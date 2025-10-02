  • Новость часаПесков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»
    Франция напала на «российский теневой флот»
    Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки о «конфликте с Азербайджаном»
    Названы марки автомобилей для работы в такси из расширенного списка Минпромторга
    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России
    МИД обвинил Киев в провокациях и срыве переговоров
    Дипломат объяснил запуск Россией выборов нового генсека ООН
    Макрон предложил задерживать танкеры с российской нефтью
    В Госдуме призвали запретить песни скандальных артистов в школе
    В Купянске сдалась в плен группа бойцов бригады ВСУ «Кара-Даг»
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

    2 октября 2025, 18:10

    Ради Зеленского пойдут на ограбление века

    Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    МИД: В итальянских тюрьмах зафиксированы смерти российских граждан
    Россия вернула из украинского плена 185 военных и 20 гражданских
    Слуцкий переизбран председателем ЛДПР
    Депутат: Трамп был и остался нью-йоркским барыгой
    Французский генерал предостерег НАТО от атак на самолеты России
    Названы сроки запуска на Луну тяжелого российского лунохода
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Рыбин

    В чем секрет необычно крепкого рубля

    От российского рубля уже давно ждут ослабления на рынке. Ведь снижение доходов бюджета происходит в том числе по его вине. Тем более что многие факторы – от падения нефтяных котировок до геополитики – играют против рубля, но доллар по-прежнему 83, а не больше 100, как в начале года. В чем секрет необычной крепости российской валюты? И не грозит ли это резким обвалом? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Как российскую пехоту изменила спецоперация

    «Существенно выросли требования к одиночной подготовке солдата». Такими словами в День сухопутных войск военные эксперты описывают коренные перемены, произошедшие за очень короткий срок с российской пехотой. И это далеко не единственное изменение. О чем идет речь? Подробности

    Американских либералов будет искоренять армия

    Похоже, в политическом противостоянии внутри Соединенных Штатов – расколе между демократами и республиканцами, либералами и консерваторами – наступает принципиально новый этап. Президент США Дональд Трамп втягивает в этот конфликт Вооруженные силы – и хочет, чтобы армия боролась с его внутренними врагами. О чем идет речь и какими будут последствия? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Евросоюз готовит переворот из-за Украины

      В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    • Эпоха Великих географических открытий. Дорога в Индию через Московское море

      Около 500 лет назад мир переживал время, которое впоследствии получило название эпохи Великих географических открытий. Морские державы Испания, Португалия, Англия, Франция и только что появившаяся Голландия приросли огромными заморскими территориями. Западная Европа разбогатела и на сотни лет вперед превратилась в центр мировой торговли.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

