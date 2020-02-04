США сэкономят на обороне коварным способом

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4 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 22:42  |  vz.ru
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Кому в России выгодно ухудшение ситуации с китайским вирусом

Российские производители золота выигрывают от китайского вируса дваждыФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Угроза китайского коронавируса приобрела реальные очертания. Некоторые считают его даже тем самым «черным лебедем», призванным погрузить мир в пучину нового кризиса. Проблемы крупнейшей экономики мира не могут пройти бесследно. Однако даже в этой непростой ситуации есть те, кто может занять освободившееся китайцами место под солнцем. Среди них могут оказаться и российские компании. Подробности...
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Польша приписала себе «победу над Россией» от безысходности

Пан Чапутович не придумал ничего лучше, как продолжать играть по системе «у нас кто громче крикнул, тот и прав»Фото: FABRIZIO BENSCH/Reuters
Глава МИД Польши объявил, что Россия проиграла в «историческом споре» с Польшей на тему Второй мировой войны, после чего предложил сменить тему и наладить отношения. Но именно теперь «сменить тему» не получится: полякам предстоит выслушать еще много неприятных вопросов, поскольку в реальности они свой «исторический спор» проигрывают, попавшись в информационную ловушку Москвы.  Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Эрдоган общается с Зеленским ради давления на Россию

Эрдоган и Зеленский пытаются перехитрить друг другаФото: Pavlo Gonchar/Global Look Press
«Слава Украине!» – такими словами президент Турции приветствовал украинских военных во время визита в Киев. Почему Эрдоган демонстративно не постеснялся использовать бандеровский лозунг, о чем он разговаривал с Зеленским более трех часов – и каким образом на переговоры лидеров Украины и Турции оказывает влияние Россия? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Как Грета Тунберг заработала шесть миллиардов долларов

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Регистрация брендов – только для того, чтобы защитить движение от использования недобросовестными гражданами, и мы не собираемся вести коммерческую деятельность», – говорит представитель команды Греты. Которая, кстати, все больше и больше выходит из тени и начинает открытую игру. Подробности...
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Трансгендеры Древнего Рима

Максим Соколов, публицист
Во времена поздней римской республики, не говоря уже о XIX веке, нравы, возможно, были пожестче, но по крайней мере оскопление людей не объявлялось новым достижением истинной цивилизации. Хотя и случалось. Подробности...
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Русский народ не собирается исчезать с лица земли

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для нас важно ясно обозначить в Конституции: семья – это союз мужчины и женщины. Это, конечно, приведет в сильное раздражение тех, кто нас и так не любит. Но это, напротив, привлечет симпатии тех, кто во всем мире, в том числе на Западе, сохраняет здравый смысл. Подробности...
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    Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

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      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
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      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
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              США сэкономят на обороне коварным способом

              США вновь «засеют» минные поля    4 февраля 2020, 22:30
              Фото: Toby Adamson/Zuma/Global Look Press
              Текст: Наталья Макарова,
              Иван Абакумов

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              Евросоюз обвинил Вашингтон в подрыве миропорядка. Так Брюссель отреагировал на решение президента США Дональда Трампа возобновить использование противопехотных мин, которые считаются одним из самых негуманных видов оружия. Но для чего американцам понадобились мины, и против кого они собираются их использовать?

              Евросоюз жестко раскритиковал США за возобновление использования противопехотных мин. Как заявили во внешнеполитической службе ЕС, такое решение подрывает международный миропорядок, а также «вступает в противоречие с международными усилиями во всем мире по разминированию, помощи жертвам противопехотных мин и уничтожению их запасов».

              Ранее с аналогичной критикой в адрес Вашингтона выступили в парламентской ассамблее ОБСЕ. Там подчеркнули, что такая политика «разрушает не только жизни людей, но и образ Соединенных Штатов как страны, приверженной гуманитарной деятельности». Позже к обвинениям в адрес США присоединился и госминистр в МИД Германии Нильс Аннен.

              Напомним, использование противопехотных мин регламентирует Оттавский договор. Этот документ предусматривает не только полный отказ от применения такого типа оружия, но и прекращение производства, а также уничтожение прежних запасов в четырехлетний срок. Договор был открыт для подписания в 1997 году, а в 1999-м вступил в силу. С тех пор его соблюдает 161 страна.

              США, как Россия или Китай, не входят в число стран, подписавших договор, но в 2014 году тогдашний лидер страны Барак Обама ввел ограничение на использование противопехотных мин. Эта инициатива появилась в 20-летнюю годовщину заявления экс-президента США Билла Клинтона, который еще в 1994 году обещал поддержать сокращение применения противопехотных мин. Но только после распоряжения Обамы Вашингтон пошел на эти меры, сделав исключение для Корейского полуострова, где расположена военная база США. Однако в конце прошлой недели президент Дональд Трамп и вовсе отменил любые ограничения.

