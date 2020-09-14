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    Зачем Тихановская обратилась к Владимиру Путину

    Светлана Тихановская все меньше похожа на простую домохозяйку    14 сентября 2020, 20:45
    Фото: Valdemar Doveiko/EPA/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Впервые за все время протестов один из лидеров оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская обратилась напрямую к президенту России. Ее заявление выглядит едва ли не как ультиматум: Тихановская требует от Путина не подписывать с Лукашенко никаких соглашений. В чем политический смысл таких заявлений и кому в первую очередь они адресованы на самом деле?

    Визит Александра Лукашенко в Сочи уже прокомментировали многие известные и неизвестные люди. Среди них была и самопровозглашенный лидер белорусского протеста, признанный аж самой Литвой (и пока только Литвой) в качестве победителя президентских выборов в Белоруссии Светлана Тихановская. Она обратилась к российскому президенту и попеняла ему на то, что Владимир Путин якобы говорит не с тем, с кем нужно.

    «Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом», – заявила госпожа Тихановская. По ее мнению, никакой пользы от переговоров с Лукашенко – а тем более от подписания с ним соглашений – для Москвы не будет. Не потому, что Александр Григорьевич утром подпишет, а вечером от своих обязательств откажется (тут бы со Светланой Георгиевной согласились многие российские эксперты), а потому, что граждане Белоруссии «отказали Лукашенко в доверии и поддержке на выборах». Соответственно, Александр Григорьевич не имеет права представлять Белоруссию, и, по словам Тихановской, «все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью».

    И из этого заявления (а также последующего короткого интервью) можно сделать ряд выводов.

    Выдрессировали

    Прежде всего, стоит поздравить кураторов госпожи Тихановской – они наконец-то научили ее читать политические тексты. Да, над интонационной частью еще нужно работать, как и над взглядом (который во время разговора должен не шарить по потолку, а смотреть в камеру – в глаза зрителям), однако «лидер оппозиции Белоруссии» все-таки уже не напоминает домохозяйку, только-только вышедшую с кухни после лепки котлет.

    Что же касается сущностной части выступления – о нелегитимности Лукашенко и отсутствии у него права подписывать документы в Сочи – то с юридической точки зрения Тихановская не права. Даже если допустить, что она победила на президентских выборах, Александр Григорьевич все равно остается действующим главой государства до даты инаугурации нового (или старого) президента. И при этом он волен сам решать, что ему подписывать, а что нет – в соответствии с тем, что он понимает под интересами своего народа.

    Конечно, в истории были прецеденты, когда избранный президент фактически блокировал какие-то действия уходящего. Президент США Билл Клинтон в конце 2000 года (то есть уже после того, как прошли выборы нового главы государства, и на них победил Джордж Буш-младший) мог бы совершить визит в Северную Корею. Подготовка к этому историческому событию велась, однако полет не состоялся. В том числе и потому, что администрация избранного президента Буша-младшего была против (после инаугурации она начала пересмотр всей политики в отношении КНДР).

    Клинтон пошел тогда на поводу у победивших республиканцев, хотя не обязан был. Как не обязан был бы и сейчас Александр Лукашенко соблюдать желание «избранного президента» Тихановской (если опять же допустить, что ее избрали), или же хотелки проигравшего представителя оппозиции, считающего себя главой государства.

    Слушайте меня, бандерлоги

    В чем тогда был смысл выступления Тихановской? Он был в сигналах, посланных ключевым сторонам нынешней белорусской трагедии.

    Кому-то покажется, что это прежде всего сигнал именно Владимиру Путину, которому Тихановская и стоящие за ней люди угрожают последствиями «нелегитимных» соглашений с Лукашенко, которые будут восприниматься чуть ли не как попытка Москвы аннексировать Белоруссию. Однако по факту это не угроза и даже не сигнал – скорее глас вопиющего. Москва не признает в Тихановской и самоназначенном координационном совете оппозиции какую-то правовую субъектность. Кремль вообще старается не комментировать ее инициативы и ведет разговор с Александром Лукашенко. Не от большой любви к белорусскому президенту, а от стремления действовать в интересах Российской Федерации (которым не соответствуют перспективы майданизации Белоруссии). И позицию эту не сдвинут даже санкции – что уж говорить об угрозах Тихановской?

