Запад мешает россиянке стать главой государства в Африке

В западной прессе началась атака на самую богатую женщину Африки, дочь бывшего президента Анголы и советской студентки. Утверждается, что Изабель душ Сантуш – «монстр коррупции». А все дело в том, что эта женщина – гражданка России, и у нее есть реальные шансы стать президентом страны с самой быстрорастущей в Африке экономикой.

Начнем с того, что Изабель душ Сантуш действительно россиянка по рождению. Примерно месяц назад западные СМИ вдруг сообщили, что она «получила российский паспорт». Это не совсем так. Дело в том, что Изабель родилась в 1973 году в СССР, в Баку, где будущий президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш учился в Институте нефти и химии. Там он познакомился со студенткой из Пензы Татьяной Кукановой. Когда в 1979 году Жозе Эдуарду душ Сантуш стал главой партии МПЛА и президентом Анголы, то по политическим соображениям брак с Татьяной Кукановой был расторгнут.

Для укрепления авторитета главе Анголы требовалась «жена из местных», а не белая, хоть и из главного союзника и спонсора Анголы – Советского Союза. Сейчас 78-летнй бывший президент Анголы женат третьим браком на бывшей стюардессе своего правительственного самолета, суммарно у него шесть законных детей и один на стороне, но старшая дочь Изабель всегда была и остается для него самым любимым ребенком. А главное - наследником, как политическим, так и экономическим.

Татьяна душ Сантуш (Куканова) от развода тоже не сильно пострадала. Большую часть жизни она прожила в Лондона, владеет многомиллионным бизнесом в сфере косметики. Изабель в детства проживала с матерью в Лондоне, там же закончила Королевский колледж по специальности инженер-электротехник, но затем по просьбе отца переехала в Анголу. Она очень близка с отцом и часто рассказывает, как еще в детстве, когда они встречались в Лондоне, то вместе брали гитары и наигрывали советские песни.

Что касается паспорта гражданки РФ, то тут есть несколько разночтений. С одной стороны, сама Изабель говорила в интервью западным СМИ, что сейчас она «не брала паспорт» и даже «не возобновляла его». «Я гражданка России по рождению», - дословно сказала она. Но, строго говоря, она была гражданкой СССР, поскольку родилась в Баку, и ей как минимум требовалось бы пройти процедуру обмена старого советского паспорта на российский. Сама же вспышка пару месяцев назад интереса к гражданству Изабель была связана не с информацией о ее гражданстве, а со сменой налоговой резиденции.

Часть компаний, которые контролирует Изабель, зарегистрированы на Мальте, где у нее есть дом. И она уведомила власти островного государства, что налоги теперь будет платить в Москве, ведомству, которое тогда возглавлял нынешний премьер-министр РФ Владимир Мишустин. Именно с этого скандал и начался.

Жозе Эдуарду душ Сантуш был президентом Анголы 36 лет – это абсолютный мировой рекорд. В отставку он ушел в 2017 году. За время его правления Ангола прошла гигантский путь от нищей, полудикой страны, ведущей и гражданскую войну, и войну против своих соседей, до одной из самых быстрорастущих экономик мира. В последние 10-15 лет ВВП Анголы увеличивался в среднем на 11,6 % в год в период, росту способствовало удвоение добычи нефти до 1,8 млн баррелей в день. Доходы бюджета увеличились в 10 раз. В стране фактически отсутствует безработица, что невероятно для Юга Африки, низкий уровень внешней задолженности, значительный профицит бюджета. В одно время у посольства Анголы в Лиссабоне стояла очередь из желающих получить ангольскую визу португальцев, которые хотели бы уехать работать в бывшую колонию, уровень жизни в которой стал опережать собственно португальский. Цены на недвижимость в Луанде кратно увеличились.

По нефтяным запасам Ангола занимает 16-е место в мире, по запасам природного газа – 35-е, по добыче алмазов – 4-е.

Но социальное расслоение огромно: 70 % жителей страны живет на доход меньше 2 долларов в день. Минимальная зарплата в стране составляет 45$ в месяц. Реальный прожиточный минимум 128,36 долларов. Зарплата высококвалифицированного работника 438.57 долларов/мес.

Как водится в таких случаях, президент душ Сантуш расставил на ключевые должности своих родственников и прежде всего детей. В 2013 году его сын Жозе Филомену возглавил Суверенный Фонд Анголы, в который поступают доходы от нефтянки. А Изабель в 2016 году возглавила государственную нефтяную компанию Sonangol. Еще одна дочь – Вельвишия душ Сантуш была депутатом парламента.

