ценности теперь будут теми самыми бомбардировщиками, при помощи которых США станут заниматься интервенциями. Правда, уже без трупов американских солдат и возбуждения ненависти со стороны неразумных, неблагодарных туземцев.

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