США придумали ответ на российские Су-30 и Су-35

9 февраля 2021, 14:54

Фото: Weapons of The World/YouTube

Текст: Александр Тимохин

В США совершил первый полет F-15EX – новая модификация давно известного истребителя четвертого поколения. Для Америки это, на первый взгляд, шаг назад, ведь на вооружении ВВС США состоят аж два истребителя пятого поколения. Почему американцы были вынуждены возродить производство старой машины и какую опасность она может представлять для России? F-15 создавался компанией McDonnell Douglas («Макдоннел Дуглас») с конца шестидесятых как самолет завоевания господства в воздухе. Его изначальным предназначением было уничтожение в воздушном бою истребителей и перехватчиков противника (прежде всего СССР). Впервые опытный образец этого самолета поднялся в воздух в далеком уже 1972 году, когда еще шла война во Вьетнаме. Самолет получился по-настоящему выдающийся. Советскому Союзу для поддержания паритета пришлось очень серьезно напрячься и создать Су-27. Надо сказать, что паритет получился. По своим тактико-техническим характеристикам самолеты оказались похожими. Однако американцы уже тогда и очень быстро ушли в отрыв по электронике, бортовой радиолокационной станции (РЛС) и оружию. Сегодня этот разрыв никуда не делся. F-15 регулярно модернизировался, в строю последовательно сменяли друг друга F-15A, B и С. Последний до сих пор основной истребитель для завоевания господства в воздухе в американских ВВС, и с учетом применяемой электроники, БРЛС и оружия – это по-прежнему хорошая машина. Также в конце 1980-х американцы, вдохновленные размерами, грузоподъемностью и прочностью нового самолета, создали его ударный вариант для работы «по земле» – F-15E Strike Eagle («Страйк Игл» – «Ударный Орел»), который хорошо показал себя в войне 1991 года в Персидском заливе и в других войнах впоследствии. С конца холодной войны в США поставили вопрос о переходе на уровень выше. В начале девяностых будущее для американцев казалось очевидным. F-22 займет нишу самолета завоевания господства в воздухе и заменит F-15. А самолет, создаваемый по программе JSF, заменит собой почти все ударные машины ВВС США, все палубные ударные самолеты и «вертикалки» AV-8B морской пехоты (их заменил вариант F-35B). Особняком стоял F-15E, который не мог быть заменен небольшим истребителем-бомбардировщиком F-35 в силу хотя бы несопоставимости боевой нагрузки. Эту машину тогда оставили за скобками. Таким было будущее боевой авиации в американском представлении – и оно в итоге никогда не наступило. Разочарование Америки Сначала оказалось, что F-22 немыслимо дорог даже в серийном производстве. Потом выяснилось, Конгресс не хочет давать денег на настолько дорогой самолет. Серию этих самолетов пришлось ограничить. А 2010-е годы и вовсе принесли США массу неприятных сюрпризов. Во-первых, «не получился» и F-35. Этот самолет доводили до боеспособного состояния намного дольше, чем планировалось. В итоге все-таки довели, но у самолета по-прежнему есть проблемы с надежностью, а главное – он требует длительного межполетного обслуживания (41-50 человеко-часов на земле на каждый час полета). Как это решить, никто не знает. Крайне оптимистическими оказались надежды на то, что этот самолет сможет заменить все ударные машины ВВС США – цена за единицу оказалась зашкаливающей. В какой-то момент у американцев возникла иллюзия, что за счет сверхсовершенной электроники F-35A сможет заменить собой и F-22, производство которых было прекращено. Практика показала, что это совершенно не так. Во-вторых, оживились соперники. Россия запустила в производство Су-35 – самолет, с которым и F-22, и F-35 пришлось бы повозиться в бою, а F-15C уже мог побеждать в дуэли, только если бы российский летчик делал ошибки, а американский нет. Еще большей проблемой стало и появление Су-57. Не меньше проблем обещал Китай. Их новые самолеты (J-20 и J-31) были проблемой будущего, но китайцы создали еще и J-16 – дальнейшее развитие нашего Су-30. При этом J-16 оснащается БРЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), позволяющей китайским самолетам обнаруживать противника на большом расстоянии, еще и не «светя» с такой же мощностью, как, например, БРЛС с пассивной фазированной антенной решеткой на нашем Су-35. Кроме того, китайцы продемонстрировали ракеты «воздух – воздух», способные сбивать американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения на большом расстоянии, лишая американцев их главного преимущества – дальности обнаружения целей. Все это говорило о том, что американское превосходство в воздухе может быть оспорено – если не прямо сейчас, то через несколько лет. А ответить им оказалось нечем. Производство F-22 США прикрыли сами, F-35 хоть и довели до боеготового состояния, но всех надежд он не оправдал и стать главным средством борьбы за завоевание господства в воздухе не смог бы – да и никогда таковым не замышлялся. F-15C и F-22 тем временем изнашивались и старели физически и морально. Фактически своими управленческими решениями американцы сами себе выстрелили в ногу. И столкнувшись с износом и старением своих истребителей, выяснили, что их просто нечем заменить. Вообще. И времени