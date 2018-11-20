Национальной идеей Украины стало попрошайничество

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11 января, пятница  |  Последнее обновление — 18:40  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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Лукашенко сказал «последнее прощай» объединению с Россией

В Минске призывают забыть о договоре Лукашенко – Ельцина 1999 годаФото: Владимир Родионов/РИА «Новости»
Лукашенко назвал разговоры о слиянии с Россией «притянутыми за уши». Одновременно он предупредил Москву – она может потерять единственного западного союзника. Что заставило «батьку» после долгих и тяжелых переговоров вновь разразиться резкими заявлениями? Возможно, дело не только в экономических трениях, но и в боязни того, что «Кремль готовит преемника» на выборах 2020 года? Подробности...
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Украинцев принудили к сексу по европейским нормам

С 11 января все украинские мужчины де-факто теряют презумпцию невиновностиФото: DanitaDelimont/Global Look Press
Если между двумя гражданами назревает половой акт, отныне они обязаны притормозить, задержать дыхание и сперва выполнить официальную процедуру – дать другу юридически значимое согласие на соитие. В противном случае один из партнеров может наутро пойти в полицию и пожаловаться на изнасилование. Этот безумный закон Киев зачем-то скопировал в Швеции, очень уж хотел понравиться Западу. Подробности...
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Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко

Проект строительства стены Дональд Трамп решил довести до логического концаФото: Leah Millis/Reuters
Президент США Дональд Трамп готов ввести в стране чрезвычайное положение в связи с «гуманитарным кризисом». Прекратить этот кризис, по его мнению, способно лишь строительство стены на границе с Мексикой, финансирование которого блокируют демократы в Конгрессе. Попытки президента договориться с парламентариями зашли в тупик. Поможет ли Трампу введение режима ЧП обыграть своих оппонентов? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Нацисты не играют в «рыцарские турниры»

Егор Холмогоров, Публицист
Сказать, что «Т-34» фильм плохой, категорически нельзя. В нем есть и героизм, и сентиментальность, и техника боя, хоть и смешанные в причудливый фантасмагоричный коктейль. По сути, перед нами шедевр «дизельпанк-фантастики». Подробности...
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Само имя «Шарли Эбдо» теперь стараются не упоминать

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вон тех необходимо понимать, потому что они бьются за свою веру и убеждения. Они, конечно, где-то как-то террористы, но и где-то как-то революционеры тоже. А революционер – это звучит гордо! Подробности...
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Темная сторона Америки грозит США

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Конечно, Америка крепкий пиратский корабль, видавший виды, но он давно устарел, сгнил и медленно тонет. Не Трамп создал все это множество проблем, а поколения его предшественников, но именно он, как самоотверженный, слегка безумный капитан, берется их разрешить, навлекая на себя лишь свист и улюлюканье команды. Подробности...
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        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
        • Лучше

        • Хуже

        • Таким же, как и 2018-й

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          Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?

          Национальной идеей Украины стало попрошайничество

          «Схема простая: вы даете нам свои деньги, мы их вам потом не возвращаем. Гарантия 100%»   11 января 2019, 18:10
          Фото: Владимир Синдеев/ТАСС
          Текст: Антон Крылов

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          Посольству Украины удалось то, что не удалось Дональду Трампу: заставить мексиканцев платить за то, что им совершенно не нужно. У желающих получить украинскую визу банально вымогают деньги «на проведение АТО». Это уникально по мировым меркам. Но то, что попрошайничество стало национальной идеей Украины, уже признал один из фаворитов президентской гонки.

          Гражданин Мексики Карлос Эдуардо Сото Тревино регулярно ездит на Украину и каждый раз при получении визы делает благотворительный взнос «в пользу АТО» по настоянию консула.

          «Трижды, когда я обращался за визой, когда процесс начинался, они показывали такой лист, на котором написано письмо, и она (консул) просит вас написать аналогичное, где говорится о том, что вы делаете благотворительный взнос в размере 80–100 долларов в руки консулу или кому-то другому в посольстве, и тогда вы получите визу. Конечно, виза оплачивается отдельно», – рассказал журналистам Сото.

          Консул Украины в Мексике Анна Пророк в ответ заявила, что взнос Сото является добровольным и не относится к получению виз: «Если граждане сдают деньги на АТО (военную операцию в Донбассе) – это их личное дело, а не мое».

          В МИД Украины этому явлению не удивились и рассказали, что посольство США в Мексике собрало «на АТО» более 5000 долларов.

          Судя по отсутствию удивления в МИД, эта практика является обычной для украинских дипломатических служб. Похоже, что курскому сварщику Павлу Климкину, уже четыре с половиной года возглавляющему МИД Украины, удалось привнести в мировую дипломатию свежую струю. По крайней мере, вымогать у соискателей виз деньги на гражданскую войну в собственной стране – это нечто уникальное в дипломатической практике.

