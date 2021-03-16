Национальному герою Азербайджана припомнили старое убийство в Киеве

Романтическая и политическая – такие две главных версии выдвигаются сейчас по поводу причин сенсационного ареста, произошедшего в Азербайджане. Задержан не кто-нибудь, а национальный герой страны, личный друг клана Алиевых и бывший глава Генштаба Ровшан Акперов. Почему генералу Акперову припомнили криминальный сюжет, произошедший когда-то в Киеве?

В Баку арестован 55-летний генерал-лейтенант в отставке Ровшан Тельман оглы Акперов, национальный герой Азербайджана и еще недавно фаворит и друг семьи президента Алиева. К началу Второй карабахской войны осенью прошлого года генерал Акперов командовал Бакинским корпусом, а до этого прифронтовым Шамхорским корпусом и мог претендовать на должность министра обороны. Он был отправлен в отставку в первые дни войны без каких-либо объяснений.

Обвинение в убийстве

Генпрокуратура Азербайджана обещает дать подробности «чуть позже», но уже стало понятно, что Акперов арестован по делу об убийстве в Киеве двадцатилетней давности. Политические причины ареста источники отрицают, но очень сложно предположить, что их нет.

И вопрос не только в том, что дело против генерала Акперова, которое Украина давным-давно передала в Азербайджан, было в Баку технично закрыто, но и в том, что Акперов не единственный азербайджанский генерал, который с начала этого года был отправлен в отставку. Целый клан, связанный с бывшим начальником генерального штаба Наджмеддином Садыковым, так или иначе подвергся опале и репрессиям, несмотря на успешные результаты Второй карабахской войны. В частности, в отставку были отправлены (помимо Садыкова и Акперова) начальник главного управления собственной безопасности МО генерал Рамиль Аскеров (племянник Садыкова) и новый командующий Шамхорским корпусом генерал Хагани Джабраилов, ставленник Акперова.

Что натворил Акперов на Украине?

Генерал Акперов еще в советское время закончил Киевское высшее общевойсковое училище. С тех пор у него сохранились хорошие связи в Киеве, которые только упрочились после распада СССР и наступления эры капитализма. Ему приписывают владение двумя ресторанами на Оболони, большой квартирой там же и несколькими офисными помещениями.

В начале нулевых Акперов, уже будучи генералом, вновь поехал в Киев на повышение квалификации. У него сложились дружеские отношения с сотрудниками посольства Азербайджана в Киеве и местными бизнесменами азербайджанского происхождения. Один из них, Эльчин Алиев, был близким другом посла Ибрагимова и даже предоставил свой офис в распоряжение посольства.

Вечером 31 мая 2001 года Эльчин Алиев зашел во двор посольства, где стоял Ровшан Акперов, но не поздоровался с ним, поскольку был чем-то занят. Затем Эльчин Алиев вместо со своим приятелем Мазаиром Шихалиевым отправились в кафе «Сакури», куда чуть позже пришел и генерал Акперов в компании коменданта посольства Гудрата Ахмедова. Алиев пригласил их за свой столик и даже заказал для генерала песню «Господа офицеры». Однако генерал Акперов стал предъявлять ему претензии, почему он не поздоровался с ним во дворе посольства. Спор перерос в драку, и владельцы ресторана предложили им выйти на улицу и разбираться там. На улице Акперов и Ахмедов избили Алиева и Шихалиева, затем достали из машины кортик, и кто-то из этих двоих добил лежащего Эльчина Алиева ударом в сердце.

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Чистая уголовщина. Практически бытовуха. По горячим следам киевская полиция задержала Шихалиева, который все это рассказал в красках, был переквалифицирован в свидетеля и тут же уехал в Турцию. Следующим обвиняемым стал комендант посольства Гудрат Ахмедов, который был арестован, поскольку не имел дипломатического иммунитета.

Генерал Акперов улетел в Баку. В 2014 году Европейский суд по правам человека рассмотрел иск семьи убитого бизнесмена Эльчина Алиева. Выяснилось, что украинская полиция подтвердила участие в убийстве генерала Акперова и передала все данные в Баку, но там дело просто закрыли.

Генерал Акперов сыграл решающую роль в подавлении мятежа отряда полиции особого назначения и попытки военного переворота в 1995 году. То есть семья Алиевых была практически всем ему обязана. За подавление мятежей в марте 1995 года трем десяткам лиц было присвоено звание Национального героя Азербайджана, в том числе и Ровшану Акперову. Обвинять такого человека в бытовом убийстве и тем более выдавать его Украине, конечно же, никто не собирался. И вот теперь вдруг генеральная прокуратура поднимает дело об умышленном убийстве двадцатилетней давности против фаворита семьи Алиевых. Странно это.

