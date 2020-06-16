Трамп решил купить Сербию

Взгляд
16 июня, вторник  |  Последнее обновление — 19:55  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус посадил мировую экономику на «русские горки»

В понедельник снизились азиатские фондовые индексы, а также фьючерсы на индексы СШАФото: Franck Robichon/EPA/ТАСС
Рост числа новых заболеваний в Китае и США встревожил инвесторов на всех мировых рынках. Вторая волна коронавируса может привести к падению всего, кроме золота. И тогда быстрое восстановление мировой экономики останется мечтой. Впрочем, ряд экономистов считает – новая вспышка вируса не приведет к повторению весеннего кризиса. Но экономику при этом будет бросать вверх и вниз. Подробности...
Перейти а раздел…

Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
Перейти а раздел…

Какой будет защита России против гиперзвуковых ракет США

Так выглядит один из перспективных образцов американского гиперзвукового оружияФото: U.S. Air Force/Chad Bellay
Президент Путин заявил, что Россия близка к разработке оружия, способного перехватывать гиперзвуковые ракеты. Создание «антигиперзвука» является задачей колоссальной сложности, и все же действительно есть признаки того, что ВПК России справляется с ней. Почему гиперзвуковую цель поразить настолько сложно и как России удалось опередить в этой области США? Подробности...
Перейти а раздел…

Погромы на Западе превращаются в революцию двоечников

«Антирасистские протесты» на Западе активно затронули и студенчествоФото: Max Oden/Sipa USA/Global Look Press
После разгромленных магазинов еще одной жертвой протестов и беспорядков в США и Западной Европе становится знаменитое англосаксонское образование. От профессоров требуют завышать оценки чернокожим студентам и соответствовать другим идеологическим клише. Западные студенты собственными руками уничтожают академическую науку. Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус открыл новый способ покорить Москву

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вынужденный переход на удаленку показал возможность экономии на фонде оплаты труда. Ведь уровень зарплат в Москве выше, чем в регионах. А если специалист работает удаленно, то нет никакой разницы, где стоит его компьютер – в Москве, в Воронеже, в Челябинске или селе Нижние Пупырышки. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Тотальная война против результатов эпохи Просвещения

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Понятие коллективной вины, которую тут пытаются навязать всему белому миру – это игра не в одни ворота. И мячик может выкатиться на другую половину поля. Вот будет интересно. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Почему Константинопольский патриарх молчит о Святой Софии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Турция планирует превратить здание одного из величайших православных соборов планеты – Святой Софии – из музея в мечеть. Реакция на это Константинопольского патриарха – вернее, ее поразительное отсутствие – говорит о многом. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Китай и Индия на пороге войны

    Новая война за Африку

    Куда пропали легендарные бренды 90-х

      Перейти а раздел…

      В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России

      Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавируса
      Подробности...

      День России запомнится красочными видеопредставлениями

      В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага – как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото – Дом Правительства России в Москве
      Подробности...

      Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Как поступить с американским шпионом Полом Уиланом?
          • Обменять на россиянина Виктора Бута

          • Оставить отбывать наказание в российской тюрьме

          • Отпустить, чтобы не ухудшать отношения с США

          На предстоящих выборах президента Белоруссии какого результата вы желаете действующему президенту Лукашенко?
          • Выиграть выборы

          • Проиграть выборы

          Садились ли вы когда-либо за руль после употребления алкоголя?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В России назвали срок полного снятия ограничений из-за коронавируса
              Росгвардия подтвердила гибель сотрудника в перестрелке в ИнгушетииРаненных при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградамРодные погибшего в аварии с Ефремовым потребовали для актера максимальный срокАскеров заступился за ведущего «Что? Где? Когда?» после скандала на игре
              Маас заявил о планах Германии достроить «Северный поток – 2»Лукашенко пригласил Зеленского в БелоруссиюЭксперт предсказал новые чечено-арабские столкновения во французском ДижонеВ Москве объявлено штормовое предупреждение из-за жары
              ЕС пообещал не подходить к вопросу ущемления нацменьшинств на Украине выборочноВ Госдуме и Общественной палате оценили идею отработать самоизоляцию в новогодние праздникиВарнаву исключили из черного списка минкульта УкраиныНа похоронах сатирика Трушкина произошла кража

              поставки газа


              На Украине заявили о демонтаже Газпромом труб для транзита

              американские базы


              Пушков: Посол Германии в Вашингтоне невольно раскрыла правду о войсках США

              совет диетолога


              Раскрыт секрет правильной окрошки

              Видео

              новейшее вооружение


              Какой будет защита России против гиперзвуковых ракет США

              политическая воля


              Что мешает обмену Виктора Бута на Пола Уилана

              Грандиозный конфликт


              Эфиопы возводят объект, способный уничтожить Египет

              «заговор банкиров»


              Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

              традиционные ценности


              Анна Долгарева: Одинокой женщине иногда лучше выбрать кошку вместо мужчины

              двойная ложь


              Герман Садулаев: Причина американских погромов – в сексе

              результаты опроса


              Глеб Простаков: Украину пора возвращать

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Как поступить с американским шпионом Полом Уиланом?

