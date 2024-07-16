ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.

Европейские футбольные чиновники не смогли реализовать лозунг «Футбол объединяет», если вообще хотели. Это подтвердят и турки, и сербы. С отстранением России УЕФА справилась блестяще, а вот навести порядок в собственном европейском доме они оказались неспособны.

Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.

Россия удивляет успехами в мировой торговле Россия вошла в десятку стран по размеру торгового профицита. В целом постсоветская Россия всегда зарабатывала на экспорте больше, чем тратила на импорт, но когда подобный заработок растет на фоне попыток Запада его отобрать, это вызывает уважение. Как России удается такой кульбит и почему две крупнейшие экономки мира – Китай и США – оказались по разные стороны баррикад по торговому балансу? Подробности Перейти в раздел

Россия применила новый козырь в зоне спецоперации «Одна из самых мощных бомб, которыми мы располагаем в зоне проведения спецоперации». Такими словами эксперты оценивают авиабомбу ФАБ-3000, применение которой в зоне СВО теперь официально подтверждено. Почему эту авиабомбу стали применять только сейчас, что и каким образом было для этого сделано – и какой результат стоит от этого ожидать? Подробности Перейти в раздел

Ответ на новые ракеты в Европе даст «конструкторская подсобка» России Сразу четыре страны ЕС договорились о разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В их числе Франция, Германия, Италия и Польша. При этом ранее стало известно о размещении американских ракет того же класса в ФРГ в 2026 году. Зачем европейцам понадобились свои ракеты и чем на это ответит Россия? Подробности Перейти в раздел

Охрана Трампа допустила анекдотические ошибки «Вопиющее фиаско». Такими словами специалисты и пресса подводят итоги деятельности Секретной службы США – организации, которая должна была защищать Трампа от любых покушений. Какие именно ошибки допустила охрана, как надо было действовать правильно и почему сами агенты спецслужб признают, что все произошедшее «смахивает на старый анекдот»? Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел