Порошенко выполнил обещание усилить группировку в Донбассе изощренным методом

Взгляд
13 января, суббота  |  Последнее обновление — 03:11  |  vz.ru
Разделы

Портовое хозяйство России вызывает зависть у соседей

Наилучшую динамику показывают в последние годы порты Арктического бассейнаФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Российские морские порты продолжают наращивать обороты грузов почти по всем направлениям. Арктика ставит рекорды благодаря нефти и СПГ, а черноморским портам помогает высокий урожай зерна. Еще два года, и российская Балтика оставит прибалтийских конкурентов без российских грузов. Однако есть в этой бочке меда и ложка дегтя.  Подробности...
Перейти а раздел…

На пути «Северного потока» встали европейские экологи

WWF и NABU призвали Германию отказаться от «Северного потока – 2», который, по их мнению, вредит не только экологии, но и евросолидарностиФото: nord-stream.com
Природоохранные организации WWF и NABU потребовали от Германии отказаться от строительства «Северного потока – 2». Экологи настаивают, что проект вреден для экосистемы Балтийского моря, а также вбивает клин в солидарность и доверие внутри ЕС. С чего вдруг экологи заинтересовались внешней политикой Евросоюза? И способны ли они реально помешать строительству? Подробности...
Перейти а раздел…

Условия содержания в СИЗО должны быть человеческими для всех

Обычные камеры в «Матросской тишине» совсем не похожи на «VIP-номера»Фото: Шевелева Анна/ТАСС
Скандал в московской тюрьме, где для «ВИП-заключенных» были созданы камеры повышенной комфортности, заставляет задуматься о том, каковы условия содержания обычных людей в следственных изоляторах страны. Почему не признанные виновными люди должны годами дожидаться решения своей судьбы в скотских условиях?  Подробности...
Перейти а раздел…

Провалы сирийской армии объясняются операцией в «заповеднике гоблинов»

Сирийская армия с боем заняла часть авиабазы Абу Дахур и одноименного городаФото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В первый месяц нового года сирийскую армию постигла череда неудач, начиная с уничтожения сразу нескольких генералов, заканчивая сдачей в плен под камеры на ряде участков. С другой стороны, прошедшей ночью было объявлено о крупной победе в т.н. заповеднике гоблинов – провинции Идлиб, остающейся оплотом террористов. Что происходит? Подробности...
Перейти а раздел…

«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитамиФото: Артем Балабин
Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов? Подробности...
Перейти а раздел…

Telegram останется русским

Антон Крылов, журналист
Сменив место жительства, Павел Дуров сменил язык своего Twitter и вообще начал делать вид, что Russia для него – это некая далекая северная страна, к которой он не имеет ни малейшего отношения. Но это ничего не изменит. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Мы не готовы к вызовам, озвученным в новом докладе Римского клуба

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
У древних греков была пророчица Кассандра, а у нас есть доклады Римского клуба. Если кто-нибудь не очень представляет себе, что такое Римский клуб, объяснить это можно с помощью старого уже анекдота. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Самое отвратительное слово нашей с вами современности

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Ни эти старики, ни их времена уже не вернутся. Как жаль, но что же поделать. Америке нужно обновление. Встречайте: молодой и перспективный кандидат Барак Обама! Прошло десять лет. И оказалось, что иногда они возвращаются. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
    Перейти а раздел…

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев

    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

    Обсуждение: 7 комментариев

    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

      Перейти а раздел…

      Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа

      Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа: образ президента США из музея мадам Тюссо появился у здания американского посольства. Художник изобразил главу государства в горделивой позе, держащимся за пояс брюк. Сфотографироваться с восковым Трампом может любой желающий
      Подробности...

      Умер народный артист России Михаил Державин

      Народный артист России, ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в среду после продолжительной болезни, на 82-м году жизни. Он запомнился зрителям замечательными ролями в спектаклях, фильмах и юмористических телепередачах
      Подробности...

