США сэкономят на обороне коварным способом

Евросоюз обвинил Вашингтон в подрыве миропорядка. Так Брюссель отреагировал на решение президента США Дональда Трампа возобновить использование противопехотных мин, которые считаются одним из самых негуманных видов оружия. Но для чего американцам понадобились мины, и против кого они собираются их использовать?

Евросоюз жестко раскритиковал США за возобновление использования противопехотных мин. Как заявили во внешнеполитической службе ЕС, такое решение подрывает международный миропорядок, а также «вступает в противоречие с международными усилиями во всем мире по разминированию, помощи жертвам противопехотных мин и уничтожению их запасов».

Ранее с аналогичной критикой в адрес Вашингтона выступили в парламентской ассамблее ОБСЕ. Там подчеркнули, что такая политика «разрушает не только жизни людей, но и образ Соединенных Штатов как страны, приверженной гуманитарной деятельности». Позже к обвинениям в адрес США присоединился и госминистр в МИД Германии Нильс Аннен.

Напомним, использование противопехотных мин регламентирует Оттавский договор. Этот документ предусматривает не только полный отказ от применения такого типа оружия, но и прекращение производства, а также уничтожение прежних запасов в четырехлетний срок. Договор был открыт для подписания в 1997 году, а в 1999-м вступил в силу. С тех пор его соблюдает 161 страна.

США, как Россия или Китай, не входят в число стран, подписавших договор, но в 2014 году тогдашний лидер страны Барак Обама ввел ограничение на использование противопехотных мин. Эта инициатива появилась в 20-летнюю годовщину заявления экс-президента США Билла Клинтона, который еще в 1994 году обещал поддержать сокращение применения противопехотных мин. Но только после распоряжения Обамы Вашингтон пошел на эти меры, сделав исключение для Корейского полуострова, где расположена военная база США. Однако в конце прошлой недели президент Дональд Трамп и вовсе отменил любые ограничения.

При этом попытки ограничить использование противопехотных мин в международном масштабе предпринимались еще до Второй мировой войны. Переломным стало принятие Второго протокола к конвенции ООН о конкретных видах обычного оружия, датированного 1983 годом. И это понятно, ведь пик массового производства противопехотных мин пришелся на последнее десятилетие Холодной войны.

Отметим, что взрыв такой мины зачастую наносит тяжелые увечья подорвавшемуся на ней человеку. Жертва часто погибает от потери крови, а если медпомощь была оказана немедленно – человек становится инвалидом на всю жизнь, обычно теряя нижние конечности. Самая большая опасность противопехотных мин заключается в том, что заминированные территории даже после завершения конфликтов представляют угрозу для мирных жителей. Дополнительной проблемой является сложная и дорогостоящая процедура разминирования этих территорий, на которую у бедных государств мира нет денег.

При этом боевое применение противопехотных мин, напротив, является достаточно простой процедурой. Например, американскими минами BLU-43 можно за короткое время буквально засеять огромные площади. Для их доставки могут использоваться артиллерийские системы, авиация или саперные машины.

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По мнению первого вице-президента Академии геополитических проблем Константина Сивкова, решение Трампа вернуться к использованию противопехотных мин говорит о неуверенности американцев в способности обезопасить свои базы за рубежом.

«Опасность для американцев значительно возросла, когда иранцы нанесли ракетный удар по базам США в Ираке. Все страны сделали два вывода. Первый – американская система ПВО не может противостоять даже иранским ракетам. И второй – если по американцам как следует ударить, они проглотят пилюлю и замолчат. Соответственно, американцев можно и нужно бить. Поэтому угроза американским базам по всему миру нарастает», – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

В частности, угроза нарастает в Сирии, где США намерены и дальше «сидеть на своих базах и охранять присвоенную сирийскую нефть, а вокруг бродит масса племен – арабов, курдов, бывших ИГИЛовцев».

Все они обижены на американцев за их действия.

И желающих дать этим племенам оружие более чем достаточно. Американцы это прекрасно осознают, поэтому и хотят вновь начать использовать противопехотные мины, пояснил эксперт.

В свою очередь редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков напомнил о том, что противопехотные мины – это самое массовое и антигуманное оружие, которое не раз запрещалось различными конвенциями. «Но так как американцы зачастую игнорируют международные договоры – нет ничего удивительного в том, что Трамп снял запрет на мины», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

Эксперт отметил, что мины – это не только самый дешевый, но и самый коварный метод обороны американских баз. Причем современные противопехотные мины – это достаточно умное, безоболочковое взрывчатое оружие, которое либо убивает, либо калечит. А технология производства мин такова, что извлечь их из земли практически невозможно. «Но американцы считают, что в рамках войны все средства хороши, поэтому кроме мин они готовы использовать зажигательное оружие, разрывные пули и кассетные бомбы», – добавил собеседник.

«В Ираке, Афганистане эти мины до сих пор калечат людей. Бывает, что США забывают сообщать своим союзникам, где находятся минные поля. Поэтому есть прецеденты, когда на американских минах подрывались и военнослужащие стран НАТО», – отметил Леонков.

Он также спрогнозировал, что в ближайшем будущем США продолжат наращивать свое присутствие на международном рынке вооружений. «И я не удивлюсь, если в результате возрождения производства противопехотных мин мы очень скоро увидим это оружие во всех горячих точках», – добавил эксперт.

Что касается российской позиции в минном вопросе – она существенно отличается от позиции США. Как ранее говорилось,

Москва не стала присоединяться к Оттавскому договору. Но это продиктовано необходимостью защиты бескрайних просторов России от сухопутного вторжения как с Запада, так и с Юга.

«Мы также вынуждены использовать противопехотные мины для противодействия угрозе проникновения исламского экстремизма из Афганистана в южные республики бывшего СССР», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. Он согласился с тем, что мина – это самое простое, дешевое и неизбирательное по действию оружие.

«И для наших условий оно востребовано. Исходя из ситуации на наших южных рубежах и рубежах ОДКБ в целом, мы не можем занимать позицию ЕС в этом вопросе и просто так отказаться от мин», – добавил Коротченко.

При этом Россия всячески способствует тому, чтобы погибших и искалеченных от мин становилось меньше, проводя соответствующую работу в горячих точках. Самый яркий пример – это деятельность российских саперов в Сирии.

«Мы активно работаем над минимизацией количества жертв среди мирных граждан в Сирии. Наши роботы «Уран-6» и их аналоги являются очень хорошим противоядием против безоболочковых противопехотных мин», – сказал Леонков, также отметив колоссальную работу российских саперов в Пальмире.

Напомним, весной 2016 года военнослужащие инженерно-саперной бригады из Мурома больше полутора месяцев занимались разминированием освобожденной от боевиков Пальмиры. За время командировки саперы полностью очистили от мин почти тысячу гектаров и свыше 100 километров дорог, обезвредив порядка 20 тысяч взрывоопасных предметов.