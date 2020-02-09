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Что останавливает США от введения санкций против Роснефти Фото: РИА Новости
Вашингтон пригрозил болезненными санкциями против крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». США лицемерно запрещают России работать в Венесуэле, тогда как собственным компаниям дают зеленый свет. Америка легко могла бы запретить покупку российской нефти по иранскому сценарию. Но есть ряд обстоятельств, из-за которых Вашингтон не решается на такой жесткий шаг.  Подробности...
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Норвегия применила против России наглую тактику

Сегодня Шпицберген зарабатывает больше всего как туристический аттракционФото: Лев Федосеев/ТАСС
В воскресенье, 9 февраля, отмечается 100-летие Парижского договора, определившего статус Шпицбергена. Как получилось, что эта территория управлялась почти на равных Норвегией и Россией, почему Норвегия противодействует российскому присутствию на архипелаге – и чем важен он для нашей страны?  Подробности...
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Миллиардные хищения привели к генерал-полковнику

Генерал Арсланов, похоже, достиг пика военной карьерыФото: Владимир Гердо/ТАСС
Задержание военачальника столь высокого ранга, как замначальника Генштаба, и проводилось на соответствующем уровне. Халила Арсланова «брали» сотрудники военной контрразведки ФСБ. Генералу инкриминируется мошенничество на сумму в 6,7 миллиарда рублей. Один ли он был в этой криминальной схеме? Или это лишь верхушка «военной мафии», которая так же непобедима, как и вся российская армия? Подробности...
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Расстрел военных США в Афганистане выгоден Трампу

Талибы контролируют 2/3 Афганистана и не спешат договариваться с США Фото: REUTERS/Stringer
Перестрелка между афганскими и американскими военными вновь поставила вопрос о целесообразности почти 20-летнего присутствия США в Афганистане. По мнению заокеанской прессы, гибель американских солдат поможет Дональду Трампу выполнить предвыборное обещание о выводе войск с Ближнего Востока. Однако глава Белого дома может распорядиться представившейся возможностью совсем иначе.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Зачем русские постоянно «оккупируют» Норвегию

Герман Садулаев, писатель, публицист
Надо сохранять спокойствие и кушать борщ. То есть опираться на фундаментальную науку, а не на сенсации в стиле национально-ориентированной истории, новой хронологии или ДНК-генеалогии всяких шарлатанов. Подробности...
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И эти люди будут учить нас демократии?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Не пробыв и 24 часов премьер-министром Тюрингии, Томас Кеммерих подал в отставку под невыносимым давлением Берлина, газет и «лево-зеленых». Потому что демократия – это власть демократов. А вы что думали? Подробности...
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Опомнитесь, русофобы!

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Руководство этих стран предает не только свое прошлое – оно, по сути, обманывает и предает собственные народы. Более того, оно стравливает их с народом и государством, благодаря которому эти люди и страны вновь появились на свет. Подробности...
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              Расстрел военных США в Афганистане выгоден Трампу

              Талибы контролируют 2/3 Афганистана и не спешат договариваться с США    9 февраля 2020, 17:34
              Фото: REUTERS/Stringer
              Текст: Алексей Нечаев

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              Перестрелка между афганскими и американскими военными вновь поставила вопрос о целесообразности почти 20-летнего присутствия США в Афганистане. По мнению заокеанской прессы, гибель американских солдат поможет Дональду Трампу выполнить предвыборное обещание о выводе войск с Ближнего Востока. Однако глава Белого дома может распорядиться представившейся возможностью совсем иначе.

              В субботу сразу несколько западных СМИ сообщили о том, что в одной из восточных провинций Афганистана произошла перестрелка между американскими и афганскими солдатами. По данным The New York Times, инцидент имел место в провинции Нангархар (граничит с Пакистаном) во время совместной операции американских и правительственных войск Афганистана.

              Агентство Reuters также сообщило о столкновении между американскими и афганскими силами, но с оговоркой: люди в афганской форме могли быть боевиками. Агентство подчеркнуло, что прежде в Афганистане часто происходили «инсайдерские» атаки террористов, внедренных в ряды афганских сил безопасности.