      Как менялся образ «русского бандита» в западном кино и шоу-бизнесе

      Наше посольство в Лондоне обвинило Би-би-си в распространении клише о «русской мафии». Поводом для упрека стал новый сериал «МакМафия». Надо отдать должное: «МакМафия» – это все-таки прогресс по сравнению с какой-нибудь «Красной жарой», где карикатурой были все «русские», даже добрые
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…
        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
        • Бульвар Анжелы Дэвис

        • Бульвар Фиделя Кастро

        • Бульвар Эдварда Сноудена

        • Бульвар генерала Ли

        • Бульвар памяти жертв агрессии НАТО

        • Бульвар Уго Чавеса

        • Свой вариант (укажите в комментариях)

        Когда вы убираете наряженную к Новому году елку?
        • Сразу после Нового года

        • После Рождества

        • После Старого Нового года

        • В феврале

        • Не наряжаю елку к Новому году

        Соцсети все активнее выступают в защиту собаки, послужившей подопытным животным во время эксперимента с «жидкостным дыханием». Чьи интересы кажутся в данном случае вам более важными?
        • Собаки

        • Ученых, которые ставят данный эксперимент

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:ЦИК завершил прием документов кандидатов в президенты
          Российские военные уничтожили обстрелявших базу Хмеймим боевиковРоссийский фильм выйдет в широкий прокат в Британии на русском языкеРоссия заявила протест Швеции из-за нападений на посольствоГлава МИД Британии экспрессивно заступился за Трампа
          Кадыров рассказал, насколько в США хуже, чем в ЧечнеКурс гривны к рублю упал до исторического минимумаСША отправили в район Балтики три стратегических бомбардировщикаНа Земана напала женщина с обнаженной грудью
          США и еще 16 стран собрались перехватывать суда за нарушение санкций против КНДРПортовое хозяйство России вызывает зависть у соседейЖириновский прокомментировал данные о зарубежном счете Грудинина в 5 млрд рублейКазахстанские мыши съели деньги в банкомате

          актуальный диалог


          Гройсман выдвинул встречное предложение Путину по возвращению техники из Крыма

          «по примеру террористов»


          ДНР показала сбитый украинский беспилотник

          русская вендетта


          Опубликовано видео уничтожения обстрелявших базу Хмеймим боевиков

          новая претензия


          Украинский завод заявил об огромном долге России по проекту спутника «Лыбидь»

          Особый случай


          Предприниматель из Калуги отказалась бесплатно раздавать хлеб пенсионерам из-за скандалов

          борьба за космос


          Источники связали потерянный космический аппарат Zuma с экспериментами ЦРУ

          «У вас там все нормально?»


          Захаровой от имени BuzzFeed позвонили с украинского номера

          спортивный скандал


          ВАДА отреагировало на разоблачение связи Макларена с ФБР

          «компьютерный гений»


          Антон Крылов: Дуров может сколько угодно времени разговаривать и писать только по-английски

          глобальные прогнозы


          Лев Пирогов: Новый доклад Римского клуба называется «Come Оn!» («Поехали!»). А куда поехали-то?

          старикам тут не место


          Александр Васильев: Самое отвратительное слово в сегодняшнем лексиконе это «обновление»

          на ваш взгляд


          Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?

          Порошенко выполнил обещание усилить группировку в Донбассе изощренным методом

          Территория ДНР за первую неделю нового года была обстреляна 17 раз, ЛНР – пять раз   12 января 2018, 22:13
          Фото: Stringer/Reuters
          Текст: Евгений Крутиков

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Очередное обострение в Донбассе по-своему оригинально, поскольку связано со странной передислокацией сил ВСУ. В то же время украинская группировка явно усиливается, как и пообещал Петр Порошенко незадолго до Нового года. Все не так страшно, как может показаться, однако один из участков фронта действительно внушает опасения.

          В этом году так называемое новогоднее и рождественское перемирие в Донбассе худо-бедно соблюдалось. Вплоть до 10 января количество обстрелов и на донецком, и на луганском направлениях неуклонно снижалось по сравнению, скажем, с ноябрем прошлого года.

