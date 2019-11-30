Россию предупредили о ядерной угрозе с востока

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30 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 19:10  |  vz.ru
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Что мешает российской экономике совершить прорыв

Фундаментом для роста российской экономики являются национальные проектыФото: Артем Геодакян/ТАСС
Похвастаться высоким ростом российская экономика в этом году не сможет – около 1% или чуть выше. Хотя реализация национальных проектов уже началась. Между тем в правительстве ожидают больший эффект в следующие годы. Там полагают, что к 2021 году российская экономика даже покажет рост более 3%. Удастся ли России добиться такого рывка и за счет чего это может произойти?  Подробности...
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Украина подвергла ООН звуковой атаке

Украинская делегация превратила площадку ООН в цирковую аренуФото: Denis Balibouse/Reuters
Громким и дружным стуком по столам встретила украинская делегация выступление представителей Крыма и Сербии на форуме Совета ООН по правам человека в Женеве. В России напомнили коллегам, что площадки ООН – это не майдан, где криком или топотом можно чего-то добиться. Какие цели преследовали делегаты с Украины? Подробности...
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«Евровидение» «прогнулось» под секс-меньшинства из-за денег

Образ Кончиты Вурст, победившей на «Евровидении» в 2014-м, затмил тот факт, что у нее была действительно неплохая песняФото: Peter Steffen/DPA/ТАСС
Венгрия пошла на демарш, отказавшись от участия в «Евровидении» якобы из-за «гей-пропаганды». Невозможно отрицать, что этот конкурс приобрел характер фестиваля для секс-меньшинств, которых в Будапеште называют «гомосексуальной флотилией». Однако у этого есть объективные причины, а венгерский хлопок дверью мог быть продиктован совсем другими мотивами. Подробности...
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Макрон воспользовался российскими ракетами для самоутверждения

Макрон готовит ситуативный союз с Путиным для завоевания лидерства в ЕС, полагают аналитикиФото: POOL New/Reuters
Эммануэль Макрон опять шагнул не в ногу с НАТО, призвав союзников начать переговоры с Путиным по РСМД. Всё остальное НАТО еще с порога отвергло эту идею Москвы. Президент Франции все четче начинает играть в собственную игру, нарываясь на ссору с Вашингтоном. Похоже, сбывается предсказание о том, что Макрон хочет заключить ситуативный союз с Путиным, чтобы добиться лидерства Франции в ЕС. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Из атаки в Лондоне следуют два очевидных вывода

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Забудьте о свободе слова и обмене информацией - всех все настойчивей будут просматривать, прослушивать и читать. Просто иных методов борьбы с «бытовым» терроризмом пока не придумали. Подробности...
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Кредиты развивают у россиян два полезных качества

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вокруг меня десятки людей, как в столице, так и в регионах, уже решили и продолжают решать прямо сейчас свои жилищные и житейские проблемы с помощью кредитов – квартиры, машины (те, которые не роскошь, а средство передвижения), дачи, образование, какие-то крупные покупки. Подробности...
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Крик детей и матерей должны услышать

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Что делают сейчас больные? Сбиваются в стаи, обивают пороги фондов, самостоятельно закупают нужные препараты за границей через знакомых, через дальних знакомых. Потому что это не вопросы санкций и импортозамещения. Это вопросы человеческих жизней. Подробности...
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              Россию предупредили о ядерной угрозе с востока

              Сейчас японцы открыто демонстрируют миру, что ядерное оружие им не нужно   30 ноября 2019, 19:00
              Фото: Thomas Peter/Reuters
              Текст: Андрей Резчиков

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              Япония может быстро войти в ядерный клуб. По утверждению китайских СМИ, Токио уже сейчас может произвести тысячи ядерных бомб. Эксперты считают, что обладающая атомными технологиями Япония может создать ядерное оружие достаточно быстро. Хотя, сделать ей это будет по определенным причинам не очень просто. Но если Япония создаст ядерную бомбу, то у России появится весьма грозный противник.

              Япония потенциально может стать ядерной державой. Как пишет китайское издание Sohu, под предлогом развития атомных электростанций, «затаившейся» Японии удалось накопить ядерное топливо, запасов которого хватит для создания шести тысяч бомб. Для изготовления одного ядерного боезаряда необходимо около 8 кг плутония. Издание призвало соседние с Японией страны, включая Россию, быть бдительными.

              В публикации отмечается, что последние несколько десятилетий США сдерживали развитие Японии, но стране восходящего солнца удалось превратиться в мощную экономическую державу. У японцев также растет желание играть более активную роль на международной арене и бросить вызов пяти постоянным членам Совбеза ООН.

              Несмотря на то, что стране запрещено разрабатывать ядерное оружие, она заняла лидирующие позиции в мире по применению ядерных технологий, и вошла в десятку стран по боеспособности. «Если начнется война, Япония сможет быстро создать ядерное оружие с помощью имеющегося у нее ядерного материала. (...) Несколько лет Японии удавалось скрывать этот факт, и многие страны находились в неведении, в том числе и Соединенные Штаты», – заключает издание.

              В годы Второй мировой войны у японцев существовала программа по созданию ядерного оружия. Однако она прервалась на стадии лабораторных исследований после того, как США уничтожили ядерным оружием Хиросиму и Нагасаки, вынудив Токио капитулировать в августе 1945 года. Позже Япония подписала договор о нераспространении оружия массового поражения. А девятая – «мирная» – статья конституции запрещает Японии использовать военную силу для решения международных споров.

              По экспертным оценкам, при желании японцы могли бы создать ядерную бомбу в течение двух лет.

