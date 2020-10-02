Шведскую подлодку заподозрили в крупнейшей морской катастрофе

Расследование одной из самых страшных морских катастроф – трагедии парома «Эстония» в 1994 году – похоже, приводит к сенсационным выводам. На первый план вышла версия, что в гибели судна и сотен человек вместе с ним может быть виновата шведская подводная лодка. И не случайно, а в связи с тем, что на пароме могли находиться военные секреты СССР.

Сегодня корпус парома «Эстония» находится в международных водах и экономической зоне Финляндии. Все эти двадцать шесть лет останки судна на дне Балтийского моря тревожили очень редко – но недавно их навестили. Погружение к корпусу корабля совершила норвежская команда ныряльщиков, снимающая о катастрофе шестисерийный документальный фильм для канала Discovery.

Родственники погибших настаивают

«Трагедия оставила несколько вопросов без ответа. Семьи выживших и погибших в течение многих лет борются во имя того, чтобы было проведено новое расследование и получены ответы на вопросы. До сих пор их действия были безуспешными. Надеемся, что сможем предложить новую информацию и пролить исторический свет на эту трагедию для нового поколения», – сообщила медиадиректор телеканала Discovery Norway Ханне МакБрайд.

Для съемок было задействовано немецкое судно. «На борту находится наша команда, у нее с собой подводный дрон, посредством которого проведено исследование внешней конструкции парома. Эта деятельность противоречива, так как зону вокруг обломков очень быстро объявили местом захоронения. Перед началом этой операции мы провели журналистскую, этическую и правовую оценку. Цель документального сериала – приблизиться к ответам на вопрос о том, что же действительно произошло. Исследования корабля для этого очень важны», – пояснила МакБрайд.

Вскоре после начала подводных съемок СМИ оповестили, что финские пограничники и береговая охрана уличили команду судна Fritz Reuter в том, что она потревожила погибших в 1994 году. Когда судно под немецким флагом прибыло в точку, где лежат останки «Эстонии», береговая охрана связалась с Fritz Reuter по радио и попросила «воздержаться от нарушения покоя захоронения». Но несмотря на это, пришельцы спустили в воду робота и провели детальное исследование погибшего судна.

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К слову, сами родственники погибших фактом того, что потревожили покой их родственников, вовсе не возмущены – совсем наоборот. Дело в том, что еще в прошлом году в административный суд Таллина поступило требование вновь открыть дело о гибели парома. Истцы – граждане Швеции Леннарт Берглунд и Лассе Йонсен. Они подали в суд на эстонское государство и настаивают на возобновлении расследования причин катастрофы. Берглунд и Йонсен, чьи родственники оказались в числе погибших, считают, что официальная версия гибели сомнительна. Леннарт Берглунд поясняет: «Они не изучали «Эстонию», а только рассматривали документы и интервьюировали некоторых выживших, но не всех». Все эти годы официальный Таллин категорически отказывался проводить новые погружения к судну – это объяснялось нежеланием «тревожить покой умерших и травмировать их родных». Но иск, поданный шведами, поддержало и эстонское объединение родственников погибших.

Так почему же люди не могут успокоиться уже двадцать пять лет? Чтобы понять это, сначала вспомним общеизвестные факты, никем не подвергаемые сомнению.

Ночной кошмар в открытом море

Судно, в будущем получившее название «Эстония», сошло со стапелей верфи в немецком Папенбурге в 1979 году и предназначалось для перевозки пассажиров и грузов по Балтийскому морю. Паром был весьма крупным – свыше 15,5 тыс. тонн водоизмещения, 157 метров длины. За свою почти пятнадцатилетнюю историю судно несколько раз меняло владельцев, пока в 1993 году не перешло в распоряжение фирмы EstLine A/S – совместного предприятия шведской Nordström & Thulin и эстонской государственной Estonian Shipping Company.

В гибельный для себя рейс паром отправился 27 сентября 1994 года, отвалив от 10-го пирса терминала B в порту Таллина – после чего взял курс на Стокгольм. На борту судна находилось 989 человек, являвшихся представителями 17 государств, в том числе 347 граждан Эстонии. К началу следующих суток паром достиг середины Балтийского моря, он двигался со скоростью четырнадцать узлов. Усиливавшееся волнение моря не помешало капитану Арво Андресону уйти из рулевой рубки – спать. Однако вскоре ему пришлось вернуться – после того, как из носовой части корпуса донесся металлический стук. В 01.15 ночи разрушились запорные механизмы поворотного визора – ворот в носу судна, предназначенных для погрузки автомобилей. 55-тонный визор открылся, створки повисли на концах креплений, а потом рухнули в воду. Внутрь корпуса «Эстонии» стала бесконтрольно поступать забортная вода.

