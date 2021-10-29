Зачем Китай напал на Турцию в Совбезе ООН

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29 октября, пятница  |  Последнее обновление — 13:07  |  vz.ru
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Газпрому придется исправлять ошибки Европы

Российские хранилища газа будут забиты под завязку не случайно Александр Гальперин/РИА Новости
Европейцы провалили работу по созданию собственных запасов газа на зиму в хранилищах и теперь обвиняют Газпром в дефиците голубого топлива и высоких ценах на него. Ради стабилизации рынка Газпром пообещал заполнить газовые хранилища Европы, но только после закачки топлива в отечественные ПХГ. Между тем рекордные запасы газа под землей внутри России могут оказать пользу зимой и самим европейцам. Как именно? Подробности...
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Оппозиция Украины лишилась самого сильного депутата

«Вы готовы пройти полиграф?» – спрашивали Киву. «А полиграф готов пройти меня?» – рычал он в ответ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency
Global Look Press
На депутата Верховной рады Илью Киву заведено дело – за то, что он стрелял в воздух в день ликвидации Бандеры. Ранее Киву исключили из партии ОПЗЖ, но так и не пояснили, как он – бывший член «Правого сектора» и «ветеран АТО» – вообще попал в эту партию, которую считают «пророссийской». Кто такой Кива и почему его называют «уникальным политиком»? Подробности...
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Пандемия вернула в общество болезни из 90-х

По мнению психологов, пандемия нанесла удар абсолютно по всем возрастам и социальным группам Владимир Гердо/ТАСС
Пандемия, связанные с ней вынужденные ограничения и локдауны обнажили ряд скрытых социальных проблем, породив в обществе тревогу и недоверие. В похожем психологическом состоянии россияне находились в конце 90-х. А реакция людей на коронавирус оказалась схожа с реакцией на радиационное заражение после катастрофы в Чернобыле.  Подробности...
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Зачем Китай напал на Турцию в Совбезе ООН

Дипломаты Китая и Турции впервые за много лет сошлись в лобовом споре на площадке ООН EPA/EDUARDO MUNOZ/POOL/ТАСС
Дипломаты Турции и Китая устроили перебранку на заседании Совбеза ООН. Поводом для нее стала гуманитарная ситуация в Сирии, включая судьбу одной из водонапорных станций на Евфрате. Более того, Пекин прямым текстом обвинил Анкару в оккупации части территории Сирии. Какие цели преследует КНР на Ближнем Востоке и что столкновение интересов Китая и Турции значит для России? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Не нужно вытеснять историю фантазиями

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Вот уж какой порок Сталину трудно приписать — так это примитивное суеверие. Он был вполне последовательным материалистом. И легенда об облете Москвы с чудотворной иконой – всего лишь легенда. Подробности...

Нам очень повезло с оппозицией

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Валдайская речь Путина породила ожидаемые интеллектуальные судороги «прогрессивных умов», которые безуспешно пытались продемонстрировать хотя бы чувство юмора – по существу оппонировать было нечем. Мыслей нет. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Эрдоган способен сменить власть в Европе

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Турция может до неузнаваемости изменить политический ландшафт Европы, смести центристские правительства и привести к власти правых, что отчасти уже происходило. Именно поэтому десять стран НАТО решили не шутить с Эрдоганом. Подробности...
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Молдавия тоскует по фашизму

Турецкие БПЛА против Донбасса

Кто такой Эрик Земмур

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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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Обсуждение: 4 комментария

В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Зачем Китай напал на Турцию в Совбезе ООН

    Дипломаты Китая и Турции впервые за много лет сошлись в лобовом споре на площадке ООН
    		   29 октября 2021, 12:08
    Фото: EPA/EDUARDO MUNOZ/POOL/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахтрутдинов,
    Ростислав Зубков,
    Елена Лексина

    Дипломаты Турции и Китая устроили перебранку на заседании Совбеза ООН. Поводом для нее стала гуманитарная ситуация в Сирии, включая судьбу одной из водонапорных станций на Евфрате. Более того, Пекин прямым текстом обвинил Анкару в оккупации части территории Сирии. Какие цели преследует КНР на Ближнем Востоке и что столкновение интересов Китая и Турции значит для России?

    Заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан, выступая на сессии Совета Безопасности, обвинил Турцию в оккупации северо-востока Сирии, сообщило в четверг агентство EADaily. На заседании, посвященном обстановке в Сирийской Арабской Республике, Гэн также обвинил Турцию в массовом нарушении прав сирийцев, а в частности – в праве на доступ к чистой воде. По мнению китайского дипломата, турки повредили водонапорную станцию в Аллюке, из-за чего упал уровень воды в реке Евфрат.

    Представитель Турции Феридун Синирлиоглу резко парировал: «Мы не будем учиться у тех, кто нарушает права человека и гуманитарное право». По его мнению, проблемой, возникшей вокруг водозабора в Аллюке, злоупотребляют сторонники президента Сирии Башара Асада и курдские боевики из «Отрядов народной самообороны» (РКК/YPG). По словам Синирлиоглу, террористы обстреливают населенные пункты не только в Сирии, но и в самой Турции, а «буквально две недели назад террористы обстреляли сирийский Африн, что привело к гибели шести мирных жителей».

    Отношения Анкары и Пекина в очередной раз обострились на прошлой неделе, когда Турция и 42 другие страны выпустили в ООН заявление о своем беспокойстве по поводу массового нарушения прав уйгуров, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном округе КНР. Авторы петиции потребовали от Пекина предоставить доступ в автономию независимым наблюдателям.