Изабель является совладельцем (25%, оценочная стоимость около 1 миллиарда долларов) крупнейшего ангольского сотового оператора Unitel, совладельцем (25%) ангольского банка Banco BIC. Ее португальские активы включают 15% акций сети кабельного телевидения ZON Multimedia и около 20% одного из крупнейших банков страны Португалии Banco BPI. Кроме этого, считается, что Изабель и ее мать Татьяна были с 1999 года главными бенефициарами гибралтарского офшора Trans Africa Investment Holdings, который в свою очередь контролирует четверть акций корпорации Angola selling Corp., имевшей тогда эксклюзивное право на торговлю ангольскими алмазами. Сейчас алмазные активы принадлежат в основном Леваеву.

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Также Изабель и ее муж – конголезский собиратель африканского искусства Синдика Доколо имеют доли в португальском производителе компонентов электроинфраструктуры Efacec Power Solutions, ювелирной компании de Grisogono. Душ Сантуш также контролировала крупнейшего в Анголе производителя цемента Nova Cimangola и готовилась запустить сеть супермаркетов Candando и производителя напитков Sodiba.

Ее муж Синдика Доколо – тоже фигура занимательная. Сын конголезского банкира-миллиардера, владельца кофейных плантаций Огюстэна Доколо и датской модели Ханны Крузе (то есть, как и Изабель – мулат с матерью-европейкой), он более известен своей коллекцией традиционного африканского искусства и деятельностью в сфере культурной популяризации Африки, нежели как предприниматель. Еще он любит автомобили Феррари и американский баскетбол. Его семья потеряла все свои активы в Конго в 1986, когда президент Заира Мобуту Сесе Секо их попросту национализировал.

Однако остались активы во Франции и Бельгии, что позволило Синдике окончить престижные французские вузы и заниматься искусством. В Конго он, однако, не вернулся, а обосновался в Анголе. Там он основал «Фонд Доколо», который организовывает в Африке и по всему миру выставки африканского искусства и различные фестивали. В Луанде он и познакомился на одной из выставок с Изабель душ Сантуш.

Вся эта экономическая красота стала рушиться после ухода отца Изабель на покой.

В Анголе запутанная политическая система. Президента там не избирают, им автоматически становится лидер правящей партии. По определению правящая партия – это МПЛА. Уходя с поста президента в 2017 году, Жозе Эдуарду душ Сантуш на год сохранял за собой пост главы МПЛА, но по неформальной договоренности покинул его, передав власть министру обороны Жоау Мануэлю Лоуренсу.

Жоау Лоуренсу – старый вояка, закончивший Военно-политическую академию имени Ленина в Москве в 1982 году. В периоды правления Агоштинью Нето и душ Сантуша он отличался крайне жестким отношением к оппозиционерам (одна только «Резня на Хэллоун» 1992 года чего стоит) и искренней верой в марксизм-ленинизм. Это не помешало ему в 1991 году моментально переобуться на «платформу демократического социализма». Став первым лицом в Анголе, Жоау Лоуренсу принялся стахановскими методами избавляться от сторонников и ставленников душ Сантуша.

Первыми пали силовики. С должностей были сняты начальник национальной полиции Амбросиу ди Лемуш и начальник армейской службы безопасности Антониу Жозе Мария. Встал вопрос об отставке начальника генштаба ФАПЛА Жералду Сашипенгу Нунды. Ослаблены позиции бывшего начальника президентской военной канцелярии генерала Копелипы. Через четыре дня после вступления Лоренсу на президентский пост Копелипа – доверенный силовик душ Сантуша – был отстранен от правительственной должности; госминистром по безопасности назначен генерал Педру Себаштьян.

Затем настала очередь «Принцессы». Сперва от работы в Суверенном фонде был отстранен младший брат Изабель Жозе Филомену.

Его даже арестовали, но через десять дней выпустили. Посмотрев на это все, престарелый душ Сантуш покинул страну и уехал лечиться в Португалию, а затем перебрался в Каталонию, под Барселону. В конце концов уголовное дело было заведено и на саму Изабель. А ее счета и активы в Анголе (а также счета ее мужа) были арестованы. Ее обвинили в коррупции на должности главы нефтяной компании Sonagol. «Форбс» оценивает арестованные активы в 400 миллионов долларов.

Изабель душ Сантуш по повестке на допрос в прокуратуру Луанды не явилась. С этого момента началась открытая схватка между ней и президентом Жоау Лоуренсу.

