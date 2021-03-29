НАТО запугивает Москву отказом от «красных линий»

Малозамеченное, но от этого не менее важное заявление сделал на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг. Слова Столтенберга можно воспринять как отказ от четких правил по поводу того, на основании каких именно причин возможна война между Россией и НАТО. Что именно декларировал генсек и с какими целями альянс делает столь опасные заявления?

Еще недавно казалось, что российско-натовские отношения достигли дна. Между Москвой и Альянсом нет никаких отношений, страны-члены НАТО (судя по их программным документам) воспринимают Российскую Федерацию как главную угрозу своей безопасности.

И, что самое главное, стороны даже не пытаются решить все противоречия за столом переговоров. Генсек альянса Йенс Столтенберг уверяет, что это Россия отказывается от разговора – в Москве же в ответ крутят пальцем у виска. «Все эти предложения на столе у господина Столтенберга. Можно переложить бумаги, найти их и в общем-то перестать распространять дезинформацию относительно того, что Россия якобы отказывается от диалога», – говорит представитель российского МИД Мария Захарова. Напомним, что это Запад назвал Россию главной угрозой для Европы, это Запад прервал множество коммуникаций с Москвой после разногласий по Украине.

Война и мир

Казалось бы, куда хуже, когда все уже на дне? Однако на днях, как говорится, «снизу постучали». Сделал это генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментировавший угрозы в области кибербезопасности.

«Мы никогда не предоставим своему потенциальному противнику привилегию знания в точности о том, когда мы задействуем статью 5 (предусматривающую коллективное реагирование и оборону от угрозы – прим. ВЗГЛЯД). Но мы ясно говорили, что будем задействовать статью 5, когда сочтем это необходимым. Кроме того, мы можем задействовать статью 5, когда видим агрессию с применением иных средств, а не обычных военных средств», – заявил он.

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На первый взгляд, что он такого сказал? Преувеличил значение киберугроз? Но ведь, как напоминают эксперты, это не первый раз, когда страны-члены Альянса неадекватно отвечают на то, что считают «кибердействиями» со стороны России.

«Предыдущий случай – объявленная администрацией Байдена кибератака против России. В ответ на приписываемую РФ кибероперацию с целью шпионажа США анонсировали кибероперацию с целью нанесения ущерба – прекрасно понимая, что это может интерпретироваться как акт войны», – поясняет газете ВЗГЛЯД заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Ты того не принимай

Проблема, однако, не только в киберугрозах. А в том, что господин Столтенберг подобной риторикой сознательно размывает всякую определенность и предсказуемость в российско-западных отношениях по вопросу того, что такое Casus Belli. Иначе говоря, какие именно действия одной стороны будут однозначно классифицироваться другой как прямое объявление войны и начало боевых действий.

Да, Столтенберг не говорит о прямой войне – лишь об активизации 5-й статьи устава НАТО, подразумевающие в том числе и консультации. Однако в условиях ядерного мира и логики взаимного гарантированного уничтожения сама по себе активация 5-й статьи включает «дилемму заключенных» и повышает риски ядерного конфликта.

И речь идет не только о военном, но и военно-политическом размывании. Так, например, на сегодняшний день при отсутствии диалога российско-натовские отношения регулируются в том числе и на уровне общего понимания неформальных, нигде не закрепленных красных линий. В том числе и на постсоветском пространстве. Нигде в основополагающих или даже программных документах альянса не сказано, что Грузия, Молдавия и Украина не станут членами блока – наоборот, из всех официальных уст им говорят об открытых для них дверях.

Однако по факту их в блок не берут и брать не будут, поскольку даже первые серьезные шаги в этом направлении могут повлечь за собой военно-политические шаги России. А если эти государства все-таки будут включены, то это создает основания для прямой войны между Альянсом и Москвой (за Крым, Донбасс, Южную Осетию, Абхазию и Приднестровье, которые с точки зрения Запада становятся территориями НАТО). Кроме того, между Россией и Западом было понимание того, что если Грузия и особенно Украина будут вести себя слишком агрессивно, то Москва повторяет 2008 год, а Запад в военном плане не вмешивается, поскольку не считает защиту Украины и Грузии своими жизненными интересами.

Сейчас же Столтенберг дает понять, что подход меняется и эти определенности исчезают. По крайней мере, такая интерпретация его слов как минимум возможна.

Еще раз – речь не только о киберугрозах. Военный и компьютерный сегменты – это часть глобальной стратегии США и ряда европейских элит по размыванию предсказуемости и правил поведения в российско-западных отношениях. Целью которой является не война, а запугивание войной. Вместо выработки правил игры и попытке определить ситуацию создается серая зона.

Ты туда не ходи

Указанная стратегия вполне логична в ситуации, в которой оказались Соединённые Штаты. Когда хочется нанести поражение Москве, но воевать с ней нельзя. По крайней мере, традиционными методами.

«Размывание правил было неизбежным в ситуации, когда отношения между сторонами носят островраждебный характер. Война как инструмент политики неприемлема из-за гарантированного ответного уничтожения, но Запад в то же время пытается нанести РФ поражение эквивалентно военному. То есть организовать фундаментальное изменение внутриполитической ситуации, геополитические исключение России, - говорит Дмитрий Суслов. – В этой ситуации НАТО прибегает к гибридным действиям и проводит враждебную политику иными средствами. В том числе и путем стирания граней между состоянием войны и состоянием мира.

На Западе полагают, что подобного рода неопределенность оказывает сдерживающий эффект. Если вероятный противник не знает, в ответ на какие шаги последует удар, он откажется от множества вариантов таких шагов. Если же четко определить правила, то все, что не будет категорически запрещено, будет разрешено – а это легитимирует и усилит действия враждебной стороны».

Если переводить на язык практической политики, то, размывая Casus Belli, альянс хочет запугать Москву и ограничить варианты действий России на целом ряде направлений. Например, на украинском, где на фоне демонстративных приготовлений Киева к возобновлению боевых действий на Донбассе ряд российских экспертов анонсируют возможный «северный ветер», который вынесет сунувшиеся к Донецку украинские войска аж до границ Донецкой и Луганской областей, а то и к Киеву.

Или на китайском, где на фоне резкого обострения американо-китайских отношений в СМИ и экспертной среде резко активизировались разговоры о направленном против США российско-китайском союзе. А сами китайцы добавляют, что этот союз может не только сдержать Америку, но и выдрессировать Восточную Азию. «Будем честны – ни одна страна региона не может выстоять против России или Китая, не говоря уже о борьбе против двух держав одновременно. Если какая-то страна хочет выступить против Китая и России через укрепление альянса с США, то для этой страны все закончится катастрофой», – говорится в редакционной статье Global Times (а значит, учитывая специфику издания, это позиция китайского правительства).

Ну или, наконец, на иранском направлении. Соединенным Штатам в ближайшие месяцы предстоят серьезный и очень сложный диалог с Ираном о возрождении ядерной сделки. В этой ситуации американцам совсем не нужно, чтобы третья держава усиливала переговорные позиции Тегерана. Например, через сделки по продаже оружия (напомним, что оружейное эмбарго с Ирана уже снято).

Нет сомнений, что запугивать Москву бесполезно. И российский ответ на подобные заявления может оказаться совсем не тем, который ожидают на Западе.