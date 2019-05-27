Переименуют ли на Украине русский язык

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27 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 17:59  |  vz.ru
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Новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике

Новый ледокол станет одной из основ российского влияния в АрктикеФото: vk.com/baltzav
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 мая спущен на воду третий атомный ледокол проекта 22220 «Урал». Это событие является знаковым для российского присутствия в Арктике. Ледоколы данного проекта обеспечат нашей стране принципиально важные геополитические преимущества и многократно окупят свою огромную стоимость. Каким образом?  Подробности...
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Главные выводы из резонансных дел миллиардеров-полковников

Одна из немногих фотографий Кирилла Черкалина, найденная журналистамиФото: Экстренный вызов 112/Youtube
Борьба с коррупцией носит системный характер и затрагивает все ведомства, невзирая на чины и звания – об этом напомнили в Кремле. Поводом стало громкое дело полковника Черкалина из «банковского» отдела ФСБ: при обысках было найдено более 12 млрд рублей только наличными. Дело Черкалина имеет огромное значение, являясь прямым продолжением громкого дела полковника Захарченко. Подробности...
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Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
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Родилась новая Европа

Маттео Сальвини, Марин Ле Пен и Найджел Фарадж становятся новыми лицами ЕвропыФото: Remo Casilli, Francois Lenoir,
Simon Dawson/Reuters
«Новое европейское Возрождение» – так вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини охарактеризовал итоги выборов в Европарламент, которые завершились накануне. Результаты голосования говорят о том, что к власти в ЕС уверенно идут националисты и евроскептики, меняющие политический ландшафт Старого света. Что ждет Европейский союз и как там изменится отношение к России? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Выборы в Европарламент не приведут ЕС к революции

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Вокруг радикалов и популистов (многие из которых симпатизируют России) действительно возник некий ореол романтичности и всемогущества. Однако трезвый анализ очень быстро все расставляет на свои места. Подробности...

Как делать бизнес и спасать мир одновременно

Наталия Зверева, директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»
Империя «Макдональдс», Тевтонский рыцарский орден, магазины «Вкусвилл», ярлык Золотой орды на княжение, кофейни Sturbuck, Магдебургское городское право... Что общего у всего вышеперечисленного? Подробности...
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Суть всех украинских властей одна – Антироссия

Дмитрий Родионов, политолог
Не надо обольщаться: Украину мы потеряли, и любой новый политический проект может быть либо столь же, либо более антироссийским, чем предыдущий, но никак не меньше. И никакой Зеленский не сможет это изменить. Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

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      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

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          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
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            Переименуют ли на Украине русский язык

            Языковые конфликты остаются фактором, разделяющим жителей Украины   27 мая 2019, 17:05
            Фото: Мария Фролова/ТАСС
            Текст: Николай Стороженко

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            Русский язык вовсе не является «собственностью России», громко заявляют на Украине. На первый взгляд, идея выглядит вполне себе компромиссной - живущим на Украине русским разрешить говорить на родном языке, но только дать ему украинское название. Однако реализовать ее мешает особое отношение киевских властей к украинской истории.

            «У них [т.е. у россиян – Авт.] будет паника», – грозит в facebook заместитель городского головы города Днепр Михаил Лысенко. Для этого, а также чтобы «…тотально потроллить Мордор» он предлагает переименовать русский язык в сичеславский или в восточно-украинский.

            Для человека, не имеющего пагубной привычки тщательно следить за новостями c Украины, сейчас прозвучало немало непонятных слов. Поэтому для начала – краткий ликбез.

            Днепр в данном случае, – это Днепропетровск. Город был в честь большевика Григория Петровского, и в постмайданной Украине в 2016 году переименован. Почему именно в Сичеславский язык? Переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую патриотам показалось мало, решили назвать Сичеславской: в память о событиях 100-летней давности и тогдашних приступах переименований. Правда пока дело пока погрязло в судах, да и Бог с ним.

            Ну и к главному конечно: зачем вообще переименовывать? Тут интереснее и глубже.

            Надо присвоить!

            За последнее время похожие предложения звучали на Украине неоднократно, и даже обсуждались в российской прессе.

            Например системно изложил свой взгляд на этот вопрос продюсер украинской службы «Би-би-си» и телеведущий Андрей Куликов в интервью для «Новой газеты» в конце марта: «...мы все должны сказать: «Это наш русский язык». Это не русский язык, который мы заимствовали у России, а это часть нашей культуры. И он другой, кстати, чем в России...И нам надо присвоить себе его и сказать, что он тоже часть нашей общей украинской культуры» Причём эту точку зрения он отстаивает достаточно давно, последовательно излагая её в интервью и украинским, и даже белорусским СМИ на протяжении последних лет.

