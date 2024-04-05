Покушение на Чибиса: главное

Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.

Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.

Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.

Что несет России отсутствие безработицы В России фактически нет безработицы, и в ближайшие годы она нам тоже не грозит, заявил Владимир Путин. Однако исторически минимальный уровень безработицы имеет свои плюсы и минусы как для работников, так и для самих компаний. Подробности Перейти в раздел

Ветеран СВО спас жизнь губернатору Чибису На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершено покушение в Апатитах. Нападавшим оказался местный житель, который находился под воздействием сильнодействующих обезболивающих препаратов. На допросе задержанный заявил, что на преступление его толкнула неприязнь к главе региона. Преступника обезвредил росгвардеец, недавно вернувшийся из зоны СВО. Эксперты отмечают, что произошедшее должно стать поводом к ужесточению охраны представителей власти, а ветеран спецоперации проявил себя героически. Подробности Перейти в раздел

За что генералам дают звание Героя на СВО Министр обороны Сергей Шойгу регулярно вручает отличившимся в ходе СВО солдатам и офицерам медаль «Золотая Звезда» как знак их награждения званием Героя России. Однако среди награжденных высшей наградой России крайне редко встречаются представители генералитета. За что звания Героя удостоился генерал-полковник Андрей Мордвичев и в чем особенность высшего полководческого военного подвига? Подробности Перейти в раздел

Польша выкидывает Украину с европейского рынка Ключевые для киевского режима переговоры о поставках украинского зерна через польскую границу, похоже, закончились крахом. Об этом свидетельствует не только возобновление протестов польских фермеров. Кто именно в польском правительстве стал инициатором этих протестов и почему перед нами признак краха всех перспектив экономической интеграции Украины и Евросоюза? Подробности Перейти в раздел