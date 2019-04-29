Скончался человек, вырвавший ядерные зубы у советского медведя

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29 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 22:19  |  vz.ru
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Как иностранные инвесторы вредят и помогают России

Крымские виноделы рискуют остаться без бутылок из-за иностранцевФото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Иностранные санкции против Крыма стали применять даже отечественные компании, владельцами которых являются западные бизнесмены. Это внезапно обнаружили крымские производители вина, однако проблема может оказаться гораздо шире. Россия получает прибыль или убытки, когда отечественный бизнес приобретают иностранцы? Ответ на этот вопрос крайне противоречив. Подробности...
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Чем для России опасно сокращение военных расходов

Россия выпала из пятерки стран-лидеров с наибольшими военными расходамиФото: Виталий Невар/ТАСС
Россия вылетела из первой пятерки стран по расходам на военные нужды, следует из свежего доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ). В то время как глобальные траты на оружие ежегодно бьют рекорды, российский оборонный бюджет третий год подряд сокращается. Успела ли Россия качественно перевооружить армию? Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Зеленский превзошел Порошенко во вранье и демагогии

Зеленский оказался еще большим демагогом, чем ПорошенкоФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
«Зеленский представляет для нас куда большую угрозу, чем Порошенко. Он еще не стал президентом, но уже бьет по отношениям между нашими странами». Такими словами находящиеся в России украинские политэмигранты комментируют гневную реакцию Владимира Зеленского на намерение России упростить выдачу гражданства для всех граждан Украины. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Байден только кажется непобедимым

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Бывший вице-президент США Джо Байден официально заявил о своем вступлении в президентскую гонку. Выдвижение политического тяжеловеса станет проверкой на прочность и Демократической партии, и двухпартийной системы США в целом. Подробности...

Детский «Голос» как урок элитам

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При всей безобразности у скандала с победой дочери и внучки известных и богатых есть и позитивный результат. Он стал очередным флажком, которыми российское общество очерчивает пределы допустимого для собственных элит. Подробности...
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Украинские власти осудили решение России об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса. Но претензии о разбазаривании человеческого капитала Украина может предъявить куче стран мира, прежде всего – самой себе. Подробности...
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            Скончался человек, вырвавший ядерные зубы у советского медведя

            Сенатор Лугар был достойным сыном своего народа – но России он вряд ли принес такую же пользу   29 апреля 2019, 21:01
            Фото: SERGEI CHUZAVKOV/AP/ТАСС
            Текст: Артем Филиппов

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            В минувшие выходные на 88-м году жизни скончался Ричард Лугар – американский политик-республиканец, более известный как соавтор программы по уничтожению советского ядерного оружия (программа Нанна – Лугара). Соединенные Штаты крайне ценили этого политика, и было за что. Однако для России его фигура имеет совсем другое значение.

            Ричард Лугар – одна из самых знаковых фигур своего времени: он шесть раз избирался сенатором США от Индианы, а также дважды возглавлял сенатский комитет по международным отношениям. В 1996 году он неудачно баллотировался на пост президента США. В 2013 году Лугар был удостоен одной из двух высших наград своей страны для гражданских лиц – Президентской медалью Свободы, вручаемой, в том числе, и за «существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США».

            Смерть Лугара вызвала широкий отклик среди самых видных американских политиков. Экс-президент Барак Обама назвал Лугара человеком, «сделавшим мир более безопасным», а также «примером госслужащего, который отказывается от партийных пристрастий, сосредоточившись на общем благе». Вице-президент США Майк Пенс отдал дань памяти покойному сенатору, признав в нем своего «друга и наставника, одного из величайших американских государственных деятелей». Российское посольство в Вашингтоне также почтило смерть экс-сенатора.

            Подобное внимание за океаном к человеку, столько лет не игравшему заметной роли в политике, неслучайно. На фоне последних неудач в сфере контроля над ядерными вооружениями (односторонний выход США из ДРСМД, подвисший в воздухе вопрос о продлении ДСНВ), деятельность сенатора Лугарарассматривается американцами, как пример умения найти подход к самому скептически настроенному оппоненту и добиться от него положительных для национальной безопасности США результатов. Ведь именно он внес существенный вклад в советское ядерное разоружение.

            Однако в России отношение как фигуре Лугара, так и другому автору программы Сэмьюэлу Нанну, а также навязанным нам в 90-е годы соглашениям о поставках российского высокообогащенного урана, несколько другое. Для многих российских экспертов, ученых, дипломатов и военных программа Нанна-Лугара стала символом слабости России, утраты международных позиций и снижения нашего ядерного потенциала. Говоря символическим языком, советский ядерный медведь потерял часть своих страшных для США зубов.

