Почему речь главы Госдепа в Каире вызвала столь резкие отклики

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14 января, понедельник  |  Последнее обновление — 17:23  |  vz.ru
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России будет сложно конкурировать с Африкой

Заброшенные русские деревни – вот главное препятствие для эффективной конкуренции России с активно растущими экономиками АзииФото: Лев Федосеев/ТАСС
Индонезия, Египет и Турция уже вскоре обгонят Россию по размеру своего ВВП. По крайней мере, этот обескураживающий прогноз вот уже несколько дней обсуждают аналитики. Действительно ли наша страна будет беднее некоторых стран Африки? Что дает основания делать подобные предсказания и насколько они обоснованны? Подробности...
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«Медвежья болезнь» товарища Зюганова

Губернатор Левченко не просто однопартиец, он товарищ ЗюгановаФото: Александр Новиков/ТАСС
Губернаторский пост, партбилет и даже дружба с лидером парламентской партии не должны быть индульгенцией, прикрывающей от ответственности за незаконную охоту. Об этом говорится в опубликованном в пятницу обращении Общества охраны природы к Геннадию Зюганову. Тот решил выгородить своего друга и однопартийца, иркутского губернатора Левченко, подозреваемого в убийстве спящего в берлоге медведя. Подробности...
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В поломке единственного космического телескопа есть знак большого успеха России

«Спектр-Р» был уникальной орбитальной астрофизической обсерваторией Фото: laspace.ru,
Спектр-Р продолжает сбор уникальных научных данных
Ученые потеряли связь с единственным большим российским космическим телескопом «Спектр-Р». Не исключается поломка приемо-передающего устройства. Благодаря «Спектру-Р» был установлен мировой рекорд, а также удалось зафиксировать плевки материей из сверхмассивной черной дыры. Сейчас телескоп переведен в «домашнее положение». Насколько серьезна потеря аппарата и есть ли у России возможность заменить его? Подробности...
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Вашингтон разослал немецким партнерам России «письма несчастья»

Посол Гренелл, безусловно, выразил общую позицию СШАФото: twitter.com/RichardGrenell
Немецким фирмам, которые участвуют в совместных энергетических проектах с Россией, разослали угрожающие письма. Автор – посол США Ричард Гренелл, которого в Берлине открыто называют колониальным чиновником. Идея наказать за «подрыв безопасности Украины и Европы» принадлежит явно не послу. Прогнется ли немецкий бизнес, откажется ли от участия в «Северном потоке – 2» и других «опасных» проектах? Подробности...
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Похищение человека в Москве ведет к делу об убийстве мужа Максаковой

Похищение человека в центре Москвы может быть связано с одним из самых громких дел на УкраинеФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
В Москве накануне произошло уникальное в своей дерзости преступление: в центре города среди бела дня со стрельбой похитили посетителя ресторана и увезли в неизвестном направлении. Утверждается, что похищен известный украинский авторитет Юрий Василенко, скрывавшийся в России. Мужчина фигурирует в материалах дела украинской генпрокуратуры об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова – мужа Марии Максаковой. Подробности...
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Как России не стать Бразилией столетней давности

Антон Любич, экономист
Конфликт долгосрочных интересов развития России и краткосрочных интересов сырьевых экспортёров достиг непозволительного накала. Он может осознаваться «массами» или не осознаваться. Важно, чтобы элиты осознавали источник проблемы. Подробности...

Турция не получит наследство «американского бога» в Сирии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Достичь какого-то стратегического понимания с США по Сирии Эрдогану будет непросто. Хотя бы потому, что, как верно пишут некоторые американские эксперты, никакого «единого Вашингтона» уже нет. Подробности...