              Трамп решил купить Сербию

              По этому фото хорошо видно, как президенты Сербии и Косова относятся друг к другу   16 июня 2020, 18:30
              Фото: Hektor Pustina/AP/ТАСС
              Текст: Дмитрий Бавырин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Администрация президента США разродилась очередной миротворческой инициативой. На сей раз Дональд Трамп планирует окончательно примирить Сербию и Косово, предложив Белграду некую взятку за признание независимости края. В чем может заключаться такая «взятка» и стоит ли сербам соглашаться на нее, окончательно признав поражение в борьбе за колыбель своей цивилизации?

              Предложение сторонам многолетнего территориального конфликта некой «большой сделки» – фирменный стиль Трампа, доставшийся ему от предыдущей профессии девелопера. Нельзя сказать, чтобы это принесло какие-нибудь плоды – многолетние конфликты на то и многолетние, что обухом их не перешибешь. Но миротворческая деятельность нынешнего президента по крайней мере не отмечена развязыванием новых войн, что для президентов США нетипично – к концу первого срока почти каждый из них куда-нибудь да вторгся с тех самых пор, как Америка разочаровалась в изоляционизме и ощутила себя империей.

              Теперь настал черед Сербии и квазигосударства Косово: через 10 дней, 27 июня, президент Александр Вучич и «президент» Хашим Тачи встретятся в Вашингтоне. А до тех пор Белград пообещал Трампу затормозить дипломатическую работу по отзыву признания косовской независимости, а Косово – ту же работу, но по вступлению в международные организации.

              Кстати сказать, усилия сербов действительно приносят свои плоды. Начиная с февраля 2018 года, когда отмечалось десятилетие со дня провозглашения Приштиной независимости, эта независимость не была признана ни одной новой страной. В то же время 14 государств отозвали ранее оформленное признание.

              Договаривающимся сторонам объявлено: если сделка их не уcтроит, они вернутся к статус-кво, как только покинут Вашингтон. В переводе на понятный для Трампа язык бизнеса это означает, что отказ от предложения подразумевает не санкции, а упущенную выгоду. Недоговороспособные стороны будут не наказывать, а покупать.

              Газета ВЗГЛЯД писала о косовской проблеме много и часто, повторяться не будем, но напомним видимые интересы сторон.

              Национальные интересы США уже реализованы – это колоссальных размеров военная база Кэмп-Бондстил, расположенная на косовской территории. Американцев оттуда никто и никогда уже не выбьет, но им бы хотелось, чтобы такой актив располагался не в пиратском государстве ОПГ и нищих, а в месте чуть более приличном.

              Какой-нибудь Данией Косово все равно не стать, но какой-нибудь Молдавией – может постараться. 

              Интерес Запада в широком смысле в том, чтобы окончательно закрыть косовский кейс, ассоциированный для него с геополитической авантюрой и военными преступлениями. Другими словами, результат этих преступлений - косовскую независимость - нужно легализовать на всех возможных уровнях. Если оставить как сейчас, рано или поздно это выльется в новую войну (о чем в Белграде в режиме «не под запись» с каждым годом говорят все увереннее), а незаконно рожденная косовская государственность так и не станет в полной мерее дееспособной и будет вечно сидеть на шее приемных родителей – Вашингтона и Брюсселя, хотя должна жить сама, по возможности, по закону, а не по местным племенным понятиям.

              Интерес косовских албанцев примерно в том же – получить государственное признание от Сербии, обеспечив тем самым себе членство во всех возможных международных организациях (включая, в перспективе, НАТО и ЕС) и – за счет всего этого – привлечь в свой гиблый край инвестиции, потому как не может же их республика вечно существовать за счет контрабанды.

              Что же касается Сербии, ее задача разменять свой единственный крупный козырь в этом конфликте (то есть декларируемый отказ от признания независимости Приштины) хотя бы на что-нибудь. Да, для сербского патриота тезис о принятии и смирении безоговорочно предательский. И хотя патриоты там в целом более вменяемые, чем на Украине, где на возвращение Крыма до сих пор надеется большинство, реальность жестока к обоим народам: шансов на то, что Косово вновь станет сербским не больше, чем шансов на то, что Крым станет украинским. Для этого необходимо радикально изменить этнический состав населения.

              Как выглядит это «что-нибудь» от Трампа, узнаем скоро. Но предположить кое-что можно уже сейчас, основываясь на других примиренческих проектах действующей американской администрации.

              Как правило, команда Трампа исходит из этно-политической карты дня текущего, из того, какие территории та или иная сила контролирует в настоящий момент. Это касается и «сделки века», призванной примирить Израиль и ПНА, и принадлежности Голанских высот (Белый дом признал их частью Израиля), и сирийского конфликта в широком смысле (при Трампе Вашингтон отказался от идеи считать контроль Башара Асада за большей частью страны «временным явлением», как это было при Обаме).

              Раз так, в лучшем для Белграда случае ему будет предложен контроль за Ибарским Колашиным – Северным Косово, которое по-прежнему населено сербами и не подчиняется Приштине. Это позволило бы завершить этно-политический конфликт в том виде, в котором он существует сейчас – регулярные провокации албанцев и не менее регулярные восстания сербов под лозунгом «ни шагу назад».