              При этом попытки ограничить использование противопехотных мин в международном масштабе предпринимались еще до Второй мировой войны. Переломным стало принятие Второго протокола к конвенции ООН о конкретных видах обычного оружия, датированного 1983 годом. И это понятно, ведь пик массового производства противопехотных мин пришелся на последнее десятилетие Холодной войны.

              Отметим, что взрыв такой мины зачастую наносит тяжелые увечья подорвавшемуся на ней человеку. Жертва часто погибает от потери крови, а если медпомощь была оказана немедленно – человек становится инвалидом на всю жизнь, обычно теряя нижние конечности. Самая большая опасность противопехотных мин заключается в том, что заминированные территории даже после завершения конфликтов представляют угрозу для мирных жителей. Дополнительной проблемой является сложная и дорогостоящая процедура разминирования этих территорий, на которую у бедных государств мира нет денег.

              При этом боевое применение противопехотных мин, напротив, является достаточно простой процедурой. Например, американскими минами BLU-43 можно за короткое время буквально засеять огромные площади. Для их доставки могут использоваться артиллерийские системы, авиация или саперные машины.

              По мнению первого вице-президента Академии геополитических проблем Константина Сивкова, решение Трампа вернуться к использованию противопехотных мин говорит о неуверенности американцев в способности обезопасить свои базы за рубежом.   

              «Опасность для американцев значительно возросла, когда иранцы нанесли ракетный удар по базам США в Ираке. Все страны сделали два вывода. Первый – американская система ПВО не может противостоять даже иранским ракетам. И второй – если по американцам как следует ударить, они проглотят пилюлю и замолчат. Соответственно, американцев можно и нужно бить. Поэтому угроза американским базам по всему миру нарастает», – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

              В частности, угроза нарастает в Сирии, где США намерены и дальше «сидеть на своих базах и охранять присвоенную сирийскую нефть, а вокруг бродит масса племен – арабов, курдов, бывших ИГИЛовцев».

              Все они обижены на американцев за их действия.

              И желающих дать этим племенам оружие более чем достаточно. Американцы это прекрасно осознают, поэтому и хотят вновь начать использовать противопехотные мины, пояснил эксперт.

              В свою очередь редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков напомнил о том, что противопехотные мины – это самое массовое и антигуманное оружие, которое не раз запрещалось различными конвенциями. «Но так как американцы зачастую игнорируют международные договоры – нет ничего удивительного в том, что Трамп снял запрет на мины», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

              Эксперт отметил, что мины – это не только самый дешевый, но и самый коварный метод обороны американских баз. Причем современные противопехотные мины – это достаточно умное, безоболочковое взрывчатое оружие, которое либо убивает, либо калечит. А технология производства мин такова, что извлечь их из земли практически невозможно. «Но американцы считают, что в рамках войны все средства хороши, поэтому кроме мин они готовы использовать зажигательное оружие, разрывные пули и кассетные бомбы», – добавил собеседник.

              «В Ираке, Афганистане эти мины до сих пор калечат людей. Бывает, что США забывают сообщать своим союзникам, где находятся минные поля. Поэтому есть прецеденты, когда на американских минах подрывались и военнослужащие стран НАТО», – отметил Леонков.

              Он также спрогнозировал, что в ближайшем будущем США продолжат наращивать свое присутствие на международном рынке вооружений. «И я не удивлюсь, если в результате возрождения производства противопехотных мин мы очень скоро увидим это оружие во всех горячих точках», – добавил эксперт.

              Что касается российской позиции в минном вопросе – она существенно отличается от позиции США. Как ранее говорилось,

              Москва не стала присоединяться к Оттавскому договору. Но это продиктовано необходимостью защиты бескрайних просторов России от сухопутного вторжения как с Запада, так и с Юга.

              «Мы также вынуждены использовать противопехотные мины для противодействия угрозе проникновения исламского экстремизма из Афганистана в южные республики бывшего СССР», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. Он согласился с тем, что мина – это самое простое, дешевое и неизбирательное по действию оружие.

              «И для наших условий оно востребовано. Исходя из ситуации на наших южных рубежах и рубежах ОДКБ в целом, мы не можем занимать позицию ЕС в этом вопросе и просто так отказаться от мин», – добавил Коротченко.

              При этом Россия всячески способствует тому, чтобы погибших и искалеченных от мин становилось меньше, проводя соответствующую работу в горячих точках. Самый яркий пример – это деятельность российских саперов в Сирии.

              «Мы активно работаем над минимизацией количества жертв среди мирных граждан в Сирии. Наши роботы «Уран-6» и их аналоги являются очень хорошим противоядием против безоболочковых противопехотных мин», – сказал Леонков, также отметив колоссальную работу российских саперов в Пальмире.

              Напомним, весной 2016 года военнослужащие инженерно-саперной бригады из Мурома больше полутора месяцев занимались разминированием освобожденной от боевиков Пальмиры. За время командировки саперы полностью очистили от мин почти тысячу гектаров и свыше 100 километров дорог, обезвредив порядка 20 тысяч взрывоопасных предметов.


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