Президент Лоуренсу позиционирует себя как борец с коррупцией, чем очень нравится западной общественности. И уже не важно, что на освобождающиеся от людей душ Сантуша места он назначает своих верных товарищей и родственников. Главное, что он использует в процессе передела собственности понятную европейской и американской пропаганде популистскую риторику. «Демократизация» и «либерализация» - это узнаваемые бренды, используя которые, легко можно добиться благосклонного отношения западного мира к новой конфигурации власти в Анголе. Жоау Лоуренс полагает, что, если прикрыть передел власти и собственности понятной для западного мира фразеологией, то все пройдет незаметно. Кроме того, развязана информационная кампания по дискредитации Изабель душ Сантуш как якобы главного коррупционера.

Сперва, конечно, «русский след». Изабель наполовину русская, русский у нее родной язык, у нее российский паспорт и налоги она платит в Москве. Ату ее. Хорошо еще, что «русская мафия» и модное в этом сезоне ГРУ нигде не мелькали, хотя могли.

Тем не менее, вся эта информация в прошлом году стала попадать в западных СМИ в основном в раздел светской хроники и только добавила интереса к Изабель как к талантливой женщине-предпринимателю. На волне всеобщего феминизма информационный снаряд попал не туда, куда хотели. Даже некорректная попытка представить ее мужа как мажора-плейбоя не удалась и только увеличила интерес к этой семье. Надо сказать, что и сама Изабель с помощью профессиональных пиарщиков успешно создавала себе через Инстаграм образ успешной женщины-предпринимателя, публиковала фото вместе с голливудскими знаменитостями и европейскими политиками.

На этом этапе в конце прошлого года к атаке на Изабель подключился так называемый Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), странное внесистемное образование, специализирующееся на «киллерских» публикациях. Опубликованные консорциумом материалы получили название Luanda Leaks, и представляет из себя обработку утечек документов из компаний Изабель и ее мужа, взломанной электронной почты, отчетов налоговых консультантов и тому подобное. Без активного содействия людей Жоау Лоуренса, а также заинтересованных лиц в Европе и США такое просто невозможно. Общий тон публикации: Изабель душ Сантуш – монстр коррупции, она относилась к Анголе как собственной ферме с подачи своего отца и, конечно же, недостойна того, чтобы руководить самой перспективной страной Африки.

Позиции Жоау Лоуренса внутри Анголы не так сильны, как он хотел бы это представить.

Ему так не удалось окончательно устранить из власти так называемое «консервативное» крыло в партии МПЛА, которое, ужаснулось либеральной риторике нового президента и сплотилось вокруг фамилии душ Сантуш. Как это ни странно, но в это крыло входят в основном влиятельные ветераны народно-освободительного движения, которые по идее должны были бы поддержать своего соратника Лоуренсу. В партийно-правительственном аппарате сложилась антипрезидентская группа под названием eduardistas (от второго имени Жозе Эдуарду душ Сантуша), которую возглавил бывший генсек МПЛА Жулиану «Дину» Матриш – «ангольский Суслов», главный идеолог партии и некоторое время министр госбезопасности.

Деталь тут в том, что Дину Матриш длительное время был бизнес-партнером Жоау Лоуренсу. В 2009 году они вдвоем получили государственный заказ на постройку крупнейшего в Анголе пивзавода, что выродилось помимо прочего в открытие кипрских офшоров и все тому подобное. Так что Дину Матриш знает о действующем президенте – «борце с коррупцией» много интересного. В 2018 году Жоау Лоуренсу добился вывода Матриша из Политбюро, но ветеран сохраняет за собой серьезные позиции в стране. Именно эта группа может в теории поднять Изабель в качестве флага на выборах 2022 года, поскольку по ангольским законам выборы будут проводиться по партийным спискам, а не индивидуально. И Изабель таким образом понадобится поддержка некой легальной политической силы, чтобы принять участие в выборах.

Пока что потенциал информационных атак на Изабель душ Сантуш временно исчерпан. Можно прогнозировать, что и «русская тема» и «антикоррупционная составляющая» будут раскручиваться и далее, только вот эффект не предсказуем. Все эти истории действуют только на западного читателя, внутри же Анголы приоритеты несколько иные. Правление душ Сантуш в целом воспринимается населением положительно, очевидный рост уровня жизни налицо, а либеральная риторика Лоуренсу в целом населению непонятна. Но ближайшие два года обещают быть интересными.