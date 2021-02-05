Польша позорно проиграла «войну» врагу с востока

В Польше обсуждают итоги штабных учений «Зима-2020», в которых приняло участие несколько тысяч офицеров. Моделирование показало, что через пять дней война на восточном фронте будет проиграна, и польская армия прекратит свое существование. Сами поляки и силы НАТО в республике планировали продержаться три недели, но даже такой позорный итог учений они могут обернуть в свою пользу.

За штабными учениями «Зима-2020» в Польской академии военного искусства лично наблюдали президент Анджей Дуда и министр обороны Мариуш Блащак. По итогам глава государства глубокомысленно заявил, что произошедшее стало «первым и очень хорошим уроком» для поляков.

Дуда смягчил. Все прошло из рук вон плохо.

Потемкинские деревни

Прежде всего, как выяснилось впоследствии, польские военачальники выставили на карту боевых действий такие силы и вооружения, которых в их распоряжении пока еще нет.

Издание Interia уточняет, что речь идет о вооружениях, заказанных Польшей в США: это зенитные системы Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS и многоцелевой самолет F-35. Первые «Патриоты» должны прибыть в страну только в 2022 году, это будут две батареи, которые смогут защитить две городские агломерации. Следующие поставки по времени намечены на 2024-й, но эта дата может быть перенесена.

Огневой модуль многозарядных ракетных установок HIMARS заказан в единственном числе. Всего это 18 пусковых установок – в десять раз меньше, чем нужно сухопутным войскам Польши. Интегрировать их в систему обороны планируется в следующем году.

Варшава также заказала 32 многоцелевых самолета F-35 Lighting II, первые шесть будут поставлены в 2024-м. Сначала они разместятся в Люке (штат Аризона), где польские пилоты и наземный персонал будут проходить обучение, а с 2026 года начнется их переброска собственно в Польшу. К 2030 году обе эскадрильи должны быть укомплектованы.

Но то, что польское войско воевало оружием, которого у него нет, лишь полбеды. Беда в том, что не помогло даже оно. Согласно плану маневров, поляки должны были держать оборону 22 дня, а выдержали менее пяти, при этом города Люблин и Белосток, что неподалеку от границы с Белоруссией, пришлось оставить без боя.

«Военные учения «Зима-2020» окончились позором и полным провалом. Симуляция показала, что война была молниеносно проиграна, а польская армия прекратила свое существование», – сообщил польский новостной сервис Onet.

«Ожесточенная оборона востока Польши привела к разгрому находящихся там частей и огромным потерям. На пятый день виртуального конфликта противник достиг Вислы. На четвертый день Варшава была окружена. Стратегические порты были заблокированы или заняты. Авиация и флот прекратили свое существование, несмотря на поддержку НАТО. К востоку от Вислы польские части потерпели сокрушительное поражение. Батальоны первой линии потеряли от 60 до 80 процентов живой силы и техники», – живописует итоги портал Interia.

Кто при этом выступил врагом польской армии не сообщается, но догадаться можно. «Боевые операции» в рамках «Зимы-2020» проводились в северо-восточном регионе государства, приграничном с Калининградской областью России и Белоруссией.

Сувалкская брешь

«Маневры в Польше были организованы с целью отработки на практике положений стратегии национальной безопасности, которая была принята Варшавой в прошлом году. Все эти задачи планировалось реализовать на конкретном оперативно-тактическом примере – удержании так называемого Сувалкского коридора... Это головная боль НАТО, так как захват данных земель буквально отрежет страны Прибалтики от основных сил альянса», – пишет военный обозреватель Андрей Суконкин.

Организация защиты коридора отрабатывалась штабами 5-го армейского корпуса передового базирования (США) и командования корпуса «Северо-Восток» (НАТО). В их распоряжении были сухопутные войска Польши и дислоцированные там подразделения альянса.

Действительно, о Сувалкском коридоре в НАТО пекутся давно. Еще в ноябре 2015 года командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил: «Эту зону мы называем Сувалкская брешь. За очень короткое время (белорусские и российские военные – прим. ВЗГЛЯД) могут объединиться и заблокировать литовско-польскую границу. И изолировать тем самым трех союзников НАТО от оставшегося альянса».

Суконкин также отмечает, что главной целью маневров стало желание НАТО проверить новую систему управления вооруженными силами, которая внедрялась в польскую армию и должна была значительно упростить доведение команд управления до боевых подразделений.

При этом польский таблоид Super Express пишет, что «командиры отдельных подразделений были в шоке» и «отказывались выполнять некоторые приказы, которые оказались им просто непонятны». Другими словами, новая система управления войсками полностью провалилась.

После того, как всплыли эти сведения, министр обороны Блащак только развел руками: «Чтобы достичь совершенства, нужно тренироваться».

Президентская канцелярия в принципе отказалась комментировать итоги маневров, сославшись на их секретность. Однако информация о провале учений быстро разошлась по местным СМИ.

Польский политолог Томаш Янковский, комментируя ситуацию, заявил, что «сегодня только сумасшедший и/или самоубийца может поддерживать военные связи Польши с Западом».

«Поиск точек соприкосновения, выгодных для обеих сторон, и построение хороших отношений с Москвой – это уже не «русофильская мечта», а неотложная задача, стоящая перед Республикой Польша», – пояснил он.

Такая точка зрения в польских правящих кругах рассматривается как заведомо маргинальная. Однако итоги «Зимы-2020» действительно могут повлиять на внешнеполитическую стратегию Варшавы – она с еще большим упорством будет требовать прислать в страну дополнительные американские подразделения.

Форт Трамп или Форт Байден

На исходе 2018 года министры обороны США и Польши обсудили в Пентагоне предложение Варшавы принять у себя американскую бронетанковую дивизию. Поляки обещали выделить до двух миллиардов долларов на создание объекта, где американские военные и их семьи смогут размещаться на постоянной основе.

Тогдашний президент США Дональд Трамп проявил интерес к этой затее, назвав предложение «очень важным вкладом» в укрепление трансатлантической безопасности. А его польский коллега Анджей Дуда, прежде уже вызвавший раздражение избирателей своей угодливой позой на совместном фото с хозяином Белого дома, предложил назвать базу «Форт Трамп». Сам Трамп, услышав об этом предложении, с удивлением поднял брови и улыбнулся.

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На тот момент в Польше присутствовало около трех тысяч американских военных. «Форт Трамп» для них так и не построили, но в плане дополнительного контингента пожелание поляков оказалось выполнено. В августе 2020 года в республике развернулось командование 5-го корпуса армии США. Тогда же американский посол Джорджетт Мосбахер напомнила , что, согласно двустороннему соглашению, в будущем на польской территории будет дислоцирована на ротационной основе еще одна тысяча солдат – в дополнение к уже расквартированным четырем с половиной тысячам.

Польско-американские договоренности также предусматривают создание на западе Польши специального «Центра боевой подготовки», размещение эскадрильи беспилотных летательных аппаратов в городе Ласк и подразделения спецназа США в городе Люблинец. А уже сейчас из американской военной инфраструктуры в республике имеется центр командования дивизионного уровня, элементы армейской бронетанковой бригады и подразделения обеспечения, оперативно-тактическая группа армейской авиации, около 750 специалистов в сфере логистики, структуры ВВС, а также подразделение ВМФ, которое участвует в обеспечении работы противоракетной системы Aegis Ashore.

О своем желании разместить в стране как можно больше американских военных польские власти напоминают регулярно и на самом высоком уровне. Вполне возможно, что Варшава попытается использовать итоги «Зимы-2020», чтобы поднять тему создания «Форта Байден».

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