Пять гонок, которые определят мировую повестку на 2019 год

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Наступивший 2019 год будет богат на события в политической, экономической и технологической сферах. У них будет одна общая черта – предельно жесткая конкуренция между политическими, экономическими и технологическими игроками. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

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      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
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        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

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          Почему речь главы Госдепа в Каире вызвала столь резкие отклики

          Новый госсекретарь США отверг подход Обамы к политике на Ближнем Востоке   14 января 2019, 16:00
          Фото: Andrew Caballero-Reynolds/Reuters
          Текст: Георгий Асатрян, преподаватель РГГУ

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          Госсекретарь США Майк Помпео завершает свое турне по арабским странам. Эту поездку сопровождают отклики на произнесенную Помпео на прошлой неделе в Каире речь. Которая, в свою очередь, стала явным ответом на другую каирскую речь – знаменитое выступление в 2009 году президента США Барака Обамы. Почему выступление Помпео выглядит куда хуже, чем речь Обамы, и как теперь на Ближнем Востоке воспринимают дипломатию США?

          Во время речи Помпео порой могло показаться, что в голове у него совсем другое. Например, стена на границе с Мексикой. Госсекретарю не хлопали. Слушатели Американского университета в Каире не реагировали на его тезисы. И их можно понять.

          В основном речь под претенциозным названием «Сила добра: Америка возрождается на Ближнем Востоке» была усталой и поверхностной. Ну как можно реагировать, скажем, на это: «Наша цель – сотрудничать с друзьями и энергично противостоять врагам, потому что сильный, безопасный и экономически активный Ближний Восток отвечает нашим национальным интересам». Это похоже скорее на тост, нежели на стратегию «возрождения силы добра».

          И не только автор этих строк был разочарован выступлением, кстати, весьма профессионального государственного деятеля с военным прошлым. Так, старший научный сотрудник влиятельного Института Брукингса Шади Хамид охарактеризовал каирскую речь следующим образом: «Я буду аккуратным, но речь Помпео в Каире была одним из худших выступлений по внешней политике. Это было цинично, мелко, бессвязно, ну и глупо».

          Раскритиковал выступление Помпео и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан – особенно за слова о предыдущем президенте США Бараке Обаме. «Я думаю, что Майку Помпео должно быть стыдно за то, что он сказал в Каире, за то, как он оскорбил бывшего президента перед мусульманским миром», – заявил Бреннан.

          В 2009 году Барак Обама произнес свою каирскую речь – «Новое начало». Она длилась почти 60 минут, то есть в два раза дольше, чем выступление Помпео. Тогда многим казалось, что Обама непонятен и, что называется, не от мира сего. Но сейчас, ретроспективно, кажется, что речь Обамы – это речь интеллектуала, у которого была стратегия и видение региона. Но и его политика в целом стала провалом. Что уж говорить о его сменщиках, которые значительно слабее.

          Обама понимал ислам, арабский мир, знал отличия шиитов от суннитов. Например, предшественник Помпео, член общества «Череп и кости» Йельского университета Джон Керри стал инициатором подписания «ядерной сделки» с Ираном в 2016 году. А двумя годами ранее он стал посредником в разрешении афганского внутриполитического кризиса, возникшего после президентских выборов. Тогда было создано Правительство национального единства, которое с грехом пополам существует по сей день. Да, решение, наверное, не самое лучшее. Керри просто раздал посты двум кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов. Оригинально и на коленках был создан пост генерального директора (CEO) Афганистана. Но сейчас, особенно слушая Помпео, кажется, что это было меньшее из зол.

          Межгосударственные отношения требуют элементарного знания основ культуры и религии контрагента. Бывшая администрация США всячески пыталась показать свое хотя бы желание понять мусульманский мир. Обама произнес речь в Каирском университете. Помпео – в Американском университете в Каире. Обама несколько раз произнес общемусульманское приветствие «салам алейкум», благодарил слушателей: «шукран». Египетский зал приветствовал его стоя, с аплодисментами. Почти половина речи была посвящена истории ислама, наследию и его влиянию на мировую цивилизацию. Он вспоминал алгебру, медицину и многое другое.

          Конечно, это все не уберегло его администрацию от ошибок. Но что ждет регион от политиков, которые по своему уровню априори значительно ниже?

