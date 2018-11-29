Юлии Тимошенко недостаточно победы над Петром Порошенко

Юлия Тимошенко громко заявила, что у Петра Порошенко нет никаких шансов победить ее во втором туре президентских выборов на Украине. Рейтинги и опросы действительно прочат ей победу в единоборстве с действующим президентом. Вот только Тимошенко сознательно замалчивает тот факт, что у нее есть и другой соперник, вполне способный спутать все ее планы. Да и самого Порошенко пока рано списывать со счетов.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко убеждена в своей будущей победе на запланированных на 31 марта президентских выборах. По ее словам, во втором туре ей предстоит победить действующего главу государства Петра Порошенко.

Политик ответила, что на местных выборах «Батькивщина» получает 34%, утверждает Тимошенко, в то время как «Блок Петра Порошенко» только 23%. «Это свидетельствует о том, что во втором туре будет наша команда и команда Порошенко, более конкурентов здесь не существует. Именно поэтому могу вам твердо сказать, что во втором туре как раз у моего оппонента ни единого шанса нет», – заявила Тимошенко в эфире украинского телевидения.

Президентская избирательная кампания началась на Украине две недели назад – 31 декабря. Кроме Тимошенко о своем желании побороться за этот пост заявили актер Владимир Зеленский, бывший вице-премьер страны, лидер «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко и многие другие политические деятели. Сам Порошенко пока официально не заявлял о желании участвовать в переизбрании.

Среди всех кандидатов и вероятных претендентов на президентское кресло Тимошенко, по результатам некоторых опросов, обладает наибольшей популярностью. Согласно недавнему опросу соцгруппы «Рейтинг» (проводился в конце прошлого года с участием 40 тыс. респондентов), лидера «Батькивщины» готовы поддержать 20,8% избирателей. Рейтинг оказавшегося на второй позиции Зеленского оказался чуть выше 13%, а замыкает тройку Петр Порошенко (11,1%). У Бойко поддержка еще меньше – 9,6%. Остальные вероятные претенденты, такие как глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (7,8%) и два десятка политиков, не имеют никаких шансов на победу.

Стоит отметить, что одной из предвыборных «фишек» Тимошенко стало обещание каких-то невероятно масштабных реформ. В частности, ближе к выборам лидер «Батькивщины» пообещала представить проект новой конституции, которая «вернет людям право и возможность жить, пользоваться всеми своими правами и распоряжаться своими ресурсами». Действующий основной закон политик считает «кулуарным договором постсоветской номенклатуры». А в новый текст якобы заложены «принципиально другие порядки жизни». Тимошенко утверждает, что ее конституция положит конец олигархату и утвердит власть народа.

Впрочем, серьезно относиться к идее конституции Тимошенко не стоит, уверен директор Киевского центра политических исследований Михаил Погребинский. «Это все предвыборные заморочки. Тимошенко хочет представить себя как человека, который, придя на должность президента, начнет историю Украины с новой страницы: новая конституция, новые переговоры вместо Минских соглашений», – заявил он газете ВЗГЛЯД. «Пока что не опубликована ее программа. Когда она будет зарегистрирована, тогда посмотрим. Надо, чтобы заявка на конституцию появилась в самой программе», – добавил собеседник.

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Что же касается нынешних заявлений экс-премьера, то ситуация, когда во втором туре останутся Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, вполне возможна, полагает Погребинский. «Я прогнозирую вероятность такого исхода 50%, но не 60% или 70%, то есть может, будет, может, нет», – указал он.

Директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник убежден, что для лидера «Батькивщины» встреча с действующим главой государства во втором туре президентских выборов – очень желаемый результат. При таком сценарии она, по прогнозам экспертов, одерживает победу и сможет отыграться за последние четыре года. За время президентства Порошенко Тимошенко на несколько лет ушла в тень, ее рейтинг обнулился, но сейчас ситуация заметно изменилась, рассказал эксперт.

«Тимошенко несет месседж: «Я – единственная, кто может победить нынешнюю власть». У нее достаточные рейтинги для того, чтобы у общества возникало к ней доверие. Социология показывает, что если перед украинцами поставить вопрос, кто станет следующим, то в ответах возникают только Тимошенко и Порошенко. Выбирая между ними, в 70% случаев украинцы называют, конечно, ее», – пояснил Бортник. При этом он отметил умелую игру Тимошенко на антирейтингах действующего президента и ее социальную риторику, в том числе обещание снизить вдвое тарифы на ЖКХ. «Такая риторика достаточно эффективна. Это всегда последовательная часть ее программы, где бы она ни участвовала», – подытожил собеседник.

«Тимошенко говорит то, что должен говорить кандидат, тем более идущий с опережением по рейтингу», – считает Михаил Погребинский. Однако, к сожалению, Порошенко все же сохраняет шансы – у него есть административный ресурс, поддержка американцев и какое-то количество людей, которых привлекает его решительная антироссийская лексика, признал собеседник.

Важно понимать, что американская поддержка Порошенко может быть критически важной, у американцев серьезные ресурсы для оказания влияния на результат выборов, рассказал Погребинский. «Если они решительно захотят противостоять Тимошенко, то они могут, например, пригласить в посольство спонсоров ее кампании и угрожать введением санкций против них», – объяснил он.

«Но все равно у Юлии шансов больше, чем у него», – настаивает Погребинский. У Тимошенко есть стабильный электорат, от нее не ушли сторонники, плотное электоральное ядро стоит за нее, как и раньше. Конечно, у нее очень много противников – больше четверти населения совершенно ее не воспринимает. Вот только Порошенко непопулярен больше чем у 50%, подчеркнул эксперт.

Руслан Бортник в свою очередь отметил, что не стоит списывать и еще одного кандидата – Владимира Зеленского. «Дело в том, что Юлия Тимошенко делает такие заявления умышленно.

Цель этого заявления – понизить шансы Владимира Зеленского на попадание во второй тур. Потому что Тимошенко, согласно социологии, проигрывает Зеленскому во втором туре. И попытка сказать, что кроме меня и Порошенко кандидатов больше нет, – это атака на Зеленского.

Это попытка дать электорату месседж о том, что Зеленский – не президент, и все остальные кандидаты – непроходные», – отметил Бортник.

По его мнению, это просто попытка с помощью подобных манипуляций не пустить комика во второй тур. На самом же деле, что касается рейтингов кандидатов, то цифры разные, и в большинстве из них на втором месте все-таки Зеленский, резюмировал эксперт.