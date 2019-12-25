Битва за права гомосексуалистов способна усилить влияние Москвы в Африке

Феерический клубок политических интриг, частной жизни сексуальных меньшинств и глобальных интересов крупнейших держав завязался в одной из стран Африки – Замбии. На данный момент это привело к отставке американского посла в этой стране и к попыткам местного президента наладить отношения с Россией в противовес Китаю. Что же произошло?

Соединенные Штаты отозвали своего посла в Замбии Даниэля Льюиса Фута после того, как дипломат раскритиковал местное правительство за отправку гей-пары в тюрьму на 15 лет. Фут назвал приговор в отношении секс-меньшинств «ужасающим», чем вызвал возмущение властей и жителей Замбии. Некоторые аналитики заверяют, что главной причиной отзыва дипломата стали его неоднократные заявления о том, что замбийские чиновники присвоили миллионы долларов из бюджета, а гомосексуальная пара стала только формальной причиной высылки Фута. Кроме того, Фут заявил, что замбийское правительство «хочет, чтобы иностранные дипломаты были послушными, с открытыми кошельками и закрытыми ртами», пишет New York Times.

После этих заявлений власти Замбии обрушились с критикой на дипломата. Так, президент Замбии Эдгар Лунгу заявил, что он не желает видеть Фута в своей стране, даже если из-за этого Замбия рискует потерять свои ежегодные 500 млн долларов американской помощи. «Мы не хотим, чтобы среди нас были такие люди. Мы хотим, чтобы он убрался», – заявил Лунгу в эфире государственного новостного телеканала ZNBC, принадлежащего китайцам. Позже он сказал Sky News: «Если именно так вы собираетесь помогать нам, то, думаю, что Запад может оставить нас одних в нашей бедности. И мы будем продолжать бороться».

Президент Лунгу вообще в выражениях не стеснялся. «Вы считаете нас дикарями, потому что мы говорим «нет» гомосексуализму... И нас заставляют его признать... но даже животные этого не делают, так почему же нас заставляют это делать? ... Вы не можете брать наше правительство на прицел (at gun point). Вы сделаете, как мы вам говорим, а иначе мы не дадим вам помощь».

Посол Фут подвергся травле в социальных сетях, был вынужден сесть под вынужденный домашний арест из-за угроз насилия и прекратил общение с внешним миром. В Госдепартаменте сообщили, что «поскольку президент Лунгу сказал, что работать с Футом более не может, принято решение отозвать посла. Замена пока не намечается». То есть США фактически отозвали посла, но уже после того, как Замбия объявила Фута персоной нон грата.

Посол Фут действительно наговорил много чего неприемлемого. И про то, что Замбия тратит деньги американских налогоплательщиков, и про то, что «это должна быть дорога в двух направлениях, а не в одном – они получают деньги и не идут нам навстречу». Именно это высказывание было расценено президентом Лунгу как требование со стороны США признать гомосексуализм в обмен на деньги. Фут почти открыто говорил, что конституция Замбии требует изменений именно в сторону либерализации однополых браков. И лишь после того, как получил в этом вопросе резкий отпор, принялся обвинять Лунгу в коррупции. До этого помалкивал.

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Фут – карьерный дипломат, но большую часть своей жизни проработал в посольствах и миссиях США по линии Агентства по борьбе с наркотиками, и назначение в 2017 году послом в Замбию – его первый опыт самостоятельного управления и большой карьерный шаг. А так нет уже страны в мире, где бы Дэниел Фут не побывал. Афганистан, Ирак (многократно, там он работал в «восстановительных» миссиях), Люксембург, Великобритания, Мексика, Колумбия, Аргентина, Гаити, Доминикана, Пакистан. Классический пример «специалиста по всем вопросам» без четкой специализации, хрестоматийный образчик американской дипломатии.

При этом именно к Африке Дэниел Льюис Фут ранее никакого отношения не имел. За два с половиной года пребывания в Замбии он, видимо, так и не понял, куда попал. Теперь же, несмотря на то что миссия в Замбии им провалена, он наверняка войдет в разряд героев и «борцов за права», что точно обеспечит ему хорошее будущее. «Я шокирован ненавистью ко мне и к моей стране, особенно среди тех, кто называет себя «христианами», – заявил он перед отъездом из Лусаки. Он до последнего пытался сказать, что он не вмешивался во внутренние дела Замбии. «Конечно, это дело замбийцев и их судов решать, насколько их законы соотносятся с конституцией, но ведь ваша конституция сама по себе провозглашает права личности на свободу и выражение своей веры» – это очень слабое объяснение. «И я не согласен с обвинением, будто я вмешивался во внутреннее дело».

А началось все с неких замбийских граждан Джафета Чатаба и Стивена Самба.

Эти двое никаким «браком» в реальности не сочетались, такое в Замбии просто невозможно. Ранее на них поступали «сигналы» от родственников, что они живут вместе, но непосредственно в процессе чего-то незаконного их за руку (или за что другое) никто не ловил. А тут они в 2017 году забронировали номер в гостинице в депрессивном городке Капири-Мпоши в центре страны и спокойно туда заехали. Через некоторое время одна из местных горничных, привлеченная странными звуками, заглянула в окно их номера на первом этаже и остолбенела. На ее крики сбежались другие сотрудницы отеля, которые тоже прильнули к окну. Интересно им было.

Таким образом суд получил с десяток свидетелей, видевших незаконное событие своими глазами – в процессе и с деталями.

Сперва их дело рассматривал магистратский суд Капири-Мпоши, но парочка подала апелляцию в Верховный суд, что и было большой ошибкой. Судья Верховного суда Замбии Чарльз Зулу впаял им по 15 лет тюрьмы каждому за то, что «у них был секс, противоречащий закону природы».

Он их еще пожалел. По замбийским законам – это нижний предел. А так за «противоречие законам природы» полагается от этих самых 15 лет до пожизненного. При этом ритуальное сексуальное насилие над крокодилами с целью увеличения потенции у народа бемба считается нормальным явлением и уголовно не наказуемо. Крокодилы не всегда это одобряют, что приводит к человеческим жертвам. Газета ВЗГЛЯД подробно об этом писала.

Крик поднялся ужасный. Американское ЛГБТ-сообщество сделало из Чатабы и Самбы мучеников, тем более что их действительно в ходе следствия подвергали унизительной анальной экспертизе. У посла Фута не было выбора, как начать за них заступаться, только вот он с пафосом и патетикой переборщил.

Замбия по конституции считается «христианской страной». Во многих странах Африки гомосексуализм считается «преступлением против законов природы» и строго карается. Но парадокс тут в том, что тотальная евангелизация Замбии напрямую пришла из США. В 1990-х годах в стране была сверхпопулярна телепрограмма известного американского политика, предпринимателя-миллиардера, медиамагната и евангелистского проповедника Пэта Робертсона «Клуб 700».

Пэт Робертсон – сам по себе фигура выдающаяся. Начав с крошечной радиостанции, он создал целую медиаимперию, через которую пропагандирует свои евангелическо-баптистские взгляды, близкие к совсем уж радикальному протестантизму. В 1986 году он баллотировался в президенты США от Республиканской партии и собрал три миллиона волонтеров, но все-таки проиграл праймериз и поддержал Джорджа Буша-старшего. Основанная Робертсоном «Христианская коалиция Америки» была одним из основных союзников Джорджа Буша-старшего в период его президентства. Его высказывания и «пророчества» для современной Америки – за гранью понимания.

Как-то в конце 1990-х годов Робертсон начал переговоры с Банком Шотландии о продаже за почти два миллиарда долларов одной из своих компаний, но не сдержался и сказал, что Шотландия – «темная страна, которой правят гомосексуалисты». Банк Шотландии обиделся, и сделка сорвалась. Робертсон призывал убить Уго Чавеса и считал, что власти США хотят убить его самого. Он верит в жидо-масонский заговор и называл «божьей карой» инсульт, который случился с премьером Израиля Ариэлем Шароном. В 2007 году он предсказал террористический акт в США, «сравнимый с применением ядерного оружия или чего-то подобного». Когда в 2007 году этого не случилось, он сказал, что «Господь в своем милосердии пожалел нас». Когда случилось 11 сентября, некоторые в США посчитали, что Робертсон реально пророк. Он утверждает, что «Бог общается с ним», а Барак Обама собирается «уничтожить Америку». В 2013 году через свою радиостанцию Робертсон призвал народ США «восстать против Барака Обамы». При этом трансгендеров он почему-то считает «нормальными людьми».

И вот этот персонаж сыграл решающую роль в христианизации (вернее, все-таки евангелизации) Замбии, в которой еще со времен Ливингстона существовали только разрозненные миссионерские посты. То есть посол Фут пошел против американского же религиозного наследия, бесконтрольно перенесенного на замбийскую почву. Большинство замбийцев-христиан организационно принадлежат как раз к североамериканским ветвям баптизма. Надо было или помалкивать, или уж воздержаться от «генерал-губернаторского» тона. По поводу обвинений в коррупции, посол Фут тоже был вполне конкретен.

Он считает, что президент Эдгар Лунгу, его дочь и два ключевых министра представляют собой «картель», который занят незаконными вырубкой лесов и продажей в Китай мукулы – «розового» (от слова роза) дерева.

Этот редкий сорт отличается исключительным красным цветом древесины и пользуется в Китае чудовищным спросом. Из него делают элитную мебель. Аналогичная проблема с вырубкой мукулы есть и в соседнем Конго, и там, кстати, с ней борются местные католические священники, а в католическом Конго – они большая сила. С другой стороны, посол Фут обвинял правительство Лунгу в разбазаривании денег американских налогоплательщиков, но никто по большому счету не заставляет Вашингтон выплачивать Замбии полмиллиарда долларов каждый год.

Посол Фут, начиная свой крестовый поход против обычаев и конституции страны пребывания, видимо, полагал, что президент Лунгу будет держаться за эти дотации до последнего. Это наглядно демонстрирует непрофессионализм Фута, который за два с половиной года пребывания в Замбии не понял, что полмиллиарда американской дотации для Лусаки сейчас – выхлоп, испарения. Страна почти целиком выкуплена Китаем, в прошлом году речь шла даже о частичной потере суверенитета Замбии из-за невозвратного долга Китаю.

Главным захватчиком Замбии является китайская компания «Инициатива по развитию железной дороги» (BRI).

Изначально она действительно строила железную дорогу в Танзанию (по сути, единственную в стране), но затем превратилась в инструмент выдачи кредитов и скупки активов. Уже сейчас китайцам принадлежат главный государственный телеканал Замбии и новостной канал ZNBC, что делает сопротивление бесполезным. Мало того, что китайцы сидят на железной дороге (физически – в виде менеджеров, инженеров и даже машинистов) и на электростанции (одной на всю страну). От правительства Замбии в обязательном порядке требуется 15% участия собственными средствами во всех проектах, что увеличивает сумму долга в геометрической прогрессии. Одно только обслуживание китайских долгов и инвестиций обходится Замбии в полмиллиарда долларов ежегодно, что для страны, в которой экономика на ладан дышит, по-своему удивительно. Финансовые штрафы по взятым на себя, но просроченным обязательствам, уже давно перевесили совокупные сбережения страны. Это не просто неизбежный дефолт, это катастрофа.

Год назад два сенатора написали письмо президенту США Трампу о «хищническом расхищении средств» в Замбии и о захвате страны китайцами. В Вашингтоне случилась истерика, а основной миссией посла Фута было как раз противостояние китайской экспансии, реализуемой через «дипломатию долгов». Китайцы издеваются над замбийцами как хотят. Например, заставляют их подписывать контракты на геологоразведку, написанные иероглифами без перевода даже на английский. В результате бывший министр геологоразведки бежал в ЮАР, где ему перевели иероглифы, и выяснилось, что китайские геологи нашли на севере страны микроалмазы и присвоили месторождение себе. По Южной Африке ходят слухи, что китайцы откровенно спаивают президента Лунгу, склонного к алкоголю, а тот завесил пол-Лусаки портретами Мао Цзедуна. В южноафриканской и местной прессе Лунгу получил прозвище «замбийский Ельцин». Речь может идти о локальных дефолтах по долгам, но Лунгу уверен, что китайцы восполнят потери, в том числе и те полмиллиарда долларов, которые США сейчас закономерно откажутся выплачивать после высылки посла Фута.

С другой стороны, есть все признаки того, что Лунгу все-таки пытается избавиться от китайского владычества доступными ему средствами. В последнее время он активно работает с Москвой, поскольку полагает, что эти белые с севера тоже могут дать деньги. Пока что речь идет о продаже Замбии (видимо, все-таки в кредит) боевых вертолетов, но Лусака уже на грани того, чтобы повторить опыт ЦАР и позвать на помощь российских военных советников, несмотря на то, что никаких вооруженных конфликтов на ее территории нет и не было никогда. Есть мнение, что и высылка Фута может содержать намек в сторону Москвы.

Локальная история, начавшаяся с осуждения двух гомосексуалистов, может закончиться новым переделом сфер влияния на юге Африки. Такого рода действиями американцы закрывают себе вход в страну, а китайцы, конечно, серьезный противник. Другое дело, что у президента Лунгу семь пятниц на неделе, и оставшееся пустым место надо занимать не на время, а на постоянной основе. В последние годы это удачно получалось у России в других регионах Африки. Сейчас тоже есть шанс. А с китайцами как-нибудь договоримся.