В 01.20 по внутреннему радио был передан сигнал «На корабле тревога!» – почему-то лишь на эстонском языке. Судно стало крениться – столь стремительно, что многие пассажиры, особенно старики и женщины с детьми, не успели вовремя выбраться из помещений.

Фактически у людей оказалось лишь 10-20 минут на то, чтобы сориентироваться в ситуации. Естественно, большинство пассажиров, не обладавших никаким опытом поведения в подобных ситуациях, этими минутами не воспользовались. Уже в 01.30 вода стала поступать в жилые палубы, а менее чем через двадцать минут паром почти полностью скрылся под поверхностью моря. Окончательно «Эстония» пропала с радаров в 01.48. До ближайшей земли, финского острова Утё, оставалось 40 км, до побережья Швеции – 100 км.

Те пассажиры и представители экипажа, кто успел покинуть «Эстонию», оказались в бурном море. Радисты тонущего лайнера успели подать сигнал бедствия – и к роковой точке на карте устремились вертолеты и несколько оказавшихся поблизости кораблей. Началась операция спасения – причем некоторые из людей с «Эстонии» от шока и переохлаждения умерли уже после того, как их достали из моря. Всего в катастрофе сгинули 852 человека, в том числе 285 граждан Эстонии. Среди них был, например, известный в этой стране певец Урмас Алендер. Самой молодой из жертв оказалась девочка, которой было всего несколько месяцев. Ушел вместе со своим кораблем на дно и капитан Арво Андерсон.

Спасти удалось только 137 человек. Один из выживших, британец Пол Барни, позже рассказывал, что в какой-то момент смерть казалась ему спасением. Он провел ночь на переполненном плотике, где один за другим от гипотермии теряли жизни его попутчики. Барни специально смотрел в море, чтобы не видеть вокруг себя «суп из полуживых людей».

Событие приобрело мировой резонанс, началось расследование. В 90-х следственная комиссия пришла к выводу, что причиной трагедии стали конструктивные несовершенства парома. «Из-за сильных ударов волн на «Эстонии» было повреждено запорное устройство носового визора (подъемной надводной части парома), в результате аппарель автомобильной палубы оказалась незащищенной от проникновения воды. Вследствие этого внутрь парома в течение нескольких минут хлынули тысячи тонн забортной воды, увлекшие судно на дно моря», – гласил отчет комиссии.

Но отчет устроил далеко не всех. В начале декабря 1994 года норвежская компания Rockwater, специализирующаяся на подводных работах, на средства шведского государства исследовала корабль, лежащий на глубине 80 метров. Главной задачей водолазов было найти бортовой компьютер и доставить его следственной комиссии. Компьютер не нашли, возможно его вырвало и смыло штормом, и он затерялся где-то в донном иле. Нездоровый ажиотаж вызвал и тот факт, что корабль быстро объявили «местом захоронения» и решили залить его бетоном или засыпать песком. Естественно, появились предположения в духе классического «власти скрывают». Но что именно?

Пресса выяснила, что дважды до рокового рейса «Эстония» использовалась для перевозки оружия. Как раз 31 августа 1994 года был завершен вывод российских войск из Эстонской Республики. Осуществлялся он в спешке и впопыхах – и, по слухам, на территории Эстонии была оставлена секретная советская военная электроника, которую новые хозяева продали куда-то за границу. Есть мнение, что подобный груз содержался на борту «Эстонии» и в ее последнем рейсе – причем высказывалось мнение, что это был груз кобальта или даже настоящая ядерная боеголовка, «экспроприированная» с бывшей советской военной базы в Палдиски.

Срыв покровов

Заместитель председателя вновь созданной в эстонском парламенте комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы Эвелин Сепп в 2006 году отказалась подписывать заключение о том, что на «Эстонии» не было военного груза. Она сообщила, что между Швецией и Эстонией в 1993 году была заключена договоренность о транспортировке советского военного наследия, являющаяся государственной тайной. Со своей стороны, Леннарт Берглунд отмечает, что и по сей день от общественности засекречены многие заключения эстонских и шведских экспертов – что, по его словам, внушает серьезные подозрения.

