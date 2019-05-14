Чем опасны для России американские С-300

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14 мая, вторник  |  Последнее обновление — 12:08  |  vz.ru
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Чем выгодна России «торговая война» США и Китая

В схватке находятся страны, дающие в общей сложности 40% мирового ВВПФото: Brian Snyder/Reuters
Экономическое противостояние США и Китая перешло на следующий уровень. Пекин ответил контрмерами на новые пошлины, которые ввел Дональд Трамп. Вашингтон грозит «не оставить в Китае никого, с кем можно будет вести бизнес», а Поднебесная обещает ответные удары. Чем чревата эскалация противоборства крупнейших экономик мира и может ли Россия выиграть от этой торговой войны? Подробности...
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Нужна ли сейчас Путину встреча с Трампом

Путин и Трамп последний раз виделись в ноябре прошлого года во Вьетнаме. Там же был и председатель СиФото: Adrian Wyld/ZUMA/ТАСС
Майк Помпео едет к Владимиру Путину, чтобы договориться о новой российско-американской встрече на высшем уровне. Именно в этом на самом деле смысл визита госсекретаря в Сочи – сделать так, чтобы Трамп с Путиным смогли наконец-то нормально поговорить. За первую половину срока Трампа им удалось сделать это всего два раза, но никакого развития их разговоры не получили. Теперь же действительно появляется шанс на то, что два президента смогут «поладить». Подробности...
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Почему обмелела Волга

Волжские рыбаки оказались на мелиФото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
В районе Казани и Ульяновска волжские берега обнажились на сотни метров, уровень воды в Куйбышевском водохранилище упал на три метра. И это притом что зима на Средней Волге выдалась снежной. В соцсетях происходящее называют экологическим бедствием, а в местной прессе пишут о загубленном нересте. Что стало причиной обмеления и действительно ли ситуация столь катастрофична? Подробности...
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Чем опасны для России американские С-300

США весьма интересуются российскими зенитно-ракетными комплексамиФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Появились доказательства того, что Соединенные Штаты имеют в своем распоряжении российские зенитно-ракетные комплексы С-300. Публикация соответствующих спутниковых снимков немедленно вызвала спекуляции по поводу того, что оборона России от воздушного нападения поставлена под угрозу. Откуда Пентагон получил С-300 и какое значение это имеет для безопасности нашей страны? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Компромисс с громким меньшинством

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
В Екатеринбурге уже много лет не могут построить главный (наряду с Храмом-на-Крови) городской собор. Часть горожан против, какие бы компромиссы по месту и проекту ни предлагались. Но всегда ли надо слушать самых громких? Подробности...
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Иран нашел эффективную контрстратегию против США

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Иранцы устали просить европейцев соблюдать условия ядерного соглашения. И перешли к тактике прямого шантажа. Причем шантажа вполне легитимного и оправданного, в котором виноват не столько Иран, сколько Соединенные Штаты. Подробности...
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Китай создает новый мировой порядок

Яна Лексютина, эксперт клуба «Валдай», профессор РАН, профессор СПбГУ
В процессе своего «возвышения» Китай приступил к созданию китаецентричной системы координат в мировом экономическом и финансовом устройстве. Подробности...
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Чем опасны для России американские С-300

            США весьма интересуются российскими зенитно-ракетными комплексами   14 мая 2019, 11:54
            Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
            Текст: Михаил Большаков

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            Появились доказательства того, что Соединенные Штаты имеют в своем распоряжении российские зенитно-ракетные комплексы С-300. Публикация соответствующих спутниковых снимков немедленно вызвала спекуляции по поводу того, что оборона России от воздушного нападения поставлена под угрозу. Откуда Пентагон получил С-300 и какое значение это имеет для безопасности нашей страны?

            В сети появился спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ. Тип зенитного комплекса был определён по характерной тени вышки РЛС, которая ясно видна на приведенных снимках. Это позволило также идентифицировать командный пункт 30Н6, входящий в состав С-300.

            На фото отмечены две пусковые установки 5П85ПТ, смонтированные на полуприцепах, и машина управления командного пункта. Фотография вызвала бурную реакцию, так как до сих пор возможное нахождение комплексов С-300 в США не имело однозначных подтверждений.

            Уже не секретные

            С-300 «Фаворит» – это семейство советских, а затем и российских зенитно-ракетных комплексов ПВО дальнего радиуса действия. Разработка С-300 началась в СССР ещё в 1969 году, а в 1975 первый комплекс поступил на вооружение. Изначально С-300 делался сразу в трёх вариантах: С-300Ф («флотский»), С-300В («войсковой») и С-300П («ПВО страны»), что позволило в значительной мере унифицировать ЗРК, применяемые в различных родах войск и радикально сократить общую стоимость разработки.

