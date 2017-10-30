Мадрид показал Киеву, как нужно было поступить с Януковичем и Донбассом

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1 июня, пятница  |  Последнее обновление — 23:17  |  vz.ru
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Торговая война США и ЕС угрожает важным российским интересам

США начали перекраивать торговлю с ЕС Фото: Benoit Tessier/Reuters
Торговая война США с ЕС стартует в ночь на 1 июня. Дональд Трамп вводит в действие отсроченные ранее пошлины на европейскую сталь и металл. Евросоюз уже рассказал, что сделает в ответ. Это событие в ЕК уже окрестили черным днем в мировой торговле – и оно может иметь самые печальные последствия в том числе для России. Подробности...
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Почему «буйные московские девушки» бросают вызов обществу

Кира Майер в зале судаФото: twitter.com/sledcom_rf
В Москве поймали очередную «Мару Багдасарян» – 24-летнюю «модель» под псевдонимом Кира Майер. Как и ее прототип, она ездила по городу без прав и всячески рекламировала себя в соцсетях. Почему часть молодежи в упор не замечает государство, бросает ему вызов или просто считает себя выше закона? Подробности...
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Как Крымский мост изменил жизнь крымчан

Паломничество любителей селфи: одни отъезжают, другие приезжают – паркуются прямо на обочине. Номера краснодарские, ростовские, Ставропольский крайФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост способен восхитить даже того, кто живет на другом конце земного шара. Но для тех, кого он соединил с «большой землей», друзьями и родственниками, новыми возможностями, это не просто грандиозное сооружение. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Керчи, чтобы узнать, как изменилась жизнь крымчан с появлением моста, о чем они мечтают и о чем печалятся. Подробности...
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Зачем Израилю нужно еще одно государство на Ближнем Востоке

У евреев достаточно тесные связи с курдамиФото: Ako Rasheed/Reuters
Общеизвестно, что курды – наиболее крупный этнос, не имеющий собственного государства. Но поддержать курдов в стремлении это государство заполучить пока готова только одна страна мира – Израиль. Вопрос о признании независимости Курдистана уже вынесен на обсуждение парламента. Но зачем нужен Израилю независимый Курдистан? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Кого возбуждают тупые бабы

Антон Крылов, журналист
Сохраняющаяся популярность разнообразных курсов «идеальных жен» и текстов на тему «Как выйти замуж» показывает, что усилия феминисток по дискредитации института брака явно недостаточны. Подробности...

Трейдеров волнует не цена на нефть, а динамика

Сергей Кузнецов, кандидат социологических наук
Дональд Трамп за одно утро может двумя безответственными сообщениями в «Твиттере» дважды изменить направление стоимости черного золота. Подробности...

День, когда можно и нужно сказать о своих чувствах ребенку

Виктория Федотова, журналист
Международный день защиты детей вызывал у меня массу вопросов, когда я сама была ребенком: от чего и кто меня защищает? Почему именно 1 июня и только один день? С чего вдруг праздник придумали и кто? Подробности...
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
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          Испанская оппозиция сумела уволить Рахоя, не используя автоматы Калашникова и «Молотов-коктейли»   1 июня 2018, 21:46
          Фото: Susana Vera/Reuters
          Текст: Алексей Нечаев,
          Яна Белоусова

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          Одна из старейших стран Европы с крайне непростой историей преподнесла стремящейся в ЕС молодой республике Украине урок реальной демократии. А именно – того, как можно без войны и жертв решать вопросы смены правительства или предотвращения сепаратизма. Эта страна – Испания, где к власти пришел новый лидер со своим рецептом решения проблемы каталонского сепаратизма.

          В пятницу нижняя палата испанского парламента, именуемая конгрессом депутатов, вынесла вотум недоверия правительству Мариано Рахоя. Глава Народной партии (НП) возглавлял кабинет с 2011 года. За отставку проголосовало 180 депутатов при необходимых 176.

          Любопытно, что после того, как в Испании в конце 1970-х годов восстановили демократию, это первый вотум недоверия правительству. При этом испанцам, как видим, для смены власти не пришлось устраивать майдан в Мадриде. А для решения проблемы каталонского сепаратизма власти не отравляют свои бомбовозы на Барселону, а сменивший теперь Рахоя социалист Педро Санчес оказался полной противоположностью украинскому «Педро» по фамилии Порошенко. Каков же рецепт испанской демократии?

