  • Новость часаВС России нанесли удар по военным аэродромам и пунктам дислокации наемников ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Поиграл в «Смуту», стал умнее». Геймерам предложили разбить интервентов
    ВС России ударили по базам отдыха ВСУ в Очаково
    Совершивший покушение на главу Мурманской области назвал причину нападения
    МИД назвал материалы Foreign Policy о «Крокусе» кощунством
    В Николаевской области поражен военный порт
    В Венесуэле отреагировали на штурм посольства Мексики в Эквадоре
    Винер предложила провести совет для принятия решения о неучастии в ОИ-2024
    Названа причина прорыва дамбы в Орске
    Шиитские группировки заявили об атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Израиле
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Где пройдет западная граница России

    Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бюрократов из НАТО не пугает третья мировая война

    Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что связывает признание «Талибана» и демарш Пашиняна

    Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.

    5 комментариев
    6 апреля 2024, 14:00 • Видео

    За что можно уважать Грузию

    Руководство Грузии продолжает идти наперекор Западу и собирается утвердить свою версию закона об иноагенах со второй попытки. Первая попытка закончилась после массовых протестов и окриков со стороны Брюсселя и Вашингтона. Почему Тбилиси так важно пересчитать агентов Сороса, что не страшна даже ссора с ЕС?

    Главное
    Украина захотела закрыть небо ЕС для авиатранзита в Россию
    В Австрии не согласились с позицией Макрона по ситуации на Украине
    Польша подняла военную авиацию из-за «интенсивных» действий России на Украине
    Пророссийское подполье сообщило о поражении склада боеприпасов в Харькове
    Украинские СМИ: Харьковчане из-за отключений света массово переезжают в Днепр
    Опубликовано видео прорыва дамбы в Орске
    Поставщика бронежилетов для Минобороны арестовали по делу о мошенничестве

    Что несет России отсутствие безработицы

    В России фактически нет безработицы, и в ближайшие годы она нам тоже не грозит, заявил Владимир Путин. Однако исторически минимальный уровень безработицы имеет свои плюсы и минусы как для работников, так и для самих компаний. Подробности

    Перейти в раздел

    Ветеран СВО спас жизнь губернатору Чибису

    На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершено покушение в Апатитах. Нападавшим оказался местный житель, который находился под воздействием сильнодействующих обезболивающих препаратов. На допросе задержанный заявил, что на преступление его толкнула неприязнь к главе региона. Преступника обезвредил росгвардеец, недавно вернувшийся из зоны СВО. Эксперты отмечают, что произошедшее должно стать поводом к ужесточению охраны представителей власти, а ветеран спецоперации проявил себя героически. Подробности

    Перейти в раздел

    «Поиграл в «Смуту», стал умнее». Геймерам предложили разбить интервентов

    Половина аудитории российских соцсетей и треть Рунета. Таким, по оценкам экспертов, уже оказался масштаб внимания, обращенный к новой российской компьютерной игре «Смута». Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Нижнем Новгороде на презентации этого проекта и увидел, почему игра, посвященная событиям 400-летней давности, столь актуальна сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский капитан нанес по США «экономический ядерный удар»

    Соединенные Штаты продолжают подсчитывать убытки от грандиозной техногенной катастрофы – обрушения моста в Балтиморе. Теперь выясняется, что опасность нависла еще над тысячами мостов в США и даже звучат слова «намеренная атака». Почему последствия оказались настолько серьезными? Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • За что можно уважать Грузию

      Руководство Грузии продолжает идти наперекор Западу и собирается утвердить свою версию закона об иноагенах со второй попытки. Первая попытка закончилась после массовых протестов и окриков со стороны Брюсселя и Вашингтона. Почему Тбилиси так важно пересчитать агентов Сороса, что не страшна даже ссора с ЕС?

    • Покушение на Чибиса: главное

      Человеком, который пытался зарезать губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после встречи с жителями города Апатиты, двигала «неприязнь к главе региона», которого он лично не знал. Так он, по крайней мере, заявил следователям. Но все может быть гораздо сложнее.

    • В НАТО введут налог на Украину

      Блок НАТО празднует 75-летний юбилей, к которому его членам подготовили подарок – налог на Украину: помощь Киеву из добровольной превратится в обязательную. Это усилит центробежные тенденции в альянсе, тогда как задача России – ввести НАТО в период полураспада.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............