          Эти цифры, конечно, условны. Например, территория ДНР за первую неделю нового года была обстреляна 17 раз, ЛНР – пять раз, а опасен каждый обстрел, но все-таки снижение давления на народные республики очевидно. Другое дело, что время новогодних праздников сопровождалось резким ростом активности украинской аэроразведки, в первую очередь разнообразных видов беспилотников. В свою очередь, разведка ВСН показала, что этот период был использован для перегруппировки сил, подвоза подкреплений и перемещений отдельных батарей.

          В результате всех этих манипуляций сразу же после окончания «перемирий» резко обострилась обстановка на ключевых участках фронтов. Кроме того, изменилось соотношение сил на южном, так называемом мариупольском направлении.

          По первоначальным планам украинского командования 28-я отдельная механизированная бригада, держащая фронт к северу от Мариуполя у Волновахи, в конце января должна быть заменена по ротации 93-й омбр, которую на осень – зиму отводили в тыл на отдых и доукомплектацию. Но если 93-я на фронт постепенно прибывает (колонны и эшелоны легко отслеживаются), то 28-я с места трогаться не собирается – две ее батальонно-тактические группы стоят на передовой, одна в ближайшем тылу.

          Ранее Порошенко заявлял, что намерен усилить военную группировку в Донбассе, что по факту и происходит путем отмены ротации частей. Примерно тем же образом численность группировки увеличивали и в 2015–2016 годах, когда призывникам первых волн мобилизации задерживали увольнения на неопределенный срок, а профессионалов и контрактников не отпускали в отпуска, что подчас приводило к бунтам. Теперь фактически отменена ротация целой бригады, и численность украинской группировки в районе Волновахи в одночасье вырастает в два раза.

          Это нехорошо, и с этим нужно что-то делать.

          Одновременно под Мариуполем резко усилилась активность передовой 59-й отдельной мотопехотной бригады (омпбр), которая стала часто использовать тактические разведгруппы и беспилотники. Их, конечно, периодически сбивают, но в целом обстановка на этом направлении выглядит угрожающе. Резкое усиление там украинской группировки и активная разведка обычно приводят к провокациям и боям местного масштаба. И вот впервые за длительный период обстрелу подвергся населенный пункт Саханка – один из ключевых для тактического маневрирования на южном фронте.

          На уже привычных «горячих» участках для всего периода «перемирий» было характерно перемещение батальонных артиллерийских групп ВСУ. Наблюдатели ОБСЕ за этими перемещениями просто не поспевают – все это сильно напоминает игру в наперстки по принципу «угадай, где теперь пушка». ОБСЕ ведь фиксирует не наличие на фронте на той или иной позиции какой-то батареи, наоборот, наблюдатели пересчитывают по стволам наличие тяжелого вооружения в заранее оговоренных местах его хранения. То есть люди в белой форме приезжают в тыловой ангар, снимают пломбу и считают: тут по бумагам двухлетней давности должно быть восемь гаубиц, а стоит семь. Одна куда-то укатила. Фиксируется недостача. В этом суть работы миссии. А куда укатила гаубица, когда и зачем – это их не касается.

          По последнему отчету, ОБСЕ только на луганском направлении недосчиталась в местах хранения ВСУ восьми 152-мм буксируемых гаубиц Д-20, пяти 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б», шести 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 «Лягушка», десяти 120-мм минометов М120 и 2Б11, четырех танков Т-64 и Т-72, семи 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», шести 85-мм противотанковых пушек Д-48. При этом «новые поступления» на фронт ОБСЕ вообще не фиксирует, поскольку пополнений нет в том перечне, который они получили на руки еще два года назад.

