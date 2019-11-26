Германию шокировало ограбление на миллиард евро

Немецкая полиция сбилась с ног, второй день расследуя феерическое по наглости, изобретательности и стоимости похищенного ограбление. Из Дрезденской картинной галереи украдены драгоценности на общую сумму примерно в миллиард евро. Почему не сработала сигнализация, как это ограбление выглядит на фоне других подобных и смогут ли воры продать свою добычу?

В 4.59 утра понедельника, 25 ноября, местная полиция получила тревожный сигнал из здания Королевского дворца, где в знаменитой сокровищнице «Зеленый свод» экспонировалась известная на весь мир коллекция драгоценных камней саксонской монархии. Установленные в здании камеры наблюдения зафиксировали проникновение двух злоумышленников.

Мировая пресса пишет о «неподдающемся оценке ущербе», причиненном музею. Однако примерные цифры стоимости похищенного известны, и благодаря этому преступление можно смело вносить в список краж века под первым номером – 1 млрд евро.

Воры не проявили интереса к картинам – полотна все же вещь объемная, да и возиться с вырезанием их из рамок требует немало времени. Королевские украшения – штука куда более практичная: их можно легко смахнуть с витрин в сумки и унести. Исходя из комментариев генерального директора Государственных художественных собраний Дрездена Марион Аккерманн, можно сделать вывод, что преступники достаточно подкованы и информированы по теме. Они целенаправленно взяли самое дорогое и компактное – три комплекта бриллиантовых украшений.

Сигнализация, фиксирующая нарушение охраняемого периметра, не сработала: злоумышленники добились полного обесточивания здания. Для этого они, не мудрствуя лукаво, подожгли расположенный под мостом Короля Августа Сильного распределительный электрощит, подающий энергию на «Зеленый свод» и другие государственные хранилища произведений искусства.

Обычно системы контроля дублируются, как раз на случай отключения электричества, но в данном случае полиция свидетельствует только о том, что поступил сигнал с видеокамер. Что произошло с аккумуляторами, которые должны обеспечивать тревожную сигнализацию током в экстренных случаях, не сообщается. Большинство специалистов сходится во мнении, что преступников было не двое, а больше. Кто-то из них имел доступ к резервной системе электропитания и отключил ее возможно еще до того, как начался пожар на основном распределительном щите.

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«Мы просто шокированы случившимся, – сказала Аккерманн на встрече с журналистами. – Найти воров и вернуть сокровища – это теперь дело чести нации».

Немецкие газеты отмечают, что «ворам несколько не повезло». Все дело в том, что самый крупный и наиболее ценный экспонат украденных коллекций, так называемый Дрезденский зеленый бриллиант (грушевидной формы природный алмаз зеленого цвета весом 41 карат), экспонируется сейчас в нью-йоркском Метрополитен-музее.

Надо сказать, что как бы ни совершенствовалась система безопасности музеев, а кражи произведений искусства остаются одним из наиболее любимых ворами видов преступлений. По свидетельству специалистов, только британские галереи несут ежегодные убытки от краж не менее чем на 500 млн фунтов. А в мире в целом ущерб от этого типа краж достигает 6 млрд фунтов в год.

Самые дерзкие музейные кражи последних 30 лет

Дрезденское ограбление, заняв первую строку в списке «краж века», отодвинуло на второе место похищение картин из музея Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне (США), произошедшее в 1990 году.

Тогда воры, переодетые полицейскими, прибыли в музей и заявили охране, что получили сигнал тревоги. После чего в сопровождении секьюрити отправились на осмотр залов и поиск следов вторжения. Когда внимание и бдительность охранников ослабли, грабители отняли у них оружие и связали. После чего вырезали из рам 13 картин кистей Рембрандта, Вермеера, Дега, Мане. Общая стоимость украденного достигла $500 млн.

Третью позицию среди краж произведений искусства занимает «самое крупное преступление в Швейцарии».

11 февраля 2008 года трое грабителей в масках для горнолыжников украли в Цюрихе из художественного музея EG Bührle картины Сезанна «Мальчик в красном жилете» (1895), Дега «Портрет графа Лепика с дочерьми» (1871), Моне «Маковое поле близ Ветейя» (1879) и Ван Гога «Ветви цветущего каштана» (1890). Общая стоимость похищенного оценивалась в £105 млн. Две картины, названные последними, через неделю были найдены в автомобиле, стоявшем на близлежащей к музею парковке.

20 мая 2010 года в Парижском музее современного искусства неизвестный в маске проник на территорию, срезав замок на воротах, разбил боковое окно в здании, вырезал пять картин из рам и вышел с ними. Среди украденных творений были «Голубь с зеленым горошком» Пабло Пикассо и «Натюрморт с подсвечниками» Фернана Леже. Общая стоимость похищенного – £88 млн.

20 декабря 2007 года из Музея искусств Сан-Паулу были украдены работы Пабло Пикассо «Портрет Сюзанны Блох» и «О Лабрадор де Кафе» Кандиду Портинари. Ограбление заняло у похитителей всего три минуты – злоумышленники смогли отжать гидравлическим домкратом двери музея и вынести шедевры, оцененные в 36 млн фунтов. Грабители запросили за возврат полотен выкуп в пять миллионов, но, как утверждает полиция, «через три недели все было возвращено бесплатно». О судьбе похитителей ничего не известно. Зато было выяснено, что ни эти два произведения искусства, ни еще около 8000, выставленных на стендах и хранившихся в кладовых, не были застрахованы.

23 апреля 2003 года неизвестные проникли в галерею Уитворт в Манчестере (Англия) и вынесли оттуда три картины Винсента Ван Гога, Пабло Пикассо и Поля Гогена. Стоимость похищенного в музее даже не успели подсчитать: полотна найдены были через несколько дней в общественном туалете, расположенном неподалеку от галереи. Воры приложили к оставленному записку: «Мы не собирались красть. Мы только хотели обратить внимание, насколько плохо обстоит дело с безопасностью в музее».

Как видим, произведения искусства крадут не только из желания обогатиться, но и исходя из благородных чувств. Но вряд ли дрезденское ограбление относится к таковым.

Когда происходит кража какого-то всемирно известного шедевра, газеты обычно наполняются вопросами: а зачем? Ведь украденное невозможно продать? Конечно. На официальном аукционе – нет. Но в мире есть достаточное количество коллекционеров-толстосумов, которых греет мысль обладания чем-то, что недоступно для созерцания никому более.

Существует, правда, и вторая версия, зачем преступникам красть то, что невозможно продать. Как говорилось в кинофильме «Джентльмены удачи»: «Это для ученых шлем – историческая находка, а для преступников он – просто кусок золота. Который можно расплавить, распилить и продать». Так что, вполне возможно, что уже завтра коллекции украшений воры раздербанят по камешку и будут реализовывать как «просто бриллианты».

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