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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем прощать релокантов

    Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Евро-2024 хочется поскорее забыть

    Европейские футбольные чиновники не смогли реализовать лозунг «Футбол объединяет», если вообще хотели. Это подтвердят и турки, и сербы. С отстранением России УЕФА справилась блестяще, а вот навести порядок в собственном европейском доме они оказались неспособны.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кому выгоден удар по детской больнице в Киеве

    ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.

    12 комментариев
    16 июля 2024, 14:42 • Видео

    «Сырский готов к капитуляции»

    Скандально известная и весьма влиятельная депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он не верит в победу Украины и готов подписать капитуляцию с Москвой. Прежде Безуглая атаковала предшественника Сырского – Валерия Залужного, после чего он лишился поста. Кто она? И почему заявляет, что ВСУ стали пушечным мясом?

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    Россия удивляет успехами в мировой торговле

    Россия вошла в десятку стран по размеру торгового профицита. В целом постсоветская Россия всегда зарабатывала на экспорте больше, чем тратила на импорт, но когда подобный заработок растет на фоне попыток Запада его отобрать, это вызывает уважение. Как России удается такой кульбит и почему две крупнейшие экономки мира – Китай и США – оказались по разные стороны баррикад по торговому балансу? Подробности

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    Россия применила новый козырь в зоне спецоперации

    «Одна из самых мощных бомб, которыми мы располагаем в зоне проведения спецоперации». Такими словами эксперты оценивают авиабомбу ФАБ-3000, применение которой в зоне СВО теперь официально подтверждено. Почему эту авиабомбу стали применять только сейчас, что и каким образом было для этого сделано – и какой результат стоит от этого ожидать? Подробности

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    Ответ на новые ракеты в Европе даст «конструкторская подсобка» России

    Сразу четыре страны ЕС договорились о разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В их числе Франция, Германия, Италия и Польша. При этом ранее стало известно о размещении американских ракет того же класса в ФРГ в 2026 году. Зачем европейцам понадобились свои ракеты и чем на это ответит Россия? Подробности

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    Охрана Трампа допустила анекдотические ошибки

    «Вопиющее фиаско». Такими словами специалисты и пресса подводят итоги деятельности Секретной службы США – организации, которая должна была защищать Трампа от любых покушений. Какие именно ошибки допустила охрана, как надо было действовать правильно и почему сами агенты спецслужб признают, что все произошедшее «смахивает на старый анекдот»? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • «Сырский готов к капитуляции»

      Скандально известная и весьма влиятельная депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он не верит в победу Украины и готов подписать капитуляцию с Москвой. Прежде Безуглая атаковала предшественника Сырского – Валерия Залужного, после чего он лишился поста. Кто она? И почему заявляет, что ВСУ стали пушечным мясом?

    • Как в НАТО обманули Ельцина

      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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