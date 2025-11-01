Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

Брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев Почти все автомобильные заводы России, которые когда-то построили, а потом бросили иностранные концерны, восстановили полноценную работу, заявили в Минпромторге. Кто же заселился на заводы под Петербургом, Калугой и Калининградом и какой у них в этом был резон? Подробности Перейти в раздел

Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности Перейти в раздел

Почему россияне приравняли иноагентов к предателям Для большинства россиян «иностранный агент» – это не инакомыслящий, а предатель, работающий против страны. Такие данные представил ВЦИОМ. Опрос показывает: респонденты не просто осуждают таких лиц, но и требуют принятия против них жестких мер. Почему в обществе сложилось именно такое отношение к иноагентам и как это может повлиять на ужесточение законодательства? Подробности Перейти в раздел

Эстония желает угрожать всему российскому Северо-Западу Эстония намерена закупить в Южной Корее ракетные системы, которые способны резко осложнить оперативную обстановку на российском Северо-Западе. О каком именно виде оружия идет речь, почему оно настолько опасно и какие сходства и различия имеет по сравнению с американской системой HIMARS? Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел

Уничтожение элитного спецназа ГУР Украины Российские военные сорвали наглую операцию главного управления разведки (ГУР) Украины, которое попыталась высадить элитный спецназ в километре от Красноармейска (Покровска), где сейчас идут тяжелые бои. Вся группа была ликвидирована. Есть версия, что главу ГУР Кирилла Буданова, внесенного в РФ в список террористов и экстремистов, специально подставили.

Украина стала страной бегущих Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

Почему СССР не стал частью НАТО? Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым. Перейти в раздел