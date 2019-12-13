Преступные планы «украинских патриотов» привели в ужас даже Авакова

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13 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 12:29  |  vz.ru
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Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
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Американский сенатор подталкивает США и Россию к разрыву отношений

Сенатор Гарднер считает, что Россия угрожает не только Америке и ее союзникамФото: Alex Edelman/Global Look Press
В США обсуждается законопроект, по которому Госдеп может признать Россию страной – спонсором терроризма. Если это случится, то под самые суровые санкции может попасть не только Москва, но и все торговые партнеры России. Зачем это нужно противникам Трампа – понятно. Внесет ли администрация нынешнего президента США нашу страну в черный список и как это отразится на отношениях двух ядерных держав? Подробности...
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Пожары на «Адмирале Кузнецове» происходили ежедневно

Пожарным пришлось героически преодолевать последствия чьей-то халатностиФото: Лев Федосеев/ТАСС
Шесть сотен квадратных метров, охваченных пожаром, один погибший и десяток пострадавших – и, возможно, не меньше трех лет на восстановление. Таковы итоги ЧП, которое произошло в четверг на единственном, но, увы, не ходовом российском авианосце «Адмирал Кузнецов». Самое печальное, что инциденты, включая пожары, не редкость на борту этого корабля. Возможно, пора уже прощаться с кораблем? Подробности...
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Преступные планы «украинских патриотов» привели в ужас даже Авакова

Журналист Павел Шеремет стал жертвой «патриотов Украины»Фото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
Убивать собственных соратников и обстреливать Киев ракетами – такие планы, как официально заявлено вчера МВД Украины, вынашивали вовсе не какие-то «российские диверсанты», а самые настоящие «патриоты Украины». Те самые, что воевали в Донбассе, которых хвалил и пиарил президент Порошенко – и которые, судя по данным следствия, убили российского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Как можно, живя в Белоруссии, украдкой «зиговать»?

Герман Садулаев, писатель, публицист
В мире есть такой удивительный зверь, как «белорусский национализм», причем направленный исключительно против России, всего русского и российского. Хотя, казалось бы, нет ни исторических, ни культурных, ни политических, ни экономических, вообще никаких предпосылок. Подробности...

Врачам не доверяют ни богатые, ни бедные

Сергей Мардан, публицист
Бесконечные громкие истории о жутких врачебных ошибках – это просто страшная реальность, с которой может столкнуться любой человек. Фактически российские врачи работают по модели «лучше лечить, чем вылечить», когда пациент рассматривается, как дойная корова. Подробности...
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Может ли ученый публично отстаивать свои взгляды

Алексей Семёнов, академик РАН
Преподаватель остается преподавателем не только в аудитории, сам статус профессора обязывает его носителя быть корректным в высказываниях, всегда продумывать свои слова. Интеллигентный человек воздержится от провокационного и оскорбительного слова. Подробности...
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
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      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

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              Преступные планы «украинских патриотов» привели в ужас даже Авакова

              Журналист Павел Шеремет стал жертвой «патриотов Украины»   13 декабря 2019, 11:06
              Фото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
              Текст: Николай Стороженко

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              Убивать собственных соратников и обстреливать Киев ракетами – такие планы, как официально заявлено вчера МВД Украины, вынашивали вовсе не какие-то «российские диверсанты», а самые настоящие «патриоты Украины». Те самые, что воевали в Донбассе, которых хвалил и пиарил президент Порошенко – и которые, судя по данным следствия, убили российского журналиста. Как же такое произошло?

              «Мне предъявляют убийство [известного российского журналиста Павла] Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск. Хэлп!».

              Вечер четверга в Киеве был туманным и скучным. Как говорится, ничто не предвещало. Но в какой-то момент новостные сайты будто взорвались заголовками один кликабельнее другого.  

              Цитата – из Facebook-аккаунта киевского музыканта Андрея Антоненко, более известного как Riffmaster. После Майдана он, как и многие его сверстники, резко заболел националистической версией украинского патриотизма и укатил устанавливать украинский порядок в Донбасс. Прославиться же успел тем, что написал для вояк из АТО неофициальный гимн – даже Порошенко в свое время успел попиарить музыканта в своем аккаунте. 

              А дальше и вовсе пошло бодренько. Буквально сразу же СМИ сообщили, что по тому же обвинению задержана врач «Охмадета» (многопрофильная детская больница в Киеве) Юлия Кузьменко. Логичный вопрос: что общего у экс-бойца АТО и детского хирурга? Оказалось, что хирург еще и волонтер. Все там же, в АТО. 

              Всего же к моменту проведения пресс-конференции главы МВД Украины Арсена Авакова было известно как минимум о шести задержанных, еще у четверых шли обыски. Плюс еще один успел пустить себе пулю в лоб еще в октябре, как только получил повестку в качестве свидетеля. Все фигуранты как на подбор: добровольцы, волонтеры, патриоты Украины.

              Правда, с доказательствами у следствия пока туговато. В основном косвенные, плюс записи разговоров фигурантов, многие из которых куда интереснее доказательств. Материалы по этому делу носят шокирующий характер, заявил сам Аваков. Что же в них такого шокирующего?

              Печать качества от Порошенко

              К примеру, задержанные обсуждали, что страну нельзя «качнуть» без сакральной жертвы. И даже уже присмотрели на ее роль еще одну волонтерку – Марусю Зверобой (на нее недавно завели дело по поводу угроз жизни президента Украины Зеленского). Или сетовали на то, что столичные жители тяжелы на подъем. И чтобы их расшевелить, по Киеву хорошо бы жахнуть из ракетной установки «Град». К слову, именно такой мотив вменяет им нацполиция в связи с убийством Шеремета: якобы задержанные хотели таким образом поднять волну общественного возмущения.

