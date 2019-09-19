Почему американцы так плохо знают географию?

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19 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 19:40  |  vz.ru
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Москва пригласила Турцию в космос

Сотрудничество Москвы и Анкары может распространиться и на космос Фото: Roscosmos/Global Look Press
Роскосмос решил воспользоваться сближением России с Турцией. Там надеются, что Анкару заинтересуют не только российское оружие, газопроводы и атомные электростанции, но и наши космические возможности. Роскосмос предложил Турции трехстороннее сотрудничество с Казахстаном на Байконуре. Однако специалисты сомневаются, что в данном случае Россия сможет извлечь большую выгоду. Подробности...
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Россия подготовилась к будущему хуже Италии, но лучше Турции

В рядах «Большой двадцатки» Россия заняла 12-е место по «Индексу готовности» стран к вызовам будущегоФото: Kevin Lamarque/Reuters
Страны следует сравнивать не только по нынешнему росту их экономик, но и по их способности решать ожидаемые, вероятные проблемы ближайшего будущего. Таким подходом руководствовались эксперты ВЦИОМа и клуба «Валдай», составляя «Индекс готовности» стран G20 к будущему. На первых строчках оказались США. Нашей же стране эксперты отвели только 12-е место. Как так получилось? Подробности...
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Рассекречены детали советской атомной «головоломки»

Лаврентий Берия присматривал и за физиками-ядерщиками и за теми, кто добывал им информацию за границейФото: rgakfd.ru
Директор СВР Сергей Нарышкин передал президенту «Курчатовского института» Михаилу Ковальчуку документы из архивов Лубянки об истоках советского атомного проекта. На церемонии передачи возникла дискуссия о том, чья же заслуга в создании советской бомбы больше – физиков или же разведчиков, укравших на Западе наработки в этой сфере? И при чем тут немецкий офицер, плененный под Таганрогом в 1942 году? Подробности...
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Зачем Зеленский и Кучма устроили цирк в Минске

Зеленскому не хватает политической волиФото: president.gov.ua/ru
Киев отказался подписывать «формулу Штайнмайера», тем самым не выполнив ранее достигнутые договоренности и поставив под угрозу проведение долгожданного саммита в «нормандском формате». При этом, как сообщают СМИ, украинская делегация во главе с Леонидом Кучмой пошла в самоволку и проигнорировала соответствующие указания президента Украины Владимира Зеленского. Как заставить Киев выполнять обязательства? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Четырехдневная рабочая неделя будет хуже пятидневки

Павел Волков, публицист
По факту, 8-часовой рабочий день в России отменен давно. Но теперь это закреплено законодательно. Не спасает даже узаконенная 40-часовая рабочая неделя: если она станет четырехдневной, то все будут работать по 10 часов в день за те же деньги. Подробности...

Мы хотим узнавать себя в других

Алексей Алешковский, сценарист
Наше время интересно тем, что любой бред подхватывается, как знамена, и обсуждается на полном серьезе с соответствующим пафосом. К сожалению, большей частью это и составляет содержание внутрироссийской общественно-политической полемики. Подробности...
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Испанский кризис – симптом болезни Европы

Никита Коваленко, политический обозреватель
Не так давно внутриполитическими перипетиями и перестановками в правительстве гремели итальянцы. Теперь их примеру последовали испанцы. Но это не проблемы отдельных стран. Это слом всей традиционной политической системы Европы. Подробности...
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      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
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      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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          Израиль для России – это:
          • Скорее, союзник

          • Скорее, противник

          • Тактический партнер

          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              Почему американцы так плохо знают географию?

              		   19 сентября 2019, 18:20
              Фото: Jed Conklin/ Jed Conklin/Global Look Press
              Текст: Алексей Яковлев

              Версия для печати  •
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              На сайте НАТО оконфузился «эксперт по морской безопасности» Пол Бэкли, выпускник Военно-морской академии США. В своей статье, озаглавленной «Почему важно обеспечить свободный доступ к морям», он допустил неточность – Азовское море назвал «морем Азимова», которого попросту не существует. Вероятно, это была просто опечатка, хотя и довольно странная для «морского эксперта» уровня НАТО. Вскоре «Азимова» редакторы все же заменили на Азовское. 

              В 2016 году во время предвыборной гонки Дональд Трамп выступал перед избирателями в США и внезапно решил рассказать о... Бельгии.

              «Бельгия – это прекрасный город. Очень красивые здания. Я был там много-много лет назад», – заявил он с трибуны под молчание зала. 

              Незадолго до этого будущий президент уже высказывался на европейские темы, и зачастую столь же удачно. После атаки на полицейский участок во французской столице Трамп написал в Twitter, что Париж находится в Германии: «Мужчина застрелен в полицейском участке Парижа. Только что объявили, что уровень террористической угрозы максимальный. В Германии полнейший криминальный бардак. Поумнейте».

              В разнице между Соединенным Королевством, Великобританией и Англией бывший застройщик тоже разобраться не сумел – Англия, по его мнению, это просто старое название страны. А в Африке, уверен президент, есть такая страна, как Намбия. Слушателям его речи в ООН пришлось гадать, имел ли он в виду Замбию, или все же это была Намибия. Позже в Белом доме объяснили, что верен был последний вариант. 

              Конечно, политические противники или просто враги миллиардера любят тыкать его носом в подобные ошибки. Однако подобные вольности – обычная история среди американских политиков, Трамп тут не одинок.