          Обама попытался перевернуть страницу неудач и ошибок республиканца Джорджа Буша – младшего. Он признал за Ираном право на мирный атом и дал понять мусульманскому миру, что четко разграничивает понятия «ислам» и «терроризм». Обама признал, что в течение последних лет Запад настороженно относился к мусульманскому миру и совершал ошибки. Он объявил новую эру отношений США – исламский мир. Касаемо политики США в Ираке и Афганистане американский президент подтвердил намерение вывести войска. Почти все американские солдаты из Ирака были выведены в 2011-м. А Афганистан большая часть контингента покинула в 2014-м.

          Обама также коснулся и палестинской проблемы, признав право этого народа на свое государство. Проблема Палестины – не вещь в себе. Это один из важнейших вопросов, который является источником роста экстремизма. К слову, политика Трампа на этом треке раздает козыри джихадистам.

          Речь Помпео – полная противоположность обамовской. В 25-минутном выступлении госсекретарь Трампа больше времени уделил критике Обамы, нежели озвучиванию новой политики. Неуверенно Помпео излагал слова, сложенные в предложения, из которых сложно было вычленить что-то похожее на стратегию. То и дело хотелось попросить вернуть Обаму.

          Помимо пустоты, были и просчеты космического масштаба. И самое печальное. Промахи продиктованы идеологией, точнее говоря, идеологической зашоренностью. Сказалась, конечно, и работа лоббистов. Ну, например, Помпео заявил, что США (при Обаме) «не в достаточной степени» поддерживали протесты в Иране. Такое ощущение, что за весь прошлый год администрация Трампа достаточно их поддерживала. Я уж не говорю о бессмысленности самой затеи смены режима в исламской республике. До осознания сего – как от Нептуна до Меркурия.

          И все же во всей этой истории есть своя драма. Америка не вчера оказалась в регионе. Обама и Трамп действуют так, как могут. Они заложники ближневосточной политики прошлого, в особенности администрации Буша-младшего, успевшего наворотить дел, что мама не горюй. Ирония в том, что и нынешний глава Белого дома, и его предшественники всячески пытались вытащить Штаты из болот Ближнего и Среднего Востока, в которых, скажем откровенно, западному человеку добра не сыскать.

          Правда, делают они это по-разному. «Америка наступает», заявил Помпео. А накануне его шеф объявил о полном выводе войск из Сирии и 50-процентном уменьшении контингента в Афганистане. Госсекретарь заявил, что Обама недооценивал угрозу со стороны «радикального ислама» и «иранского режима». «Иран распространил свое зловещее влияние», а сирийское правительство «развязало террор» перед лицом американской робости. Фактически Обаму обвинили во всем, что происходит в регионе.

          Из всего, что сказал Помпео, сложно вычленить политический вектор. Недаром говорят, когда стратегии нет, произнеси речь. Но все же кажется, что Америка Трампа пытается уйти с Ближнего и Среднего Востока. Но каким образом? Исключительно военным. То есть

          Вашингтон также планирует оставаться самым влиятельным игроком в регионе. Но глава Белого дома надеется сделать это без американских солдат в восточных пустынях. То есть, поможем Помпео обозначить стратегию, «наступление без военных».

          Другим важным пунктом американской политики в регионе остается Иран. Нынешняя администрация собрала в себе самых радикальных антииранских политиков, которые хотят смены или уничтожения режима. Для этого будут применяться разные меры, кроме, будем надеяться, военных. Прокси-войны, информационное давление и санкции – чем не инструменты. Надежда, чтобы все кипело, горело и наконец разразился большой иранский огонь, которые сам по себе сметет режим в исламской республике (и не заденет при этом всех остальных?). А что взамен? Трамп и лоббисты сего – хрен к носу еще не прикладывали.

          Американские провалы на Востоке на самом деле не от отсутствия стратегии как таковой или плохих речей. Они, как правило, от завышенных ожиданий. В остальном «стратегия» Помпео достаточно пуста.

          И при всем при этом Америка по-прежнему остается самым влиятельным и желанным игроком в мусульманском мире, по крайней мере среди элитарных групп Востока.


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