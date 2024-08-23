В ВСУ объяснили причины своих поражений

  • Новость часаПо факту захвата заложников в ИК-19 в Волгоградской области завели дело
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Венгрия нашла простой способ вернуть транзит нефти по «Дружбе»
    Эксперт назвал риски при атаке ВСУ по хранилищу ядерного топлива Курской АЭС
    Генпрокурор раскрыл новые подробности расстрела царской семьи
    Степашин предложил пересмотреть роль некрополя у Кремлевской стены
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 400 военных и 17 единиц бронетехники
    Российские штурмовики выбили ВСУ с позиций в высотках Дзержинска
    Сенатор Долгов: США покрывают ядерный терроризм Украины
    Власти Грузии допустили появления в стране однопартийного парламента
    В России решили запретить массовые спам-звонки
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В мировых финансах начался натуральный каннибализм

    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

    32 комментария
    23 августа 2024, 14:32 • Видео

    В ВСУ объяснили причины своих поражений

    Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

    Главное
    В порту «Кавказ» рассказали о ликвидации последствий атаки ВСУ
    Посол Антонов: Никакой «буферной зоны» на территории России не будет
    Журналист DW проник в Курскую область со стороны Украины
    Массовый поджог машин устроили в Киеве
    Сигал рассказал о хорошем отношении американцев к Путину
    В волгоградской колонии №19 заключенные захватили заложников
    С вокалиста «Руки вверх!» Жукова взыскали долги по ЖКХ

    Венгрия нашла простой способ вернуть транзит нефти по «Дружбе»

    Венгрия нашла способ вернуть себе возможность получать российскую нефть по традиционному маршруту – по трубопроводу «Дружба» через Украину. В июле Киев запретил транзит «Лукойла». Новая схема выглядит самым простым способом выйти из ситуации с минимальными потерями. Подробности

    Перейти в раздел

    Историк Мягков: Пакт Молотова – Риббентропа спас СССР от еще больших потерь в войне

    «Я бы назвал германо-советский договор высшим достижением нашей внешней политики за весь XX век. Он дал нам военное и дипломатическое преимущество, а также позволил избежать еще больших потерь в войне», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Михаил Мягков, комментируя обстоятельства подписания пакта Молотова – Риббентропа 85 лет назад. Почему этот документ по-прежнему не дает покоя странам Запада и другим недругам России? Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ пытаются атаковать АЭС чернобыльского типа

    В ночь на четверг ВСУ пытались наносить удары по Курской атомной станции. Об этом заявил президент Владимир Путин. На станцию для оценки ситуации приглашены специалисты МАГАТЭ и его глава Рафаэль Гросси. Как предупреждают эксперты, на Курской АЭС работают реакторы чернобыльского типа и они подвержены внешнему воздействию больше, чем современные энергоблоки. Как обеспечить безопасность станции и почему она стала целью для ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    «Эпатажный маргинал» из Чехии не случайно одобрил теракт в Европе

    «Даже для такого эпатажного маргинала это перебор». Такими словами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Чехии Петра Павла о теракте на «Северных потоках». По сути, Европа в его лице одобряет теракты против самой себя. Но у чехов для перехода очередной «красной линии» есть причины. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В ВСУ объяснили причины своих поражений

      Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

    • Армия России взяла Нью-Йорк

      Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    • Германия попыталась снять с шеи Украину

      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............