          Испанская оппозиция накопила немало упреков к команде Мариано Рахоя. И если большинство из них ему до сих пор удавалось парировать, то с обвинениями в коррупции экс-премьер уже не смог совладать. В конце мая Национальный суд Испании признал виновными по так называемому делу Гюртель 29 бывших бонз правящей Народной партии, которых за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов суммарно приговорили к 351 году лишения свободы.

          Если раньше Рахою удавалось дистанцироваться от этого скандала, то после ряда разоблачений в прессе выяснилось, что он все же был в курсе махинаций. Этот факт склонил чашу весов в Испании на сторону оппозиции, и она наконец сумела набрать нужное число голосов за вотум недоверия кабинету министров.

          Кризисы в Каталонии и в Донбассе: в чем сходство?

          «Официальной причиной отставки является коррупционное дело, связанное с финансированием избирательной кампании Народной партии. Это та причина, по которой был вынесен вотум недоверия. Социалистам удалось сплотить такую большую коалицию из восьми различных партий, чтобы добиться этого решения. Перед этим был жуткий скандал в марте – апреле: глава Мадридского региона Кристина Сифуэнтес добровольно ушла в отставку, когда оказалось, что она подделала диссертацию. До этого планировалось, что она в будущем станет преемницей Рахоя на посту премьера. Это все накапливалось и наконец-то прорвалось», – заявил газете ВЗГЛЯД научный сотрудник Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории при РАН и член испанской Ассоциации исследователей актуальной истории Георгий Филатов и добавил:

          «Педро Санчес по испанским законам теперь должен стать премьер-министром. Он был кандидатом и автоматически становится премьер-министром Испании. Это вопрос двух–трех дней, его даже не будут избирать заново».

          Такая же история вполне могла бы произойти и с Украиной на стыке 2013/2014 годов, когда тамошняя оппозиция действительно имела немало оснований требовать отставки президента Виктора Януковича в связи с коррупционной деятельностью его ближайшего окружения. Но на Украине мы увидели совершенно «неиспанский» сценарий. Поначалу мирные манифестации быстро переросли в нападения на полицию с применением огнестрельного оружия и бутылок с зажигательной смесью. Количество жертв росло день ото дня, потом начался погром штаб-квартиры правящей партии с убийством случайно оказавшихся внутри людей. Затем произошел штурм резиденции законно избранного президента, государственный переворот, итогом которого стали гражданская война на Юго-Востоке и уход Крыма.

          Кризисы в Каталонии и в Донбассе: в чем разница?

          Когда в прошлом году в Испании тоже обострилась угроза сепаратизма, эксперты начали проводить параллели между Каталонией и Донбассом. Между ними и впрямь есть немало общего, а разница главным образом заключается в том, как Киев и Мадрид реагируют на вызов. 

          Как известно, каталонцы получили автономию в 1979 году, а в 2006 году права автономии были расширены. Самоуправление Каталонии опирается на местную конституцию, каталонцы признаются отдельной национальностью в рамках испанской нации, у них есть собственные флаг и гимн, а родной язык – каталанский – официальный наравне с испанским.

          Донбассу, да и другим преимущественно русским регионам Украины, так не повезло: после 2014 года слово «федерализация» в Незалежной получило однозначно негативный окрас. Даже устные призывы к нему были приравнены к сепаратизму, а унитарный строй, слабо разбавленный формальной «децентрализацией», признан чуть ли не святыней, которую следует беречь от всяких посягательств.

          При этом стоит напомнить, что изначально Донецкая и Луганская народные республики не помышляли о выходе из состава Украины, требуя лишь автономии и расширенных прав.

          В отличие от украинского Педро, Педро Санчес уже пообещал, заняв пост премьера, начать переговоры с Барселоной для выхода из тупика, в который вверг Испанию и Каталонию его предшественник Рахой. Тот не желал вести полноценный диалог с законно избранным каталонским лидером Карлесом Пучдемоном. Тем самым Рахой стал главным архитектором каталонской проблемы. Такое жесткое неуступчивое поведение Рахоя отчасти и стоило ему должности.

          «Еще одна причина отставки – это общее недовольство политикой Мариано Рахоя в течение последних лет, – говорит Филатов. – Одним из важных факторов стал каталонский кризис, то, что он довел ситуацию до такого кризиса. Рахой не идет ни на какие уступки и к диалогу не готов».

          И здесь, конечно, киевским политикам стоило бы поучиться у своих мадридских коллег, которые пока удерживают Барселону под испанской короной без применения бронетехники и артиллерии.


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