              Позднее официальный представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггетт сообщил, что жертвами атаки стали двое военных США, еще шесть американских военнослужащих получили ранения. Как добавил Леггетт, «человек в афганской форме открыл огонь из пулемета по объединенным силам США и Афганистана».

              Напомним, США воюют с международным терроризмом в Афганистане почти 19 лет, но говорить о том, что американцы уничтожили исламистский очаг в этой стране, не приходится: постоянные теракты, взрывы и обстрелы даже в афганской столице Кабуле являются печальной нормой, к которой все привыкли.

              В настоящее время Вашингтон сохраняет в Афганистане 12 тыс. американских военнослужащих, действующих в координации с 7,5 тыс. солдат из ряда стран НАТО. При этом тема вывода американских войск из Афганистана давно стала одним из главных лейтмотивов любой избирательной кампании в США.

              Например, тот же Дональд Трамп в 2016 году обещал вернуть американских солдат домой. В 2020 году он вновь повторил это обещание. Однако воз (то есть американские войска) и ныне там из-за сорвавшейся сделки между президентом США и запрещенным в России движением «Талибан», которое успевает вести бои не только с американцами, но и с правительством Афганистана.

              В такой ситуации расстрел военнослужащих США афганским солдатом ставит «под угрозу и без того напряженную дипломатию между Вашингтоном и Кабулом», пишет The New York Times, добавляя, что субботний инцидент может подтолкнуть Трампа к выводу войск из Афганистана.

              Но, по мнению ученого-востоковеда Александра Князева, Трамп в рамках своей избирательной кампании может изменить ситуацию таким образом, чтобы оправдать сохранение американских войск в исламской республике.

              «На это накладываются и региональные события. Например, после убийства иранского генерала Сулеймани в ходе переговоров в Катаре американцы поставили талибам два условия: согласиться на сохранение войск в Афганистане и разорвать отношения с Ираном. Но эти требования невыполнимы, потому что у талибов есть свое условие: не использовать территорию Афганистана против других мусульманских стран, первая из которых – это Иран», – рассказал Князев газете ВЗГЛЯД. По его словам, Вашингтон осознанно завел переговоры с талибами в тупик, желая сохранить свое присутствие в регионе.

              «Что касается самого инцидента с участием американских и правительственных войск – они время от времени случаются сразу по нескольким причинам. Во-первых, у афганских военных очень низкий уровень военной подготовки. Вооруженные силы страны сформированы без надлежащей мотивации и путем обычной мобилизации», – напомнил эксперт.

              «Во-вторых, среди афганских военных, которые зачастую неграмотны, наблюдается очень высокий процент дезертирства. Люди переходят либо на сторону талибов, либо просто где-то скрываются. Именно по этой причине правительство Афганистана контролирует, по разным оценкам, всего лишь 20-30% своей территории», – продолжил востоковед.

              «Также в армии Афганистана присутствует межэтническая проблема. Если в преимущественно таджикском регионе стоит военная часть, состоящая из пуштунов – конечно, там будут происходить конфликты, в которые будут втянуты американцы. К тому же мирное население их не принимает», – подчеркнул собеседник.

              При этом в экспертной среде нет единого мнения о том, какое именно развитие событий в Афганистане будет всецело соответствовать интересам России. Некоторые считают, что

              в случае вывода американских войск в республике образуется вакуум, который заполнят радикальные исламисты и террористы, вынашивающие план экспансии в «мягкое подбрюшье» России.

              Другие, напротив, считают американские войска главным дестабилизирующим фактором, который препятствует воцарению мира в республике. Близка к этому и официальная позиция Москвы. Как сообщил в воскресенье спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, для России важным является то, что возможное «соглашение между США и движением талибов должно стать юридическим основанием для вывода всего контингента американских войск из Афганистана».

              В то же время Андрей Князев полагает, что присутствие или отсутствие американских войск в Афганистане ни на что серьезно не влияет. «Главная угроза для нас – это наркотрафик, который и без американцев шел к нашим границам. Если говорить о военных угрозах – они минимальны. А вот если американцы перестанут давать деньги кабульскому правительству – любые группировки сметут разбегающуюся афганскую армию, и тогда будет не очень понятно, с кем там иметь дело и вести переговоры», – резюмировал Князев.

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