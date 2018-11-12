Россия способна оказать крайне важную для США услугу

Вашингтон, похоже, осознал, что по крайней мере одну из важнейших для себя проблем не может решить без участия России. Признаком этого стала подготовка визита в Москву высокопоставленного представителя Госдепа. Речь пойдет об Афганистане. В чем именно состоит проблема США – и чем могла бы помочь Россия?

Стало известно о планах спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада посетить Москву. И это событие только кажется малозначительным.

Визит состоится в начале декабря, что официально подтвердили в Госдепартаменте. В российской столице высокопоставленный американский дипломат, курирующий афганское направление, встретится со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым. Главная тема – переговорный процесс между официальным Кабулом и радикальной оппозицией – движением «Талибан» (запрещено в РФ).

На днях информированный дипломатический источник сообщил афганским медиа: между Кремлем и Белым домом заключены неформальные соглашения относительно «Талибана». По данным источника, участились неформальные встречи между российскими и американскими дипломатами. А Залмай Халилзад и Замир Кабулов часто проводят телефонные переговоры.

Источник резюмирует: Штаты стремятся привлечь Россию к подготовке переговоров между Кабулом и талибами. А представительство «Талибана» в Катаре, которое де-факто выполняет функции «посольства», пытается вести переговоры и с американцами, и с русскими.

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Информацию косвенно подтверждают слова посла России в Кабуле. Александр Мантыцкий заявил, что взгляды Москвы и Вашингтона на мирный процесс в Афганистане совпадают, и выразил надежду, что единодушие приведет к совместным действиям. А все тот же господин Кабулов подчеркнул: Москва «не намерена конкурировать с США в урегулировании ситуации в Афганистане». «Мы с Халилзадом давно знакомы, встретимся еще раз, он к нам собирается», – заявил Кабулов, сообщив, что от американского дипломата уже поступало предложение о встрече в начале декабря. К слову, некоторые сдвиги в политике США косвенно подтвердил и госсекретарь Майк Помпео. Он заявил, что Штаты готовы работать со всеми сторонами, которые заинтересованы в поддержании мира в Афганистане.

С чего вдруг у США возникло желание говорить с русскими об Афганистане? И что это означает?

Для ответа на этот вопрос прежде всего стоит напомнить, насколько важен Афганистан для Америки.

Самая долгая война в истории Соединенных Штатов – больная точка национальной гордости и славного военно-политического наследия.

11 сентября 2001 года Америка впервые в истории была атакована на собственной территории. Атакована не крупным государством, а группой боевиков, которые прятались в пещерах Афганистана. Разумеется, это нанесло урон национальной гордости англосаксов.

Невозможность априори одержать победу в афганской войне – еще один удар по самосознанию. Обладая самой сильной военной мощью, Америка не может одержать победу над 10–20 тысячами полуголодных талибов, которые воюют в основном винтовками и полуавтоматическим оружием из прошлого и позапрошлого века. В принципе, то же самое чувствовали и советские генералы, которые спустя годы нахождения в Афганистане просто не понимали, как и почему они еще не победили.

На протяжении долгого времени Вашингтон намеренно игнорировал интересы России на Ближнем и Среднем Востоке. Афганистан не был исключением. Напротив, одна из самых важных стран Востока – яркий пример попытки проецирования давно ушедшего однополярного мира в отдельно взятой стране. Америка никого не слушала и не хотела слушать.

Более того – игнорированием дело не заканчивалось. Россия намеренно обвинялась в дестабилизации ситуации и поддержке движения «Талибан». Высокопоставленные американские военные заявляли о поставках российского оружия и сырой нефти (!) членам движения.

Однако это продлилось не так долго. И теперь становится понятно, что это была со стороны США своего рода психологическая операция против России. Как силы, которая с недавнего времени начала проявлять серьезную активность на стратегически важном периметре, который долгое время игнорировала.

У России долго не было политики в отношении Афганистана. Но сейчас как минимум наблюдается стремление ее оформить. К тому же у Москвы есть все основания это сделать. Россия обладает существенными конкурентными преимуществами, знает страну, регион, народ и культуру. По сей день у российских спецслужб есть базы данных, карты и топографические схемы, касающиеся Афганистана. В этом и кроется первая причина, почему Америка решила пойти навстречу Москве и привлечь ее к разрешению афганской проблемы.

В США пришло понимание, что без России урегулирование афганской проблемы крайне затруднительно. Ведь Москва имеет влияние и опыт разрешения подобных проблем.

Вторая причина кроется собственно в самих Штатах. Нынешняя американская администрация состоит сплошь и рядом из ультрапрагматиков, которым глубоко наплевать на разного рода идеологические изыскания. Идеи, витающие во времена президента Обамы, что с авторитарными режимами нельзя сотрудничать, нынешние хозяева Вашингтона всерьез даже не рассматривают. Администрация Дональда Трампа готова разговаривать почти со всеми. Главное – получать прибыль от геополитики, сделать внешнюю политику рентабельной. А Афганистан на нынешнем этапе – черная дыра для Штатов.

Третья причина – региональная. Важное изменение произошло после 2014 года, после вывода основного воинского контингента из Афганистана. Тогда изменился взгляд многих мировых и региональных столиц на американскую кампанию. Сегодня практически все крупные игроки выступают против американского военного присутствия. Это касается и России, и Китая, и Пакистана, и Ирана. Скептически к американской кампании в Афганистане относятся и в Турции. Иран начал предпринимать активные действия на западе Афганистана. Западная провинция Герат фактически стала еще одной персидской провинцией. Пакистан открыто начал вести свою игру, которая противоречила интересам США. Китай начал заявлять о недопустимости превращения региона в одну сплошную казарму или военную базу. Позже Пекин начал осуществлять свои экономические проекты в Афганистане. Индия также стала скептически смотреть на американскую политику в Афганистане.

Таким образом,

США в своей политике в Афганистане фактически оказались в ситуации осажденной крепости. Их операцию по периметру не поддерживает практически никто.

Эта геополитическая ситуация и есть та самая глобальная атмосфера, которая значительно ухудшила положение дел. Долгое время никто в Вашингтоне этого факта не замечал. Теперь, судя по всему, по крайней мере в этом вопросе США надеются на помощь России.

Бытует мнение, что России нечего «продать» Америке. Мол, Москва не имеет никаких рычагов воздействия, сильных сторон, которые могли бы подтолкнуть Штаты к нормальному диалогу. Теперь же, как оказалось, Афганистан может быть не только головной болью, но и сильной стороной Кремля.

Общая геополитическая ситуация вокруг Афганистана диктует свои правила игры. Москва может «продать» Штатам свое влияние и знания о регионе и стране и использовать это в собственных интересах. Российско-американское сближение на этом направлении – не фантом, а реальность. И чуть ли не единственная хорошая новость на всем периметре геополитических язв современного мирового порядка.