нет. Единственный выбор Однако решение все же нашлось. Американцы давно работали над программой NGAD (Next generation air domination – «воздушное доминирование следующего поколения»). Не так давно ВВС США объявили о том, что прототип боевого самолета по этой программе уже летает. Кратко суть программы в следующем – очень совершенный технически и малозаметный самолет с высококлассными БРЛС и неизлучающими датчиками входит в воздушное пространство противника и оттуда обеспечивает наведение ракет «воздух – воздух» с других, старых истребителей, которые просто выполняют задачи летающих пусковых установок, «подвозя» ракеты «воздух – воздух» на рубеж пуска. Это, надо сказать, хорошая идея. ВКС России с «Охотником» и Су-57 проводят такие же эксперименты. Где-то в середине 2010-х годов в ВВС США пришло понимание того, что им надо применить этот же принцип и к взаимодействию уже построенных самолетов, использовав в качестве «наводчика» F-35, а в качестве «стреляющей платформы» любой уже имеющийся истребитель. Но какой? F-16 заняты ударными задачами, F-15C уже изношены... Выбора фактически не осталось. Единственным вариантом был перезапуск производства старого F-15. Хотя сами США эту машину не закупали, она продолжала производиться, поставляться на экспорт и эволюционировать. В итоге остановились на двухместной машине, которая получила индекс F-15EX. В июле 2020 года Пентагон подписал контракт на производство первых восьми самолетов. Несколько дней назад машина впервые поднялась в воздух. Предполагается, что поставки строевых машин начнутся в марте 2021-го. Фактически в лице F-15EX мы имеем американский истребитель поколения 4+ – «переходный» вариант между четвертым и пятым поколениями. Это в каком-то смысле аналог наших истребителей Су-30 и Су-35, которые тоже создавались как «переходные». Вот только для нас это был шаг вперед от «чистого» четвертого поколения, сделанный в попытке спасти гибнущее в 90-х военное самолетостроение экспортными заказами. Для нас Су-30 и Су-35 были ступеньками на пути вверх. Для США же, которые разработали и запустили в серию аж два истребителя пятого поколения – это шаг назад. Кочка, за которую они зацепились, съезжая вниз с ранее достигнутой ими высоты. С высоты, на которой они не удержались. Пока, по крайней мере. Самолет, однако, у них получается очень хороший. В сравнении с четвертым поколением, естественно. «Передовой Орел» Американцы хвастаются тем, что около 70% комплектующих и запасных частей у новой машины одинаковы с F-15 старых выпусков, что сильно облегчит ее эксплуатацию, и это правда. Но ключевые системы на самолете новые. Он отличается от F-15C, D и E, как Су-30СМ от Су-27УБ. То есть это, вообще говоря, разные самолеты. Американцы использовали новые двигатели с увеличенной тягой. Боевая нагрузка выросла с 10,4 до 13,4 тонн. На самолете применена новая БРЛС с АФАР, обеспечивающая большую дальность обнаружения целей со сниженной заметностью работы на излучение. Самолет, подобно нашим МиГам и Су, имеет оптико-электронную прицельную систему, работающую в инфракрасном диапазоне и существенно облегчающую воздушный бой. Оборудование кабин пилота и операторов вооружения самое современное – огромный широкий многофункциональный дисплей отображает всю необходимую для боя информацию о параметрах полета, противнике и местности, на него же транслируется видео с прицельных систем при необходимости. Летчики имеют нашлемные системы прицеливания и индикации. Естественно, что он может работать совместно со всеми системами обмена информацией ВВС США. На эту тему Благодаря специально разработанной системе подвески оружия, этот самолет несет рекордную боевую нагрузку, доходящую до 22 ракет «воздух – воздух», чего не может никакой другой самолет в мире. F-15EX создается как многоцелевой, то есть, помимо перехвата и уничтожения воздушных целей, может использовать и высокоточное оружие для ударов по наземным целям. Но заменит он прежде всего перехватчики. В ВКС России что-то противопоставить этой машине могут только Су-57 и, возможно, Су-35. Открытым остается вопрос, кто кого обнаружит первым – американская БРЛС слишком хорошая, чтобы победа над этим самолетом оказалась легкой, а десятки ракет гарантируют, что выйти на дистанцию маневренного боя против этого самолета будет крайне непросто. По своей маневренности F-15EX, видимо, несколько превосходит наши «Сухие» без управления вектором тяги двигателей и сильно уступает самолетам с УВТ, тем же Су-30СМ, Су-35 и Су-57. По малозаметности в радиолокационном диапазоне этот самолет существенно уступает Су-57, но превосходит любой другой наш тяжелый истребитель. Естественно, все эти сравнения верны тогда, когда наши самолеты вооружены ракетами новых типов, а пилоты обучены как надо. Увы, но гарантировать ни первое, ни второе сегодня невозможно. Каким должен быть ответ России на этот новый проект американцев? Максимально быстрое внедрение в серию Су-57 с новыми ракетами, двигателем второго этапа и всем предусмотренным проектом бортовым оборудованием. Мы и так затянули этот проект, и та скорость, с которой сейчас американцы будут обновлять свое четвертое поколение, прямо говорит нам о том, что пора ускоряться.