    Поэтому выступление Тихановской не столько антироссийское – оно скорее антилукашенковское. Слова Светланы Георгиевны посылают важные сигналы белорусским игрокам – разношерстной оппозиции, националистам, самому Лукашенко – а также внешним спонсорам протеста.

    Ни для кого не секрет, что белорусский протест несколько подвис. Каждые выходные тысячи людей выходят на улицы городов и бесцельно бродят туда-сюда. Никакого четкого плана по свержению Лукашенко у них нет. Радикализации протеста с помощью какой-нибудь кровавой провокации тоже пока не наблюдается (то ли у кукловодов протестного движения осталась совесть, то ли манифестанты пока умны и осторожны, то ли спецслужбы переловили всех обученных исполнителей-провокаторов – в том числе и прибывших с Украины). Простые же массовые гуляния в какой-то момент белорусам наскучат, да и холодная погода сделает свое дело – в результате чего протест рассосется сам по себе.

    Именно поэтому лидеры белорусской оппозиции (те, до которых пока не дотянулась длинная рука лукашенковского КГБ) должны регулярно появляться в публичном пространстве и делать громкие заявления, выдвигать угрозы. Желательно такие угрозы, которые касаются предопределенных действий оппонента – например, угрозу обнулить «нелегитимные» договора между Путиным и Лукашенко на саммите в Сочи, где, согласно сделанному заранее заявлению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, никаких документов подписывать и не собирались. И теперь Тихановская и ее сторонники могут интерпретировать отсутствие этих документов как следствие того, что Москва прислушалась к ее угрозам и не стала подписывать соглашения с «нелегитимным» Лукашенко.

    Тихановская становится настоящим Лукашенко

    При этом Светлана Тихановская должна не просто поддерживать протест, а уделять особое внимание его ядру. Той части, которая наиболее мобилизована, идеологизирована и готова стоять до конца – то есть белорусским националистам. Именно поэтому выступления госпожи «президента» и начинают наполняться антироссийской повесткой. Если раньше Тихановская открещивалась от всяких русофобских идей, то сейчас она заявляет, что Путин в качестве партнера по переговорам «выбрал Лукашенко, а не белорусский народ». А значит, записывает российского лидера в лагерь сторонников «узурпатора». Иначе говоря, следующий ее шаг, как можно предвидеть – прямая ретрансляция белорусских националистических идей.

    Да, это оттолкнет от протеста часть людей, симпатизирующих Москве (которые все равно бы разошлись через какое-то время), но зато наэлектризует тех, кто готов жечь покрышки и строить баррикады.

    Не менее важный сигнал посылается тем спонсорам оппозиции, на чьи деньги и под чьей политической крышей будут строиться эти баррикады – им говорится о том, что Светлана Георгиевна политически жива.

    В этом интервью сбежавшую из Белоруссии Тихановскую ведь не случайно спросили о том, как она относится к резкому взлету популярности одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой, не позволившей выдворить себя с белорусской территории (порвавшей паспорт и вылезшей из окна машины). Активная гражданская позиция Марии, ее харизма и организаторские способности приводят к тому, что ряд оппозиционеров (а также тех, кто управляет процессом из Польши и стран, более отдаленных) задаются вопросом: из правильного ли человека лепят знамя белорусской оппозиции? Может быть, пока не поздно заменить аморфную Тихановскую на активную Колесникову? Поэтому Тихановской и нужно выступать с громкими заявлениями, угрозами и ультиматумами – только так она может как-то вернуть себя на информационное поле.

    Что же касается сигнала Александру Лукашенко, то оппозиционерка (а точнее, ее политтехнологи) претендует на совершение изящного политического кульбита. Светлана Георгиевна попытается оседлать тему российско-белорусских отношений и стать в них большим Лукашенко, чем сам нынешний Лукашенко.

    Напомним, что долгие годы Батька не только отказывался от реальной интеграции в рамках Союзного государства, но и убеждал белорусов в правильности этого подхода. Сейчас, когда геополитическая ситуация изменилась, Александр Григорьевич явно будет вынужден отказаться от этой «суверенной» позиции в сторону прагматичной. Тогда знамя борьбы за белорусскую независимость (раскрашенное, укрепленное и популяризированное среди населения самим Батькой) подхватит Тихановская и ее сторонники – и Лукашенко будет пожинать всходы белорусского национализма, который сам посеял. 


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