Ради Зеленского пойдут на ограбление века

Дмитрий Орехов
В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура
В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.
Борис Акимов
Постмодерн – это деменция человечества
Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.
Игорь Мальцев
«Камчатка-блюз» на фоне толп туристов
Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.