              Отдельно умиляет то, что волну эту (якобы) впервые хотели поднять во времена президентства «циничного бандеры» Петра Порошенко. В последнее время его фамилия всплывает едва ли не в каждом скандале, где засветились бойцы АТО. Музыканта Антоненко он пиарил в своем Facebook. Андрея Лаврегу (обвиняется в покушении на убийство киевского бизнесмена, во время покушения был убит трехлетний ребенок) Порошенко лично награждал. Нет, он, конечно, не летал в будущее на машине времени и не выбирал самых отъявленных мерзавцев. Но вот такая тенденция.

              Тем более, что все вот это добровольческо-волонтерское кодло сформировалось и окрепло заботами постмайданной власти и лично Порошенко. «Мы в ответе за тех, кого приручили». А тут осечка вышла: недоприручили. Или они потом вторично одичали, кто ж разберет теперь.

              Новый гегемон

              Не будем слишком уж акцентировать внимание на обвинениях, предъявленных задержанным нацполицией. Во-первых, там следствие еще вести и вести. Могут ведь и выйти – сколько подобных дел уже развалилось. Во-вторых, это вообще дело суда. Есть более интересные моменты, которые стоило бы обсудить.

              За последние годы версия российского следа успела стать дежурной в любом громком происшествии. Завалят в Киеве российского оппозиционера, выбравшего свободу и Украину – рука Кремля. Рванут очередные склады с боеприпасами – российский след. Но оказалось, если прилагать хотя бы минимальные усилия к расследованию резонансных дел (а если верить украинской полиции, работу по задержанным и их связям они провели колоссальную), наружу такое прет, что никаких «российских диверсантов» не нужно. А от размаха волосы шевелятся. 

              К примеру музыкант, с которого мы начали, оказался причастным даже к подрыву ЛЭП, связывавших Украину с Крымом (ноябрь 2015 года).

              Далее. В свое время патриотическая общественность дружно плюнула на Надежду Савченко. Героиня Украины просидела в СИЗО полтора года за свои планы подвести к Верховной раде баржу с минометами и покончить с законодательной властью несколькими меткими залпами. Теперь же оказывается, что среди той самой общественности такие взгляды очень даже котируются. «Герои» готовы не только по Киеву из РСЗО лупить, но и перед убийством побратимов не остановятся – лишь бы страну качнуть.

              И сразу же вспоминаются предыдущие сакральные жертвы. Правда, в последнее время оказалось, что в «небесную сотню» сгоряча записали кого попало. Но несколько десятков убитых 18-20 февраля 2014 года там все же есть. Но то тогда, в вегетарианские времена. На новом Майдане счет пойдет на сотни, «герои» обывателей жалеть не станут.

              Почему? Потому что за эти годы на Украине успела сформироваться субкультура профессиональных «патриотов – защитников Украины».

              Они были и раньше, но их статус в обществе был маргинальным. Всего 10-12 лет назад, наблюдая марши организации «Патриот Украины» (будущий «Азов»), киевские интеллигенты морщили носики и называли их провокаторами Кремля. Мол, это они все специально, заказ отрабатывают, чтобы показать, что в Киеве сплошь нацисты. 

              Теперь же маргиналы окрепли, вросли во власть, прошли службу в АТО. Все они так или иначе повязаны кровью, даже если не убивали сами. Большинство, уходя на ротацию или в запас, тащат домой все, что стреляет или взрывается. А специфика деятельности такова, что все знают всех. Или почти всех – через пару рукопожатий. Иначе непросто понять, как музыкант и детский врач могут быть членами банды, тем более одной.

              А вот могут. Потому что все они так или иначе – члены одной большой банды, развязавшей в стране гражданскую войну. А кто не в банде – тот враг или «мясо», чего его жалеть? 

              Кто теперь угомонит героев?

              К слову, большая банда уже в один голос вписалась за своих: готовят ответные действия. Все задержанные, разумеется, невиновны, не нужно ни следствия, ни суда. «Нет мотива на убийство» – заявляют наиболее юридически подкованные.

              Апелляция к мотиву – это уже откровенный цирк. Вот была на Украине такая активистка Екатерина Гандзюк. Потом «герои АТО» облили ее кислотой, и она умерла после нескольких месяцев мучений. Облили потому, что она – российский агент (так им сказали). Хотя даже беглого интернет-поиска хватит чтобы убедиться: погибшая – такой же людоед, как и те, что ее убили. И где тут мотив?

              Профессиональные патриоты совершают преступления, смешные или страшные глупости – и им для этого не всегда нужен мотив. Они привыкли к беззаконию и отсутствию наказания и действуют в привычной модели поведения. В рамках этой картины мира взорвать/убить кого-то известного, чтобы спровоцировать новый Майдан – логично и правильно. Ну а чего этот Зеленский в самом деле – капитулировать решил? Нэ дамо!

              А главное, пути назад уже нет. Все со статусом ветеранов боевых действий, льготами. Кто воевал – имеет право. 

              Для украинской власти вернуть в сознание это потерявшее всяческие берега новоявленное реестровое казачество – проблема почище непокорного Донбасса. Он один и далеко. А этих много, и они под каждым кустом.

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