            Отличительной особенностью серии «П» стала его независимость от внешних систем радиолокационной разведки, оповещения и целеуказания, так как предполагалась его работа в отрыве от таковых средств. Результатом стал первый серийный комплекс С-300ПТ, в котором на единый радар могло быть задействовано до 12 пусковых установок. Кроме того, была обеспечена легкая интеграция одиночного комплекса С-300ПТ в батареи из любого состава, местоположения элементов, количества ПУ и их модификаций, в том числе и с внедрением иных комплексов ПВО в единую систему управления, обнаружения и поражения целей. Все это резко поднимало общую устойчивость системы ПВО и позволяло осуществлять режим «коллективной» работы по обнаруженным целям.

            Комплекс С-300ПТ, который, скорее всего, изображён на спутниковом снимке, относится к первому поколению ЗРК, выпуск которых был начат в 1975 году. К настоящему времени изначальная модификация С-300 уже прошла целый ряд модернизаций, которые воплотились в более совершенные и мощные комплексы С-300ПС (1983 год), С-300ПМ (1989 год) и С-300ПМУ (1993 год).

            Последний из указанных вариантов – С-300ПМУ представляет из себя экспортный вариант ЗРК С-300 и использовался при поставке комплексов ПВО в третьи страны. Ещё в 1996 году Греции (члену НАТО) были поставлены 2 дивизиона ЗРК С-300ПМУ. Изначально поставка этих комплексов предназначалась внеблоковому Кипру, однако впоследствии, из-за трений с Турцией, по согласованию с Россией кипрские комплексы С-300ПМУ были размещены на греческом острове Крит.

            Кроме того, сегодня Россией и Южной Кореей, также имеющей союзнические связи с США, выпускается модифицированная под стандарты НАТО версия С-300, называемая Cheolmae-2. В настоящий момент главным заказчиком и производителем корейского «клона» С-300 является Samsung Thales – объединённая компания корейского концерна Samsung Electronics и французской компании Thales, занимающейся производством вооружений.

            Откуда комплексы С-300 в США?

            Происхождение установок С-300, обнаруженных на полигоне в США, пока неизвестно. Наиболее вероятным источником их поставки выступает Украина: даже в 2016 году в стране, по данным издания Military Balance, ещё находилось около 250 старых пусковых установок комплексов C-300П/ПС.

            При этом у Украины просто не было возможности поддерживать все наличные ЗРК в исправном состоянии: за 2004-2012 год Киеву с трудом удалось провести капитальный ремонт лишь на 6 комплексах С-300ПТ. Кроме того, в профильном украинском издании Defence Express ещё в 2013 году сообщалось, что около полутора сотен пусковых установок комплексов C-300П/ПС было снято с вооружения и передано на базы «длительного хранения». В украинских условиях это фактически означало медленную вандализацию и гибель ЗРК.

            Не исключено, что именно такие пусковые установки и радары были переданы Украинйо в распоряжение американских военных: Пентагон обычно использует стилизованные или реальные системы ПВО российского типа для учений своей авиации.

            Впрочем, кроме Украины остатки комплексов С-300 первых модификаций различной степени сохранности по состоянию на середину 2010-х годов имелись и у других союзников США. В частности – у Хорватии, Словакии и Болгарии. Кроме того, ещё в 1990-х годах США получили разукомплектованные пусковые установки и радар С-300П у Белоруссии, которые были впоследствии разобраны и оценены американскими специалистами.

            Таким образом, в обнаружении пусковых установок С-300 на американском полигоне нет ничего загадочного или смертельно опасного. Комплекс образца середины 1970-х годов уже детально известен специалистам Пентагона, а специфические блоки российской системы «свой-чужой» не поставлялись Россией третьим странам.

            По всей видимости, американские военные применяют обнаруженный на полигоне советский зенитный комплекс С-300 ещё советского времени для тренировки своих пилотов. Для России этот факт имеет лишь познавательный интерес: наша страна уже снимает с вооружения ЗРК данного типа и все более широко использует современный комплекс С-400. К этому комплексу у США пока что нет никакого доступа – и, скорее всего, даже в случае получения Турцией С-400 по контракту с Россией у Пентагона будет возможность ознакомится лишь с его усечённой, экспортной версией.

            Так что – пока что никакой сенсации. Щит ПВО над Россией никаких «трещин» или «тайных ходов» не имеет.


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