              Джордж Буш называл Африку страной, Дик Чейни, говоря об Уго Чавесе, перепутал Венесуэлу с Перу, покойный Джон Маккейн как-то объявил, что опасается столкновений на иракско-пакистанской границе, хотя таковой нет, экс-сенатор Мишель Бахман решила покритиковать Барака Обаму, заметив, что «сначала он отправил войска в Ливию, а теперь – в Африку», Митт Ромни был уверен, что Сирия – «главный союзник Ирана в арабском мире», поскольку это его «путь к морю». И это притом что у Ирана с водой все очень даже неплохо – есть выход в Индийский океан посредством Персидского и Оманского заливов, есть побережье Каспийского моря.

              Не отстают и журналисты, то и дело высмеивающие своих чиновников за подобные оплошности. До совсем смешного обычно не доходит, но вот с картами у американских коллег действительно все не слишком хорошо. USA Today во время визита Джорджа Буша в Словакию перепутала ее на карте со Словенией, в Fox News в 2009 году в эфире нарисовали на месте Ирака Египет... Но впереди всей планеты находится CNN. Географические ошибки представителей этого телеканала уже стали притчей во языцех. 

              Нигер у них превращается в Нигерию, Гонконг смещается в Южную Америку, восток Украины переезжает в Пакистан, и даже дома не все в порядке – Алабама перевоплощается в Миссисипи.

              Отдельная история – Средняя Азия. С ней плохо у всех, в том числе и у самых лучших изданий. В 2015 году The New York Times опубликовала историю скалолаза Томми Колдуэлла, покорявшего Памир. Эти горы пересекают границы Пакистана, Таджикистана, Афганистана и Китая. Основная их часть находится в Таджикистане.

              Ребус с названиями оказался слишком сложным, и автор придумал новую страну – Кырзбекистан.

              Она моментально стала мемом, у нее появился свой аккаунт в соцсетях, возникли основные статьи экспорта (электричество, шерсть, усы), а целью внешней политики оказалась постоянная вражда с Австранией. У политиков с этим регионом дела обстоят не лучше. Бывший госсекретарь Джон Керри в 2013 году, например, заметил, что «смелые американские сотрудники поддерживают демократические перемены в Кырзахстане». Имелась в виду Киргизия.

              Пальцем в небо

              Можно, конечно, сказать «чья бы корова мычала» и найти множество подобных ляпов в европейских странах или в России. Но в Америке ситуация гораздо хуже, и исследования это подтверждают. В 2002 году журнал National Geographic протестировал более трех тысяч молодых людей от 18 до 24 лет из девяти стран – G7 плюс Мексика и Швеция. Так вот, хуже американцев его сдали только мексиканцы. 

              Ни студенты, ни выпускники школ в США не разбираются в геополитике – они могут поддерживать интервенцию в Ирак, КНДР или Афганистан, но не способны показать их на карте. В 2014 году The Telegraph собрала довольно интересные цифры, основанные на опросах и исследованиях:

              – только каждый четвертый американец способен показать на карте Иран, Ирак, Саудовскую Аравию и Израиль;

              – 6% американцев не могут найти на карте собственную страну;

              – только один из трех американцев знает, где находится Великобритания;

              – две трети жителей США уверены, что население страны колеблется от 750 миллионов до двух миллиардов человек.

              Кроме того, они не понимают, что такое ИГИЛ** и «Талибан*», не знают, с кем торгует их страна.  

              Есть довольно распространенное мнение, что у американцев просто нет необходимости разбираться в мировой географии – дескать, они живут на собственном континенте, на большом удалении от Европы и Ближнего Востока с их противоречиями, и словно варятся в собственном соку. 

              «Думаю, нас больше интересует собственная география. В европейских вопросах мы не так сильны, как в собственных, по одной причине – мы находимся здесь. Что для нас наиболее важно: где находится Теннесси или Люксембург?» – это самый популярный ответ в ветке Reddit, посвященной изучению географии в США. На самом же деле те же тесты показывают, что и с собственной географией в Штатах не все в порядке.

              Журналисты путают штаты, молодежь не знает ничего о населении, климате, крупнейших городах своей страны.  

              В чем проблема?

              Конечно, в образовании. В середине прошлого века американцы никак не могли определиться, к каким же наукам отнести географию – к естественным или социальным. В итоге отнесли к последним, но сам предмет как самостоятельную единицу, по сути, уничтожили – ее перестали преподавать в крупнейших университетах (первым был Гарвард в 1948 году), убрали из обязательной школьной программы. 

              Все последние десятилетия географию ученикам средней и старшей школы в США преподают в рамках так называемого курса social studies, куда также входят история, обществознание и экономика. На географию, по статистике, приходится не более 10% от общего времени обучения по курсу – и то все это на усмотрение преподавателя. Если он захочет вообще забыть о ней, никто ему не помешает.

              Географию можно изучать факультативно, но это, естественно, никому не нужно. Основной упор сделан на историю.

              «Самое извращенное здесь – это то, что без знания географии невозможно изучать историю. Как можно рассказывать детям о том, что Колумб пересек Атлантику, стартовав из Испании, если они вообще ничего не понимают в геополитике того времени», – говорит писатель Брюс Прайс. 

              Как-то давно бытовала шутка, что только война может заставить американцев учить географию. Похоже, что и она уже не актуальна – в лучшем случае, и тесты это показывают, американская молодежь знает, что происходило в Гражданскую, во Вторую мировую войну и кто там победил. А вот текущие или недавние конфликты уже мало кому интересны – какая разница, кого и где бомбят. Главное, что защищают демократию.   

              *террористическая организация, запрещенная в России

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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