Однако если посмотреть на события в комплексе, то можно выстроить несколько версий. И первое, что бросается в глаза – это последовательное вычищение из азербайджанской армии той части генералитета, которую условно можно назвать «старой гвардией», и которая не связана с Турцией и турецкими военными структурами. И в этой войне все средства хороши.

Любовь их разделила

Есть две версии, почему испортились отношения Ильхама Алиева и «старой гвардии» азербайджанского генералитета: романтическая и геополитическая. Согласно «истории для девочек», отношения семьи президента Алиева и начальника генерального штаба Наджмеддина Садыкова испортились прошлым летом до Второй карабахской войны, но сразу после помолвки дочери генерала Фатимы с московским певцом и наследником миллиардов Эмином Агаларовым.

И совет бы да любовь, но первым браком Агаларов-младший был женат на Лейле Ильгам кызы Алиевой, дочери азербайджанского лидера. Этот брак считали чуть ли не династическим и прочили Эмину большое политическое будущее. И это при том, что в азербайджанской элите с советских времен очень трепетно относятся к формированию династии.

В СССР ходили интересные и познавательные разговоры о том, как тщательно Гейдар Алиев подбирал невесту своему сыну, Ильхаму, пока наконец не остановился на Мехрибан Ариф кызы Пашаевой, студентке медицинского, комсомолке и просто красавице, из влиятельного клана потомственной интеллигенции.

Та же история с браком Лейлы и Эмина Агаларова. А когда последовал развод, Мехрибан-ханум обвинила ветреного московского тусовщика в том, что он разбил сердце ее дочери. Семейство Агаларовых с тех пор оказалось в опале у бакинского двора, и близкие отношения с ними не приветствуются. Эмин после развода с Лейлой Алиевой некоторое время был женат на «Мисс Мордовия-2004», что само по себе показательно, но в итоге у него завязались отношения с Фатимой Садыковой.

Генералу стоило бы триста раз подумать, прежде чем давать разрешение на брак своей дочери и Эмина Агаларова. Примечательно, что именно в этот период в социальных сетях и у блогеров с пониженной социальной ответственностью стал волнообразно распространяться своеобразный компромат на генерала Садыкова. В частности, главным обвинением было утверждение, что его родной брат живет в Армении и, более того, чуть ли не служит в армянской армии. Минобороны Азербайджана даже выпускало специальный релиз о том, что брат генерала Садыкова умер еще в 1980-х годах. Кроме того, утверждалось, что он вообще лезгин (Садыков действительно родился в дагестанском Дербенте), а не азербайджанец, и имеет какие-то коммерческие интересы в российском Дагестане.

Садыкову прочили отставку еще летом прошлого года, но Ильгам Алиев дотерпел до февраля. Официально Садыков был отправлен в отставку по состоянию здоровья 28 января 2021 года. Говорили, что у него плохо с сердцем, и в Москве ему сделали операцию. Сразу же после того, как отставка начальника генерального штаба стала фактом, обрушилась и вся система, которую он создавал под себя, включая племянников и старых приятелей.

Конфликт с турками?

Политическая же версия объясняет происходящее лавинообразным ростом влияния Турции на азербайджанскую армию и на страну в целом. Туркам не интересны люди с советским прошлым и советским военным образованием и навыком (тот же Акперов год провел в Афганистане в советском контингенте в 1987 году).

Кроме того, турки с сомнением относятся к традиционным кланам в Азербайджане. Акперов по происхождению из племени сарыджалы, из той его части, которая называется «галалы» – «крепостные». То есть, те, кто жил в крепости, в Шуше. Во время первой войны он руководил обороной Шуши из Агдама. Сохранение такого военного клана совершенно не в интересах турок. В этом контексте примечательно, что Акперов был снят с должности в первые же дни войны. А Садыкову приписывали открытые конфликты с турецкими советниками, вплоть до нецензурной лексики.

Вполне возможно, что сейчас в Азербайджане сошлись сразу все звезды. В таких странах невозможно отрицать важность и иногда даже первоочередность фактора личных отношений.

Слишком многое держится на личной преданности, на происхождении и родственных связях. Даже давно забытое средневековое происхождение того или иного кочевого племени может быть важным. С другой стороны, эти межличностные и межклановые взаимоотношения очень легко укладываются в современную реальную политику. Это даже удобно: такая политическая система становится разумно управляемой. Достаточно только менять клановые группировки местами в зависимости от того, какая позиция сейчас более важна или выгодна.

И, скорее всего, сейчас происходит именно такое вытеснение «устаревшего» клана новым, уже более протурецким. В конце концов, чем-то же надо отплатить Турции за помощь в войне.