Чем опасны для России американские С-300

Появились доказательства того, что Соединенные Штаты имеют в своем распоряжении российские зенитно-ракетные комплексы С-300. Публикация соответствующих спутниковых снимков немедленно вызвала спекуляции по поводу того, что оборона России от воздушного нападения поставлена под угрозу. Откуда Пентагон получил С-300 и какое значение это имеет для безопасности нашей страны?

В сети появился спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ. Тип зенитного комплекса был определён по характерной тени вышки РЛС, которая ясно видна на приведенных снимках. Это позволило также идентифицировать командный пункт 30Н6, входящий в состав С-300.

На фото отмечены две пусковые установки 5П85ПТ, смонтированные на полуприцепах, и машина управления командного пункта. Фотография вызвала бурную реакцию, так как до сих пор возможное нахождение комплексов С-300 в США не имело однозначных подтверждений.

Уже не секретные

С-300 «Фаворит» – это семейство советских, а затем и российских зенитно-ракетных комплексов ПВО дальнего радиуса действия. Разработка С-300 началась в СССР ещё в 1969 году, а в 1975 первый комплекс поступил на вооружение. Изначально С-300 делался сразу в трёх вариантах: С-300Ф («флотский»), С-300В («войсковой») и С-300П («ПВО страны»), что позволило в значительной мере унифицировать ЗРК, применяемые в различных родах войск и радикально сократить общую стоимость разработки.

Отличительной особенностью серии «П» стала его независимость от внешних систем радиолокационной разведки, оповещения и целеуказания, так как предполагалась его работа в отрыве от таковых средств. Результатом стал первый серийный комплекс С-300ПТ, в котором на единый радар могло быть задействовано до 12 пусковых установок. Кроме того, была обеспечена легкая интеграция одиночного комплекса С-300ПТ в батареи из любого состава, местоположения элементов, количества ПУ и их модификаций, в том числе и с внедрением иных комплексов ПВО в единую систему управления, обнаружения и поражения целей. Все это резко поднимало общую устойчивость системы ПВО и позволяло осуществлять режим «коллективной» работы по обнаруженным целям.

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Комплекс С-300ПТ, который, скорее всего, изображён на спутниковом снимке, относится к первому поколению ЗРК, выпуск которых был начат в 1975 году. К настоящему времени изначальная модификация С-300 уже прошла целый ряд модернизаций, которые воплотились в более совершенные и мощные комплексы С-300ПС (1983 год), С-300ПМ (1989 год) и С-300ПМУ (1993 год).

Последний из указанных вариантов – С-300ПМУ представляет из себя экспортный вариант ЗРК С-300 и использовался при поставке комплексов ПВО в третьи страны. Ещё в 1996 году Греции (члену НАТО) были поставлены 2 дивизиона ЗРК С-300ПМУ. Изначально поставка этих комплексов предназначалась внеблоковому Кипру, однако впоследствии, из-за трений с Турцией, по согласованию с Россией кипрские комплексы С-300ПМУ были размещены на греческом острове Крит.

Кроме того, сегодня Россией и Южной Кореей, также имеющей союзнические связи с США, выпускается модифицированная под стандарты НАТО версия С-300, называемая Cheolmae-2. В настоящий момент главным заказчиком и производителем корейского «клона» С-300 является Samsung Thales – объединённая компания корейского концерна Samsung Electronics и французской компании Thales, занимающейся производством вооружений.

Откуда комплексы С-300 в США?

Происхождение установок С-300, обнаруженных на полигоне в США, пока неизвестно. Наиболее вероятным источником их поставки выступает Украина: даже в 2016 году в стране, по данным издания Military Balance, ещё находилось около 250 старых пусковых установок комплексов C-300П/ПС.

При этом у Украины просто не было возможности поддерживать все наличные ЗРК в исправном состоянии: за 2004-2012 год Киеву с трудом удалось провести капитальный ремонт лишь на 6 комплексах С-300ПТ. Кроме того, в профильном украинском издании Defence Express ещё в 2013 году сообщалось, что около полутора сотен пусковых установок комплексов C-300П/ПС было снято с вооружения и передано на базы «длительного хранения». В украинских условиях это фактически означало медленную вандализацию и гибель ЗРК.

Не исключено, что именно такие пусковые установки и радары были переданы Украинйо в распоряжение американских военных: Пентагон обычно использует стилизованные или реальные системы ПВО российского типа для учений своей авиации.

Впрочем, кроме Украины остатки комплексов С-300 первых модификаций различной степени сохранности по состоянию на середину 2010-х годов имелись и у других союзников США. В частности – у Хорватии, Словакии и Болгарии. Кроме того, ещё в 1990-х годах США получили разукомплектованные пусковые установки и радар С-300П у Белоруссии, которые были впоследствии разобраны и оценены американскими специалистами.

Таким образом, в обнаружении пусковых установок С-300 на американском полигоне нет ничего загадочного или смертельно опасного. Комплекс образца середины 1970-х годов уже детально известен специалистам Пентагона, а специфические блоки российской системы «свой-чужой» не поставлялись Россией третьим странам.

По всей видимости, американские военные применяют обнаруженный на полигоне советский зенитный комплекс С-300 ещё советского времени для тренировки своих пилотов. Для России этот факт имеет лишь познавательный интерес: наша страна уже снимает с вооружения ЗРК данного типа и все более широко использует современный комплекс С-400. К этому комплексу у США пока что нет никакого доступа – и, скорее всего, даже в случае получения Турцией С-400 по контракту с Россией у Пентагона будет возможность ознакомится лишь с его усечённой, экспортной версией.

Так что – пока что никакой сенсации. Щит ПВО над Россией никаких «трещин» или «тайных ходов» не имеет.