    Дела КНР и Турции давно отравляет, собственно, и сама сирийская война. Пекин поддерживает президента Башара Асада, тогда как турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган уже много лет опекает его врагов – боевиков, под контролем которых остается провинция Идлиб.

    В среду сирийское информагентство САНА сообщило, что в Идлиб вошла колонна из двухсот единиц турецкой бронетехники. В четверг источники РИА «Новости» передали, что турецкая армия готовит сразу две операции: одну в Идлибе, вторую – на северо-востоке, где размещены отряды курдов. По данным источников, турецкое наступление может начаться в любой момент без предварительного объявления.

    Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что публичная ссора дипломатов Китая и Турции в ООН – это «новое явление» в отношениях двух стран. По его мнению, рано или поздно это должно было случиться, поскольку Китай наращивает активность на Ближнем Востоке – он уже превратился в основного торгового партнера многих стран региона, включая Иран и Саудовскую Аравию.

    «Сирия для КНР тоже теперь не безразлична. Она рассматривается как часть транспортных коридоров,

    кроме того, китайскому бизнесу интересны целые сектора сирийской экономики», – отметил политолог.

    «Китай и Турция серьезно конкурируют не только на Ближнем Востоке, но и в Европе и Азии, особенно в Средней Азии. Конкурируют за рынки сбыта, поскольку оба – крупные экспортеры», – отметил китаист Николай Вавилов. Он напомнил о желании КНР участвовать в восстановлении Сирии, которая рассматривается Пекином как один из будущих элементов проекта «Один пояс – один путь», в частности – для беспрепятственного выхода китайских товаров к Средиземноморью. «Вот почему Китай начал использовать трибуну ООН для резких выпадов против действий турок в Сирии», – пояснил Вавилов.

    Дамаск, в свою очередь, все чаще выступает как полноценный дипломатический союзник Пекина. В четверг МИД Сирии резко осудил попытки американцев вмешиваться во внутренние дела «дружественной Китайской Народной Республики».

    Пекин тем временем шаг за шагом налаживает тесные связи со всеми недругами Эрдогана в регионе. В среду китайский министр иностранных дел Ван И побывал в Афинах, где выслушал жалобы своего греческого коллеги Никоса Дендиаса на «дестабилизирующую роль Турции в Восточном Средиземноморье», которая «несет риски» для свободного судоходства. По словам Дендиаса, он также подробно рассказал гостю «о попытках Турции привлечь на свою сторону мусульман во всем мире». В свою очередь Ван И заявил, что Пекин «готов развивать и усиливать сотрудничество на море с Грецией».

    Поводом для спора двух стран остается и Синьцзян-Уйгурская автономия, напоминает директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. «Претензии Пекина вызваны тем, что Турция негласно поддерживает, в частности, «Исламское движение Восточного Туркестана», которое признали террористической организацией Россия, Евросоюз и ООН, – пояснил Багдасаров. – Это движение популярно среди уйгуров в Синьцзян-Уйгурском районе. Кроме того, уйгуры воюют в составе протурецких формирований в Северной Сирии, набираются там боевого опыта, чтобы потом, быть может, вернуться в Китай».

    По словам Багдасарова, другим камнем преткновения между Пекином и Анкарой в последнее время стал Афганистан. «Китай граничит своим Синьцзян-Уйгурским районом с Бадахшаном – афганской провинцией. Турки пытаются закрепиться в Афганистане во многом как раз для того, чтобы оттуда помогать уйгурам», – детализировал специалист.

    «Эрдоган хочет стать неким уполномоченным «Большой двадцатки» по вопросам Афганистана, то есть неким координатором программ помощи, посредником между международным сообществом и «Талибаном» (запрещено в РФ)», – пояснил Кортунов.

    «В Пекине к этому относятся очень скептически, поскольку китайцам не нужны никакие медиаторы в Афганистане. У Китая свои отношения с талибами*, инвестиции КНР более значительные, а по экономической мощи Пекин во много раз превосходит турок», – сказал эксперт, напомнив, что Турция и КНР спорят еще и вокруг Африки, где Анкара намерена заниматься крупными инфраструктурными проектами, в том числе в дорожном строительстве.

    Кортунов полагает, что вспыхнувший в стенах ООН публичный спор дипломатов отражает эпатажный стиль лично Эрдогана, который использует его в разговоре едва ли не со всеми своими партнерами. «Турецкий лидер надеется, что все возможные последствия за него потом «разрулят» дипломаты. Россию он критиковал за Крым с трибуны Генассамблеи, Западу на днях угрожал высылкой десяти послов, напомнил политолог.

    «Видимо, Эрдоган считает, что может себя так вести и с Китаем. Но это довольно рискованная игра. У Турции сейчас много экономических проблем, она конфликтует со всеми соседями. Всерьез поссориться с Пекином Анкаре было бы совсем некстати», – подытожил Кортунов.

    «Но Турция лезет везде, даже в Синьцзян-Уйгурский район Китая, поддерживая уйгурских террористов. Также турки пытаются увеличить свое присутствие в Ираке, в Африке и на постсоветском пространстве», – пояснил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский. Кроме того, по его словам, посольство Турции в Таиланде выдавало турецкие паспорта уйгурским террористам для беспрепятственного проезда в Китай. «Потом их вылавливали сотрудники органов госбезопасности Китая как у себя в стране, так и на территории Таиланда», – рассказал эксперт.

    Востоковед сообщил, что на территории Сирии против уйгурских радикалов проводит боевые операции спецназ КНР. «Там воюет спецназ различных ведомств, включая представителей «Снежных барсов» и «Сумеречных тигров». Поэтому любое ограничение амбиций Турции в любой стране мира полезно для России», – резюмировал Сатановский.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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