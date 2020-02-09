Расстрел военных США в Афганистане выгоден Трампу

Перестрелка между афганскими и американскими военными вновь поставила вопрос о целесообразности почти 20-летнего присутствия США в Афганистане. По мнению заокеанской прессы, гибель американских солдат поможет Дональду Трампу выполнить предвыборное обещание о выводе войск с Ближнего Востока. Однако глава Белого дома может распорядиться представившейся возможностью совсем иначе.

В субботу сразу несколько западных СМИ сообщили о том, что в одной из восточных провинций Афганистана произошла перестрелка между американскими и афганскими солдатами. По данным The New York Times, инцидент имел место в провинции Нангархар (граничит с Пакистаном) во время совместной операции американских и правительственных войск Афганистана.

Агентство Reuters также сообщило о столкновении между американскими и афганскими силами, но с оговоркой: люди в афганской форме могли быть боевиками. Агентство подчеркнуло, что прежде в Афганистане часто происходили «инсайдерские» атаки террористов, внедренных в ряды афганских сил безопасности.

Позднее официальный представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггетт сообщил, что жертвами атаки стали двое военных США, еще шесть американских военнослужащих получили ранения. Как добавил Леггетт, «человек в афганской форме открыл огонь из пулемета по объединенным силам США и Афганистана».

Напомним, США воюют с международным терроризмом в Афганистане почти 19 лет, но говорить о том, что американцы уничтожили исламистский очаг в этой стране, не приходится: постоянные теракты, взрывы и обстрелы даже в афганской столице Кабуле являются печальной нормой, к которой все привыкли.

В настоящее время Вашингтон сохраняет в Афганистане 12 тыс. американских военнослужащих, действующих в координации с 7,5 тыс. солдат из ряда стран НАТО. При этом тема вывода американских войск из Афганистана давно стала одним из главных лейтмотивов любой избирательной кампании в США.

Например, тот же Дональд Трамп в 2016 году обещал вернуть американских солдат домой. В 2020 году он вновь повторил это обещание. Однако воз (то есть американские войска) и ныне там из-за сорвавшейся сделки между президентом США и запрещенным в России движением «Талибан», которое успевает вести бои не только с американцами, но и с правительством Афганистана.

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В такой ситуации расстрел военнослужащих США афганским солдатом ставит «под угрозу и без того напряженную дипломатию между Вашингтоном и Кабулом», пишет The New York Times , добавляя, что субботний инцидент может подтолкнуть Трампа к выводу войск из Афганистана.

Но, по мнению ученого-востоковеда Александра Князева, Трамп в рамках своей избирательной кампании может изменить ситуацию таким образом, чтобы оправдать сохранение американских войск в исламской республике.

«На это накладываются и региональные события. Например, после убийства иранского генерала Сулеймани в ходе переговоров в Катаре американцы поставили талибам два условия: согласиться на сохранение войск в Афганистане и разорвать отношения с Ираном. Но эти требования невыполнимы, потому что у талибов есть свое условие: не использовать территорию Афганистана против других мусульманских стран, первая из которых – это Иран», – рассказал Князев газете ВЗГЛЯД. По его словам, Вашингтон осознанно завел переговоры с талибами в тупик, желая сохранить свое присутствие в регионе.

«Что касается самого инцидента с участием американских и правительственных войск – они время от времени случаются сразу по нескольким причинам. Во-первых, у афганских военных очень низкий уровень военной подготовки. Вооруженные силы страны сформированы без надлежащей мотивации и путем обычной мобилизации», – напомнил эксперт.

«Во-вторых, среди афганских военных, которые зачастую неграмотны, наблюдается очень высокий процент дезертирства. Люди переходят либо на сторону талибов, либо просто где-то скрываются. Именно по этой причине правительство Афганистана контролирует, по разным оценкам, всего лишь 20-30% своей территории», – продолжил востоковед.

«Также в армии Афганистана присутствует межэтническая проблема. Если в преимущественно таджикском регионе стоит военная часть, состоящая из пуштунов – конечно, там будут происходить конфликты, в которые будут втянуты американцы. К тому же мирное население их не принимает», – подчеркнул собеседник.

При этом в экспертной среде нет единого мнения о том, какое именно развитие событий в Афганистане будет всецело соответствовать интересам России. Некоторые считают, что

в случае вывода американских войск в республике образуется вакуум, который заполнят радикальные исламисты и террористы, вынашивающие план экспансии в «мягкое подбрюшье» России.

Другие, напротив, считают американские войска главным дестабилизирующим фактором, который препятствует воцарению мира в республике. Близка к этому и официальная позиция Москвы. Как сообщил в воскресенье спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, для России важным является то, что возможное «соглашение между США и движением талибов должно стать юридическим основанием для вывода всего контингента американских войск из Афганистана».

В то же время Андрей Князев полагает, что присутствие или отсутствие американских войск в Афганистане ни на что серьезно не влияет. «Главная угроза для нас – это наркотрафик, который и без американцев шел к нашим границам. Если говорить о военных угрозах – они минимальны. А вот если американцы перестанут давать деньги кабульскому правительству – любые группировки сметут разбегающуюся афганскую армию, и тогда будет не очень понятно, с кем там иметь дело и вести переговоры», – резюмировал Князев.

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