              Первые призывы вернуться к исследованиям в области производства такого оружия прозвучали в 2006 году в связи с серий ядерных испытаний в Северной Корее. Как заявлял тогдашний министр иностранных дел Таро Асо, «Япония владеет технологиями для создания ядерного оружия, но не планирует этого делать». Более того, в прессе тиражировались сообщения о существовании правительственного документа, допускающего создание «небольших ядерных боеголовок».

              Еще в бытность кандидатом в президенты США Дональд Трамп заявил, что Япония в целях самообороны могла бы обзавестись собственным ядерным оружием. Об этом же в середине нулевых говорил бывший командующий ВМС США на Тихом океане вице-адмирал Джон Берд. По его словам, конституция Японии «не запрещает ей иметь ядерное оружие», если его объемы «не превышают рамки решения задач самообороны». И такое оружие было бы дополнительным фактором противостояния японо-американского альянса с КНДР и с Китаем.

              В последние годы между Китаем и Японией существует напряженность в связи с ситуаций в Южно-Китайском море. Пекин и Токио претендуют на острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао). В этом регионе находятся значительные нефтегазовые и рыбные ресурсы, а также проходит половина мирового годового тоннажа торгового флота и треть всего мирового трафика.

              Как рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой дипломатии в МГИМО, экс-посол России в Японии Александр Панов, Токио, безусловно, развивает свою ядерную энергетику, но после аварии на АЭС Фукусима-1 большинство станций были остановлены в целях безопасности и проведения дополнительных исследований атомных реакторов. «Япония имеет полные основания заниматься развитием ядерной энергетики. Вся их деятельность поставлена под контроль МАГАТЭ. До сих пор не было выявлено ни одного нарушения. Япония отправляет свое отработанное ядерное топливо на переработку, а не прячет его. Утверждения о том, что страна обладает возможностью создать шесть тысяч ядерных зарядов, говорят о полном незнании ситуации», – сказал Панов.

              Он заверил, что Япония придерживается принципа не создавать и не производить ядерное оружие, что фактически закреплено правительственным решением. Кроме того, страна исходит из того, что на ее территорию нельзя ввозить подобные вооружения. Поэтому Токио официально признавал нарушения, когда в порты страны заходят американские военные корабли.

              Однако Панов назвал очевидными способности японцев при желании произвести ядерное оружие. Еще в конце 60-х годов, во время дебатов по поводу присоединения к договору о нераспространении, специалисты указывали на то, что в случае принятия политического решения ядерная бомба будет создана за два-три месяца. «Спящей ядерной державой можно назвать не только Японию, а десяток стран. Публикация Sohu – это политико-пропагандистская статья, которая не имеет под собой никакой реальности», – подчеркнул экс-посол.

              Действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Константин Сивков также назвал необоснованными опасения китайцев. Он указал, что для создания ядерного оружия уран нужно обогатить, поэтому японцам для достижения такой цели придется «сильно напрячься». «Тепловыделяющие элементы для АЭС содержат элементы урана-235, обогащенного до 4,5%. А уран-235 для ядерной бомбы должен иметь концентрацию порядка 85-95%. Я не слышал, чтобы в Японии были предприятия по обогащению урана. Конечно, можно использовать плутоний, который образуется в результате работы АЭС, но я сомневаюсь, что этого количества хватит на шесть тысяч бомб. В Японии не так много атомных электростанций (на территории страны действует 43 реактора). АЭС есть во многих странах мира, но ядерным оружием обладает очень маленький круг государств», – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

              Официально ядерным оружием обладают США (c 1945 года), Россия (изначально Советский Союз: с 1949), Великобритания (1952), Франция (1960), Китай (1964), Индия (1974), Пакистан (1998), а также КНДР (2006). Кроме того, негласной ядерной державой считается Израиль, но официально страна эту информацию не подтверждает. Американцы настаивают, что к созданию ядерной бомбы приблизился Иран, который якобы вел соответствующие разработки под предлогом развития мирного атома.

              Даже если японцы решат обзавестись ядерной бомбой, то первыми воспротивятся США, которые не захотят выпускать джинна из бутылки. «США уже воевали с Японией на просторах Тихого океана в годы Второй мировой войны и понесли приличные потери. Если Япония приобретет такое оружие, то перестанет быть надежно привязанной к США. Так что ни с геополитических и технологических точек зрения Япония, скорее всего, не обладает ядерным оружием», – уверен эксперт.

              Кроме того, у японцев нет средств доставки такого оружия. «Японцы могут создать соответствующие ракетные технологии. Но в настоящее время у Японии нет ракет тактического радиуса действия собственного производства. У страны есть очень посредственный истребитель-бомбардировщик Mitsubishi F-1. Вся авиация, ПВО и прочая техника – американского производства. Боевая радиоэлектроника тоже американская... Таким образом, США держат Японию на коротком поводке», – пояснил Сивков.

              В случае реализации сценария, при котором японцы входят в ядерный клуб и обзаводятся средствами доставки, возникает угроза для всех стран региона, в том числе России и Китая. «Япония чрезвычайно уязвимая страна с точки зрения демографии. Ее население лишь немногим уступает по численности российскому, 124 млн против 146 млн. Но наши вон на какой обширной территории живут, а японцы на маленьком островке, который находится под угрозой серьезных геофизических потрясений. Японию сопровождают постоянные землетрясения, угрозы цунами. Японцы вынуждены беречь каждый клочок земли. Поэтому им нужны новые территории. Если они получат ядерное оружие, то начнут шантажировать им всех. В случае создания межконтинентальных баллистических ракет они могут начать угрожать даже США», – полагает собеседник.

              Сивков напомнил, что в начале XX века японцы считались очень надежным союзником американцев, а через несколько десятков лет страна уже вела войну против Соединенных Штатов. «Так что Япония – это страна, которая может развернуться за достаточно короткие сроки на совершенно другое направление», – подытожил Константин Сивков.


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