          Между тем концепция легализованного вымогательства в качестве национальной идеи была сформулирована кандидатом на пост президента Украины Владимиром Зеленским еще в 2016 году – и уже тогда это вызвало громкий скандал.

          В скетче возглавляемого Зеленским коллектива «Квартал 95», в частности, говорилось: «Что такое Украина и почему в нее сегодня выгодно выбрасывать свои деньги? Простите, вкладывать. Вы знаете, у нас абсолютно новый уровень экономики, мы дошли до этого уровня – он называется попрошайничество... Все очень просто – мы выпрашиваем экономические излишки рыночных экономик соседних стран. Схема обалденная, проверено цыганами. Мы просто ее попробовали в рамках геополитики и без гитар. Схема простая: вы даете нам свои деньги, мы их вам потом не возвращаем. Гарантия 100%».

          Тогда лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко даже потребовал запретить Зеленскому выступления на территории страны:

          «Пусть эта морда побирается на иностранных помойках». 

          Теперь президентский рейтинг Зеленского значительно выше, чем у Ляшко: комик на втором месте после Юлии Тимошенко, а радикал только на шестом.

          Похоже, что сформулированная в шутку идеология до смешного точно отражает истинное отношение государства Украина к внешнему миру. Украина считает, что все ей должны давать – деньги, оружие, нефть, газ и прочие ресурсы.

          Еще Украина готова торговать тем, к созданию чего имеет лишь опосредованное отношение. Например, разработанным еще при СССР оружием. «Мы считаем, что Украина сейчас не является потребителем чужих технологий. Украине есть что предложить другим нашим международным партнерам в плане оружия и технологий, которые используются в обороне», – заявил первый заместитель генерального директора «Укроборонпрома» Сергей Омельченко.

          По его словам, заводы Украины «изготавливают оружие украинское, которое продается более чем в 100 странах мира». Видимо, речь идет о патронах к АК и прочих расходниках для советского оружия, которого в мире и впрямь сохранилось немало.

          При этом сами украинские солдаты воевать своим чудо-оружием почему-то не хотят. Поэтому украинские власти регулярно отчитываются о проданных или подаренных американцами орудиях убийства – противотанковых «Джавелинах», канадских винтовках и так далее.

          Президент Петр Порошенко регулярно озвучивает заявления и о том, сколь эффективно он работает. Из последнего можно процитировать его пост в «Фейсбуке», в котором глава государства утверждает, что четыре года назад Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы, но... «Нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска. Я совершенно четко понимаю, что перед нами все еще множество проблем, которые предстоит решить. Но самое тяжелое у нас точно позади», – обещает президент и кандидат в президенты.

          Как может быть «самое тяжелое позади» у страны, внешние и внутренние задолженности которой достигли критического значения, превысив 70% от ВВП, сказать трудно.

          Еще один потенциальный кандидат в президенты, лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук тоже напирает на цифры: сколько украинцы получали при Януковиче и сколько – при его постреволюционном сменщике.

          С 2013 года минимальная пенсия сократилась в 2,2 раза – до 53,2 доллара (1497 гривен, или около 3541 рубля), тогда как пять лет назад ее размер был 118,8 доллара (3359 гривен, или 8947 рублей), пишет Медведчук.

          За тот же период в 2,2 раза сократился и размер прожиточного минимума на Украине – со 147,2 доллара (4162 гривны, или 9847 рублей) до 65,9 доллара (1863 гривны, или 4408 рублей).

          В то же время стоимость газа для населения выросла в 11,8 раза (с 725 гривен до 8550 гривен за 1 тыс. кубометров), а до января следующего года по требованиям кредиторов ее повысят еще как минимум дважды – до 12–14 тыс. гривен за 1 тыс. кубов.

          Политик напоминает, что майданные лидеры в 2014 году обещали украинцам зарплату в 1000 евро, но теперь, через пять лет после переворота, минимальная зарплата в 150 долларов преподносится как «одна из величайших «перемог» еврореформирующейся Украины».

          Впрочем, рейтинг Медведчука, считающегося на Украине пророссийским политиком, довольно низок. Его даже не рассматривают как претендента на выход во второй тур президентских выборов.

          В целом избирательная кампания, как это обычно и бывает на Украине, обещает быть веселой. Например, бывший министр экологии и природных ресурсов страны Игорь Шевченко, зарегистрировавшийся в качестве кандидата в президенты первым, заодно запустил и кампанию по поиску жены

          Но кто бы ни победил на мартовских выборах, вряд ли ему удастся сформулировать для Украины иную национальную идею, кроме попрошайничества. 


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