            «Программа совместного уменьшения угрозы», так официально называлась инициатива Нанна-Лугара, официально начала действовать в отношении России и других стран СНГ 12 декабря 1991 года и продолжалась вплоть до решения российской стороны в октябре 2012 года не продлевать сроки действия соглашения «без существенного пересмотра его условий». За это время были деактивированы 7610 советских ядерных боеголовок, в том числе уничтожены: 902 межконтинентальные баллистические ракеты, 498 шахтовых пусковых установок, 191 мобильная пусковая установка, 33 атомные подводные лодки, 155 бомбардировщиков, 194 ядерных испытательных туннеля и т.д.

            В рамках соглашения советское ядерное оружие было вывезено с территории Белоруссии, Украины и Казахстана, помимо всего прочего американские специалисты получили доступ к ряду российских государственных тайн. Всего на денуклиаризацию России и бывших советских республик из бюджета США было выделено почти 9 млрд. долларов. Однако большая их часть, по заявлениям критиков программы, оседала на счетах американских подрядчиков и посредников, тогда как значительная часть советских стратегических наступательных вооружений была ликвидирована за счет российского бюджета.

            Действия сенатора Лугара и его коллег подготовили почву для заключения еще ряда невыгодных России соглашений в ядерной сфере. Одним из самых знаковых из них стало подписанное в 1994 году соглашение ВОУ-НОУ (высокообогащенный уран-низкообогащенный уран). С американской стороны подпись поставил вице-президент Альберт Гор, с российской премьер-министр Виктор Черномырдин. По условиям сделки, Россия обязывалась поставить США 500 тонн оружейного урана и плутония, которые ранее содержались в боеголовках ракет, уничтожаемых в рамках ДРСМД. За это американская сторона соглашалась выплатить 12 млрд. долларов.

            Соглашение сразу же вызвало массу критических замечаний со стороны экспертного сообщества: по сути, труд нескольких поколений советских людей отдавался фактически за бесценок, так как переданного американцам урана и плутония хватило на десятилетия работы АЭС, что в иной системе координат оценивалось бы в триллионы долларов.

            Справедливости ради следует отметить, что в тяжелые для своей экономики времена Россия получала по несколько сотен миллионов долларов в год, к тому же работой были загружены ряд наших крупных предприятий. Тем не менее, по некоторым данным, США получили от России больше урана, чем сами произвели за всю историю. В 2013 году это соглашение закончило свой срок действия, теперь российский уран идет в США на куда более строгих коммерческих условиях.

            Большой резонанс вызвало в октябре 2016 года решение президента России Владимира Путина приостановить действовавшее к тому времени 16 лет соглашение об обоюдной утилизации российского и американского оружейного плутония, подписанное в 2000 году. Ангажированные политологи, как и западная пресса, сразу же увидели в этом «новый виток Холодной войны», «ядерный демарш России» и пр.

            Между тем, российская сторона справедливо указывала на то, что США не выполняют ряд своих обязательств в рамках соглашения. Изначально договор подразумевал утилизацию каждой из сторон по 34 тонны оружейного плутония, в том числе путем его перевода в другие формы, например, в т.н. МОКС-топливо для АЭС. Однако американцы прекратили уже начатое строительство предприятия по производству МОКС-топлива, тогда как в России уже был построен для этой цели горно-химический комбинат в Красноярском крае.

            Более того, неудовольствие Москвы вызвал и тот факт, что

            американцы хотели уничтожать высокообогащенный ядерный материал способом, которого не было в изначальном варианте соглашения.

            При этом США сохраняли себе возможность возвратного потенциала, когда материал извлекался бы из специальных емкостей для утилизации и после переработки вновь превращался в оружейный плутоний. Учитывая настойчивую необходимость модернизации ядерных сил России, а значит и возросшие потребности в оружейном плутонии, нельзя не приветствовать решение президента страны о приостановлении этого соглашения.

            Фигура сенатора Ричарда Лугара символизирует собой уходящую эпоху однополярного доминирования одной сверхдержавы и навязывания ею своих условий другим странам. Уступив в Холодной войне, растеряв союзников, территории и ресурсы, Россия несколько лет была вынуждена мириться с навязываемой ей «западными партнерами» моделью поведения. В том числе и в области ядерного разоружения, подписывая невыгодные нашей стороне соглашения и меморандумы, ослаблявшие обороноспособность и наносившие прямой экономический ущерб.

            Лугар делал все от него зависящее в интересах своей страны, но сегодня настало иное время. Смерть его в какой-то мере символизирует именно этот факт.


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