И вот вечером 28 сентября 2020 года, аккурат в двадцать шестую годовщину трагедии, рванула настоящая информационная бомба – был показан тот самый фильм, снятый по заказу Discovery и получивший название «"Эстония": находка, которая меняет все». Еще за день до этого разнесся слух, что в фильме будут показаны столь шокирующие вещи, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас и глава МИДа Урмас Рейнсалу экстренно вышли на связь со своими шведскими и финскими коллегами. Никто из широкой общественности еще не видел фильма, а правительства Эстонии, Швеции и Финляндии уже приняли совместный меморандум о том, что намерены «защищать паром «Эстония» в качестве последнего пристанища жертв катастрофы от любой нарушающей их покой деятельности».

Когда фильм начали демонстрировать, к экранам бросились тысячи людей. Авторы исследования рассказали – и, главное, наглядно показали! – что нашли в корпусе корабля в районе ватерлинии пробоину длиною около четырех метров.

После этого бывший государственный прокурор Эстонии Маргус Курм, руководивший с 2005 по 2009 год правительственной комиссией по расследованию причин гибели «Эстонии», заявил, что величина пробоины исключает вариант, что судно погубил оторвавшийся визор. «В таком случае визору следовало бы быть раз в двадцать больше, – отметил Курм. – Это должно было быть столкновение с равным судну объектом». Экс-прокурор отметил, что тот участок борта, в котором обнаружили пробоину, никогда не касался морского дна, поэтому не стоит говорить, что корпус повредился от удара о дно.

По словам Курма, участок корпуса, в котором обнаружили пробоину, был виден и в 1994 году, когда состоялись первые погружения. «Существует два варианта: или в 1994 году исследовать корпус парома не сочли нужным, или повреждение зафиксировали, но не сообщили о нем общественности», – сказал Курм. Он добавил, что после крушения парома шведские власти засыпали его гравием, который скрыл поврежденный борт.

Курм предположил, что объект, с которым столкнулась «Эстония», был шведской подлодкой. «Вопрос в том, что эта подводная лодка делала на трассе «Эстонии». В этот период в том районе проводились шведские военные учения. Вторая версия – подводная лодка задела «Эстонию», поскольку на борту парома находилась информация деликатного содержания», – предположил Курм.

Эта его гипотеза вызвала негодование сторонников официальной версии – они стали доказывать, что пробоина образовалась именно в результате столкновения затонувшего корабля с морским дном. Но скандал было уже не унять. Люди начали дискутировать – если о пробоине знали еще в 1994-м, то почему власти молчали?

«Понятно, что в 1994 году данный факт сразу не мог выйти наружу, поскольку шведы как раз тогда на корню скупали эстонские промышленные предприятия и банки – и фактически курировали деятельность тогдашнего эстонского правительства Марта Лаара. Интересно, сколько пройдет времени до того момента, когда скажут, что лодка была не шведская, а российская?» – задается вопросом главный редактор эстонского портала Tribuna.ee Родион Денисов.

Так или иначе, на сей раз замолчать неудобные факты не получилось.

Правительство Швеции без всякого энтузиазма заявило, что вскрывшиеся данные следует, мол, изучить. «В документальном фильме показали новую информацию – и мы ее рассмотрим, чтобы решить, нужно ли предпринимать дальнейшие шаги», – сказал заместитель генерального директора шведского государственного Совета по расследованию несчастных случаев Йунас Бэкстранд. В свою очередь эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал, что теперь придется провести «независимое расследование» с привлечением «лучшей мировой технической экспертизы» – которое, мол, окончательно расставит все точки над i.

А пока можно предположить, что если версия о шведской подводной лодке подтвердится, то это будет жесточайшая ирония судьбы. Ведь именно шведы уже не первый год разгоняют истерию из-за мифических «российских подводных лодок», которые якобы занимаются какими-то секретными операциями у Скандинавского побережья. Так что будет неудивительно, если и вину за гибель «Эстонии» попытаются в конечном итоге переложить на субмарину из состава ВМФ РФ. Это будет такое решение, которое всецело устроит и шведов, и эстонцев. Ведь шведские банки сейчас контролируют эстонскую экономику. Не ссориться же «добрым союзникам» из-за такой «безделицы» четвертьвековой давности?