Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

Историк Мягков: Пакт Молотова – Риббентропа спас СССР от еще больших потерь в войне «Я бы назвал германо-советский договор высшим достижением нашей внешней политики за весь XX век. Он дал нам военное и дипломатическое преимущество, а также позволил избежать еще больших потерь в войне», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Михаил Мягков, комментируя обстоятельства подписания пакта Молотова – Риббентропа 85 лет назад. Почему этот документ по-прежнему не дает покоя странам Запада и другим недругам России? Подробности Перейти в раздел

ВСУ пытаются атаковать АЭС чернобыльского типа В ночь на четверг ВСУ пытались наносить удары по Курской атомной станции. Об этом заявил президент Владимир Путин. На станцию для оценки ситуации приглашены специалисты МАГАТЭ и его глава Рафаэль Гросси. Как предупреждают эксперты, на Курской АЭС работают реакторы чернобыльского типа и они подвержены внешнему воздействию больше, чем современные энергоблоки. Как обеспечить безопасность станции и почему она стала целью для ВСУ? Подробности Перейти в раздел

«Эпатажный маргинал» из Чехии не случайно одобрил теракт в Европе «Даже для такого эпатажного маргинала это перебор». Такими словами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Чехии Петра Павла о теракте на «Северных потоках». По сути, Европа в его лице одобряет теракты против самой себя. Но у чехов для перехода очередной «красной линии» есть причины. Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел