Почему американцы так плохо знают географию?

На сайте НАТО оконфузился «эксперт по морской безопасности» Пол Бэкли, выпускник Военно-морской академии США. В своей статье, озаглавленной «Почему важно обеспечить свободный доступ к морям», он допустил неточность – Азовское море назвал «морем Азимова», которого попросту не существует. Вероятно, это была просто опечатка, хотя и довольно странная для «морского эксперта» уровня НАТО. Вскоре «Азимова» редакторы все же заменили на Азовское.

В 2016 году во время предвыборной гонки Дональд Трамп выступал перед избирателями в США и внезапно решил рассказать о... Бельгии.

«Бельгия – это прекрасный город. Очень красивые здания. Я был там много-много лет назад», – заявил он с трибуны под молчание зала.

Незадолго до этого будущий президент уже высказывался на европейские темы, и зачастую столь же удачно. После атаки на полицейский участок во французской столице Трамп написал в Twitter, что Париж находится в Германии: «Мужчина застрелен в полицейском участке Парижа. Только что объявили, что уровень террористической угрозы максимальный. В Германии полнейший криминальный бардак. Поумнейте».

В разнице между Соединенным Королевством, Великобританией и Англией бывший застройщик тоже разобраться не сумел – Англия, по его мнению, это просто старое название страны. А в Африке, уверен президент, есть такая страна, как Намбия. Слушателям его речи в ООН пришлось гадать, имел ли он в виду Замбию, или все же это была Намибия. Позже в Белом доме объяснили, что верен был последний вариант.

Конечно, политические противники или просто враги миллиардера любят тыкать его носом в подобные ошибки. Однако подобные вольности – обычная история среди американских политиков, Трамп тут не одинок.

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Джордж Буш называл Африку страной, Дик Чейни, говоря об Уго Чавесе, перепутал Венесуэлу с Перу, покойный Джон Маккейн как-то объявил, что опасается столкновений на иракско-пакистанской границе, хотя таковой нет, экс-сенатор Мишель Бахман решила покритиковать Барака Обаму, заметив, что «сначала он отправил войска в Ливию, а теперь – в Африку», Митт Ромни был уверен, что Сирия – «главный союзник Ирана в арабском мире», поскольку это его «путь к морю». И это притом что у Ирана с водой все очень даже неплохо – есть выход в Индийский океан посредством Персидского и Оманского заливов, есть побережье Каспийского моря.

Не отстают и журналисты, то и дело высмеивающие своих чиновников за подобные оплошности. До совсем смешного обычно не доходит, но вот с картами у американских коллег действительно все не слишком хорошо. USA Today во время визита Джорджа Буша в Словакию перепутала ее на карте со Словенией, в Fox News в 2009 году в эфире нарисовали на месте Ирака Египет... Но впереди всей планеты находится CNN. Географические ошибки представителей этого телеканала уже стали притчей во языцех.

Нигер у них превращается в Нигерию, Гонконг смещается в Южную Америку, восток Украины переезжает в Пакистан, и даже дома не все в порядке – Алабама перевоплощается в Миссисипи.

Отдельная история – Средняя Азия. С ней плохо у всех, в том числе и у самых лучших изданий. В 2015 году The New York Times опубликовала историю скалолаза Томми Колдуэлла, покорявшего Памир. Эти горы пересекают границы Пакистана, Таджикистана, Афганистана и Китая. Основная их часть находится в Таджикистане.

Ребус с названиями оказался слишком сложным, и автор придумал новую страну – Кырзбекистан.

Она моментально стала мемом, у нее появился свой аккаунт в соцсетях, возникли основные статьи экспорта (электричество, шерсть, усы), а целью внешней политики оказалась постоянная вражда с Австранией. У политиков с этим регионом дела обстоят не лучше. Бывший госсекретарь Джон Керри в 2013 году, например, заметил, что «смелые американские сотрудники поддерживают демократические перемены в Кырзахстане». Имелась в виду Киргизия.

Пальцем в небо

Можно, конечно, сказать «чья бы корова мычала» и найти множество подобных ляпов в европейских странах или в России. Но в Америке ситуация гораздо хуже, и исследования это подтверждают. В 2002 году журнал National Geographic протестировал более трех тысяч молодых людей от 18 до 24 лет из девяти стран – G7 плюс Мексика и Швеция. Так вот, хуже американцев его сдали только мексиканцы.

Ни студенты, ни выпускники школ в США не разбираются в геополитике – они могут поддерживать интервенцию в Ирак, КНДР или Афганистан, но не способны показать их на карте. В 2014 году The Telegraph собрала довольно интересные цифры, основанные на опросах и исследованиях:

– только каждый четвертый американец способен показать на карте Иран, Ирак, Саудовскую Аравию и Израиль;

– 6% американцев не могут найти на карте собственную страну;

– только один из трех американцев знает, где находится Великобритания;

– две трети жителей США уверены, что население страны колеблется от 750 миллионов до двух миллиардов человек.

Кроме того, они не понимают, что такое ИГИЛ** и «Талибан*», не знают, с кем торгует их страна.

Есть довольно распространенное мнение, что у американцев просто нет необходимости разбираться в мировой географии – дескать, они живут на собственном континенте, на большом удалении от Европы и Ближнего Востока с их противоречиями, и словно варятся в собственном соку.

«Думаю, нас больше интересует собственная география. В европейских вопросах мы не так сильны, как в собственных, по одной причине – мы находимся здесь. Что для нас наиболее важно: где находится Теннесси или Люксембург?» – это самый популярный ответ в ветке Reddit, посвященной изучению географии в США. На самом же деле те же тесты показывают, что и с собственной географией в Штатах не все в порядке.

Журналисты путают штаты, молодежь не знает ничего о населении, климате, крупнейших городах своей страны.

В чем проблема?

Конечно, в образовании. В середине прошлого века американцы никак не могли определиться, к каким же наукам отнести географию – к естественным или социальным. В итоге отнесли к последним, но сам предмет как самостоятельную единицу, по сути, уничтожили – ее перестали преподавать в крупнейших университетах (первым был Гарвард в 1948 году), убрали из обязательной школьной программы.

Все последние десятилетия географию ученикам средней и старшей школы в США преподают в рамках так называемого курса social studies, куда также входят история, обществознание и экономика. На географию, по статистике, приходится не более 10% от общего времени обучения по курсу – и то все это на усмотрение преподавателя. Если он захочет вообще забыть о ней, никто ему не помешает.

Географию можно изучать факультативно, но это, естественно, никому не нужно. Основной упор сделан на историю.

«Самое извращенное здесь – это то, что без знания географии невозможно изучать историю. Как можно рассказывать детям о том, что Колумб пересек Атлантику, стартовав из Испании, если они вообще ничего не понимают в геополитике того времени», – говорит писатель Брюс Прайс.

Как-то давно бытовала шутка, что только война может заставить американцев учить географию. Похоже, что и она уже не актуальна – в лучшем случае, и тесты это показывают, американская молодежь знает, что происходило в Гражданскую, во Вторую мировую войну и кто там победил. А вот текущие или недавние конфликты уже мало кому интересны – какая разница, кого и где бомбят. Главное, что защищают демократию.

*террористическая организация, запрещенная в России