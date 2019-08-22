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22 августа, четверг  |  Последнее обновление — 12:27  |  vz.ru
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Россиянам не советуют спешно скупать доллары

Рубль может легко уйти к 70 за долларФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Август перечеркнул все достижения рубля в первом полугодии: он достиг 67 рублей за доллар. Вся надежда теперь на российских экспортеров, которым надо продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Мнения экспертов о будущем рубля разделились: одни ждут его возвращения к 64 за доллар, другие – наоборот, продолжения падения. И у них есть основания так полагать. Подробности...
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Хорохордин нашел для туристической жемчужины России дорогу из бедности

Олег Хорохордин предложил Алтаю «три кольца»: энергетическое, дорожное, авиационноеФото: vk.com/olegkhorokhordin
Второй в списке наиболее бедных регионов России. При этом – туристическая Мекка, где на каждого местного жителя ежегодно приходится по десять приезжих отпускников. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Республике Алтай, чтобы узнать, как и. о. губернатора Олег Хорохордин собирается преодолевать бедственное положение вверенного ему региона – и что для этого уже сделано. Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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Почему Сицилия не стала полноправным штатом США

Спецслужбы США работали в тандеме с сицилийской мафиейФото: «Крёстный отец», Paramount Pictures
Европейцы не хотят продавать Трампу Гренландию, в шутку предлагая купить Сицилию, которая в прежние годы действительно стремилась войти в состав США. Эта парадоксальная на первый взгляд история известна немногим, поскольку Вашингтон предпочел о ней забыть – слишком уж много в ней крови, грязи и подлости. Но что же помешало сицилийским мафиози стать американцами? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Все мы либералы, только очень разные

Алексей Алешковский, сценарист
Амплуа резонера мне, конечно, мило. Но никак не хотел бы я показаться человеком, который «знает, как надо». Политические предубеждения прекрасно заменяют мне убеждения, и я скорее знаю, как не надо – по крайней мере, для меня самого. Подробности...
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Митинги и империя страстей

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Участники дискуссии вокруг московских протестов как бы договорились вести разговор в моральной плоскости, взяв в качестве не требующего доказательства тезиса известную фразу «в семье не без урода». Вопрос только – кто урод. Подробности...
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Джон Болтон как пиарщик российских спецслужб

Никита Коваленко, политический обозреватель
Разведкой занимаются все страны мира, и уже не одну сотню лет. Чем могущественнее держава, тем сильнее ее разведка. Если верить русофобу Болтону, то российские разведчики работают даже лучше, чем советские. Ну и хорошо. Подробности...
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    Переход Гренландии под власть США бьет по интересам России

    Нужна ли России «Большая восьмерка»?

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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

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      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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              Почему Сицилия не стала полноправным штатом США

              Спецслужбы США работали в тандеме с сицилийской мафией   22 августа 2019, 11:30
              Фото: «Крёстный отец», Paramount Pictures
              Текст: Виктория Никифорова

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              Европейцы не хотят продавать Трампу Гренландию, в шутку предлагая купить Сицилию, которая в прежние годы действительно стремилась войти в состав США. Эта парадоксальная на первый взгляд история известна немногим, поскольку Вашингтон предпочел о ней забыть – слишком уж много в ней крови, грязи и подлости. Но что же помешало сицилийским мафиози стать американцами?

              «Этого я делать в Гренландии не стану»? – написал Дональд Трамп под многозначительным фотоколлажем: идиллический пейзаж гренландского берега и золоченый небоскреб, высящийся над маленькими деревянными домиками.

              Провокационное фото отсылало к недавней инициативе президента США – прикупить у Дании ее автономную область, остров Гренландия. Прошлое застройщика дает о себе знать: как хороший бизнесмен, на фоне надвигающейся рецессии Трамп решил вложиться в недвижимость. Тем более Гренландия может стать для США полезной военно-морской базой на тот случай, если придется бросить вызов России в пространстве Арктики.

              Военное присутствие США в Гренландии обеспечено уже сейчас – на острове расположена база ВВС Туле, но она ограничивает свободу маневра по чисто географическим причинам.

              На официальном уровне власти Гренландии, Дании и всего ЕС (откуда Гренландия, кстати, вышла в 1985 году) возмутились и дружно отвергли «непристойное предложение». По сути, всем участникам этого странного диалога понятно, что главная цель Трампа не сделка, а троллинг в непрекращающейся информационной войне.

              Отношение Вашингтона к ЕС портится с каждым днем. Буквально на днях Трамп жаловался, что Евросоюз «обдирает Штаты хуже, чем Китай». Его явно не устраивает якобы завышенный по отношению к доллару курс евро, а его снижение грозит серьезными неприятностями для европейских экспортеров. В дополнение к торговой войне с КНР американцы могут развязать боевые действия и на втором, европейском, фронте, и в преддверии трудных переговоров Трамп откровенно напоминает представителям Старого Света об их истинном – вассальном статусе.

              Дуэль на тарифах и санкциях европейцам будет трудно вести в полную силу. Не подчинившись требованиям американцев, они рискуют потерять богатейший в мире рынок сбыта, и тогда экономический кризис накроет Европу как цунами. Поэтому на провокацию американского президента они вынуждены отвечать кислыми шуточками и сложными намеками. Получается своеобразный бунт на коленях.

              В частности, подобных намеков полным полна забавная колонка Тобиаса Пиллера в немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Сделаем Сицилию снова великой!» – призывает автор. И предлагает Трампу вместо Гренландии купить у Италии Сицилию.