              Вполне возможно, это будет идти в одном пакете с предложением о встречных территориальных уступках – о перекраивании карты таким образом, чтобы населенные албанцами сербские районы, не входящие в состав косовской автономии, были переданы под управление Приштины.

              О чем-то таком люди Вучича и Тачи пытались договориться уже не один год, но при другом посреднике – Евросоюзе. Со своей стороны, американская администрация в основном подначивала албанцев, и в конце концов они окончательно обнаглели: тот же Тачи поставил вопрос тем образом, что албанские земли Сербия обязана уступить, но в ответ не получит ни пяди.

              США косовары воспринимают как своего главного покровителя. Теоретически из этого следует, что при смене Вашингтоном позиции албанцы могут к нему прислушаться и согласиться на территориальный размен. Но это в теории: на практике беспримерная наглость по принципу «или дай, или отниму» для местных что-то вроде менталитета. Евросоюз с его претензиями откровенно посылали, посылали даже НАТО, а США не посылали лишь потому, что повода не было: прежде Вашингтон опекал «своих сукиных сынов» как всепрощающий папочка.

              Есть вопросы, по которым косовары перечат вообще всем, например, 100% пошлины на сербские товары, установленные на административной (с точки зрения сербов) границе. В этом их порицают и США, и Евросоюз, на что албанцы отмахиваются, мол, это продолжение борьбы за нашу независимость, вот признает нас Сербия, тогда и поговорим.

              Отмена этой пошлины за льготный американский кредит на общую сумму 200 миллионов долларов ­– единственное положение сделки, озвученное американцами уже сейчас. Скорее всего, на этом финансовая часть вопроса не ограничится: кредиты, гарантии под кредиты и прямые инвестиции ­– это еще одна непременная составляющая миротворческих инициатив Трампа, наряду с признанием реальной этнической карты.

              Кому и сколько в итоге предложат – «будем подсчитать», но инвестиции остро нужны как Сербии, так и Косово, где тоже постепенно оформляются политические силы, настроенные не столько на вечную борьбу с соседями «из принципа», сколько на прагматизм, благо независимость, о которой албанский избиратель грезил прежде, вроде как имеется, но на хлеб ее не намажешь.

              Повторимся: это всего лишь предположения о том, какой может быть «сделка от Трампа», построенные на аналогиях с предыдущими сделками. В лучшем для Сербии случае она вернет себе Ибарский Колашин и получит какие-то посулы по части финансов взамен на признание независимости Приштины. В худшем – одними посулами все и ограничится: Северное Косово будет предложено просто сдать под какие-нибудь гарантии по водохранилищу Газиводе, которое расположено в Ибарском Колашине и является стратегически значимым, поскольку обеспечивает энергией и Северное Косово, и Южную Сербию (как нетрудно догадаться, расставаться с ним албанцы категорически не желают, это для них «красная черта»).

              Скорее всего, сербам предложат гораздо меньше, чем могли бы, но личные симпатии-антипатии Трампа тут роли не играют.

              Понятно, что, например, в сделке по ближневосточному конфликту президент США подыгрывает Израилю ­– тут играют роль и политическая традиция, и личность Джареда Кушнера ­– старшого советника и любимого зятя, и широко известная неприязнь Трампа к мусульманам.

              Косовские албанцы, в отличие от албанцев Албании, почти поголовно мусульмане. Сыграло ли это роль при подготовке сделки ­­– вопрос открытый, но скорее нет, чем да. Трамп никогда не интересовался Балканами и явно отдал вопрос миротворческой инициативы на аутсорс, а среди вашингтонских балканистов однозначно преобладают «ястребы», главная задача которых ­– не допустить усиления влияния России в регионе, что на практике означает противодействие усилению Сербии.

              К поиску компромисса в Вашингтоне Москва тоже подключена. Когда о предстоящих переговорах было объявлено официально, Вучич созвонился с Владимиром Путиным, и тот высказался в пользу «выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения». Наверняка лидеры обсудят этот вопрос еще раз, но уже точно :

              за три дня до старта торгов в Вашингтоне Вучич прилетит в Москву для участия в параде Победы.

              Солидаризуясь с пожеланием российского лидера, отметим, что перспектив окончательного разрешения косовского конфликта в ближайшем будущем не просматривается. С высокой вероятностью пар опять уйдет в свисток, и очередная амбициозная миротворческая инициатива Трампа потерпит неудачу.

              Потому как значительная часть косоварских правящих кругов действительно понимает только язык силы, а применять силу против столь однозначного союзника Америка не будет. Ровно наоборот: Трампу нужен некий «прогресс» в регионе в основном для того, чтобы получить повод вывести из Косово часть солдат. Эту политику он, как и обещал, пытается сейчас проводить почти повсеместно, и мятежный сербский край для него не более чем очередная точка на карте, где можно сэкономить бюджет Пентагона в пользу чего-нибудь мегаломанского типа рейгановских «звездных войн».


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............