            Не только он конечно же. Среди русскоязычных украинских националистов эта идея обсуждается уже лет 10 как минимум.

            Звучит конечно дико, мол, как это – присвоить? Но это лишь поначалу. Достаточно вспомнить, что похожим образом существуют британский и американский варианты английского языка. И это лишь наиболее известный пример, поскольку собственные и достаточно непохожие друг на друга варианты английского сложились в Индии, Австралии, Ирландии, Канаде, Африке и это уже успело стать поводом для массы шуток. Не говоря уж о том, что в самом британском варианте этого языка есть нормативная и консервативная нормативная версии, хотя столица использует в основном Лондонскую мультикультурную версию.

            Правда, возвращаясь обратно к Украине, следует признать, что такие предложения практически не выходят за пределы экспертного сообщества – такие себе салонные беседы. И ведутся эти беседы на фоне как раз обратного процесса – постоянного сужения ареала применения русского языка.

            Тот же Пётр Порошенко успел подписать очередной ограничительный закон уже в последние дни своего президентства: долю эфира на ТВ для русского языка сократили до 10%, украинизация добралась даже до интернета – по умолчанию будет грузиться украиноязычная версия сайтов, а её наличие в зоне .ua станет обязательным. Закон фактически ставит крест на русскоязычных СМИ – дублирующий тираж на украинском языке должен печататься в таком же количестве.

            В общем, пока одни энтузиасты строят планы присвоения русского языка, другие делают всё возможное, чтобы максимально запретить его воспроизводство. По крайней мере, на Украине.

            Умные варвары

            Любопытно, что примеры похожего присвоения истории - а значит, в какой-то мере и языка - известны. В V веке нашей эры перестала существовать Западная римская империя. Но созданные ею формы государственности, законы – всё это никуда не девалось. А было бережно взято и использовано государствами, оформившимися на её развалинах. Скажем, Аларих II в качестве правовой базы вестготского королевства принял т.н. «Римский кодекс вестготов». Римский – потому что это и были законы Римской империи, у Алариха лишь сократили и отбросили то, что им было не нужно. Но кодекс они назвали именно Римским. Такие вот практичные варвары.

            Одна из причин, по которой вестготы пошли на такой шаг – правовая путаница. К тому времени королевство существовало уже сотню лет и на его территории жили вестготы и римляне. Их правовой статус не совпадал: римляне – граждане, вестготы – т.н. союзники Рима. Но это работало, пока империя существовала. А потом оказалось, что есть граждане несуществующей империи и вестготы, считавшиеся как бы приживалами – в своём же собственном королевстве.

            Долго так продолжаться не могло и над решением тоже долго не думали: взяли готовые римские законы и всех уравняли. Более 1500 лет назад. И сделали это вестготы, считавшиеся по римским понятиям варварами.

            Почему украинцы – не вестготы

            Отсюда возникает вопрос: почему примерно то же самое не могут сделать спустя 1,5 тыс лет назад украинцы? И, даже если заговаривают об этом, почему обязательно нужно переназвать русский язык сичеславским?

            Вестготы были простые ребята и нормально относились к тому, что у них нет многолетней истории, эпоса и прочих древностей. Украинцы так не могут, их фактически прерванная (после взятия Батыем Киева в 1240 году) история не даёт им покоя. Вынуждая выискивать мифические 600-летние Хаджибеи как предков основанной только в конце XVIII века Одессы.

            Сичеслав по сути из той же оперы, хотя Екатеринослав (будущий Днепр-Днепропетровск) строился фактически в голой степи, как и вся остальная Новороссия.

            Но принять это, а также «присвоить» русский язык (пускай даже в виде украинского русского) означало бы для Украины необходимость принять и общую с Россией историю. Причём не в «оккупационной» версии, а в той, где украинцы бок о бок с русскими закладывали новые города, дрались с одними врагами и жили в одном государстве. А признать такое для нынешней власти невозможно: 5 последних лет прошли в попытках неудачного копирования III Рейха.

            Поэтому, несмотря на очевидную компромиссность такого решения для всех заинтересованных сторон (русского населения Украины и Украины, которая никак не поймёт, что же с ними делать) никакого присвоения не будет. Будет только периодический жалкий цирк от чинуш вроде Михаила Лысенко: «Охохо, сейчас назовём русский язык сичеславским – пусть у Мордора будет паника».


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