              Презентация лота приправлена шуточками о том, что Сицилия могла бы стать непотопляемым авианосцем США в Средиземном море и новым рынком для деградирующей американской промышленности, а деньги от ее продажи помогли бы Италии расплатиться с долгами. Благодаря этой инвестиции, Трамп сумел бы «отбить» Рим у Владимира Путина, с которым постоянно заигрывает итальянское руководство.

              А поскольку Сицилия является хабом для африканских мигрантов, у Трампа появляется основание возвести здесь 400-километровую стену на манер той, что он обещал построить на границе с Мексикой. Замахнулся – руби!

              Самой неприятной для американцев остротой Пиллера является напоминание об истории сицилийского сепаратизма, когда часть населения острова решила выйти из состава Италии и стать новым, на тот момент сорок девятым штатом США. Этот сюжет вскрывает множество некрасивых моментов, о которых американцы предпочли бы забыть.

              Немецкий журналист специально вспоминает легендарного сицилийского бандита Сальваторе Джулиано. Он начал свою уголовную карьеру в 1943 году 21-летним юношей, когда убил на рынке карабинера. Сколотив после этого собственную банду, он промышлял рэкетом и разбоем. На счету Джулиано и его подельников было больше 80 жертв. Но смазливая внешность сделала бандита героем местного фольклора и принесла репутацию Робин Гуда – якобы он отнимал деньги у богатых и раздавал их бедным.

              В основном криминальный авторитет раздавал деньги местным журналистам. Поэтому газеты охотно печатали его воззвания к народу, в которых он красноречиво убеждал население, что всегда стоит за бедных против богатых. Парадоксальным образом, этот сицилийский «Робин Гуд» ненавидел коммунистов, хотя именно они видятся его очевидными союзниками в деле «отнять и поделить».

              Антикоммунизм и наличие мощной вооруженной банды естественным путем привели Сальваторе Джулиано в ряды сицилийских сепаратистов. В процессе отделения от Италии они рассчитывали на вооруженную поддержку американцев, которые высадились на Сицилии как раз в 1943 году – незадолго до того, как Джулиано дебютировал в криминале.

              Сальваторе «Тури» Джулиано (фото: общественное достояние)
              Сальваторе «Тури» Джулиано (фото: общественное достояние)

              Советником американских офицеров, помогавшим налаживать связи с местными крестными отцами, стал король американских мафиози Лаки Лучано. Этот поразительный человек к тому времени успел выстроить в США иерархию Коза Ностры, поделил страну между семью кланами, выработал механизм коллективного принятия решений (эдакое бандитское политбюро) и практически прекратил междоусобные войны. Именно при нем американская мафия сложилась в самодостаточную систему. И несмотря на то, что в 1936-м прокурор штата Нью-Йорк упек «Счастливчика» Лучано за решетку на 50 лет, он продолжал руководить деятельностью кланов и успешно решать вопросы.

              С 1943 года Лаки Лучано был посредником между американскими спецслужбами и сицилийскими мафиози. Тогда-то и возникла идея, что криминальные банды на острове будут выполнять роль американских прокси-соединений. Их задачей было добиться от населения поддержки идеи сепаратизма – когда деньгами, а когда и террором. Параллельно должно было произойти очищение острова от всех левых – социалистических и коммунистических элементов.    

              На местах за эту многоходовочку отвечал ближайший помощник Лаки Лучано – Вито Дженовезе. Этот босс, сбежавший из Америки от уголовного преследования, в Италии стал переводчиком армии США и сотрудником по связям с общественностью.

              На терроре против своих соотечественников легендарный Джулиано в результате и погорел. 1 мая 1947 года, когда население маленького городка Портелла-делла-Джинестра вышло на первомайскую демонстрацию, бандиты Джулиано начали палить по ней из автоматов и забрасывать гранатами. Погибло одиннадцать человек, в том числе двое детей. Чудовищный теракт потряс страну, от местного «Робин Гуда» отвернулись буквально все. Тема сепаратизма была окончательно скомпрометирована и заглохла.

              В 1950 году Джулиано исчез при невыясненных обстоятельствах. По официальной версии, он был застрелен, когда оказывал сопротивление полиции. Согласно другим источникам, карабинеры пристрелили его задолго до этого. Позднее в убийстве Джулиано признался его родственник и ближайший друг Гаспаре Пишиотта. По его словам, он убил спящего босса по договоренности с полицией.

              Пишиотта рассказал следователям немало интересного о контактах сицилийских сепаратистов с американскими спецслужбами. В 1954 году опасного свидетеля убрали, подав ему в тюремную камеру отравленный кофе.

              Спустя полвека в США вышла в свет книга внука Сальваторе Джулиано, в которой он рассказал, что в 1950 году вместо его деда был похоронен двойник. Самого сепаратиста американцы вывезли в США, где он дожил до глубокой старости.

              Остальные герои этой истории завершили свой жизненный путь вполне успешно. Лаки Лучано умер своей смертью в Неаполе, оставив свой клан в наследство Вито Дженовезе. С 1950-х и вплоть до сегодняшнего дня банда Дженовезе принадлежит к «пяти семьям», крышующим Нью-Йорк и Восточное побережье США. Аресты и посадки, проведенные в 1990-х мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, слегка проредили его бойцов, но постепенно они возвращают себе власть и влияние.

              А американские спецслужбы продолжают сотрудничать с самыми кровавыми криминальными сообществами по всему миру – от албанских мафиозных кланов до колумбийских наркокартелей.

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