          Искать новое местоположение «пропавшей» техники приходится уже луганчанам – опытным путем. Так, «Лягушки» обнаружились у Попасной в составе 54-й мехбригады. Там же, у железнодорожного депо, нашлись две САУ «Гвоздика». Восемь танков расположились у села Дмитровка Новоайдарского района и оказались приписаны к танковой роте 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (одшбр). А «Рапиры» – на позициях 10-й отдельной горно-штурмовой бригады (огшбр) у Новозвановки. У горно-стрелков также обнаружились «Гвоздики», причем на позициях всего в восьми километрах от линии фронта, то есть в ближайшем тылу.

          Зачем буксируемые противотанковые средства размещать в восьми километрах от передовой? Вряд ли ВСУ ожидают внезапного прорыва со стороны Луганска танками на такую глубину. Кто и где такому учит? Американцы в Яворове?

          Отдельно надо сказать о постоянных перемещениях батальонных минометных групп по всей длине светлодарской дуги и вокруг города Донецка. Особенно отличались этим все те же 10-я огшбр и 54-я отдельная мехбригада. Они постоянно передислоцировали минометные взводы и активно улучшали инженерные позиции, проще говоря, рыли окопы и капониры. Особо достал всех минометный взвод 54-й бригады, окопавшийся примерно в километре от передовой и периодически оттуда плюющийся полукругом по фронту.

          Параллельно на позиции 2-го батальона этой же бригады и 108-го батальона бригады горных стрелков активно подвозили боеприпасы. А 8 января минометный взвод горных стрелков что-то активно отмечал – и по пьяни открыл огонь по полям у Попасной, загнав жителей села в подвалы.

          Естественным образом все это закончилось резким обострением ситуации на основных «горячих» участках фронтов, как только истек формальный срок «перемирий». Дело в том, что «игра в наперстки» артиллерией и минометными взводами требует пристрелки. Окопавшись на новых позициях, украинские артиллеристы принялись заново пристреливать цели, включая населенные пункты по другую сторону фронта. Как по учебнику: берется некий видимый или известный по координатам ориентир, а дальше – чистая математика.

          Беда в том, что такими ориентирами, как правило, становятся высотные дома, отдельно стоящие строения и имеющиеся в изобилии технические объекты типа заводских башен, водокачек и электроподстанций. Отсюда и довольно хаотичный характер таких обстрелов, ведущихся без видимой логики, без какого-либо практического результата для положения на фронте, но с большой угрозой для мирного населения.

          В результате количество обстрелов на фронте от донецкого аэропорта до Попасной выросло в разы. В ночь с 10-го на 11-е сильно накрыло Горловку. В ночь с 11-го на 12-е – Логвиново, Доломитное, Спартак, северные и западные районы Донецка. На передовой были обстреляны позиции ВСН у Калиново и Санжаровки.

          Практически во всех случаях обстрелов для корректировки огня использовались беспилотники. Их сбивают, но их становится все больше, поскольку стоят они копейки, особо технологичной аппаратурой не снабжены, а управлять ими может даже школьник из кружка авиамоделистов. Особо в этом деле отметилась все та же 54-я бригада, занимающая всю глубину светлодарской дуги.

          При этом никаких попыток перейти в ближний бой со стороны ВСУ на этих участках фронта не отмечалось. Даже разведывательная активность перенесена на беспилотники (в отличие от мариупольского направления). Все это раздражает, но пока не ведет к каким-либо зафиксированным попыткам прорыва или даже к организации локальных тактических операций, которые за прошлый год стали визитной карточкой ВСУ

          Даже странноватый перенос противотанковых средств в глубь обороны свидетельствует скорее о попытках зафиксироваться на достигнутых рубежах, если это, конечно, не обычная тактическая глупость отдельно взятых командиров.

          А вот волновахское направление на южном участке фронта внушает тревогу. Оно и прежде было у ВСН не слишком сильным. Там, в степи, даже в инженерном плане довольно сложно наладить сплошной фронт имеющимися силами, а теперь ВСУ получают долгожданное численное превосходство, требуемое для классического проведения локальной наступательной операции.

          Пристрелки вокруг Донецка и на светлодарской дуге к Горловке и Дебальцево – дело неприятное, но это все же второстепенное явление. Однако по рукам за такое давать все равно нужно.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............